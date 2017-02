Capítulo 108 del programa de baloncesto, Ronda de Tiro NBA en Solobasket con Fran Merino, Jan Torrent, Sergio Navarro, Jordi Alfonso, Sergio Ochoa, Adri Conejo, Álex Pliego, Iñaki Gómez y muchos más. Regresa con nosotros una de las cuentas más importantes de NBA en Twitter con Hool NBA y debuta nuestra visión americana con Brian. DALE AL PLAY:

También puedes encontrarnos en Youtube, si lo prefieres:

Video of RONDA DE TIRO NBA 108 - ESPECIAL ALL STAR 2017

TEMAS:



-Analizaremos todos los partidos, concursos y eventos que nos va a deparar el All Star Weekend de la NBA 2017 con las predicciones de todos los colaboradores.



-Haremos un pequeño parón por el baloncesto europeo con motivo de la disputa de la Copa ACB daremos nuestras predicciones y debatiremos sobre el posible campo atrás de Sergio Lull no señalado.



-Seguiremos con la informacón de muchos rumores que hay con motivo del cierre del mercado o trade deadline con Ochoa.



-En Leyendas de Alberto hablamos también del All Star con la historia de Larry Nance Sr, padre del actual jugador de Los Ángeles Lakers y campeón del concurso de mates del 84.



-Y como siempre, entre tema y tema respondemos a vuestras preguntas en Directo. Podéis dejarnos preguntas por aquí también y os responderemos en el siguiente podcast de Ronda de Tiro NBA



¡Esperamos que os guste, amantes del basket!