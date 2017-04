Nuevo episodio del programa de baloncesto, capítulo 114 de Ronda de Tiro NBA en Solobasket con Fran Merino, Sergio Navarro, Jesús Suárez, Sergio Ochoa, Iñaki Gómez y Jan Torrent. Dale al PLAY:

También en youtube:

Video of RONDA DE TIRO NBA 114 - POLÉMICA DE LOS DESCANSOS A LOS JUGADORES Y FINAL FOUR DEL MARCH MADNESS

Temas del programa:



-Debatiremos sobre el actual problema que ha surgido como todos los años entre el comisionado, Adam Silver y los jugadores, en especial las estrellas como Kevin Durant o LeBron James que se quejan de no poder descansar por ser sancionados. También hablaremos sobre la camiseta de Supervillano de Steve Kerr y el puñetazo de Green a James Harden, sobre el nivel de Ricky Rubio, la rajada de los árbitros de John Wall, y por último, de la lesión importante para Portland de Jusuf Nurkic.



-En la sección de NCAA, hablaremos de la Final Four del March Madness que se presenta muy interesante y como la gran oportunidad para Gonzaga.



-En Leyendas de Alberto Fernández hablamos de un jugador que fue historia de los Ángeles Lakers, Christian Laettner, jugador de los Wolves, Pistons, etc pero sobre todo, doble campeón de la NCAA con Duke.



-Y como siempre, entre tema y tema respondemos a vuestras preguntas en Directo. Podéis dejarnos preguntas por aquí también y os responderemos en el siguiente podcast de Ronda de Tiro NBA



¡Esperamos que os guste, amantes del basket!