Ha comenzado el mes de enero y ya tenemos al primer ganador de la jornada: Spectror_78 con su equipo ENCHUFA2. Recordar que como todos los meses el computo para el premio mensual comienza de cero, por lo que Spectror_78 es el primer líder a efectos del premio de enero. Tuvo una puntuación de 280,40, lo que le valió para ganar la jornada de nuestra liga privada y quedar en un gran 25º puesto en la jornada general. Sigue el gran nivel de los mánagers de nuestra liga privada.

Y dentro de ese gran nivel, tenemos al mánager más destacado del juego hasta el momento:

Clasificación general

En el mes de noviembre Fanloman ejerció un dominio absoluto en nuestra liga privada y en la general del Supermanager, liderazgo que mantiene a día de hoy.

Nos decidimos a investigar un poco más para ver si era flor de un día o estábamos ante un clásico del juego y nos encontramos con que fue el ganador del SM en la temporada 2013/2014. No podíamos desaprovechar la oportunidad de entrevistarle para ver si nos desvela los misterios de esta apasionante competición. Es uno de los mánagers estrella y una voz autorizada e interesante para hablar del juego del que somos fans. Y uno de los pocos que sabe lo que se siente al ganarlo.

-Lo primero es lo primero: ¿qué se siente al ganar el Supermanager? La mayoría de los mortales solo podemos soñar como sería esa sensación que disfrutáis unos pocos elegidos.

Pues es una sensación difícil de describir pues a priori parece algo imposible, con tantos jugadores y tan buenos. Una mezcla entre alegría e incredulidad, y con muchas ganas de contarlo a todo el mundo de mi entorno, aunque no sepan ni de qué les hablo al decir “supermanager”.

-Cuéntanos cómo y cuándo empezaste en el SM

Hace ya bastantes años, cuando no tenía internet en casa y bajaba al locutorio los sábados por la tarde para hacer los cambios. Recuerdo que en esa época me enteraba de las valoraciones al comprar el periódico al día siguiente, no sé si hoy las seguirán poniendo.

"Cuando empecé a jugar al SM me enteraba de las valoraciones al comprar el periódico al día siguiente"

-¿Qué es lo que más te gusta del juego?

Desde mi punto de vista es un juego muy bien pensado y genera mucha adicción. Me gusta especialmente la combinación entre el basket y la estadística, la suerte y la estrategia. Saber mucho de basket no garantiza, por sí sólo, obtener buenos resultados en el supermanager, es una combinación de factores y eso es lo que lo hace atractivo.

- Hagamos la pregunta clave que me han pasado varios colaboradores (falta nos hace) para que te la haga: ¿Cuáles son las claves para hacer un buen equipo?

Pues siento decepcionaros pero no tengo ninguna receta mágica. Soy más bien conservador, aunque es verdad que para ganar a veces son necesarias esas apuestas personales en las que sólo uno cree y que, si salen bien, te hacen subir mucho, pero si salen mal te destrozan. Empezar bien la temporada es importantísimo, no descolgarse demasiado. Otra cosa importante es acertar a partir de qué momento ir a buscar bróker deja de ser innegociable si ello condiciona demasiado la valoración. De nada me sirve tener 15K en caja si eso me supone estar a 200 puntos de los primeros.

"Soy más bien conservador, aunque es verdad que para ganar a veces son necesarias esas apuestas personales en las que sólo uno cree"

- Y la otra que me han hecho llegar: ¿En qué te fijas para hacer los cambios semanales?

Me fijo en si los jugadores juegan en casa o fuera, contra quién juegan (por norma general intento evitar a jugadores que vayan al campo de Herbalife, es un campo difícil), de la racha que llevan, qué valoración hicieron la temporada anterior contra el rival que les toque, los minutos que vienen jugando últimamente, planificar a dos semanas... Parece mucho trabajo pero en 5 minutos está hecho.

-¿Has leído nuestro artículo de los siete pecados capitales del SM? ¿Con cuántos te sientes identificado?

Sí, lo he leído y me identifico con la lujuria y la ira. Este último pecado me temo que es muy común en muchos managers. A mí me fastidian especialmente esas jornadas en las que tengo que jugar con 10 ó menos porque alguno de mi equipo ha sido baja, y resulta que hay managers que lo sabían por el foro y nadie dijo nada. La información privilegiada me molesta bastante.

-Esto entra dentro del terreno del cotilleo: ¿Adonde te fuiste con los 3.000 euros para el viaje del premio?

Me hice una rutilla por los USA, empezando por New Orleans, siguiendo por Chicago y finalizando en San Francisco. Me dejé casi todo el dinero en los billetes de avión (mío y de mi pareja) y apenas quedó nada para los hoteles, pero me hacía ilusión ese viaje y sin la ayuda de los 3000 euros no sé si podría haberlo hecho.

- Además de jugar en ligas de miles de managers como la nuestra o la de Piratas del Basket, ¿juegas en ligas más privadas con los amiguetes? Yo, por ejemplo, tengo una de mi equipo que solo somos ocho y nos jugamos las cervezas semanales.

Juego en pocas ligas privadas, seis en total, dos con amigos y/o conocidos (en una nos jugamos una comida, y en la otra hay dinero de por medio), otra es la de solobasket y las otras tres son la de Piratas del Basket, RAC1 y una de KIA. Hace dos años participé en algunas ligas privadas del foro de las que se juega en equipo pero vi que el tema grupal no era lo mío, y eso que me tocó compartir equipo con gente muy maja.

-¿Vacilas mucho a tus conocidos aficionados al baloncesto o con otros mánagers con lo de “ojo, que yo he ganado el Supermanager”?

Mis amigos de toda la vida no saben ni lo que es el SM, así que cuando les cuento que he ganado una edición del juego no son para nada conscientes de la dificultad que ello implica, y por tanto de nada me serviría vacilarles. En mi trabajo sí que somos varios los que jugamos a esto, y son con los que más hablo, pero de vacilarles poco porque uno de ellos va actualmente el 4º en la general absoluta y si le chuleo, seguro que me adelanta.

"Soy incapaz de ver un partido de basket si no es en clave SM"

- ¿Cómo llevas ver los partidos de forma diferente desde que empezaste en este juego? Por ejemplo, yo me encuentro animando a veces a jugadores de equipos rivales al que soy aficionado por llevarlos en el SM, o sufriendo aunque mi equipo va ganando cuando falla el jugador que llevo en mis equipos SM.

Absolutamente, soy incapaz de ver un partido de basket si no es en clave SM. Me importa un bledo si mi equipo pierde si ello implica sumar el bonus del jugador que yo llevo, especialmente si se trata de una apuesta personal. Por suerte no hay SM en playoff.

-¿Crees que el juego hace que se preste más atención o que se intente ver partidos que no nos llamarían tanto la atención como simples aficionados (partidos donde no jueguen los equipos que nos gustan, o entre equipos de la parte baja, o partidos que un equipo gana con mucha ventaja…)?

Sin duda, yo a veces me sorprendo de mi mismo al tragarrme partidos de basket de calidad más que dudosa simplemente porque juegan jugadores que llevo en mi equipo, o incluso porque no los llevo y creo que mis rivales sí pueden llevarlos. Por ponerte un ejemplo, sigo con mucho más interés un Manresa-Fuenlabrada, que un CSKA-Fenerbahce.

- ¿Qué opinas de los consejos que publicamos tanto nosotros como otras páginas? ¿Los sigues y te sirven de algo o solo confías en tu propio criterio? ¿Crees que a otros mánagers no tan destacados como tú les pueden servir?

Y tanto que leo los consejos que publicáis, tanto vosotros como los que aparecen en otros medios o en el propio foro ACB, y en ocasiones me sirven de gran ayuda. Me parece que es muy bueno para el juego que la gente opine y debata, independientemente del lugar que ocupe en la general. Hay jornadas en la que estoy más de acuerdo con lo que aconsejan managers mal clasificados que otros que se supone que son la élite del juego.

- ¿Te dejas llevar por lo emocional alguna vez o eres pragmático? Yo a veces estoy tentado de meter a la Bomba Navarro porque me encanta desde siempre pero a menos que lo vea en muy buena racha me suelo echar atrás.

Antes he contestado una pregunta similar, mi juego es, en general, conservador, pero si no arriesgas no ganas. Ahora bien, lo de poner a Navarro más que arriesgado me parece suicida, jajaja. Por ejemplo, es arriesgado poner a Popovic? Sin duda, tarde o temprano va a repuntar y pasará a ser un alero importante en el juego. Caso parecido al de Beaubois, alero barato poco llevado por arriba, y estoy seguro que hará varios 20+ a lo largo de la temporada. De vez en cuando habrá que meterlos, aunque te sobren 2k en caja porque eso te diferenciará del resto y te permitirá distanciarte. Los jugadores irregulares no dejan de ser un aliciente más.

-¿Los jugadores de los equipos grandes son un riesgo por las rotaciones y sus amplias plantillas o por el contrario un seguro por el bonus casi asegurado?

Si por equipos grandes entendemos Barça y Real Madrid, yo este año a Tomic y a Llull los veo intocables de momento. Doncic casi también alcanza ese status por lo fácil que valora y por lo difícil que está el tema de las banderitas. Rice y Ayon pueden ir entrando o saliendo. Y del resto, no veo nada destacable a efectos del SM, salvo para alguna jornada puntual.

- ¿Tienes jugadores que llevas siempre o no te casas con nadie?

Como he dicho en la respuesta anterior, Tomic y Llull son fijos salvo lesión o descanso. Jackson y Campazzo prácticamente igual. Los aleros son sin duda la posición más volátil, Beiran, que era el más regular, se nos ha lesionado y eso, para mí, convierte esta posición en la más difícil del juego.

"Jugadores favoritos de la historia del SM: Lou Roe, Scola, Borchardt, Marc Gasol, Splitter, Rakocevic, Macijauskas, e incluso Rudy o Carlos Jiménez"

- Ya que llevas años jugando ¿cual serían tus cinco jugadores favoritos de la historia del SM? ¿Y aquellos que recuerdes que te han provocado más dolores de cabeza?

Uff, muy difícil de responder. Supongo que lo fácil sería citar a jugadores como Lou Roe, Scola, Borchardt, Marc Gasol, Splitter, Rakocevic, Macijauskas, e incluso Rudy o Carlos Jiménez…porque eran jugadores que casi siempre garantizaban buenas valoraciones, lo que ocurre es que, como los llevaba todo el mundo, al final tampoco es que diesen tantas alegrías. Fuera de los clásicos, personalmente le tengo mucho cariño a Nacho Martín y a Jason Robinson porque fueron las dos apuestas que me hicieron ganar el SM 2013/2014. En cuanto a los dolores de cabeza, es cierto que hay jugadores que no les pillo el truco, se salen cuando no les llevo y la fastidian cuando los ficho. De los actuales te puedo citar a Rafa Martínez, Jelovac, Shengelia, Diot y Nedovic por ejemplo.

- Relacionado con la pregunta de los que te provocan dolores de cabeza, ¿Cómo ves lo de Rice y Whittington este año? ¿Los llevas alguna vez? Porque uno nunca sabe si van a salirse o a valorar en negativo.

Wittington fue interesante al principio del juego, hoy en día no me lo parece. En pretemporada parecía que él y Rosco Allen nos darían muchas alegrías y al final parece que son jugadores de perfil muy bajo para el SM.Y a Rice lo he llevado y lo seguiré llevando de vez en cuando, el problema es acertar el momento adecuado.

- Ya sabemos que es un juego pero se vive con intensidad. ¿Qué tal llevas la presión de ir líder con tantos mánagers acechándote?

Lo llevo bien…por ahora. Recuerdo que en la jornada decisiva de la temporada que gané, todo dependía de la valoración que hiciera Jason Robinson en el último partido (el único que se jugaba ese domingo por la tarde). Si pasaba de 6 yo era el ganador. Aunque parecía fácil para él, no quise verlo. Esa tarde me fui al cine con mi pareja, no seguí la jornada virtual y al acabar la película miré la valoración. Y al ver que hizo 26,4 me fui a celebrarlo con ella.

- Ya has comentado que saber mucho de basket no garantiza obtener buenos resultados en el SM pero ¿te esperabas una competitividad mayor por parte de los colaboradores de Solobasket en nuestra liga privada? De momento estamos teniendo un papel bastante discreto…

Espero mucho de vosotros la temporada que viene. Los consejos y análisis que hacéis me parecen muy acertados, por tanto estoy seguro de que tarde o temprano alguno de vosotros estará por ahí arriba dando guerra.

"Me parece que el SM es un gran juego pero muy mal publicitado"

- Todos los años hay un porcentaje de quejas de los jugadores hacia la ACB por temas como las estadísticas, los partes médicos y el funcionamiento general. ¿Crees que deberían cuidar más el juego dado el éxito que tiene año tras año y la labor de promoción del baloncesto español que lleva a cabo? ¿Deberían promoverlo más con medidas como que se hablara más de él en las retransmisiones o como cuando hicieron el SM especial de las retransmisiones en el que podías ganar abonos para la copa del Rey u otros regalos?

Sin duda, me parece que el SM es un gran juego pero muy mal publicitado. Todos los puntos que has dicho son claramente mejorables, y el problema es que tengo la impresión de que algunos de ellos, en lugar de progresar a mejor lo hacen a peor. Me gustaba más la jornada virtual anterior que la actual, prefería el foro anterior al actual, el parte médico pocas veces aclara nada y a veces incluso la lía más, el tema de las estadísticas es bastante deficiente (este punto no es imputable al SM pero le afecta directamente), se revisan unos partidos y otros no sin ningún criterio prefijado…Como dicen en el foro, aún espero que me devuelvan los 10 puntos que nos robaron de Caner Medley! Y en cuanto a los premios, me parece hasta ridículo que el ganador se lleve 3000 euros y el segundo un balón, no puede haber tanta diferencia. Más y mejores premios, que el juego lo vale, y estoy seguro de que no sería complicado encontrar patrocinadores que, de gestionarse mejor, estarían dispuestos a invertir en el SM como una plataforma publicitaria de primer nivel.

- Para terminar: ¿Algún consejo para nuestros lectores para lo que queda de este SM 2016/2017?

Si van bien, que sigan luchando por conseguir sus objetivos; y si van mal, que no decaigan, que este juego no es una ciencia exacta y que los que hoy van últimos es posible que la temporada que viene vayan los primeros.

- Para mí como fan del SM ha sido un placer y ha resultado muy interesante esta entrevista. Seguro que nuestros lectores tendrán ganas de colabores en más ocasiones con nosotros. Desde Solobasket te deseamos suerte en lo que queda de juego y a ver si podemos narrar tu segundo título del Supermanager.

Ojalá, eso espero. Muchas gracias y mucha suerte a vosotros también, tanto en el SM como en vuestra revista-web ya que me parece una referencia imprescindible para todos los que somos amantes del basket.