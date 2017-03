El ganador de la jornada 23 de nuestra liga privada fue Alvaro-10 con SkanoN Dream Team que quedó en un gran 12º puesto en la jornada del SM. Seguimos presumiendo de los mánagers que compiten en nuestra liga. Alvaro-10 se sitúa como primer líder a efectos del premio de marzo, que como siempre empieza de cero una vez finalizado el mes de febrero.

Y esta jornada también podemos presumir un poco de los solobasketeros, ya que Adolfo Otero y Santi Rodriguez asoman la cabeza. Adolfo ha quedado en un buen 26º puesto y Santi ha colocado a sus equipos en el 61 y el 115 de la jornada de nuestra liga privada. ¿Será por fin este el mes en el que algún colaborador luche por el premio?

Estrenamos formato nuevo para la entrada de los martes. Analizaremos en clave Supermanager los enfrentamientos de cada jornada comentando los jugadores interesantes para el juego en función del partido. De esta previa saldrán nuestros recomendados de los viernes, en la que como siempre influirá la jornada europea y las novedades en cuanto al parte médico de última hora.

VALENCIA BASKET-MONTAKIT FUENLABRADA

De ambos equipos podrían salir bastantes jugadores, en el caso del Valencia por ser uno de los equipos con más jugadores a tener en cuenta y por su bonus habitual, y en el caso de Fuenlabrada por su gran partido de la semana pasada. Pero no nos llama mucho este partido para esta jornada.

Será muy complicado que los madrileños puedan repetir valoraciones jugando en la Fonteta, especialmente en el caso de Sekulic, cuyo mvp ha sido algo excepcional dentro de una temporada bastante gris. Podría entrar alguno entre los jugadores sorpresa, como Paunic o, especialmente, Popovic por si recupera el acierto del año pasado y se enfrenta a un ex equipo. Smits podría entrar en los low cost, como cupo económico que poco a poco se va convirtiendo en una banderita a tener en cuenta.

Por parte de los locales, Dubljevic sería nuestro hombre, pero la mala racha en la que está después de su fantástica Copa, hace que posiblemente no entre en nuestros recomendados. Como mucho sorpresa. Van Rossom, seguirá siendo un fijo low cost y más con la lesión de Vives y Diot, pero no irá más arriba. Esa acumulación de minutos y responsabilidades puede restar más que sumar en este caso. Sus tres aleros cupos siempre se tienen en cuenta para las jornadas pero es difícil saber por cual apostar. San Emeterio suele ser nuestro favorito.

TECNYCONTA ZARAGOZA-RIO NATURA MONBUS OBRADOIRO

Este partido si nos gusta y mucho en clave Supermanager. Los enfrentamientos directos entre rivales de la zona baja suelen dar valoraciones muy interesantes. Si además juntas los problemas de lesiones de ambos equipos, que le dan más protagonismo a ciertos jugadores, miel sobre hojuelas en clave SM. La pega es acertar con cuales serán los jugadores que destacaran.

Shayne Whittington tiene muchas probabilidades de entrar en nuestro 11. Mejor cuatro del mes de febrero para Solobasket, gran estado de forma y minutos asegurados por la baja de Allen y las dudas de Pechacek. Lo único que podría hacernos dudar es su mal partido (y de todo su equipo) en la jornada 23. Si confiamos en que solo fue un bache puntual, es nuestro hombre para esta jornada. McConnell y Bendzius pueden ser opciones interesantes.

Si ya es difícil acertar en este partido, en el caso de Zaragoza lo es más aún. ¿Quien se saldrá esta vez? ¿Norel en casa? ¿Jelovac o Fotu? ¿Dos de esos tres? Cualquiera puede ser una buena apuesta. Benzing puede ser otra apuesta aunque está muy irregular. Si se recuperara de sus problemas físicos, Gecevicius si que sería una muy buena elección ya que el Obra este año tiene muchos problemas para defender el tiro exterior.

MOVISTAR ESTUDIANTES-IBEROSTAR TENERIFE

Comentar algo de Edwin Jackson no tiene mucho sentido. No hay jugador mas indiscutible que él en el SM. Suton está valorando bien las últimas jornadas y estamos esperando que Balvin pegue ese salto que lo acerque al jugador que fue su último año en Sevilla pero la buena defensa interior de Tenerife nos echa para atrás.

Iberostar es el equipo del momento sin duda alguna, pero en clave SM es difícil apostar por sus jugadores precisamente por eso mismo: es el equipo con mayúsculas y su valoración está muy repartida. Cuesta apostar por alguno. Grigonis destacó la jornada pasada y podría ser una apuesta interesante. Doornekamp no ha tenido el impacto en cuanto a valoración que esperábamos desde la lesión de Beirán, pero cuando tiene el día puede darnos un buen resultado.

UCAM MURCIA-MORABANC ANDORRA

Campazzo está entre los cuatro bases estrella del juego y jugando en casa contra Andorra es buena opción. La duda es si nos gustará más que nuestros tres titulares habituales. No solemos apostar por nadie más de Murcia pero con el juego a muchos puntos de los andorranos, podría haber alguna buena apuesta entre los Benite, Baron o un Radovic en buena forma desde que llegó Katsikaris.

Shermadini es el jugador mas indiscutible del juego después de Jackson. No vemos a nadie más regular como para recomendarlo.

ICL MANRESA-BASKONIA

Pere Tomàs no ha estado al nivel que esperábamos las últimas jornadas pero es cupo, económico y no suele bajar de 10. Estará en los recomendados en un sitio u otro. Un Machado entonado podría ser una apuesta de riesgo para destacarse, pero con el nivel de los bases estrella resulta difícil apostar por él.

La jornada pasada no vimos al Baskonia de los tres mvps seguidos pero aún así Larkin es fijo, Beaubois jugador sorpresa por definición y Shengelia si recupera el tono puede ser un cupo interesante. Hanga si se recupera de los problemas físicos puede valorar muy fácil contra Manresa. Los vitorianos es el equipo junto al Madrid que más suele proveer los equipos del SM. Voitgmann, Tillie o Budinger pueden ser apuestas interesantes.

REAL BETIS ENERGÍA PLUS-HERBALIFE GRAN CANARIA

El partido que menos nos gusta en clave SM. Herbalife es un clásico bajando las valoraciones de sus rivales aunque no juegue en casa y en sus jugadores la valoración está muy repartida. Probablemente no saquemos ningún jugador de este enfrentamiento.

Pero estaremos muy atentos a DeAndre Kane, fichaje del Betis que tiene muy buena pinta a la hora de valorar.

UNICAJA MÁLAGA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

Sin destacar excesivamente, Nedovic hubiera sido una buena apuesta la jornada pasada y en esta tiene muchas opciones de entrar en nuestro once. La lucha por el puesto final en la clasificación de los 7 primeros promete ser emocionante y Unicaja no puede fallar contra Joventut si quiere pelear por el factor cancha. Musli también puede ser una opción contra el juego interior verdinegro, pero no estás destacando en valoración las últimas jornadas. Habrá que estar atentos a la evolución de Dani Díez tras su gran partido de la jornada anterior y, si Brooks es baja, Carlos Suárez vuelve a ser una opción interesante.

Sergi Vidal respondió a nuestra confianza la jornada pasada y pese a no tener el mejor partido y, teniendo en cuenta que Mumbrú descansa esta jornada, tiene muchas opciones de seguir en nuestro once.

REAL MADRID-F.C. BARCELONA LASSA

Parece el clásico más desigual de los últimos años a pesar de estar empatados a victorias en la clasificación. Si viniera un Madrid confiado podríamos dar ciertas opciones al Barça, pero las tres derrotas seguidas que llevan los blancos provocarán que tengas muchas ganas de dar un golpe sobre la mesa. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones los jugones rinden más en partidos importantes, por lo que Llull y Doncic serán de la partida. Con Randolph tenemos más dudas por su actuación de la jornada pasada y no ser tan regular en sus valoraciones. Se puede apostar por muchos jugadores como Rudy, Ayón o Carroll.

En el caso del Barça tendríamos a Tomic como fijo, pero la jornada pasada sucedió algo que nos temíamos desde que Faverani fichó por el equipo blaugrana: en un mal día del croata y bueno del brasileño, Ante puede quedarse con pocos minutos y fastidiarnos la jornada. Como Vitor también es irregular la apuesta más clara sigue pareciendo Tomic pero...

Por otro lado, también es posible que los catalanes den el do de pecho y que algunos jugadores destaquen. Ahí podría estar escrito en negrita el nombre de Tyrese Rice, al que suelen motivar estos partidos,pero el estado de forma del pequeño gran base no invita al optimismo.

Nos vemos el viernes a la noche con los consejos semanales, una vez finiquitada la jornada europea y con el parte médico en las manos.

Nos vemos el viernes a la noche con los consejos semanales, una vez finiquitada la jornada europea y con el parte médico en las manos.