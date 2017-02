La Copa es un evento especial dentro del baloncesto español y por eso hemos querido darle un toque diferente desde el Blog del Supermanager. El propio SM de la Copa es muy distinto al regular: se juega en tres jornadas repartidas en cuatro días, dependes del resultado de los equipos para no quedarte con jugadores de menos, el broker no afecta y el presupuesto no da para hacer los equipos que nos gustaría.

Así que esta semana os traemos diferentes tipos de consejos y recomendaciones para que tengáis toda la información y opiniones posibles para decidir vuestros equipos. Esperemos que os sirvan para optar al triunfo final en la general, en nuestra liga privada, ganar una jornada o simplemente emocionaros y divertiros con este apasionante juego.

Tenemos la suerte de contar con la colaboración con uno de los mánagers estrella de la liga: Fanloman. Ganador de la temporada 2013/2014, segundo en la clasificación general de la liga en curso y líder de nuestra liga privada. Aunque nos comenta que los SM de competiciones cortas no son lo suyo, es indudable el interés de sus equipos y los análisis de porque ha fichado a dichos jugadores.

Fanloman:

"Composición de mis dos equipos para cuartos de final:

- 3 bases innegociables: LLull, Van Rossom y Larkin

- 3 aleros innegociables: Hanga, Beaubois y Saneme

- Objetivo: Intentar jugar con 11 las semis. Parto de la base de que Baskonia y Madrid ganan; y que las otras dos eliminatorias están abiertas.

- Necesidad: el escaso presupuesto obliga a apostar por jugadores que en el SM normal ni nos plantearíamos.

Equipo Solobasket

Opción 1: Equipo Solobasket. Apuesto fuerte por aleros. Al margen de los tres fijos, entra Nedovic, que después de verlo contra el Real Madrid me parece que está muy fino y no veo a nadie en el Barça capaz de pararle. En los pívots busco la sorpresa de jugadores irregulares: Bargnani si le entran los triples y tiene ganas puede hacer 20, si no se va a -4; a Randolph le veo valorando bien; Aguilar no me gusta pero no hay nada mejor en banderitas y viene de hacer 2 jornadas buenas; y Claver es fijo por precio y banderita.

Hay 6 jugadores de Baskonia y Madrid , que en principio aseguran el pase a semis. 2 de Valencia, 1 de Canarias, 1 de Unicaja y 1 de Barça. Gane quien gane de los cuatro aseguro jugar con 11 en semis.

Equipo Fanloman Copa

Opción 2: Equipo Fanloman Copa. En esta caso apuesto más por los pívots. Aquí meto a Navarro, que en torneos importantes suele estar más o menos bien y su experiencia puede ser valiosa. Con él, juego a la sorpresa de que le entren 4 triples y valore decentemente, aunque reconozco que, viendo lo mal que está, es improbable que lo haga. Por precio y bandera no veo nada mejor, quizás Eriksson esté en mejor forma pero dudo que juegue minutos (para jugar contra Manresa vale, pero no lo veo jugando contra Unicaja). En pívots, Ayón y Dubljevic aseguran regularidad, Omic no hará nada del otro mundo pero por 377.000 te puede dar 8-10, y Claver es fijo por precio y banderita.

Hay 5 jugadores de Baskonia y Madrid, que en principio aseguran pase a semis. 3 de Valencia, 0 de Canarias, 1 de Unicaja y 2 de Barça. Si pierden Valencia y Barça, tocará jugar con 9 las semis, confío en que al menos uno de estos dos equipos gane."

Clasificación de Febrero

La actualidad de la Copa manda esta semana pero no nos olvidamos de la Liga. La clasificación de Febrero está comandada por Alvarozp, que tiene muchas opciones de ser el primero en repetir premio mensual de nuestra liga privada. El mánager de los Santos de Maimona está intratable en los últimos meses. Ha conseguido arrebatar el primer puesto de la general de todo el SM a Fanloman y en la general de nuestra liga privada se encuentra a tres puntos con su equipo SOLOBASKET2 que está tercero en la general. La intensa lucha entre dos de los mejores mánageres del SM promete emociones fuertes hasta el final, tanto en nuestra liga privada como en la lucha por coronarse ganador total del juego.