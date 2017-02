La Copa es un evento especial dentro del baloncesto español y por eso hemos querido darle un toque diferente desde el Blog del Supermanager. El propio SM de la Copa es muy distinto al regular: se juega en tres jornadas repartidas en cuatro días, dependes del resultado de los equipos para no quedarte con jugadores de menos, el broker no afecta y el presupuesto no da para hacer los equipos que nos gustaría.

Así que esta semana os traemos diferentes tipos de consejos y recomendaciones para que tengáis toda la información y opiniones posibles para decidir vuestros equipos. Esperemos que os sirvan para optar al triunfo final en la general, en nuestra liga privada, ganar una jornada o simplemente emocionaros y divertiros con este apasionante juego.

Los redactores de Solobasket encargados de cada equipo de la Copa han querido traernos sus recomendaciones en clave SM. Cada uno apuesta por un par de jugadores del equipo al que siguen y analizan. El conocimiento que tienen del día a día de cada una de sus plantillas hace que sus consejos sean muy interesantes y de lectura obligada.

Pero antes de pasar a las recomendaciones de los solobasketeros comentar que también tuvimos la suerte de conversar con Lucio Angulo sobre el SM de la Copa. No se animó a hacer un equipo porque, según sus propias palabras "si que jugué al Supermanager pero era de los de poca continuidad. Abandonaba a mis criaturas. Poco constante."

Pero si que nos dejó alguna recomendación:

"-Sergi Llull que ya fue MVP en la 11/12

-San Eme. Valor seguro siempre.

Como jugador leyenda:

-Pablo Prigioni. Un Crack. Fue MVP de la Copa en 05/06 con la anotación de media más baja, 6 puntos. Creo que tiene 3 Copas."

Aunque Prigioni no nos valga como recomendación para este SM si que suscita un interesante debate. ¿Creéis que hay algún jugador en esta Copa que tendría posibilidades de algo parecido? ¿De ser MVP o estar entre los mejores del SM sin apenas anotar?

En el Blog apostaríamos por dos opciones aunque muy diferentes al crack argentino: Luka Doncic y Carlos Suárez.

Wonder Boy ha hecho grandes partidos si una anotación muy destacada, gracias a su facilidad para sumar en asistencias, rebotes y, ahora, hasta tapones, además de muy buenos porcentajes de tiro. Pero es cierto que tiene una gran facilidad anotadora y en otros partidos eso es lo más destacado.

Carlos Suárez si que está siendo el mejor ejemplo este año de valorar sin necesidad de anotar, muy al estilo Carlos Jiménez. Empezó la liga a un nivel espectacular pero en los últimos meses se ha instaurado en la irregularidad, tanto por estado de forma como por las rotaciones de su equipo.

¿Vosotros que opináis?

RECOMENDACIONES DE LOS REDACTORES DE SOLOBASKET

Luis López-Oria Azaola-Baskonia

Los dos mejores jugadores que Baskonia puede ofrecer para escoger en el Supermanager seguramente sean Shane Larkin (si está disponible) y Adam Hanga. El base norteamericano es el más valorado del conjunto vitoriano, y el "húngaro volador" el segundo. En términos estadísticos son las opciones más claras, pues suelen completar buenos partidos y han mostrado mucha regularidad a lo largo de la campaña. De hecho, el magiar viene de ser MVP de la jornada tras acumular 34 de valoración, ante Obradoiro.

Por otro lado, y ante la duda de Larkin por esguince de tobillo, hay otros integrantes del equipo que pueden ser opciones más o menos seguras. Primero, Johannes Voitgmann, el siguiente jugador mejor valorado (y que no está lesionado). Es el máximo reboteador y su nivel está siendo bastante bueno para un debutante en la máxima competición (8 puntos, 5,7 rebotes y 10 de valoración). Y después, Kim Tillie, con más del 50% tanto en tiros de dos como de tres. Con la baja de Tornike Shengelia, ejercerá funciones de ala-pívot titular, y puede ser una sólida baza para completar un equipo.

Carlos Rodríguez Trujillo-Iberostar Tenerife

Aaron Doornekamp: Es la sensación de la liga, y un jugador muy importante para Txus Vidorreta, sobre todo desde la lesión de Beirán, es un jugador que mayormente juega de 3, pero podría jugar muy bien de 4. Ayuda en el rebote ofensivo y en muchas ocasiones aprovecha su ventaja jugando al poste.

Fran Vázquez: Se ha rejuvenecido en Tenerife, siempre intimida, tiene gran capacidad para el rebote tanto ofensivo como defensivo, y si Iberostar impone su juego el bueno de Fran siempre consigue anotar con facilidad, muchas veces a través de aley oop.

Tim Abromaitis: Es un jugador que va en auge, un 4 con gran capacidad ofensiva y que en los últimos partidos ha desatascado el ataque de su equipo.

Davin White: Es un jugador que ha ido perdiendo la irregularidad y cada vez juega más regular. Enfrente tendrá a una de las grandes sensaciones de la liga y de los mejores bases y seguro que el bueno de Davin tendrá ganas de demostrar que puede ser un gran base. Cuando entra en racha es un jugador con una gran facilidad para anotar y el estilo del equipo le permite desarrollar y explotar su juego.

Borja Revert-Real Madrid

Tenemos que partir de la base de que casi todos los jugadores del Real Madrid son muy caros, por lo menos los más habituales. Si tienes intención de crear un equipo alrededor de una estrella, depende de lo que te quieras gastar, pero LLull y Doncic tienen todas las papeletas para valorar mucho y ambos jugarán bastante. Es arriesgado comprar a aleros como Rudy o Carroll, porque acostumbran a alternar partidos de mucha valoración con actuaciones discretas, así que yo no me gastaría casi 900.000 para comprarlos. En cuanto a los interiores, Reyes siempre suma, Randolph quizás le cueste entrar en acción y Hunter es mi apuesta más firme. Un base dará alguna que otra asistencia, pero un pívot siempre cogerá rebotes, y más con el físico del interior madridista: total, que es el mejor jugador en relación calidad-precio desde mi punto de vista. Ah, y ojo si el Real Madrid no da de alta a Ayón: entonces si será un valor seguro.

Josué Alfonso Muñoz-MoraBanc Andorra

Es arriesgado fichar a jugadores del MoraBanc Andorra sabiendo del rival que tienen enfrente y más con el condicionante de sólo poder realizar 3 cambios por ronda. Aun así me parece obligatorio fichar a Shermadini debido a su estado de forma actual y a la regularidad que ofrece el georgiano. Una apuesta segura que sabes que no te bajará de los 15 puntos y que ya en el último partido ante los blancos sumó 41 de valoración.

Si tuviera que apostar por otro jugador del conjunto andorrano, me decantaría o por David Jelinek o por Beqa Burjanadze, y es que además de contar como cupos, no son jugadores caros. Tal vez Burjanadze sea más regular que el checo pero este puede irse facilmente hasta los 20 puntos.

Lucas Huerta-Herbalife Gran Canaria

Varios jugadores del Herbalife llegan en un buen momento a la Copa y pueden ser fichajes interesantes para el Supermanager. Bo McCalebb, si llega bien físicamente al evento, es un jugador que no ha parado de crecer desde que llegó a la Isla y está en su mejor momento. Con el hándicap del tiro de tres puntos, es muy fiable en sus penetraciones y está acertando en los tiros de cuatro o cinco metros, además de sus habituales asistencias y algún robo de balón. Los tiradores del Granca, Kuric y Salin son piezas básicas en el engranaje de Casimiro y grandes tiradores. Kuric está realizando una campaña espectacular y Salin, que pasó una mala racha en el tiro, parece que ha vuelto a coger confianza y ha sido letal en los últimos partidos.

Jordi Bonet Orantos-Valencia Basket

Si tuviese que elegir dos jugadores del Valencia Basket para la Copa, elegiría a Sikma, el norteamericano sin hacer ruido siempre es de los que más suma del equipo taronja y en emparejamientos con Pablo Aguilar puede hacer mucho daño en la pintura y conseguir muchos rebotes. Van Rossom llega también en el mejor momento a la Copa pero me voy a quedar con Diot, el escolta-base francés aporta el punto de locura y genialidad necesarios para romper partidos, si consigue zafarse de Oliver o McCalebb puede ser letal.

Sergio López-F.C. Barcelona Lassa

-Vezenkov: es un jugador muy regular y que además está mejorando sus prestaciones en los últimos partidos.

-Rice: es una apuesta arriesgada, pero suele lucirse en competiciones de este tipo y si sale bien puede ser un gran fichaje.

-Tomic: es el segundo jugador con mejor valoración de la ACB, por lo que es una apuesta bastante segura. El problema es que con la llegada de Faverani han bajado sus números y también su fiabilidad.

-Claver: su bajo nivel hace que su precio esté bastante bajo, por lo que si se le ficha y eleva sus prestaciones (que bien puede hacerlo) será un gran factor diferencial.

Iñigo Doñabeitia-Unicaja Málaga

-Nemanja Nedovic: Es el jugador más en forma del conjunto malagueño, viene siendo el más regular de los suyos y está ejerciendo como generador de sinergias positivas para los de Joan Plaza. Además, su capacidad anotadora y su facilidad para sumar en la valoración le convierten en un jugador perfecto para el especial copero de SuperManager.

-Alen Omic: El esloveno no contó con la confianza de Perasovic en Anadolu Efes, y su llegada a Málaga pretende relanzar una carrera que parecía frenada de golpe en Turquía. Omic tiene hambre y sabe que la Copa del Rey es el lugar perfecto para demostrar todas sus características y explotar definitivamente. Sumará rebotes con facilidad, y si su hambre y su equipo se lo permiten seguro que en ataque puede resultar determinante con sus continuaciones al aro tras bloqueo.

CONSEJOS DEL BLOG DEL SUPERMANAGER DE SOLOBASKET

Está claro que en el SM de la Copa no tendría sentido seguir nuestro modelo habitual de un once con suplentes, low cost y sorpresas. Así que recomendaremos unos cuantos jugadores que nos parecen interesantes por diferentes motivos y también haremos nuestra apuesta basandonos en unos de los varios resultados posibles de la Copa.

Jugadores:

-Sergio Llull: La tónica de estas recomendaciones serán jugadores que no son los habituales pero el caso del base del Real Madrid es una de las excepciones. Es muy caro, pero entre las opciones en las que gastarnos más dinero no hay nadie mejor. El mejor cupo posible, ya fue MVP de la Copa, su equipo es el gran favorito y se motiva en los eventos importantes.

-Sam Van Rossom: Me parece el jugador más imprescindible de todo el SM de la Copa. 21,6 y 14,4 de valoración en los dos últimos partidos y con un precio de 259.063. Es imposible encontrar otra relación calidad-posibilidades-precio en el juego. Y si a esto le añadimos cierto favoritismo (ligero, que será un duelo muy igualado) de Valencia, no hay más que decir.

-Nicolás Laprovittola: Esta es una apuesta. Evidentemente a casi todos nos gustaría llevar a Larkin en nuestros equipos, pero si lo juntamos a Llull, nos gastamos mucha pasta porcentual en dos bases. Nico está a buen precio y viene de hacer un buen partido contra Obradoiro ante la baja de Shane, que aún está recuperandose de su tobillo. Puede ser una opción muy interesante para cuadrar presupuestos.

-Budinger/Beaubois: Como en el anterior caso, muchos querríamos meter a Hanga, pero tenemos sólo 9 millones. Tanto el americano como el frances pueden ser buenas opciones, y no sólo por económicos. En el caso de Chase, además de su muy buen precio, la baja de Shengelia y Diop puede hacer que tenga algún minuto de cuatro añadido a que si no dan de alta a Blazic por temas de cupos, también los tiene asegurados en el alero. Por esto último también mejoran las opciones de Beaubois, que además tiene grandes posibilidades de dar algún pico. Rodrigue es irregular por su acierto o no en el tiro, pero tiene clase para regalar y una gran incidencia en el ataque de Baskonia, sobre todo en finales igualados.

-Sastre/Saneme: En la Copa no están Vidal, Mumbrú y Tomàs y necesitamos cupos. Buen precio y posibilidades de victoria para los exteriores de Valencia. El ideal para llevar sería Saneme, que se crece en los partidos importantes, pero si no nos da el presupuesto, Joan es una buen opción.

-Giorgi Shermadini: La otra excepción. 41 de valoración en su último partido contra Real Madrid y 23,08 de media SM. Yo no me perdería eso para la primera jornada. Además con su precio tiene el cambio muy fácil para rehacer nuestros equipos. Y no hablemos de si Andorra diera la sorpresa, algo que probablemente fastidiaría la mayoría de los equipos que llevaran varios jugadores del actual campeón.

-Anthony Randolph: Como en otros casos, nos gustaría llevar otras opciones, pero el americano está en 870.625, una ganga para el nivel que puede llegar a dar. Estoy convencido de que el Madrid activará a Ayón, pero aún así me parece buena opción llevar a Randolph. Y si finalmente Gustavo no jugara, sería la mejor opción.

-Claver/Faverani: En diversas composiciones de equipos, necesitaríamos un cupo en los interiores. Si nos queremos ir al más caro, Felipe sería la mejor opción, y, si buscamos precios intermedios, el duelo Oriola-Aguilar puede ser interesante. Pero Claver es posiblemente el jugador más barato que vaya a tener mayor número de minutos y Faverani es el cupo interior con más posibilidades de dar un pico junto a Felipe pero más económico.

Nuestra apuesta:

Básicamente esto se trata de hacer una porra. De acertar su resultado, tendremos muchas posibilidades de luchar por el SM del evento. Se pueden dar tantas combinaciones como permitan las matemáticas, ya que la Copa es el torneo de las sorpresas y los ocho equipos que han llegado están muy fuertes. Exceptuando el favoritismo del Madrid, cualquier resultado entre el resto de los equipos no sería una sorpresa. Baskonia podía estar en segundo lugar, pero no está en buena racha y Tenerife está muy fuerte. Y si hablamos de rachas negativas, ninguna tan mala como la del Barça, que sería favorito en otra situación.

Nuestra apuesta va a ser por el clásico por excelencia. Apuesta arriesgada dada la ya mencionada situación del F.C. Barcelona Lassa y un lado del cuadro donde les toca Unicaja y luego Valencia o Herbalife.

Nuestro equipo para la primera jornada sería:

-Sergio Llull

-Nicolas Laprovittola

-Sam Van Rossom

-Rodrigue Beaubois

-Adam Hanga

-Jonas Maciulis

-Rudy Fernández

-Anthony Randoplh

-Giorgi Shermadini

-Vitor Faverani

-Victor Claver

Para semifinales haríamos los siguientes cambios:

-Luka Doncic por Laprovittola

-Gustavo Ayón por Shermadini

Y para la final los cambios serían:

-Tyrese Rice por Van Rossom

-Taylor por Beaubois

-Jaycee Carroll por Hanga

Con esta apuesta, si acertamos con los resultados, disfrutaríamos de Llull, Rudy y Randolph los tres partidos y de Luka Doncic dos. Aprovecharíamos la valoración de Shermadini en la jornada de cuartos y de dos partidos de Hanga, Beaubois y Van Rossom. En el aspecto negativo llevaríamos a Maciulis y Claver los tres partidos, pero son imprescindibles para cuadrar presupuesto y cupos, y hasta pueden salir bien, sobre todo en algún partido puntual. Y en la final tendríamos que llevar a Taylor por prespuesto, pero eso nos permitiría meter a Rice, especialista en finales, y aún tirador como Carroll que siempre puede salirse.

Apuesta importante aquí es la de Faverani, que si coge confianza y Tomic no está muy bien, puede ser una grata sorpresa. Aunque hemos de reconocer que en nuestra apuesta inicial, contábamos con Navarro y Tomic, pero la enésima mala suerte del Barça de este año con la apendicitis de la Bomba nos ha hecho apostar por Hanga y Rudy (en la otra opción llevábamos a Sastre para la primera jornada) en vez de por Tomic. Podríamos meter a Erikson por Juan Carlos y mantener la apuesta con Ante, pero no vemos claro el papel del sueco a pesar de las lesiones.

Volvemos a insistir en que esto es una apuesta basado en un resultado muy concreto. Hay formas de hacer equipos que estén más abiertos a diferentes resultados y también se puede apostar por diferentes equipos. Con las recomendaciones de Fanloman, los redactores de Solobasket y las del propio Blog hemos cubierto toda la información que hemos podido dar. Pero queríamos mostraros también un ejemplo de apuesta, que además en este caso es real: competiremos con este equipo con el nombre de SMcopaSolobasketblog y, a menos que haya lesiones, si se dan esos resultados, los cambios serán los que os hemos mostrado.