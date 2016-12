Nuestro once recomendado para la jornada 10, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: FACUNDO CAMPAZZO, SHANE LARKIN Y TYRESE RICE

Mickey McConnell (Rio Natura Monbus Obradoiro): 855.238-Extracomunitario. Rival: UCAM Murcia

855.238-Extracomunitario. Rival: UCAM Murcia Antoine Diot (Valencia Basket): 947.350. Rival: Real Betis Energía Plus

947.350. Rival: Real Betis Energía Plus Kyle Fogg (Unicaja Malaga): 661.125-Extracomunitario. Rival: FC Barcelona Lassa

Suplente: Andrew Albicy (MoraBanc Andorra): 1.004.500. Rival: Montakit Fuenlabrada

¿Porqué cambiar a los tres bases y también el suplente cuando fueron bien la semana pasada exceptuando a Rice? El cambio de Tyrese Rice es claro. Se va para los jugadores sorpresa ya que su rendimiento es muy irregular así como el del Barça y el cansancio parece estarle afectando. Sin embargo Larkin y Campazzo son opciones seguras y de tenerlos en el equipo no sería recomendable cambiarlos a menos que se busque broker. Eso es en parte lo que buscamos pero también tenemos en cuenta que las rachas de los bases de Obradoiro y Unicaja son tan espectaculares como las de los de Baskonia y Murcia. Y hay que probar cosas nuevas. Diot entra por estar en buena racha también y por no poder tener tres extracomunitarios y la decisíon entre el y Albicy es porque este último juega fuera y por la previsible fácil victoria de Valencia.

Sergio Llull otra semana más podría estar tanto en el once como de suplente pero apostamos por otras opciones. Como en el caso de Larkin y Campazzo, si lo tenéis solo deberíais cambiarlo si buscáis pasta.

ESCOLTAS Y ALEROS: ALEX MUMBRÚ, JAVIER BEIRÁN, FERNANDO SAN EMETERIO Y ADAM HANGA

Alex Mumbrú (Divina Joventut): 1.435.200-Cupo. Rival: Divina Seguros Joventut

1.435.200-Cupo. Rival: Divina Seguros Joventut Javier Beirán (Iberostar Tenerife): 1.348.667-Cupo. Rival: Baskonia

1.348.667-Cupo. Rival: Baskonia Edwin Jackson (Movistar Estudiantes): 1.457.750. Rival: Herbalife Gran Canaria

1.457.750. Rival: Herbalife Gran Canaria Carlos Suárez (Unicaja Malaga): 1.232.000. Rival: FC Barcelona Lassa

Suplente: Adam Hanga (Baskonia): 1.344.000. Rival: Iberostar Tenerife

Pensábamos mantener a Fernando San Emeterio pero al final nos hemos decidido por Carlos Suárez por varios motivos. Llevar tres de un mismo equipo siempre es arriesgado y el Barça viene de sufrir 30 de valoración de un tres/cuatro como Blake Shilb. El buen papel de Carlos en el partido europeo ha acabado de decidirnos aunque mantener a Saneme también sería buena idea pues no suele hacer dos partidos seguidos malos. Jackson le quita el puesto a Hanga porqué está en racha y además con las lesiones de Grimau y Page aún va a tener más minutos y tiros a pesar de tener un partido difícil. ¿Quien se va a atrever a cambiar a Mumbrú y Beirán con el estado de forma en el que están? Pues nadie.

PIVOTS: GIORGI SHERMANIDI, STEVAN JELOVAC, ANTE TOMIC Y VITOR FAVERANI

Giorgi Shermanidi (Morabanc Andorra): 1.405.250. Rival: Montakit Fuenlabrada

1.405.250. Rival: Montakit Fuenlabrada Viacheslav Kravtsov (Valencia Basket): 703.570. Rival: Real Betis Energía Plus

703.570. Rival: Real Betis Energía Plus Ante Tomic (FC Barcelona Lassa): 1.813.000. Rival: Unicaja Malaga

1.813.000. Rival: Unicaja Malaga Vitor Faverani (UCAM Murcia): 854.000. Rival: Rio Natura Monbus Obradoiro

Suplente: Micheal Eric (RETAbet Bilbao Basket): 903.900 .Rival: Divina Seguros Joventut

Nuestros pivots rindieron la semana pasada, siguen teniendo rivales asequibles esta semana y seguimos necesitando un cupo en esta posición y Faverani es el mejor en este momento a la espera de ver la recuperación de Shengelia. El cambio de Jelovac es obligado por descanso. Kravtov es la opción clara: está en racha, minutos asegurados por la lesión de Dubljevic y juega contra un rival muy tocado en su juego interior por la marcha de Luka Zoric. Lo único que le puede hacer falla es precisamente eso, que es la opción clara y todos sabemos lo que pasa a veces con eso en este juego. Eric es otra buena opción después de su gran jornada pasada y también tiene otro rival asequible pero no tanto. El Joventut y su nuevo pivot titular, Jordan, van hacia arriba.

PRESUPUESTO: 12.713.150

SUPLENTES LOW COST: PETTERI KOPONEN, RODRIGUE BEAUBOIS Y ALEXANDER VEZENKOV

Petteri Koponen (FC Barcelona Lassa): 833.175

Rodrigue Beautois (Baskonia): 420.215

Alexander Vezenkov (FC Barcelona Lassa): 406.642

Solo cambiamos a Dulkys por Beaubois. El francés pasa a ser low cost después de ser sorpresa y de tener una buena actuación esta semana pasará al once. Podría estar ya esta semana, pero de momento su compatriota Jackson es mas fiable y Rodrigue tiene la desventaja de no ser tan imprescindible en su equipo como él de Estudiantes. Además aún se muestra irregular pero va claramente cogiendo protagonismo y demostrando que es un jugón. Y es muy barato, así que está bien en esta categoría. Koponen ya no es low cost pero ganaríamos dinero si lo metemos a él en vez de a Diot y no hay otra opción económica que nos convenza ya que Fogg ya está en el once. Vezenkov sigue siendo la mejor opción para sacar dinero y usar el presupuesto en otros jugadores. Podíamos habernos decidido por Jerome Jordan para el pivot económico pero al tener en frente a Eric y Buva y el Barça necesitar imperiosamente la victoria nos ha hecho decantarnos por el búlgaro.

JUGADORES SORPRESA: Tyrese Rice,Jaime fernández, Billy Baron y Andrea Bargnani

Pasamos a Rice a jugador sorpresa porque se está mostrando más irregular de lo normal. No podemos dejar de meterlo en algún sitio y por eso hay cuatro jugadores sorpresa está jornada. En un día bueno supera facilmente los 20 y puede dar un pico de más de 30 a poco que esté enchufado.

Las bajas de Estudiantes probablemente hagan que Jackson juegue todos sus minutos de tres y ahí Jaime puede aprovechar para hacer uno de esos buenos partidos en valoración que le vemos de vez en cuando. Baron también ha jugado muy bien en Europa con más minutos y tiros por el mismo motivo: lesiones en el juego exterior de Murcia. Y Bargnani pues lo mismo que Rice pero en barato: toda la calidad del mundo y capaz de salirse del mapa en valoración pero muy irregular y como el base del Barça dependiente de su acierto en el tiro.