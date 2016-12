Nuestro once recomendado para la jornada 11, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: SERGIO LLULL, SHANE LARKIN Y KYLE FOGG

Sergio Llull (Real Madrid)-Cupo: 1.481.200. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Mejor base hasta el momento y viene de hacer su record en valoración.

Shane Larkin (Baskonia)-Extracomunitario: 1.162.000. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Mejor base en los últimos tres partidos.

Kyle Fogg (Unicaja Malaga)-Extracomunitario: 760.294. Rival: ICL Manresa. Motivos: Segundo mejor base últimos tres, barato y sube broker.

Suplente: Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.096.667. Rival: Montakit Fuenlabrada

Nuestras apuestas de la semana pasada no salieron bien excepto Fogg, que fue de los mejores de la jornada. Mantenerlo no plantea dudas, ya que a su excepcional momento de forma hay que sumar su precio y su subida asegurada. Para los otros dos bases vamos a los más seguro posible: Llull y Larkin. Son los dos mejores en su puesto de la Liga hasta el momento, están en racha y tienen partidos en teoría fáciles.

Lo mismo se puede decir de nuestro suplente, el niño maravilla Doncic. Ha pecado de cierta irregularidad en algunos partido pero sigue siendo un valor seguro aunque ya no garantice subida de broker.

ESCOLTAS Y ALEROS: eDWIN JACKSON, JAVIER BEIRÁN, CARLOS SUÁREZ Y ADAM HANGA

Adam Hanga (Baskonia): 1.264.667. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: 5º mejor alero, partido asequible y Beaubois con menos minutos por problemas físicos.

Javier Beirán (Iberostar Tenerife)-Cupo: 1.356.600. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Segundo mejor alero nacional y partido asequible.

Edwin Jackson (Movistar Estudiantes): 1.513.556. Rival: MoraBanc Andorra. Motivos: Mejor jugador últimos tres partidos.

Carlos Suárez (Unicaja Málaga)-Cupo: 1.225.778. Rival: ICL Manresa. Motivos: Tercer mejor alero en los últimos tres y partido asequible.

Suplente: Alex Mumbrú (RETAbet Bilbao Basket)-Cupo: 1.400.000. Rival: Valencia Basket

¿Mumbrú de suplente cuando es el alero más en forma junto con Jackson? El motivo es que tiene un partido mucho más difícil que el resto de los aleros contra un equipo con una gran defensa. Beirán y Suárez son indiscutibles ya que son junto al del Bilbao Basket los mejores aleros nacionales y valoran en todas las facetas. Este es un rasgo en el que coinciden con el húngaro volador. Hay un motivo más para meter a Adam por Alex: Beaubois y Budinger están tocados y van a tener menos minutos. Sabemos el rendimiento que dió Hanga cuando no jugaron en los primeros meses y hoy en Euroliga ha jugado 34 minutos.

PIVOTS: GIORGI SHERMANIDI, STEVAN JELOVAC, DEJAN MUSLI Y tORNIKE sHENGELIA

Giorgi Shermanidi (Morabanc Andorra): 1.381.333. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Segundo mejor pivot hasta el momento y rival con poca intimidación interior.

Tornike Shengelia (Baskonia)-Cupo: 1.239.000.Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Mejor cupo interior antes de su lesión y precario juego interior de su rival.

Stevan Jelovac (Tecnyconta Zaragoza): 973.360. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Mvp de noviembre y segunda mejor racha en los últimos tres.

Dejan Musli (Unicaja Málaga): 1.196.222. Rival: ICL Manresa. Motivos: Juega contra el último clasificado que además tiene lesiones en su juego interior.

Suplente: Ante Tomic (FC Barcelona Lassa): 1.767.111 .Rival: Herbalife Gran Canaria

Nuestros pivots no rindieron mal la semana pasada, pero tampoco destacaron especialmente. Así que hemos decidido hacer cambios, además del obligado de Faverani. El puesto de pivot cupo, que es clave en nuestro equipo, va para Shengelia. El georgiano estaba haciendo un gran año antes de lesionarse y ya ha tenido varios partidos para recuperar el ritmo. Aunque hoy aún ha tenido pocos minutos, el partido contra el Betis es propicio para que vuelva por sus fueros. No hay ninguna duda de que Jelovac tenía que volver a entrar. Mvp del mes de noviembre, su estado de forma es espectacular y esperemos que el parón no le corte la racha. Queríamos sacar a uno de los pivots fijos del juego y hemos decidido sacar a Tomic y mantener a Shermanidi. El compañero de selección de Tornike tiene un partido más fácil que el croata y además es más económico por lo que ganamos presupuesto. El sustituto es Musli, que tiene un partido fácil para valorar y vuelve a Manresa. Esperemos que la emoción lo lleve a hacer un partidazo y no a que le afecten los nervios.

PRESUPUESTO: 13.554.010

SUPLENTES LOW COST: EIMANTAS BENDZIUS, IVAN PAUNIC Y VIACHESLAV kRAVTSOV

Eimantas Bendzius (Rio Natura Mombus Obradoiro): 344.842

Ivan Paunic (Montakit Fuenlabrada): 572.445

Viacheslav Kravtsov (Valencia Basket): 809.106

Esta semana no metemos a un base entre los buenos, bonitos y baratos porque el que hay ya está en el once recomendado, que es Fogg. Sin embargo nuestros aleros recomendados son caros, así que metemos ahí dos jugadores. Paunic y Bendzius que han tenido una gran última jornada y parecen por fin cogiendo responsabilidades en sus equipos. Kravtsov sale del once por tener enfrente a duros rivales como Eric y Buva pero sigue siendo una opción que nos dará broker y aún está a buen precio.

Especialmente importante esta jornada combinar con jugadores low cost puesto que el equipo recomendado nos ha salido caro, pero solo con meter a uno de los aleros baratos por Jackson o Hanga nos ahorramos un kilo o casi.

JUGADORES SORPRESA: TYRESE RICE, Whittington, nacho Martín Y ANDREA BARGNANI

Mantenemos a Rice y a Bargnani por los motivos de siempre: el día bueno te pueden hacer ganar la jornada. En el caso Tyrece habrá que estar atentos a los efectos que tiene sobre sus minutos el fichaje de Renfroe. Hoy, en el primer partido del nuevo fichaje, Rice no ha llegado a 25 minutos. El pivot italiano tiene un buen partido para recuperar sensaciones dada la precariedad del juego interior de su rival.

Whittington se ha instalado en esta categoría de jugador que genera todas las dudas. Imposible saber si contra el Divina Joventut será el de las primeras jornadas o si, por el contrario, tendrá pocos minutos como en otros partidos. La sensación es que vuelve a coger relevancia y que su fiasco del último partido fue por la gastrointeritis.

Nacho Martín es una apuesta personal. Aunque su equipo está haciendo un gran papel, en lo individual, Nacho se está viendo eclipsado por otros jugadores. Pero si hay un buen día para recuperarse es jugando contra sus ex.