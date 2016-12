Nuestro once recomendado para la jornada 11, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: SERGIO LLULL, SHANE LARKIN Y KYLE FOGG

Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.261.167. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Los dos partidos que ha hecho al no estar Llull.

1.261.167. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Los dos partidos que ha hecho al no estar Llull. Shane Larkin (Baskonia)-Extracomunitario: 1.155.636. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Sigue en una racha espectacular y se ha convertido en líder del Baskonia. Partido asequible.

1.155.636. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Sigue en una racha espectacular y se ha convertido en líder del Baskonia. Partido asequible. Kyle Fogg (Unicaja Malaga)-Extracomunitario: 874.338. Rival: Valencia Basket. Motivos: Segundo mejor base últimos tres, barato y sube broker. Se mantienen los mismos motivos de la jornada pasada.

Suplente: Sergio Llull (Real Madrid)-Cupo: 1.366.400. Rival: RETAbet Bilbao Basket

Vamos a apostar por la continuidad en nuestro once recomendado de esta semana haciendo un solo cambio por puesto. Aunque los bases, exceptuando a Doncic que ya entra en nuestro equipo titular, no fueron lo más destacado de nuestro equipo siguen siendo tres bases fiables. Podríamos apostar por Campazzo, ya que UCAM Murcia está muy necesitado y el Facu tendrá ganas de liarla después de las últimas derrotas y de descansar la jornada pasada, pero Fogg sigue en buen momento de forma y nos da subida. Larkin, como nos diseccionaba Luis López-Oria, es el "pequeño gran hallazgo" y un fijo en nuestro SM.

Aunque después de la semana pasada Luka debería ser titular por propios méritos y la opción de meter a los dos jugadores del Real Madrid sería muy jugosa por tener dos cupos en el puesto de base, el mayor motivo de haber dejado a Llull fuera del once ha sido que aún figura como dudoso y no ha entenado en toda la semana. Si supieras seguro que ya estaba cien por cien recuperado, apostaríamos por él por que el partido de Bilbao se prevee duro y por la ganas que tendría Sergio. Lo dejamos como suplente porque si juega es que está para rendir. Si no, todos hemos visto lo que es capaz de hacer el bueno de Luka cuando Llull no está.

ESCOLTAS Y ALEROS: EDWIN JACKSON, JAVIER BEIRÁN, SERGI VIDAL Y ADAM HANGA

Adam Hanga (Baskonia): 1.230.600. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Jugador fiable que no suele pinchar. Partido asequible.

1.230.600. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Jugador fiable que no suele pinchar. Partido asequible. Javier Beirán (Iberostar Tenerife)-Cupo: 1.328.727. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Mejor alero nacional y partido asequible.

1.328.727. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Mejor alero nacional y partido asequible. Edwin Jackson (Movistar Estudiantes): 1.563.800. Rival: Baskonia. Motivos: Segundo mejor jugador en valoración SM.

1.563.800. Rival: Baskonia. Motivos: Segundo mejor jugador en valoración SM. Sergi Vidal (Divina Seguros Joventut)-Cupo: 963.455. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Cuarto mejor alero nacional y partido asequible e importante.

Suplente: Carlos Suárez (Unicaja Malaga)-Cupo: 1.288.000. Rival: Valencia Basket

En la continuidad de nuestro equipo, los dos únicos cambios que vamos a hacer son dos jugadores de Divina Seguros Joventut. En los partidos entre equipos de la zona baja nunca se sabe que puede pasar y es el día que, los veteranos como Sergi, tienen marcados como partido importante y suelen dar lo mejor de si mismos. Este tipo de enfrentamientos suelen dar valoraciones elevadas en jugadores que no siempre son los más fichados pero en este caso Vidal ya es uno de los aleros nacionales importantes. Y además Carlos Suárez tiene un duro partido contra Valencia con su buena defensa general y dos duros alapívots como Sikma y Thomas.

Los otros tres aleros son fijos, Beirán y Jackson indiscutibles en este momento, y Hanga, aunque no está en su mejor racha, siempre es fiable y puede dar un pico en cualquier momento.

PIVOTS: GIORGI SHERMANIDI, STEVAN JELOVAC, JEROME JORDAN Y TORNIKE SHENGELIA

Giorgi Shermadini (Morabanc Andorra): 1.516.200. Rival: FC Barcelona Lassa. Motivos: Segundo mejor pivot hasta el momento y mejor valoración de la pasada jornada.

1.516.200. Rival: FC Barcelona Lassa. Motivos: Segundo mejor pivot hasta el momento y mejor valoración de la pasada jornada. Tornike Shengelia (Baskonia)-Cupo: 1.288.000.Rival: Movistar plus. Motivos: Mejor cupo interior y juego interior de su rival.

1.288.000.Rival: Movistar plus. Motivos: Mejor cupo interior y juego interior de su rival. Stevan Jelovac (Tecnyconta Zaragoza): 1.119.364. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Mvp de noviembre y se mantiene en buena racha.

1.119.364. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Mvp de noviembre y se mantiene en buena racha. Jerome Jordan (Divina Seguros Joventut): 617.475. Rival:Real Betis Energía Plus. Motivos: Buen rendimiento desde su llegada y rival con precario juego interior.

Suplente: Johannes Voigtmann (Baskonia): 878.182 .Rival: Movistar Estudiantes

Nuestros pivots rindieron a buen nivel y contaron con la explosión de Shermadini. Aunque el equipo del georgiano tiene un duro rival en el Barça, los catalanes no destacan por su defensa a los pivots puros si no más bien todo lo contrario. Varios cincos han hecho grandes valoraciones contra ellos. Y Giorgi ya la rompió la semana pasada sin llevarse el bonus la jornada pasada. Jelovac sin destacar tanto como en la racha de noviembre estuvo a buen nivel y Shengelia volvió por sus fueros.

Nuestro fichaje de esta semana, Jerome Jordan, podría ir a los low cost o a los sorpresas, pero por los motivos que explicamos en el caso de Vidal y porque apostamos por la Penya para este partido creemos que debe entrar en nuestro once. Además ha hecho muy buenos números desde que llegó y aunque Sevilla ya ha fichado para su juego interior, falta por saber cual será el rendimiento de Mahalbasic. Y pensabamos mantener a Tomic como suplente, pero la lesión de última hora de Bargnani ha hecho que entrara Voigtimann. El alemán de Baskonia se ha ido a grandes valoraciones sobre todo cuando el italiano ha estado lesionado. Incluso podríamos meterlo de titular pero optamos por nuestra primera intuición que ha sido para el jamaicano. Cualquiera de las dos opciones es buena.

PRESUPUESTO: 12.918.762

SUPLENTES LOW COST: ALEX rENFROE, vITOR BENITE Y XAVI REY

Alex Renfroe (FC Barcelona Lassa): 592.250

Vitor Benite (UCAM Murcia): 667.255

Xavi Rey (Montakit Fuenlabrada): 574.964

El nuevo fichaje del Barça no nos parecía que fuera a ser un jugador importante en cuanto a valoración, pero sus primeros partidos nos han sacado de nuestro error. Su capacidad para sumar en todos los apartados del juego y la intensidad con la que está aprovechando sus minutos lo convierten en un fichaje muy interesante aunque no es de esperar que de grandes picos.

El brasileño de Murcia está realizando una gran temporada en su segundo año y aunque es un jugador irregular que podría ir a los sorpresa, su buena racha nos hace confiar en él como opción para los que no nos de el presupuesto para tener a Hanga y Jackson juntos. Aunque también dudamos de meter en la posición de alero low cost a Waczynski que por fin parece que empieza a ser regular en Unicaja.

Xavi Rey es una opción que plantea muchas dudas sobre todo coincidiendo en plantilla con Diagné y Sekulic, pero el nacional es el que más está jugando y valorando mejor de los tres. Del partido de Fuenlabrada contra Manresa se puede extrapolar lo mismo que comentábamos del Joventut-Betis, así que por eso metemos a Xavi entre nuestros low cost.

JUGADORES SORPRESA: DAVIN WHITE, IVAN PAUNIC Y mOUSSA DIAGNÉ

Se ha vuelto a lesionar Richotti (todo nuestro ánimo desde aquí al fantástico jugador de Tenerife y gran aficionado al Supermanager) y Taquan Pinero acaba de llegar. Todos recordamos los partidos que jugó White cuando la primera lesión del argentino. Pensábamos meter aquí a su rival, Facu Campazzo pero el pequeño base no es un fijo por el alto nivel de otros bases, pero bien podría estar en nuestro once.

Paunic baja de jugador low cost a sorpresa por su fiasco la semana pasada, pero si algún día tiene que dar el do de pecho, a su equipo le vendría muy bien que fuera en el partido contra Manresa. Fuenlabrada está tremendamente necesitado de victorias y Manresa es el rival más factible ahora mismo.

El jugador africano cedido por el Barcelona tenía muy buena pinta al principio de temporada. Parecía que solo algunos problemas físicos le impedían sobresalir por completo. Pero ha ido perdiendo protagonismo y el fichaje de Rey con un papel inesperado lo ha dejado con un precio demasiado caro para su rendimiento. Suele salir de titular y si empieza bien y Jota le da los minutos importantes esta vez, podría valorar muy bien contra el precario juego interior de Manresa.

LESIONES DE ÚLTIMA HORA

Añadimos un nuevo espacio dedicado a lesiones de última hora. No vamos a reproducir el parte oficial que ya sale en ACB.COM, pero el hecho de haber lesiones que se producen o se reciben la información después del parte es muy importante a efectos del SM. La lesión de Richotti de la semana pasado es un buen ejemplo. Si tenemos información de alguna más una vez publicado el artículo, lo editaremos e informaremos por twitter.

De momento solo tenemos una noticia que dar que es la lesión de Andrea Bargnani, motivo por el que entra Voigtmann como suplente de nuestro once.