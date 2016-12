Nuestro once recomendado para la jornada 13, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: LUKA DONCIC, FACUNDO CAMPAZZO Y KYLE FOGG

Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.286.727. Rival: Rio Natura Monbus Obradoiro. Motivos: Estado de forma y cupo imprescindible.

1.286.727. Rival: Rio Natura Monbus Obradoiro. Motivos: Estado de forma y cupo imprescindible. Facundo Campazzo (UCAM Murcia)-Extracomunitario: 1.266.400. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Buena racha y rival que defiende mal a los bases.

1.266.400. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Buena racha y rival que defiende mal a los bases. Kyle Fogg (Unicaja Malaga)-Extracomunitario: 1.005.489. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Puede subir broker y rival asequible.

Suplente: Sergio Llull (Real Madrid)-Cupo: 1.366.400. Rival: Rio Natura Monbus Obradoiro

Esta semana nuestro once está supeditado a un solo jugador. Si Sergio Llull está para jugar entraría en el equipo titular y saldría Kyle Fogg. Las lesiones en los cupos de calidad no nos permiten no tener en cuenta al jugador del Real Madrid aunque no esté al cien por cien. Tenemos muchas dudas a la hora del base titular que lo sustituya donde podría entrar Andrew Albicy, meter a nuestro jugador económico Luka Rupnik o buscar un cupo como Albert Sabát o Tomas Bellas. Nos hemos decidido por el jugador de Unicaja porque esta semana será la última que nos puede dar algo de broker pero su reducción de minutos con la vuelta de Nedovic nos hace dudar.

Los otros dos son fijos. Doncic estará tanto si juega Llull como si no, dado su gran nivel en las últimas semanas y su condición de cupo. Campazzo está en buen estado de forma a pesar de las derrotas de su equipo y jugando en casa contra Bilbao sus opciones tiene, además de la mala defensa a los bases que tiene su rival.

ESCOLTAS Y ALEROS: ÁLEX MUMBRÚ, RAFA MARTÍNEZ, EDWIN JACKSON E IVAN PAUNIC

Álex Mumbrú (RETAbet Bilbao Basket)-Cupo: 1.285.455. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Más imprescindible que nunca por la lesión de Beirán. Partido asequible y con ganas de quitarse el mal sabor de boca europeo.

1.285.455. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Más imprescindible que nunca por la lesión de Beirán. Partido asequible y con ganas de quitarse el mal sabor de boca europeo. Rafa Martínez (Valencia Basket)-Cupo: 1.032.182. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Gran estado de forma personal y de su equipo.

1.032.182. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Gran estado de forma personal y de su equipo. Edwin Jackson (Movistar Estudiantes): 1.593.495. Rival: Unicaja Malaga. Motivos: Jugador más en forma de la Liga y juega contra su ex-equipo.

1.593.495. Rival: Unicaja Malaga. Motivos: Jugador más en forma de la Liga y juega contra su ex-equipo. Carlos Suárez (Unicaja Malaga): 1.196.364. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Aunque irregular últimamente sigue siendo uno de los mejores cupos.

Suplente: Ivan Paunic (Montakit Fuenlabrada): 663.027. Rival: Real Betis Energía Plus

Al igual que en el resto de nuestro equipo titular nos marca mucho la lesión de Beirán, la duda de Llull y el descanso de Baskonia, del que teníamos hasta tres jugadores en nuestros recomendados de la semana pasada. Nos hubiera gustado meter por aquí a Trent Lockett por su buen partido de la semana pasada pero solo podríamos hacerlo en el caso de sacar a Fogg, ya que Campazzo es fijo. Así que nos hemos decidido por tres cupos y hemos escogido a los tres más en forma y con partidos asequibles. Que Jackson tenga que estar en nuestro once es una obviedad.

Otra duda que se nos plantea es seguir metiendo un cupo en los pivots y ahí entraría Paunic por Suárez para abaratar el equipo y esperando un mayor pico del jugador de Fuenlabrada o el mencionado Lockett si finalmente juega Llull. Los dos se enfrentan entre si y es un partido que puede pasar cualquier cosa tanto el resultado como en clave de valoraciones individuales.

PIVOTS: GIORGI SHERMADINI, ANTE TOMIC, STEVAN JELOVAC Y DEJAN MUSLI

Giorgi Shermadini (Morabanc Andorra): 1.470.000. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Seguro de vida y rival asequible.

1.470.000. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Seguro de vida y rival asequible. Ante Tomic (FC Barcelona Lassa): 1.732.182.Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Mejor jugador del SM y rival asequible.

1.732.182.Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Mejor jugador del SM y rival asequible. Stevan Jelovac (Tecnyconta Zaragoza): 1.122.545. Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Previsible partido a muchos puntos.

1.122.545. Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Previsible partido a muchos puntos. Dejan Musli (Unicaja Malaga): 1.305.818. Rival:Movistar Estudiantes. Motivos: Mejor pivot de los tres últimos partidos y rival con flojo juego interior.

Suplente: Moussa Diagné (Montakit Fuenlabrada): 978.833 .Rival: Real Betis Energía Plus

En los pivots también tenemos dudas provocadas por el descanso de Shengelia, el mejor cupo interior. Así que hemos optado por no meter ninguno en nuestra zona, aunque dejamos a Diagné en la suplencia por si queremos tomar esa opción. El jugador cedido por el Barça podría ser un fijo para esta jornada por el buen momento de forma de su equipo con dos victorias esta semana, pero la irregularidad en la rotación del equipo madrileño provoca que le sigamos dando la titularidad a Jelovac a pesar de su pinchazo de la semana pasada.

En una opción que cuente con LLull de titular por Fogg podríamos contar con Gustavo Ayon, que, si se confirma la baja de Randolph es un fichaje más que interesante. También lo es aunque juegue Anthony pero ahí ya depende de quien tenga más protagonismo entre los pivots del Madrid.

Shermadini, Tomic y Musli son fijos para esta jornada. Regularidad, partidos asequibles y opciones altas de darnos picos de valoración.

PRESUPUESTO: 14.296.657

SUPLENTES LOW COST: LUKA RUPNIK, EIMANTAS BENDZIUS Y JEROME JORDAN

Luka Rupnik (Montakit Fuenlabrada): 252.219

Eimantas Bendzius (Rio Natura Monbus Obradoiro): 396.568

Jerome Jordan (Divina Seguros Joventut): 710.096

El esloveno Luka Rupnik es una muy buena opción para dedicar presupuesto a otros jugadores. Viene de hacer 24 de SM en la jornada anterior y 13 de valoración en la jornada europea. Además juega contra un Betis con problemas en los bases. Y está que lo regalan, no llega a 300.00 euros. Difícil encontrar algo tan bueno, bonito y barato. Bendzius está en buena racha aunque juega contra el peor rival posible, pero nos da un poco de broker y puede ser una sorpresa. Jordan fue una gran apuesta de la semana pasada y el único motivo de que salga de nuestro 11 es que juega contra el FC Barcelona Lassa.

Otra vez será muy importante meter a uno o varios de nuestros low cost ya que el equipo titular es accesible solo a unos cuantos managers por su presupuesto.

JUGADORES SORPRESA: DAVIN WHITE, NEMANJA NEDOVIC Y AARON DOORNEKAMP

La clave de nuestros jugadores sorpresa ha sido la desgraciada lesión de Javier Beirán y de Nico Richotti. Alguien tiene que coger los minutos y tiros de Beirán (Richotti casi no ha jugado este año). White ya fue nuestra recomendación sorpresa la semana pasada y pinchó, pero en el partido europeo de esta semana ha mostrado síntomas de recuperación con 11 de valoración y va a ser un jugador aún más importante para Tenerife de ahora en adelante. Algo que se puede decir de Doornekamp, que ya estaba haciendo un buen papel y puede que sea el sustituto natural del bueno de Javier por su capacidad para jugar de alero. Abromaitis o Piñero serían apuestas mucho más arriesgadas.

Nemanja Nedovic era un fijo en nuestros equipos antes de lesionarse y ya ha jugado en dos partidos. Es una apuesta muy arriesgada pero de eso se tratan los jugadores sorpresa y él que lo tenga justo en el primer partido que recupere su nivel, puede dar la campanada.

LESIONES DE ÚLTIMA HORA

Menuda semana negra que hemos tenido con las graves lesiones de Javier Beirán y Álex Llorca. Desde aquí queremos mandarles todo nuestro apoyo. Si las unimos a las anteriores de Alberto Corbacho y Pau Ribas empieza a ser complicado encontrar cupos de alto nivel. Para esta jornada no nos juega Shengelia por descanso y tenemos la duda de Llull.

Como ya hemos mencionado varias veces, la duda del base del Real Madrid es clave. Si jugase, nuestro equipo sería : Doncic, Llull, Campazzo, Jackson, Mumbrú, Martínez, Lockett, Musli, Tomic, Sherma y Jelovac. Pero si no juega o dudamos que juegue, aunque apostemos por nuestro once, hay varias posibilidades. Intentaremos estar atentos a las informaciones de última hora sobre su situación y sobre otras posibles lesiones de última hora.

También es importante la lesión de Mickey McConnell y el descanso de Baskonia del que siempre solemos tener varios jugadores.