Nuestro once recomendado para la jornada 14, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria. Es muy importante recordar que al día siguiente de terminar esta jornada ya comienza la 15. Sacaremos consejos el jueves lo antes que podamos.

BASES: SERGIO LLULL, FACUNDO CAMPAZZO Y SHANE LARKIN

Sergio Llull (Real Madrid)-Cupo: 1.410.182. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Mejor base del SM y cupo imprescindible.

1.410.182. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Mejor base del SM y cupo imprescindible. Facundo Campazzo (UCAM Murcia)-Extracomunitario: 1.389.818. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Segundo mejor base SM y 43,20 la jornada pasada.

1.389.818. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Segundo mejor base SM y 43,20 la jornada pasada. Shane Larkin (Baskonia)-Extracomunitario: 1.143.333. Rival: Herbalife Gran Canaria. Motivos: Baskonia lo necesita a alto nivel para no descolgarse de los cuatro primeros.

Suplente: Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.235.500. Rival: Real Betis Energía Plus

Los cuatro bases que salen son los cuatro mejores del SM hasta el momento. Se pueden valorar otras opciones por no tener presupuesto, querer gastar en otras posiciones o querer meter más cupos, pero estos son los mejores hasta el momento. Y entre ellos, Llull y el Facu son indiscutibles. Su momento de forma no puede ser mejor y en el caso de Sergio es un cupo que debe estar en todos los equipos.

Entre Doncic y Larkin he tenido muchas dudas para decidir quien sería el titular. El hecho de que Luka tuviera un pequeño percance físico en Euroliga y que tenga un partido fácil en el que Laso pueda darle descanso han decantado la balanza a favor de Larkin. Baskonia tiene un partido muy duro en las islas pero necesita la victoria para no descolgarse de los cuatro primeros y eso asegurará muchos minutos para Shane. De todas formas, la opción de Doncic hay que tenerla muy en cuenta si no queremos gastar cupos en otras posiciones.

ESCOLTAS Y ALEROS: ÁLEX MUMBRÚ, RUDY FERNÁNDEZ, EDWIN JACKSON Y NEMANJA NEDOVIC

Álex Mumbrú (RETAbet Bilbao Basket)-Cupo: 1.225.000. Rival: Rio Natura Monbus Obradoiro. Motivos: No está en su mejor momento de forma, pero es el mejor alero cupo.

1.225.000. Rival: Rio Natura Monbus Obradoiro. Motivos: No está en su mejor momento de forma, pero es el mejor alero cupo. Rudy Fernández (Real Madrid)-Cupo: 778.400. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Cupo a buen precio y que puede salirse en cualquier momento.

778.400. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Cupo a buen precio y que puede salirse en cualquier momento. Edwin Jackson (Movistar Estudiantes): 1.594.833. Rival: ICL Manresa. Motivos: Indiscutible y partido asequible

1.594.833. Rival: ICL Manresa. Motivos: Indiscutible y partido asequible Nemanja Nedovic (Unicaja Malaga): 1.124.952. Rival: Morabanc Andorra. Motivos: 31,20 la jornada pasada.

Suplente: Martynas Gecevicius (Tecnyconta Zaragoza): 885.500. Rival: Divina Seguros Joventut

En los aleros está bastante complicado decidirse. Lo único seguro es Edwin Jackson. Su momento de forma es espectacular y Estudiantes juega contra el colista por lo que se prevee bonus. Mumbrú es también un fijo por ser el mejor alero cupo pero no está en su mejor momento y el Obradoiro en casa es un rival complicado. Rudy es casi una apuesta puesto que como otras temporadas está muy irregular pero el hecho de no haber jugado en Euroliga, tener un rival fácil y tener ganas de dedicar un buen partido a su recién nacido (¡enhorabuena!) nos lleva a gastar en uno de nuestros cupos en él. Además las otras opciones (Suárez, Jelinek, los del Valencia) también están irregulares.

Mejores opciones parecen los exteriores comunitarios y si metemos a Doncic podemos dejar al alero mallorquín en el banquillo y meter a Gecevicius que ya ha recuperado el ritmo después de su lesión y tiene un partido asequible o a Beaubois que es el low cost o a Dulkys que es la sorpresa. O también a Kyle Kuric, que era la otra opción para el suplente y no figura por tener un duro partido contra Baskonia que cuenta con grandes defensores exteriores.

PIVOTS: GIORGI SHERMADINI, ANTE TOMIC, JEROME JORDAN Y TORNIKE SHENGELIA

Giorgi Shermadini (Morabanc Andorra): 1.417.500. Rival: Unicaja Malaga. Motivos: Segundo mejor pivot SM y muy regular.

1.417.500. Rival: Unicaja Malaga. Motivos: Segundo mejor pivot SM y muy regular. Ante Tomic (FC Barcelona Lassa): 1.776.833.Rival: Valencia Basket. Motivos: Mejor jugador del SM.

1.776.833.Rival: Valencia Basket. Motivos: Mejor jugador del SM. Jerome Jordan (Divina Seguros Joventut): 816.610. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Bueno, bonito y barato con minutos asegurados por la lesión de Miralles.

816.610. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Bueno, bonito y barato con minutos asegurados por la lesión de Miralles. Tornike Shengelia (Baskonia)-cupo: 1.268.400. Rival:Herbalife Gran Canaria. Motivos: Mejor pivot cupo.

Suplente: Gustavo Ayón (Real Madrid): 1.338.167 .Rival: Real Betis Energía Plus

Nos hemos decidido por Shermadini en el duelo contra Musli por estar ligeramente por encima en puntuación SM y por jugar en casa donde Andorra es muy fuerte. El pivot de Unicaja sale de nuestros recomendados por priorizar a otros jugadores pero está claro que siempre es buena opción y está entre los fijos del juego. Tomic, aunque tiene un partido muy duro es el mejor jugador del SM, así que no hay que buscar más razones.

Jordan está a buen nivel, es económico y da broker. Además tiene un partido donde puede valorar bastante alto y más minutos por la lesión de Miralles. Puede que haya mejores opciones que Shengelia que tiene un partido duro y no está dando picos ultimamente, pero es de los mejores cupos y en cualquier momento puede volver por sus fueros. Además no parece que vaya a pinchar tampoco.

La opción Ayón es muy interesante. Está a buen nivel ultimante aunque sin dar picos por la cantidad de jugadores que hay en la zona del Real Madrid y si metemos a Doncic por Larkin debería ser un fijo.

PRESUPUESTO: 13.945.861

SUPLENTES LOW COST: TOMÁS BELLAS, RODRIGUE BEAUBOIS Y JEFF BROOKS

Tomás Bellas (Tecnyconta Zaragoza): 733.833

Rodrigue Beaubois (Baskonia): 421.283

Jeff Brooks (Unicaja Malaga): 457.321

Esta jornada hay buenas opciones económicas. Pocas veces nos encontraremos a un jugador de la calidad y la capacidad de darnos picos a un precio tan barato. No está entre los 11 por su irregularidad y por tener un partido difícil, pero no cabe duda de que estará en la mayoría de los equipos. Pero aquí también podría entrar Waczynski del que se puede decir lo mismo.

En el base, Luka Rupnik demostró ser una buena opción y es muy económico pero nos hemos decidido por Bellas por estar en un buen momento de forma y enfrentarse a la Penya.

Brooks ha ido subiendo su rendimiento y es una buena opción ahora mismo, aunque también podríamos haber apostado por Vezenkov, que sigue a buen nivel y tendrá más minutos con la baja de Perperoglou al pasar Claver al alero.

JUGADORES SORPRESA: TYRESE RICE, DEIVIDAS DULKYS Y STEVAN JELOVAC

Después de jornadas bastante malas, Tyrese ha valorado 14 y 18 en la semana europea. Además suele crecerse en los grandes partidos y el enfrentamiento contra el Valencia lo es. Poca gente apuesta ahora por él, de ahí que de tener un buen partido podemos dar la sorpresa.

El alero lituano del Obra está siendo irregular pero sus mejores partidos han sido en casa coincidiendo con victorias de su equipo. Un Bilbao también irregular y el tener que asumir más tiros y minutos por la baja de McConnel y Matulionis podría darnos ese pico deseado.

Sus flojas actuaciones desde el parón han quitado a Jelovac de nuestro quinteto pero todas sabemos como se las puede gastar el alapivot de Tecnyconta.

LESIONES DE ÚLTIMA HORA

No tenemos mucha información sobre Doncic y Maciulis pero se supone que jugaran. Estaremos atentos a más novedades.

Quitando las lesiones ya conocidas y de larga duración, de momento solo hay que destacar que Nacho Martín vuelve a no ser de la partida.

Mientras escribíamos esta entrada, ha variado el parte para poner que Nedovic es dudoso por un esguince de tobillo. Esperaremos más noticias antes de sacarlo de nuestro 11.