Esta jornada 15 es la más loca que se recuerda en el Supermanager. Comienza al día siguiente de terminar otra y tiene partidos de euroliga de tres equipos en medio de ella con el riesgo de lesiones que se puedan producir en ellos. Eso se añade a los problemas de esta temporada para juntar cupos de calidad por las lesiones de larga duración de muchos de ellos y los problemas físicos puntuales de otros. Además estamos en época de gripe, que todos los años hay algún equipo afectado y en este caso es el Real Madrid. Por todo esto haremos nuestro 11 sin pararnos a pensar que los jugadores de los equipos de Euroliga se vayan a lesionar pero intentaremos dar un once alternativo en el apartado de lesiones.

Para añadir más dificultades a la hora de empezar a escribir los consejos no tenemos parte médico.

También traemos la clasificación de diciembre antes de la jornada definitiva. La emoción está por todo lo alto. En la jornada 14 Maxikun ha desbancado a Fanloman del primer puesto pero solo le saca una diferencia de 1,8 puntos. Y hay muchos otros equipos con opciones. Además de loca será muy emocionante la jornada 15.

clasificación diciembre

Aquí nuestro once recomendado para la jornada 15, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria. Recordad leer el final de la entrada si queréis valorar el once alternativo.

BASES: SERGIO LLULL, FACUNDO CAMPAZZO Y TYRESE RICE

Sergio Llull (Real Madrid)-Cupo: 1.397.667. Rival: Baskonia. Motivos: Mejor base del SM y cupo imprescindible.

Suplente: Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.199.692. Rival: Baskonia

Metemos a Tyrese Rice por Shane Larkin porque el gran base de Baskonia está en un pequeño bache en cuanto a valoración y el del Barça está otra vez en un buen momento. Puede que contra Zaragoza no sea tan necesario como contra Valencia, pero a pesar del fichaje de Renfroe sigue teniendo muchos minutos y su equipo no se puede confiar contra ningún rival.

Al igual que en la jornada 14 meter a Doncic sería una buena opción para no gastar cupos en otras posiciones pero sigue teniendo problemas físicos al igual que Llull, por lo que en nuestro once arriesgamos solo con uno. Además tienen un partido duro contra Baskonia.

Recordad que tres de los cuatro bases que recomendamos aquí juegan partidos europeos, así que al final habrá cambios seguros en el once alternativo del final de la entrada.

ESCOLTAS Y ALEROS: ÁLEX MUMBRÚ, RAFA MARTINEZ, EDWIN JACKSON Y NEMANJA NEDOVIC

Álex Mumbrú (RETAbet Bilbao Basket)-Cupo: 1.176.000. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Sigue si estar en su mejor momento de forma, pero es el mejor alero cupo.

Suplente: Kyle Kuric (Herbalife Gran Canaria): 976.000. Rival: Divina Seguros Joventut

En los aleros, al meter a Rafa Martínez, por su mayor regularidad y rival mas asequible, en el lugar de Rudy, ya no tenemos a jugadores que tengan partidos Euroliga. En esta posición no tendremos que preocuparnos de los partidos europeos. Para la 14 Nedovic era dudoso y jugó 23 minutos, así que para esta ya nos lo quedamos definitivamente. Partido en casa contra un Obradoiro al que ya contra Bilbao le costó defender a los exteriores en parte por las muchas bajas que tiene entre bases y aleros. Seguimos manteniendo a Mumbru, aunque contra los compostelanos fastidió al final su buen inicio de partido, pero el tema cupos está complicado y vuelve a tener un partido asequible en casa contra el Betis.

Metemos a Kuric, al que ya mencionábamos para la anterior jornada, por Gecevicius. Kyle sigue a buen nivel y Herbalife tiene el bonus casi asegurado jugando en casa contra la Penya y siendo el equipo más en forma de la competición.

PIVOTS: GIORGI SHERMADINI, ANTE TOMIC, GUSTAVO AYÓN Y TORNIKE SHENGELIA

Giorgi Shermadini (Morabanc Andorra): 1.457.077. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Segundo mejor pivot SM y muy regular.

Suplente: Dejan Musli (Unicaja Málaga): 1.261.077 .Rival: Rio Natura Monbus Obradoiro

Al salir Larkin de nuestro quinteto podemos meter a Ayón, que está a muy buen nivel en los últimos partidos y juega contra Baskonia, que es un partido duro, pero sus interiores no destacan por su juego en la zona. Tomic y Shermadini son fijos. Shengelia es el mismo caso que Mumbrú: no están en su mejor momento de forma, pero no hay mejores opciones entre los cupos y tienen capacidad de valorar mucho si vuelven a su mejor nivel.

Claro que llevaríamos a tres pivots que juegan Euroliga por lo que en el 11 alternativo habrá cambios.

PRESUPUESTO: 14.433.391

SUPLENTES LOW COST: TOMÁS BELLAS, RODRIGUE BEAUBOIS Y JEFF BROOKS

Bo McCalebb (Herbalife Gran Canaria): 779.000

Rodrigue Beaubois (Baskonia): 484.475

Jeff Brooks (Unicaja Malaga): 525.919

Metemos a McCalebb que está a buen nivel en las últimas jornadas y mantenemos las otras dos opciones económicas.

JUGADORES SORPRESA: NIKOLA rADICEVIC, sANTI YUSTA Y VITOR FAVERANI

El base del Betis jugó un buen partido la jornada pasada y juega contra el rival que peor defiende a los bases. El alero de Obradoiro lleva dos buenos partidos y podría estar entre los low cost. Tendrá minutos por las lesiones de McConnell, Matulionis y Urtasun pero aún es poco regular. Faverani no está en su mejor momento e incluso con pocos minutos, pero jugar contra Movistar y su pobre defensa interior podría ser un buen día para resurgir.

Pero si hay un jugador que merece estar en esta categoría es Shayne Whittington. Con el cuatro cinco de Obradoiro es imposible saber cuando será el día que se saldrá o en el que valorará negativo. Su irregularidad en cuanto a minutos e importancia no tiene igual en ningún otro jugador de la liga. Contra Bilbao realizó un gran partido sin tener un exceso de minutos.

LESIONES DE ÚLTIMA HORA

Seguimos sin tener el parte médico, por lo que a estas horas solo podemos hablar de que Llull y Doncic están tocados y que en el Madrid hay casos de gripe. No tenemos constancia de que haya más novedades en el apartado físico aparte de las lesiones ya conocidas.

Vamos a aprovechar este apartado para proponer un once alternativo por si tenemos dudas de que los jugadores de Euroliga puedan lesionarse. Obviamente puede que no se lesione ninguno y ya sería el colmo de la mala suerte que lo hicieran todos. Por eso el truco estará en combinar los dos onces y cruzar los dedos.

Bases: Facundo Campazzo, Andrew Albicy y Albert Oliver

Aleros: Álex Mumbrú, Edwin Jackson, Rafa Martínez y Trent Lockett (aunque no teníamos que hacer cambios aquí, al no meter a Ayón podemos incluir al alero de Sevilla dado su gran momento de forma)

Pívots: Dejan Musli, Beka Burjanadze, Giorgi Shermadini e Ivan Buva