Aquí nuestro once recomendado para la jornada 17, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: SERGIO LLULL, FACUNDO CAMPAZZO Y SHANE LARKIN

Sergio Llull (Real Madrid)-Cupo: 1.385.000. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Mejor cupo del SM. Imprescindible.

Facundo Campazzo (UCAM Murcia)-Extracomunitario: 1.367.000. Rival: Unicaja Malaga. Motivos: MVP de diciembre y segundo mejor base del juego.

Shane Larkin (Baskonia)-Extracomunitario: 1.077.067. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Rival con mala defensa de bases y minutaje asegurado.

Suplente: Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.084.533. Rival: Divina Seguros Joventut

Mantenemos la configuración de la semana pasada. Larkin no termina de arrancar de nuevo, pero Doncic tampoco estaba fino las últimas jornadas en la liga. Aunque la barbaridad que ha hecho hoy contra el Maccabi rondando el triple doble y con 32 de valoración nos hace dudar, pero con el partido tan duro que han jugado no sería de extrañar que contra Joventut aumentaran sus minutos Carroll y Draper.

Podríamos apostar por Albicy o Diot, que tienen buenos partidos para valorar, pero el hecho de que Shane juegue contra Bilbao nos ha hecho decantarnos por él. La semana pasada McCalebb hizo lo que quiso contra ellos como todos los bases anotadores durante este año.

También hay una opción que nos gusta mucho para el equipo que sería metiendo a Ayón en los pivots. Si alguien decide decantarse por ello, Doncic tendría que entrar (también podrían entrar alguno de los dos mencionados y optar por tres aleros cupos) y habría que decidir si por Larkin o por Campazzo que tendrá a grandes defensores delante en su partido contra Unicaja.

ESCOLTAS Y ALEROS: ÁLEX MUMBRÚ, RUDY FERNÁNDEZ , EDWIN JACKSON Y MARTYNAS GECEVICIUS

Álex Mumbrú (RETAbet Bilbao Basket)-Cupo: 1.215.200. Rival: Baskonia. Motivos: Mejor alero cupo.

Rudy Fernández (Real Madrid)-Cupo: 812.000. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Regularid últimas semanas y rival asequible.

Edwin Jackson (Movistar Estudiantes): 1.578.267. Rival: Valencia Basket. Motivos: Indiscutible.

Martynas Gecevicius (Tecnyconta Zaragoza): 1.000.364. Rival: ICL Manresa. Motivos: Cuarto mejor alero de los últimos tres partidos y rival asequible.

Suplente: Ivan Paunic (Montakit Fuenlabrada): 794.000. Rival: Rio Natura Monbus Obradoiro

Continuidad también en los aleros. Metemos a Rudy por Saneme por su -6 de la semana pasada. Nos hizo mucho daño y aún no podemos olvidarlo a pesar de su 18 mas bonus en eurocup. Rudy no ha pinchado tanto cuando lo hemos llevado y aunque no se está saliendo, cumple mínimamente las últimas jornadas. Podríamos dedicar una entrada entera al tema de las banderitas de este año en el SM, pero que más vamos a decir que no se haya dicho ya. Hay otras opciones interesantes como Pere Tomás y sus buenas últimas jornadas, Jelinek y su jornada decisiva para la copa pero el Betis ya no es la pera en dulce que era antes, o incluso del buen papel de Vicedo como opción muy económica pero juega contra Valencia esta jornada.

Gecevicius no nos decepcionó y juega contra Manresa. Por eso lo mantenemos, porque Paunic es el mejor alero de las últimas tres jornadas. Ivan sería buena opción pero, a pesar de su puesto en la tabla, jugar en el Sar no es fácil y los compostelanos tienen buenos defensores exteriores. También, si hay una jornada para pecar y no llevar a Jackson, podría ser esta, por jugar contra Valencia, pero nosotros vamos a llevarlo en nuestro once recomendado.

PIVOTS: GIORGI SHERMADINI, ANTE TOMIC, BOJAN DUBLJEVIC Y TORNIKE SHENGELIA

Giorgi Shermadini (Morabanc Andorra): 1.524.133. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: 41 de valoración la pasada jornada y segundo mejor jugador últimos tres partidos.

Ante Tomic (FC Barcelona Lassa): 1.813.467.Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Mejor jugador del SM.

Bojan Dubljevic (Valencia Basket): 1.173.455. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: 30 la jornada pasada y rival con floja defensa interior.

Tornike Shengelia (Baskonia)-cupo: 1.070.462. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Mejor pivot cupo.

Suplente: Gustavo Ayón (Real Madrid)-extracomunitario: 1.336.533 .Rival: Divina Seguros Joventut

Es evidente que fue una "gran idea" sacar a Sherma de nuestro once recomendado la jornada pasada. Salvo bajón, lesión o descanso se convertirá en fijo de nuestros equipos. Su gran nivel personal y el de su equipo, que estuvo apunto de añadir el bonus a esos 41 de valoración contra todo un Real Madrid, así lo aconseja. También Dubljevic fue otra de las estrellas de la jornada pasada y esta juega contra la peor defensa interior de la liga. No hay dudas sobre él. Tampoco sobre Tomic, claro. ¿Quién puede no llevarlo? Y más cuando es cambio gratis para la siguiente.

¿A Saneme no le perdonamos y a Toko si? No se trata de un tema emocional. A pesar de sus últimas jornadas pocas opciones mejores hay entre los pivots cupos sobre todo desde la bajada de rendimiento de Faverani y Diagné y si recupera la forma puede dar hasta picos. Bilbao solo tiene a Hervelle en el cuatro y si Shengelia tiene el día le puede hacer mucho daño. Si queremos llevar a Larkin y Campazzo y apostar por dos aleros no cupos, no nos queda otra que rezar porque el de Baskonia vuelva a rendir al nivel que puede.

Pero, como ya decíamos en los bases, hay una opción que nos gusta mucho: Doncic por Shane o Facu, y meter a Ayón. Con esos cuatro pívots iríamos al fin del mundo esta jornada. Ya fueron la clave del exito de la jornada pasada y no hay ningún factor negativo para no apostar por ellos esta jornada.

PRESUPUESTO: 14.016.415

SUPLENTES LOW COST: NIKOLA RADICEVIC, CHASE BUDINGER Y RASID MAHALBASIC

Nikola Radicevic (Real Betis Energía Plus): 609.491

Chase Budinger (Baskonia): 317.840

Rasid Mahalbasic (Real Betis Energía Plus): 844.770

El uno y el cinco del Betis son la mejor expresión del bueno, bonito y barato en este momento. De hecho para los que necesiten subir broker, Rasid es la mejor opción posible y deberían hacerle hueco en sus equipos si o si. Los dos están en un buen momento de forma individual y su equipo dando sorpresas contra los grandes de la liga. Parece que el Andorra es favorito para esta jornada, pero antes ya lo fueron Madrid, Unicaja...

En el caso de Budinger nos encontramos con un jugador al alza y casi el único motivo de no meterlo al menos como suplente oficial del once es que es extracomunitario. Sus minutos han subido y a menos que cambien las rotaciones parece que seguirá ganando cada vez más protagonismo.

JUGADORES SORPRESA: TYRESE RICE, DAVID JELINEK Y SHAYNE WHITTINGTON

También mantenemos a dos de nuestros jugadores sorpresa. Rice lo sigue siendo por excelencia y depende mucho de si el Barcelona lleva ventajas claras en el marcador o no. Tenerife, a pesar de la baja de Beirán, no es una plaza fácil y el equipo catalán necesita una victoria para levantar un poco su maltrecha moral. En un partido igualado Tyrese rendirá. También podríamos apostar por McConnell, que después de su lesión ya jugó bastantes minutos. No estuvo afortunado pero en cualquier momento puede comenzar a rendir y dar alguna de las sorpresas como las que dió antes de su lesión.

Whittington parece estar a punto de salir de la categoría de jugador dudoso. LLeva tres buenas jornadas y el partido contra Fuenlabrada es una buena ocasión para que el Obradoiro se haga fuerte en casa. Además Diagne no jugó en europa y, si el jugador cedido por el Barça no jugara, la defensa interior de los madrileños bajaría enteros. Aquí también podría estar Jelovac, que parece en fase de recuperación y juega contra Manresa.

Jelinek parecía un cupo por el que apostar al principio de temporada pero su irregularidad le llevó a salir de la mayoría de los equipos de SM. Viene de un gran partido contra el Madrid (aunque pudo haber sido mucho mejor en cuanto a valoración) y Andorra se juega la copa en casa donde el checo rinde mucho mejor.

LESIONES DE ÚLTIMA HORA

Además de estar atentos a las lesiones, está semana circulan unos cuantos rumores sobre posibles fichajes que podrían afectar de forma directa o indirecta. No sabemos si alguno de ellos se confirmará o todo quedará en agua de borrajas, pero estaremos atentos.

Parece que se confirma uno de esos rumores que mencionábamos: el fichaje de Faverani. Se haga oficial o no, lo normal es que no juegue con Murcia esta jornada.