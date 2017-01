Traemos como novedad las valoraciones de nuestro once recomendado en la jornada de la primera vuelta contra el rival al que se enfrentan esta semana.

Aquí nuestro once recomendado para la jornada 18, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: SERGIO LLULL, LUKA DONCIC Y SHANE LARKIN

Sergio Llull (Real Madrid)-Cupo: 1.354.267. Rival: Valencia Basket. Motivos: Mejor cupo del SM. Imprescindible. Primera vuelta: 32,4

1.354.267. Rival: Valencia Basket. Motivos: Mejor cupo del SM. Imprescindible. Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.095.500. Rival: Valencia Basket. Motivos: Tercer mejor cupo del SM. Primera vuelta: 21,6

1.095.500. Rival: Valencia Basket. Motivos: Tercer mejor cupo del SM. Shane Larkin (Baskonia)-Extracomunitario: 1.120.000. Rival: UCAM Murcia. Motivos: 25,20 la jornada pasada y rival asequible. Primera vuelta: 19,2

Suplente: Facundo Campazzo (UCAM Murcia)-Extracomunitario: 1.387.867. Rival: Real Madrid

Esta jornada cambiamos nuestro modelo habitual. No recomendamos ningún cupo entre los pivots por lo que necesitamos a los dos bases del Madrid en los bases. En los aleros hay varias opciones interesantes que no son cupo, en incluso metemos un extracomunitario. Los cuatro mejores bases del juego hasta el momento están claros, así que la única decisión que teníamos en nuestro once era si apostar por el Facu o por Larkin. Nos decidimos por el base de Baskonia, porque dentro de un duelo igualado que nos puede dar grandes momentos, tiene todas las papeletas para llevarse el bonus. Campazzo está en mejor momento de forma y para la semana volverá seguro ya que juega contra Manresa, pero para está apostamos por Shane.

ESCOLTAS Y ALEROS: ÁLEX MUMBRÚ, SERGI VIDAL , EDWIN JACKSON Y TRENT LOCKETT

Álex Mumbrú (RETAbet Bilbao Basket)-Cupo: 1.187.375. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Mejor alero cupo. Primera vuelta: 16,8

1.187.375. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Mejor alero cupo. Sergi Vidal (Divina Seguros Joventut)-Cupo: 917.000. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Segundo mejor alero cupo de los últimos tres partidos. Primera vuelta: 19

917.000. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Segundo mejor alero cupo de los últimos tres partidos. Edwin Jackson (Movistar Estudiantes): 1.571.500. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Indiscutible. Primera vuelta: 20

1.571.500. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Indiscutible. Trent Lockett (Real Betis Energía Plus): 973.000. Rival: ICL Manresa. Motivos: Rival asequible.Primera vuelta: 19

Suplente: Adam Hanga (Baskonia): 1.235.733. Rival: UCAM Murcia

Hanga ha sido el segundo mejor jugador de los tres últimos partidos y el mejor alero y debería ser la apuesta clara, pero la acumulación de partidos de Baskonia, con jornada Euroliga el viernes y con el buen rendimiento en las últimas semanas de Beaubois y Budinger, nos hace dudar de si el partido de Murcia pudiera ser uno de esos en los que hubiera rotaciones o descansos. El hungaro ha sido de lo poco salvable en el partido contra Olympiakos pero ha jugado bastantes minutos . Lockett tiene un partido donde el Betis es favorito y en contra Manresa, que en la primera vuelta valoró 19 sin bonus. Por eso nos parece que esta es una buena jornada para apostar por el americano del Sevilla. Obviamente cualquier opción con Hanga es buena, y si alguien apuesta por un cupo más en otras posiciones, Hanga debería entrar.

También habría otras opciones interesantes esta jornada: Paunic y Fuenlabrada están en un buen momento y juegan contra Joventut; el compañero de Lockett, Stojanovski sería buena opción de preferir un comunitario aquí; los aleros titulares de Zaragoza a pesar de jugar contra Unicaja no son malas opciones; y también están las opciones que comentaremos en low cost y sorpresas.

En el segundo alero cupo (Mumbrú ya es fijo y juega contra Estudiantes) nos decidimos por la regularidad de Sergi Vidal, que además juega contra un rival que no siempre defiende bien y contra el que el Joventut tiene opciones de competir y ganar. Los aleros de Valencia juegan contra Rudy y por eso no apostamos por ninguno ni por el del Madrid que podría ser la opción que más nos convenciera y sobre todo si Maciulis sigue con amigdalitis. Por otro lado, permitidme la broma, sabiendo que @Luisheel no lleva a Rafa Martínez puede que no sea mala opción...

PIVOTS: GIORGI SHERMADINI, IVAN BUVA, BOJAN DUBLJEVIC Y RASID MAHALBASIC

Giorgi Shermadini (Morabanc Andorra): 1.602.125. Rival: Herbalife Gran Canaria. Motivos: 31.87 de media en los últimos tres partidos. Primera vuelta: 26,4

1.602.125. Rival: Herbalife Gran Canaria. Motivos: 31.87 de media en los últimos tres partidos. Ivan Buva (RETAbet Bilbao Basket): 930.125.Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Minutos asegurados por estado físico de Eric y flojo juego interior rival. Primera vuelta: 15,6

930.125.Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Minutos asegurados por estado físico de Eric y flojo juego interior rival. Bojan Dubljevic (Valencia Basket): 1.173.667. Rival: Real Madrid. Motivos: Tercer mejor pivot de las últimas tres jornadas. Primera vuelta: 10

1.173.667. Rival: Real Madrid. Motivos: Tercer mejor pivot de las últimas tres jornadas. Rasid Malhabasic (Real Betis Energía Plus): 971.486. Rival: ICL Manresa. Motivos: Regular y rival asequible.Primera vuelta: No jugó

Suplente: Gustavo Ayón (Real Madrid)-extracomunitario: 1.284.500 .Rival: Valencia Basket

Probablemente la jornada en la que hemos tenido más dudas y en la que mas arriesgamos en los pívots. Con la falta de Tomic solo llevamos a dos interiores del top 5, Shermadini y Dubljevic, y ninguno de los dos tienen el mejor partido posible, sobre todo en el caso del georgiano. Fanloman ya nos advertía que no es buena idea llevar jugadores rivales de Herbalife y más en las islas, pero la racha de Giorgi obliga, y más al no estar Tomic. En el caso de Bojan, no es tan mal partido porque el Madrid está recibiendo valoraciones muy altas de los cinco rivales, pero la posibilidad de bonus es complicada.

Apostamos por Buva y Malhabasic por el mismo motivo: la defensa interior de sus rivales. Aunque en las dos últimas jornadas el Estudiantes ha dejado de hacer mvps a los pívots rivales, sigue siendo una buena plaza para una buena valoración de los interiores y además puede que Eric no juegue por lo que todo el juego interior pasará por Ivan. Manresa, entre lesiones, cambios y la propia plantilla, está ocupando el lugar de Estudiantes en cuanto a rotos en su zona. Recordemos lo de Norel la jornada pasada. Rasid pinchó la semana pasada pero está siendo un jugador regular y el Betis saldrá a por todas para asegurar la victoria al jugar contra el colista.

A Ayón lo dejamos como suplente porque no cumplió la semana pasada y tiene un rival duro, pero también hay que decir que los jugadores importantes en los equipos grandes suelen dar el do de pecho en los partidos complicados, por lo que no sería mala opción, y en un equipo con Hanga por Lockett podría entrar el mejicano.

A Norel no lo hemos metido por jugar contra Unicaja, que además estrenará a sus torres gemelas, Musli y Omic, pero es uno de los pívots más en forma. Doornekamp es otra opción que nos gusta. Tenerife es muy favorito contra un Obradoiro que ha perdido su identidad defensiva este año salvo en contados partidos.

Y si hubiéramos querido meter un pívot cupo nuestra primera opción habría sido Felipe, por los mismos motivos que Ayón, y el segundo Xavi Rey, que ya va en los suplentes low cost.

Como decíamos jornada de muchas dudas en los interiores, que se trasladarán a los bases en la siguiente con la baja de los dos bases cupos del Real Madrid.

PRESUPUESTO: 12.896.045

SUPLENTES LOW COST: NIKOLA RADICEVIC, PERE TOMÁS Y XAVI REY

Nikola Radicevic (Real Betis Energía Plus): 584.500

Pere Tomás (ICL Manresa): 595.875

Xavi Rey (Real Betis Energía Plus): 692.364

Seguimos apostando por Nikola a pesar de su pinchazo la semana pasada. Los motivos son los mismos que en el caso de Rasid: regularidad las últimas jornadas y un rival asequible ante el que el Betis debe dar el do de pecho.

En el alero metemos a Pere Tomás, que si su equipo no fuera colista con solo dos victorias podría estar en el 11, pues sus buenas actuaciones últimamente serían al nivel de las de cualquier alero cupo de sumar el bonus.

Xavi Rey ya transmitió buenas sensaciones en Fuenlabrada y la semana pasada valoró 16. Opción cupo y económica.

JUGADORES SORPRESA: JAMAR WILSON, NEMANJA NEDOVIC Y SHAYNE WHITTINGTON

Whittington no sale de la categoría de sorpresa por la racha negativa del Obra. Shayne está cumpliendo en cuanto a valoraciones (17,25 de media las cuatro últimas jornadas) pero le penaliza no sumar el bonus. Lo dejamos en sorpresa porque en el momento que gane su equipo puede darnos un buen pico y porque en la primera vuelta se fue a 33 de valoración contra los tinerfeños.

Apuesta arriesgada en el base: Jamar Wilson. Motivos: los bases anotadores valoran muy bien contra Bilbao y Jamar viene de hacer 22 contra Valencia. Podríamos apostar por Cook, pero Wilson es más anotador y lo vemos con más opciones de dar la sorpresa.

Cualquier jugador del Unicaja podría estar en la categoría de jugadores sorpresa. Nemanja lo hizo bien la pasada jornada y en Eurocup contra Valencia así que apostamos por él.

En esta categoría hay muchas opciones y algunas podrían ser fijas como Beaubois o Voitgmann con los que es complicado acertar. El alemán podría ser buena idea si se confirman los problemas físicos de Shengelia y jugando contra un Murcia con cambios en su juego interior.

LESIONES DE ÚLTIMA HORA

Además de estar atentos a las lesiones, está semana prestaremos atención a las altas y bajas dados los últimos fichajes que afectan sobre todos a los jugadores interiores, tan importantes en este juego.

-Shengelia no ha jugado Euroliga y Eric parece que no viaja.

-Omic y Tumba han sido dados de alta.