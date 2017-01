Aquí nuestro once recomendado para la jornada 19, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: FACUNDO CAMPAZZO, RODRIGO SAN MIGUEL Y SHANE LARKIN

Facundo Campazzo (UCAM Murcia)-Extracomunitario: 1.305.500. Rival: ICL Manresa. Motivos: Mejor base disponible y rival asequible. Primera vuelta: 19,2

1.305.500. Rival: ICL Manresa. Motivos: Mejor base disponible y rival asequible. Andrew Albicy (UCAM Murcia)-Extracomunitario: 915.765. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: 30 de puntuación SM la semana pasada y necesidad de cupos. Primera vuelta: 22,8

915.765. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: 30 de puntuación SM la semana pasada y necesidad de cupos. Shane Larkin (Baskonia)-Extracomunitario: 1.148.000. Rival: F.C. Barcelona Lassa. Motivos: Mejor base últimas tres jornadas y 21 de valoración hoy contra el mismo rival. Primera vuelta: 18

Suplente: Rodrigo San Miguel (Iberostar Tenerife)-Cupo: 681.882. Rival: Real Betis Energía Plus

Nos encontramos en la semana más difícil en el tema cupos. A las lesiones de larga duración se han sumado algunas más recientes como la de Shengelia. Pero sobre todo nos crea un problema el descanso del Real Madrid con sus dos bases cupo que formaban parte de la mayoría de las plantillas. También Rudy y Felipe podían aparecer en muchos equipos, por lo que de golpe nos quedamos sin cuatro banderitas a las que optar y entre ellas la mejor del SM. Sergio Llull.

En nuestro equipo recomendado hemos optado por gastar nuestros dos extras en los dos mejores bases disponibles. El Facu ya sería un fijo al jugar contra Manresa, aunque Murcia esté en muy mala racha y Manresa cogiese impulso emocional con la victoria de la semana pasada. Larkin podía ser más dudoso al jugar contra el Barça, pero yo creo que aún es más fijo esta semana. La defensa de los catalanes en el puesto de uno no es muy buena, y con las bajas de Oleson y Renfroe empeora bastante. El partido de hoy, Shane ha salido con instrucciones claras de ser muy agresivo a la hora de anotar y se ha ido hasta 21 de valoración sin necesidad de forzar en la segunda parte. Suele ser difícil repetir dos actuaciones seguidas así contra el mismo equipo pero no parece que los catalanes tengan medios para pararlo.

Inicialmente pensábamos gastar un cupo en esta posición y nos habíamos decidido por San Miguel por su 30 de valoración SM de la jornada pasada. Pero después de valorarlo mucho vamos a apostar por Albicy, que tiene un buen partido contra Joventut. El Morabanc está pletórico después de su clasificación para la Copa del Rey y la semana pasada consiguió una gran victoria en Gran Canaria. Además Andrew realizó un buen partido contra la Penya en la primera vuelta. Dejamos a Rodrigo de suplente para la opción de gastar aquí la banderita pero si no, nuestro suplente sería McCalebb.

ESCOLTAS Y ALEROS: ÁLEX MUMBRÚ, SERGI VIDAL , EDWIN JACKSON Y PERE TOMÀS

Álex Mumbrú (RETAbet Bilbao Basket)-Cupo: 1.121.647. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Mejor alero cupo y su equipo lo necesita con tantas lesiones interiores. Primera vuelta: 21,6

1.121.647. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Mejor alero cupo y su equipo lo necesita con tantas lesiones interiores. Sergi Vidal (Divina Seguros Joventut)-Cupo: 949.529. Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Segundo mejor alero cupo de los últimos tres partidos. Primera vuelta: 4

949.529. Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Segundo mejor alero cupo de los últimos tres partidos. Edwin Jackson (Movistar Estudiantes): 1.696.471. Rival: Rio Natura Monbus Obradoiro. Motivos: Indiscutible. Primera vuelta: 19,2

1.696.471. Rival: Rio Natura Monbus Obradoiro. Motivos: Indiscutible. Pere Tomàs (ICL Manresa): 685.256. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Mejor alero cupo últimos tres partidos y 36 SM la jornada pasada. Primera vuelta: 7

Suplente: Nemanja Nedovic (Unicaja Málaga): 1.154.364. Rival: Montakit Fuenlabrada

Los aleros con banderita son los que nos ha decidido a apostar por tres bases sin ella. Mumbrú tuvo un mal partido la semana pasada cuando nadie lo esperaba, pero esta semana se repiten varios de sus puntos positivos: Eric sigue siendo dudoso, Nikolic baja segura y Buva también con problemas físicos. Ante eso tendrá que jugar muchos minutos y varios serán de cuatro, lo que debería provocar una buena valoración. Además Zaragoza con la baja de Norel no tiene ninguna presencia interior importante a la hora de intimidar a menos que Kraljevic demuestre lo que no ha hecho hasta ahora.

Vidal tiene un partido duro contra un gran equipo y con una bestia física como Antetokouumpo delante, pero las molestias físicas de Abalde le pueden dar aún más protagonismo y ya está siendo muy regular. Tomás deslumbró la semana pasada pero no esperamos que sea siempre así, pero jugar contra un UCAM sin Soko ni Pocius y con Rojas con molestias físicas nos motiva a apostar por él. Es cierto que si Sadiel juega, aún con un brazo mal es uno de los jugadores que nadie quiere tener enfrente.

En la opción con San Miguel, Nemanja estaría en nuestro quinteto y Hanga sería el suplente. Son dos opciones que nos gustan mucho, ya que el escolta de Unicaja parece haber cogido ritmo otra vez y ser de los pocos que se salva de las rotaciones y Adam puede hacerle mucho daño a un Barça muy mermado en posiciones exteriores.

¿Hace falta decir algo sobre Jackson?

PIVOTS: GIORGI SHERMADINI, VITOR FAVERANI, DEJAN MUSLI Y STEVAN JELOVAC

Giorgi Shermadini (Morabanc Andorra): 1.616.588. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Indiscutible. Primera vuelta: 16,8

1.616.588. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Indiscutible. Vitor Faverani (F.C. Barcelona Lassa).cupo: 865.200.Rival: Baskonia. Motivos: Buenos primeros partidos con el Barça y cupo necesario. Primera vuelta: 16 (UCAM)

865.200.Rival: Baskonia. Motivos: Buenos primeros partidos con el Barça y cupo necesario. Dejan Musli (Unicaja Málaga): 1.245.125. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Cuarto mejor pivot de las últimas tres jornadas y salida de Diagné. Primera vuelta: 28,8

1.245.125. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Cuarto mejor pivot de las últimas tres jornadas y salida de Diagné. Stevan Jelovac (Tecnyconta Zaragoza): 1.030.235. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: 22 la jornada pasada y estado físico de los pívots rivales. Primera vuelta: 3

Suplente: Ante Tomic (F.C. Barcelona Lassa): 1.765.750 .Rival: Baskonia

Si habéis leído nuestro análisis de los nuevos fichajes, en particular de la nueva situación de los interiores del Barça, no os extrañará tanto nuestra elección. Faverani ha ido ganándole terreno a Tomic, ha valorado bien y es cupo. De todas formas dejamos a Tomic de suplente por haber sido el mejor jugador del SM hasta el momento y por poder valorar al mismo nivel cualquier partido, aunque los tres primeros partidos coincidiendo con Faverani han sido desastrosos. Lo que es seguro es que ya no será ni tan destacado como antes ni sobre todo tan regular por la menor necesidad que tiene de él su equipo.

Nuestro nuevo fijo pasa a ser Shermadini, que está aún nivel espectacular y bien acompañado con las victorias de su equipo. Y a partir de aquí muchas opciones y muchas dudas. En el duelo Tecnyconta-RETAbet puede pasar cualquier cosa. Pensábamos volver a apostar por Buva, pero tiene problemas físicos. Además no nos ha dado aún el pico que esperábamos, ni siquiera la semana pasada, a pesar de estar rindiendo a buen nivel. Y si tenemos a alguien capaz de darnóslo es a su rival de esta jornada. Todos sabemos de lo que es capaz Jelovac, y también que es un jugador muy de rachas y la semana pasada valoró 22. Norel no juega y Eric es dudoso, por lo que es un partido propicio para grandes valoraciones en la zona por falta de intimidación. Fotu también puede ser la apuesta.

Cuando Omic se acople, es muy posible que Musli salga por completo de nuestras alineaciones, pero el esloveno aún está asentándose. Dejan está rindiendo bien y tiene un partido propicio ya que con la salida de Diagné, Fuenlabrada pierde mucho en la defensa interior.

PRESUPUESTO: 12.579.316

SUPLENTES LOW COST: NIKOLA RADICEVIC, ROLAND SMITS Y XAVI REY

Nikola Radicevic (Real Betis Energía Plus): 647.231

Roland Smits (Montakit Fuenlabrada): 435.706

Xavi Rey (ICL Manresa): 732.667

Mantenemos como opciones económicas a Radicevic y Xavi Rey que nos dieron un muy buen rendimiento la semana pasada. Nikola juega contra un complicado Tenerife, pero debería cumplir. Xavi tiene un partido contra UCAM que aún se está acoplando a su cambio de entrenador y a la baja de Faverani.

Con el paso del Pere Tomás a nuestro once, volvemos a apostar por un alero cupo que lo viene haciendo muy bien en las últimas jornadas y que en la 18 se salió con 22,80, Roland Smits.

JUGADORES SORPRESA: Kyle fogg, VITOR BENITE Y KIM TILLIE

Kyle Fogg ha vuelto a entrar en nuestro radar con 13,85 de valoración SM en las últimas cuatro jornadas. Como ya hemos dicho varias veces aquí podían aparecer muchos jugadores de Unicaja, pero después de Nemanja y Musli, el base escolta nos parece el que tiene más opciones de dar un pico contra Fuenlabrada. Puede ser una opción interesante para los que quieran salirse del duo Facu/Shane. Tenemos que reconocer que aquí ibamos a apostar por Koponen por sus buenas actuaciones tras la lesión de Oleson pero la lesión de Renfroe nos ha hecho cambiar de idea y el partido de hoy lo ha confirmado. El tener que dedicarse más a tareas de dirección no le está sentando bien al finlandés y rinde mucho peor que cuando puede dedicarse a anotar.

Primer partido con Fotis y 24 de valoración para Benite. También ha influido las lesiones que han hecho que Vitor jugase 32 minutos y Billy Baron, que podría ser también otra opción, 35. Vamos a apostar por el brasileño, que está en mejor racha, y estaremos atentos a la evolución de los dos con el entrenador griego.

En los pivots siempre suele haber varias opciones para la sorpresa. Tillie es un jugador que rinde y valora bien cuando no está Shengelia y así lo está confirmando en las últimas jornadas. Además es difícil de parar para un Barça con cuatros poco físicos sobre todo cuando Claver juega todos sus minutos de alero. Hoy 20 de valoración en 23 minutos.

Aquí podríamos apostar por dos hombres del Obradoiro: Rosco Allen y Artem Pustovyi. Estudiantes ya no produce mvps en la zona como en la primera vuelta, pero le siguen haciendo buenas valoraciones los interiores rivales. Además Whittington es dudoso y, si no jugase, tanto Rosco como Artem aumentarían en minutos y tiros. Pero el húngaro es muy irregular y del ucraniano aún no sabemos si puede dar picos que justifiquen el riesgo, aunque si está siendo muy regular en los últimos partidos. Por eso apostamos por el francés.

LESIONES DE ÚLTIMA HORA

Ya hemos hablado bastante de las lesiones en el análisis de todos los jugadores, así que esto lo dejamos para editar si conseguimos informaciones de última hora antes del cierre de cambio. Como siempre también compartiremos todo aquello que nos llegue a través de twitter.

En cuanto a los fichajes, se ha confirmado lo de Hettsteimer y ha sido dado de alta, pero aún no parece relevanta puesto que acaba de llegar. Aunque hay debuts que han dado muchas alegrías.

El Barça sigue en todas la quinielas para fichar nuevos jugadores y está pendiente de confirmarse la vuelta de Balvin a la liga.