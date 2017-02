Aquí nuestro once recomendado para la jornada 20, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: SERGIO LLULL, LUKA DONCIC Y SHANE LARKIN

Sergio Llull (Real Madrid)-Cupo: 1.379.875. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Mejor base y mejor cupo SM. Primera vuelta: 32,4

Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.055.765. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Segundo mejor base cupo y problemas físicos de Rudy. Primera vuelta: 20,4

Shane Larkin (Baskonia)-Extracomunitario: 1.162.000. Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Segundo mejor base últimas tres jornadas. Primera vuelta: 4,8

Suplente: Facundo Campazzo (UCAM Murcia)-Extracomunitario: 1.248.471. Rival: Real Madrid

Recuperamos a los dos bases del Real Madrid y mantenemos a un regular Shane Larkin. Posiblemente esta sea una apuesta mayoritaria para quien puede gastar dos cambios en esta posición, pero aún así hemos tenido nuestras dudas. San Miguel nos fue muy bien la semana pasada, lleva dos muy buenas y tiene un buen partido para seguir valorando. Y si Rudy, que es dudoso, no juega pues acabamos de ver en Euroliga lo que puede hacer Doncic, que puede jugar en cualquier posición exterior: 30 de valoración haciendo de todo. Llull es fijo, sobre él no hay dudas.

También dudamos si dejar a San Miguel como suplente o meter a Rice, tanto de titular como en nuestro banquillo particular, pero los acomodamos a uno en low cost y a otro en sorpresa. Hemos decidido que sea el Facu el que ocupe ese lugar. Desde que llegó Fotis al banquillo ha bajado mucho su valoración, pero sigue siendo el segundo mejor base del juego y estamos seguros de que volverá a puntuar bien. Juega contra el Madrid, lo que no es positivo a priori, pero hay que recordad que es el equipo con el que tiene contrato y estará muy motivado a la hora de enfrentarse al increíble Llull y a Wonder Boy. Puede ser un duelo de fantasía y con aroma NBA de jugadores que nunca han jugado allí...de momento.

ESCOLTAS Y ALEROS: NEMANJA NEDOVIC, SERGI VIDAL , EDWIN JACKSON Y PERE TOMÀS

Nemanja Nedovic (Unicaja Malaga): 1.191.167. Rival: Herbalife Gran Canaria. Motivos: Tercer mejor jugador SM últimos tres partidos. Primera vuelta: 34,8

Sergi Vidal (Divina Seguros Joventut)-Cupo: 962.111. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Cupo y regular. Primera vuelta: 22

Edwin Jackson (Movistar Estudiantes): 1.653.556. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Indiscutible. Primera vuelta: 12

Pere Tomàs (ICL Manresa): 755.222. Rival: Rio Natura Monbus Obradoiro. Motivos: Mejor alero cupo últimos tres partidos . Primera vuelta: 11

Suplente: Robin Benzing (Tecnyconta Zaragoza): 889.000. Rival: Real Betis Energía Plus

Nos hubiera ido muy bien la semana pasada en nuestra segunda opción si no hubiéramos cambiado a Nedovic por Hanga. Puede parecer que no es la mejor jornada para volver a meter a Nemanja ya que visitan al Herbalife que nunca es un partido propicio, pero, además de ser el jugador con la tercera mejor racha del juego, en la primera vuelta realizó su mejor valoración hasta el momento. En ese partido fue en el que se lesionó, justo cuando pensábamos que se iba a convertir en un fijo en nuestros equipos y ahora ha vuelto a ese nivel que esperábamos de él.

Dudamos si meter a Benzing, ya que con la baja de Norel tiene muchos minutos al tener que jugar también interior y porque el Betis tiene una defensa floja en los cuatros y con las dudas físicas de Lockett también con los treses altos. Y también nos gusta mucho Carroll para esta jornada, pero lo dejamos para jugador sorpresa.

Aunque la semana pasada funcionaron muy bien los aleros cupo, entre ellos Mumbrú, al jugar el del Bilbao contra el Barça, y tener mejores sensaciones con los comunitarios, volvemos al modelo de solo dos aleros seleccionables. Como veis, aunque mantenemos tres jugadores en esta posición, también hemos tenido dudas.

PIVOTS: GIORGI SHERMADINI, Ante tomic, ANTHONY RANDOLPH Y STEVAN JELOVAC

Giorgi Shermadini (Morabanc Andorra): 1.616.588. Rival: Baskonia. Motivos: Indiscutible. Primera vuelta: 16,8

Ante Tomic (F.C. Barcelona Lassa): 1.785.412.Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Mejor jugador SM. Primera vuelta: 8

Anthony Randolph (Real Madrid): 878.267. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Descanso Ayón y rival asentando su juego interior tras la salida de Faverani. Primera vuelta: 10,8

Stevan Jelovac (Tecnyconta Zaragoza): 1.066.333. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: 23 de media en los dos últimos partidos y baja de Norel. Primera vuelta: 4

Suplente: Aaron Doornekamp (Iberostar Tenerife): 1.099.000 .Rival: Divina Seguros Joventut

Como en las otras posiciones, muchas dudas. De hecho, en los interiores más que en el resto. Shermadini y Jelovac los tenemos como fijos, uno por su regularidad y otro por su buen momento, pero los otros dos han suscitado mucho debate mental.

Tomic es la mayor duda. La semana pasada no lo metimos y rindió como siempre, es decir al ritmo del mejor jugador del SM. Pero sin embargo en Euroliga si que ha bajado mucho su rendimiento desde la irrupción de Faverani. En cualquier momento, el brasileño puede ser el destacado en minutos y valoración, o si algún partido se pone muy de cara en el marcador, incluso que Ante descanse mucho y empecemos a ver a Diagné. Pero claro al ver su posición en el SM, mientras eso no suceda es casi obligado mantenerlo.

Aquí podría estar Doornekamp o Malhabasic, pero vamos a optar por una apuesta. Tenemos que reconocer que ibamos a meter a Ayón, pero le han dado de baja. Y eso motiva que nuestro titular sea Randolph. El estadounidense tiene una calidad fuera de toda duda pero con la cantidad y talento que hay en el juego interior del Madrid no siempre es necesario que valore mucho, pero en un partido sin Ayón y con Felipe tocado tiene muchas opciones de salirse. Hoy en Euroliga con Ayón, ya ha valorado 16. Si Reyes está para jugar sería otra buena opción.

Nuestro suplente Doornekamp viene de ser mvp y tiene un buen partido contra Joventut por lo que también es una buena opción.

PRESUPUESTO: 13.506.296

SUPLENTES LOW COST: RODRIGO SAN MIGUEL, VITOR bENITE Y VITOR FAVERANI

Rodrigo San Miguel (Iberostar Tenerife): 742.000

Vitor Benite (UCAM Murcia): 640.889

Vitor Faverani (F.C. Barcelona Lassa): 837.375

Cambiamos todas nuestas opciones low cost de la semana pasada, aunque bien podrían seguir las anteriores, sobre todo el caso de Xavi Rey. El pivot de Manresa está siendo más regular, pero nos inclinamos por Faverani por sus mayores posibilidades de bonus, y por mayor opción de darnos un pico. Si queremos ser más conservadores, Rey es el hombre para un equipo económico y con un cupo en los pívots.

Rodrigo bien podría seguir en nuestro equipo titular, pero como apostamos por otros lo dejamos para el económico. Los que lo tengan de la semana pasada y tengan otros cambios deberían seguir apostando por él.

Benite es el jugador que se ha visto favorecido hasta el momento por la llegada de Fotis y sus valoraciones son muy buenas en las últimas jornadas.

JUGADORES SORPRESA: TYRESE RICE, JAYCEE CARROLL Y RASID MALHABASIC

Tyrese dio la sorpresa la jornada pasada superando a Larkin en el duelo directo. Todos sabemos de lo que puede hacer en clave SM, pero llevábamos mucho tiempo esperando ese pico y solo nos los daba en negativo. La lesión de Renfroe y la aún reciente llegada de Munford deberían convertirlo en apuesta segura, pero no es la primera vez que perdemos nuestros ahorros en la ruleta rusa que está siendo su temporada. Por eso se queda en sorpresa.

Rasid Malhabasic podría estar en el 11 o como suplente, pero su tendencia a cargarse de faltas y su floja última jornada, lo deja en sorpresa. Si hay una jornada buena para ficharlo es esta, ya que no tiene a Norel enfrente y Triguero está tocado por lo que tendrá aún más responsabilidad.

Ha vuelto la familia de Carroll y con ella su acierto en el tiro. Si se confirma la baja de Rudy, puede ser una de esas jornadas en las que el mormón se sale del mapa. Viene de buenos partidos, aunque hoy ha pinchado en Euroliga, y cuando no está Rudy tiene muchos más minutos y tiros. A mi es mi recomendación favorita de esta semana. Tengo un buen pálpito con él. Estuvo muy apunto de entrar en el 11, pero la regularidad hasta ahora de los fijos, pesó más.

LESIONES DE ÚLTIMA HORA

Lo primero a comentar en este apartado es que Tomás está tocado. Estaremos atentos a su evolución. Posibles sustitutos, si queremos mantener la estructura con dos aleros cupos, serían Mumbrú si tenemos presupuesto o Rolands Smits en el caso de falta de dinero.

En cuanto a nuevos movimientos, el alta de Balvin podría ser interesante. Es poco habitúal destacar en el primer partido, pero teniendo en cuenta que conoce bien la liga y la necesidad de poderío interior de Estudiantes, y que el juego interior de Fuenlabrada aún está asentándose tras la salida de Diagné y el fichaje de Hettsheimeir, pues podría darse el caso.

El alta de Kirksay podría restar minutos e importancia a Doornekamp,pero no parece que vaya a ser ya en esta jornada, por lo que no afecta a nuestro suplente.