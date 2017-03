Aquí nuestro once recomendado para la jornada 23, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: SERGIO LLULL, LUKA DONCIC Y SHANE LARKIN

Sergio Llull (Real Madrid)-Cupo: 1.411.789. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Mejor base y mejor cupo SM. Primera vuelta: 10.8

1.411.789. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Mejor base y mejor cupo SM. Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 991.200. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Segundo mejor base cupo y 26 de valoración en Euroliga. Primera vuelta: 25.2

991.200. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Segundo mejor base cupo y 26 de valoración en Euroliga. Shane Larkin (Baskonia)-Extracomunitario: 1.327.200. Rival: Valencia Basket. Motivos: 33,47 de media los últimos tres partidos, segunda mejor racha. Primera vuelta: 30

Suplente: Facundo Campazzo (UCAM Murcia)-Extracomunitario: 1.185.100. Rival: F.C. Barcelona Lassa

Esta jornada va a ser la de menos cambios en nuestro 11 recomendado. De hecho podríamos dejarlo tal cual, pero vamos a meter un cambio en los aleros.

En los bases no vamos a tocar nada. Todos están siguen en buen momento de forma. Doncic valoró menos de lo que nos gustaría la semana pasada, provocado por una inesperada falta de bonus. Después de sumar otra derrota también en Euroliga, el Real Madrid estará con ganas de volver a la senda de la victoria y de recuperar el liderato. En esos partidos los pesos pesados rinden y Wonder Boy ya es uno de ellos como demostró en la Copa.

La racha de Larkin es espectacular y en Euroliga cumplio a pesar de sus dudas físicas. Tiene un partido duro contra Valencia pero también es de los que da el do de pecho en los partidos importantes. Además el Facu juega contra el Barça y, aunque probablemente valore bien, parece complicado que se lleve el bonus. Una opción interesante podría ser meter a los dos, apostando por el regreso de Shengelia en los pivots, pero hasta ver algún partido más del georgiano, lo dejaremos en sorpresa.

ESCOLTAS Y ALEROS: SERGI VIDAL, ADAM HANGA , EDWIN JACKSON Y PERE TOMÀS

Sergi Vidal (Divina Seguros Joventut)-Cupo: 967.333. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Cupo regular y partido importante. Primera vuelta: 13

967.333. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Cupo regular y partido importante. Adam Hanga (Baskonia): 1.176.000. Rival: Valencia Basket. Motivos: Segundo mejor alero tres últimos partidos. Primera vuelta: 11

1.176.000. Rival: Valencia Basket. Motivos: Segundo mejor alero tres últimos partidos. Edwin Jackson (Movistar Estudiantes): 1.776.667. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Indiscutible. Primera vuelta: 38.4

1.776.667. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Indiscutible. Pere Tomàs (ICL Manresa)-Cupo: 770.667. Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Cupo regular. Primera vuelta: 17

Suplente: Nemanja Nedovic (Unicaja Málaga): 1.193.000. Rival: RETAbet Bilbao Basket

En los aleros es donde metemos el único cambio. No es más que un pequeño matiz: entre dos de nuestros veteranos habituales, Mumbrú y Vidal, nos decidimos por Sergi por tener mejor partido. Mantener a Alex tampoco es mala idea. También podríamos dejar a los dos por si queremos meter al Facu y a Larkin en los aleros.

Entre los no cupos nos decidimos por Hanga porque ha recuperado la regularidad de principios de temporada, aunque tuvo un pequeño percance en el partido de Euroliga por lo que habrá que estar atentos. Nedovic sería la opción si el húngaro no juega. También nos gusta Bamforth, que vuele a estar en buen momento, pero su plaza de extra nos hace decidirnos por los mencionados.

Pere Tomás pinchó la jornada pasada, pero la relevancia que ha adquirido en su equipo y jugar contra un Andorra que siempre lleva los partidos a puntuaciones altas, provoca que nos decantemos por Pere.

PIVOTS: GIORGI SHERMADINI, ANTE TOMIC, ANTHONY RANDOLPH Y BOJAN DUBLJEVIC

Giorgi Shermadini (Morabanc Andorra): 1.619.100. Rival: ICL Manresa. Motivos: Indiscutible. Primera vuelta: 20.4

1.619.100. Rival: ICL Manresa. Motivos: Indiscutible. Ante Tomic (F.C. Barcelona Lassa): 1.748.600.Rival: UCAM Murcia. Motivos: Segundo mejor jugador SM. Primera vuelta: 30

1.748.600.Rival: UCAM Murcia. Motivos: Segundo mejor jugador SM. Anthony Randolph (Real Madrid)-Extracomunitario: 917.778. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Buen momento de forma y posibilidad de pico. Primera vuelta: No jugó

917.778. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Buen momento de forma y posibilidad de pico. Bojan Dubljevic (Valencia Basket): 1.078.000. Rival: Baskonia. Motivos: Lesión de Kravtsov. Primera vuelta: No jugó

Suplente: Shayne Wittington (Rio Natura Obradoiro): 961.333 .Rival: Herbalife Gran Canaria

Sin cambios en el juego interior aunque hemos tenido nuestras dudas. Obviamente no con Tomic y Shermadini, que después de que se disiparan las dudas con el papel del croata con los cambios en los pívots blaugranas, son muy fijos y tienen buenos partidos. Pero si que dudamos con Dubjlevic por su flojo partido de la jornada pasada. Nos seguía gustando por sus posibilidades de hacer un roto en la zona baskonista, pero la lesión de Kravtsov lo convierte en una apuesta segura. Al no tener otro cinco para darle descanso, se prevé una relevancia parecida a la que tuvo en la Copa en el partido contra los de Vitoria.

También estábamos casi decididos a apostar por el crack de Obradoiro en vez de por Randolph, pero el hecho de que Shayne juegue en Gran Canaria nos ha echado atrás por la dificultad de la plaza. También influye lo que ya hemos comentado para los bases: el Madrid saldrá con sed de sangre por las dos últimas derrotas y por recuperar el liderato.

PRESUPUESTO: 13.784.334

SUPLENTES LOW COST: VAN ROSSOM, IAN O'LEARY Y oNDREJ BALVIN

Sam Van Rossom (Valencia Basket): 342.610

Ian O'Leary (Montakit Fuenlabrada): 627.333

Ondrej Balvin (Movistar Estudiantes): 833.175

Las tres opciones low cost podrían estar en el once tranquilamente. No hay mejor opción económica y regular en estos momentos que Van Rossom, y es de suponer que irá a más con la baja de Diot. El único motivo de no estar en el once es que los cuatro bases estrella del juego están a gran nivel y todos dan muchas más posibilidades de pico que el belga.

El alero de Fuenlabrada lleva varias jornadas a un gran nivel y tiene un buen partido contra Zaragoza. Apostar por gente de mayor renombre es quizás por lo que se queda entre los baratos.

Balvin va a más, como demostró con sus 10 rebotes de la jornada pasada, y la Penya puede ser una víctima propicia para su primer gran partido desde su retorno a nuestra liga.

JUGADORES SORPRESA: ANDREW ALBICY, MARTYNAS GECEVICIUS Y TORNIKE SHENGELIA

El base de Andorra está un tanto irregular en las últimas jornadas, pero ya tuvo un papel destacado en la última. Juega en casa y contra Manresa. Buena apuesta para esta jornada.

Gecevicius también ha pasado de ser un jugador regular a una incógnita pero le vemos un partido favorable para volver por sus fueros contra Fuenlabrada. No jugó en la primera vuelta contra ellos, lo que a pesar del scouting exhaustivo que se hace en la actualidad puede provocar que lo tengan menos controlado.

En el pívot pensamos también en Norel que ha vuelto a muy buen nivel de su lesión y solo el hecho de llevar aún pocos partidos hace que no esté más arriba. Shengelia está en las mismas circunstancias pero con un solo partido donde ha demostrado estar recuperado. Nos hemos decidido por Tornike porque su banderita nos da la opción de apostar por dos bases no cupo o por meter a Nedovic y Hanga juntos.

LESIONES DE ÚLTIMA HORA

Estaremos atentos a las novedades sobre el estado de Adam Hanga, que de no jugar, podría hacernos apostar por Budinger o Beaubois.