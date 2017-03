Aquí nuestro once recomendado para la jornada 23, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

Os recordamos que, entre otros factores, para decidirnos por estos recomendados, ya hicimos un análisis previo de los partidos de la jornada 24 en clave Supermanager.

BASES: SERGIO LLULL, LUKA DONCIC Y SHANE LARKIN

Suplente: Facundo Campazzo (UCAM Murcia)-Extracomunitario: 1.185.333. Rival: Morabanc Andorra

Otra jornada que no vamos a hacer cambios en los bases. Aunque nuestro equipo recomendado no rindió bien la jornada pasada, no fueron los bases los que pincharon, a pesar de tener actuaciones discretas. Esta temporada están claros los cuatro bases estrellas del juego. Es cierto que en el caso de Doncic favorecido por su condición de cupo, pero también instalado en el cuarto lugar en valoración a pesar de cierta irregularidad. Estamos seguros que el año que viene será uno de los jugadores, si no el jugador, más llevados en todos los equipos durante todo el año.

Seguimos manteniendo a Larkin por delante del Facu por cuestiones de bonus y además esta jornada tiene un partido fácil y Laprovittola no ha jugado en Euroliga. Pero como ya dijimos la semana pasada, la opción de meter a los dos extras en el base, metiendo un cupo en otra posición, también es muy interesante.

Comentar como dato curioso que en los partidos de la primera vuelta entre nuestros tres bases titulares valoraron -6. Pero no parece probable, por no decir imposible que se repita esa circunstancia. Shane aún estaba en periodo de adaptación y jugó poco aquel partido. Tampoco parece probable que se repita un derby como el de la primera vuelta, a pesar de que el Madrid esté en un minibache.

ESCOLTAS Y ALEROS: RUDY FERNÁNDEZ, NEMANJA NEDOVIC, EDWIN JACKSON Y PERE TOMÀS

Suplente: Adam Hanga (Baskonia): 1.176.000. Rival: ICL Manresa

Nedovic relega a Hanga al banquillo. No es que seamos rencorosos por su baja de última hora la jornada pasada si no porque dentro del gran estado de forma de los dos, el de Nemanja nos parece ligeramente superior. Los dos tienen partidos fáciles y son buena opciones.

En los aleros cupos mantenemos a Tomàs, que, aunque no está despuntando, no baja de 10. Metemos a Rudy porque creemos que saldrá motivado en este partido. Sigue irregular pero ya ha dado unos cuantas buenas valoraciones. Además no está Mumbrú, San Emeterio (o los aleros de Valencia en general) también son irregulares y Vidal tiene un partido complicado fuera de casa.

Como anécdota os informamos que el único partido que Edwin Jackson bajó de 10 de valoración fue contra Iberostar Tenerife. Decimos que es una anécdota porque dudamos mucho que ese dato provoque que alguien lo saque de sus equipos.

También es un dato curioso que si seguimos sumando valoraciones de la primera vuelta, habríamos valorado 11 entre bases y aleros.

PIVOTS: GIORGI SHERMADINI, ANTE TOMIC, SHAYNE WHITTINGTON Y BOJAN DUBLJEVIC

Suplente: Dejan Musli (Unicaja Málaga): 1.155.700 .Rival: Divina Seguros Joventut

En los interiores hemos tenido muchas dudas. Hay muchas opciones interesantes y sólo vemos a Shermadini como fijo. Tomic casi lo es, por su buen rendimiento este año y en los partidos contra el Madrid, pero la jornada pasada nos genera alguna inquietud. En un mal día del croata, Faverani puede quitarles sus minutos y papel en ataque.

Acertamos en no meter a Whittington la jornada pasada y para esta nos pacería una de las mejores opciones, pero el hecho de tener sólo tres efectivos en el juego interior del Obra, mientras no llega Maric, puede ser perjudicial. Los minutos los tiene asegurados por falta de jugadores, pero es de suponer que Zaragoza cargue el juego dentro de la zona y sus pívots, de carácter muy ofensivo, pueden sacar muchas faltas en la zona contraria.

Viendo el inicio del partido contra el Khimki habíamos decidido no meter a Bojan. Su falta de acierto, únido a su mala racha después de la Copa, así lo aconsejaba. Pero claro, el montenegrino fue recuperando sensaciones hasta acabar con 26 de valoración y siendo el jugador clave para superar la eliminatoria. Tiene un partido propicio contra Fuenlabrada y Valencia aún no ha fichado al sustituto de Kratsov. Con Dejan Musli también nos ha pasado los mismo: gran papel en el partido decisivo contra Bayern y partido asequible.

Pero hay varias opciones: Oriola, al que metemos en low cost, está que se sale y puede tener bastantes minutos contra Fuenlabrada. Cualquiera de los pívots de Zaragoza (Fotu, Jelovac y Norel) puede hacer mucho daño al mermado juego interior del Obradoiro. Randolph, a pesar de su autoexpulsión de la jornada pasada, puede salirse contra el Barça que no tiene nadie que pueda defenderlo y lo metemos en sorpresas. Shengelia puede recuperar el nivel en cualquier momento y tiene un partido muy asequible (que también lo es para Tillie y Voitgmann). Probablemente esta jornada, la clave será la elección de los pívots entre todas estas opciones.

PRESUPUESTO: 13.537.141

SUPLENTES LOW COST: VAN ROSSOM, ROLAND SMITS Y PIERRE ORIOLA

Sam Van Rossom (Valencia Basket): 394.002

Roland Smits (Montakit Fuenlabrada): 484.909

Pierre Oriola (Valencia Basket): 674.947

Van Rossom se ha hecho con el puesto fijo entre los low cost. Diot tiene para tres semanas y Vives está tocado también, a pesar de su gran esfuerzo por estar en el partido contra el Khimki. Volvemos a comentar que no está más arriba, porque la carga de minutos en un jugador con un físico tan castigado, a veces provoca fallos que le impiden llegar a un pico como si hacen muy a menudo los cuatro principales bases.

Metemos a Smits por O'Leary por ser cupo, estar también a buen nivel y ser más económico, pero Ian sigue siendo una buena opción del bueno, bonito y barato.

Oriola también nos da más posibilidades por ser cupo, pero en este caso se ha ganado el puesto con creces. Está en muy buena racha y con la lesión de Kravtsov tiene minutos asegurados. Si Valencia se despega en el marcador, podría tener más minutos que Dubljevic.

JUGADORES SORPRESA: TYRESE RICE, MARKO POPOVIC Y aNTHONY RANDOLPH

Parece obligado meter a Rice en los sorpresa al jugar el clásico. Es de esos jugadores que puede salirse en estos partidos. Siendo sinceros no tenemos las mejores sensaciones para este derby en concreto, pero de eso se trata los jugadores sorpresa, de arriesgar. Podría ser una mejor opción Mickey McConnell.

Popovic también puede no parecer la mejor opción, pero aún tenemos en el recuerdo su temporada pasada, viene de hacer 24 de valoración la jornada pasada y juega contra uno de sus ex-equipos. Benzing jugando en casa contra Obradoiro sería una opción sorpresa pero más conservadora.

En el pívot podría entrar cualquiera de los de Zaragoza, especialmente Jelovac, jugador sorpresa por excelencia, pero apostamos por Randolph después de ver su Copa, por querer desquitarse de su partido de la jornada pasada y porque el Barça no tiene nadie adecuado para defenderlo.

LESIONES DE ÚLTIMA HORA

Real Betis Energía Plus ha dado de alta a sus nuevos fichajes y DeAndre Kane tiene pinta de poder ser un jugador interesante para el Supermanager, pero ficharlo, y más siendo extra, para su debut parece muy arriesgado. Aunque no sería la primera vez que alguien debuta saliéndose. También hemos de comentar que pensábamos que le darían de alta como base pero lo han hecho como alero.

UCAM Murcia ha dado de alta a Daniel Clark pero no le vemos mucho interés a ese movimiento en clave SM.

En el parte médico vemos las lesiones que ya conocíamos y como punto de atención entre los dudosos están los exteriores de Zaragoza, Bellas y Gecevicius, no sólo porque el lituano podría ser un buen fichaje contra un Obradoiro que no defiende bien a los tiradores, si no porque de que jueguen o no depende el favoritismo para el bonus en su partido (aunque con las bajas de los compostelanos se compensa). Si nos enteramos de algo, lo informaremos por aquí o por twitter.