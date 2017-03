Aquí nuestro once recomendado para la jornada 25, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

Os recordamos que, entre otros factores, para decidirnos por estos recomendados, ya hicimos un análisis previo de la jornada 25 en clave Supermanager.

BASES: SERGIO LLULL, LUKA DONCIC Y FACUNDO CAMPAZZO

Sergio Llull (Real Madrid)-Cupo: 1.364.000. Rival: Rio Natura Monbus Obradoiro. Motivos: Mejor base y mejor cupo SM. Primera vuelta: 26.4

1.364.000. Rival: Rio Natura Monbus Obradoiro. Motivos: Mejor base y mejor cupo SM. Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.016.909. Rival: Rio Natura Monbus Obradoiro. Motivos: Segundo mejor base cupo. Primera vuelta: 9.6

1.016.909. Rival: Rio Natura Monbus Obradoiro. Motivos: Segundo mejor base cupo. Facundo Campazzo (UCAM Murcia)-Extracomunitario: 1.188.727. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Buen momento de forma y rival con floja defensa de bases. Primera vuelta: 43.2

Suplente: Albert Oliver (Herbalife Gran Canaria)-Cupo: 614.783. Rival: ICL Manresa.

Puede parecer que no hemos tenido dudas en los bases, ya que, a falta de Larkin, llevamos a los tres mejores del juego. Pero la realidad es que de no jugar el Facu contra Bilbao, esta hubiera sido la jornada en la que apostaramos por tres cupos en este puesto. Oliver, otra vez al no tener en cuenta al base de Baskonia, es el mejor base de las tres últimas jornadas y juega contra Manresa. Es una combinación que nos gusta y nos permitiría meter un solo cupo en los aleros.

Pero el Facu valoró 36 y bonus contra un RETAbet que lleva defendiendo muy mal a los bases anotadores y que llega sin Tabu. Es un caramelo muy goloso para dejarlo de lado.

También podría entrar el base de Herbalife por Doncic, que no está despuntando tanto, pero la opcion de pico que nos da el esloveno siempre nos atrae mucho.

ESCOLTAS Y ALEROS: ÁLEX MUMBRÚ, sCOTT BAMFORTH, EDWIN JACKSON Y CARLOS SUÁREZ

Álex Mumbrú (RETAbet Bilbao Basket)-Cupo: 1.157.545. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Mejor alero cupo y cuarto mejor últimos tres partidos. Primera vuelta: 8

1.157.545. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Mejor alero cupo y cuarto mejor últimos tres partidos. Scott Bamforth ( RETAbet Bilbao Basket )-Extracomunitario: 1.190.636. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Tercer mejor alero tres últimos partidos . Primera vuelta: 15

1.190.636. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Tercer mejor alero tres últimos partidos . Edwin Jackson (Movistar Estudiantes): 1.731.739. Rival: Unicaja Málaga. Motivos: Indiscutible. Primera vuelta: 23

1.731.739. Rival: Unicaja Málaga. Motivos: Indiscutible. Carlos Suárez (Unicaja Málaga)-Cupo: 957.727. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Segundo mejor alero cupo últimos tres partidos y baja de Musli. Primera vuelta: 4.8

Suplente: Robin Benzing (Tecnyconta Zaragoza): 967.217. Rival: Morabanc Andorra

Cambiamos a todos los aleros exceptuando a Edwin Jackson. Deberían darle el MVP ya. Su temporada agota todos los calificativos recientes en cuanto a rendimiento individual y ya no tiene que jugar más contra Tenerife, que es el equipo que mejor lo ha parado este año.

En el resto muchas dudas, comenzando por la decisión entre Bamforth y Benzing. Para esta jornada, tanto monta, monta tanto. Son los dos mejores aleros de las tres mejores jornadas después de Jackson, tienen buenos partidos para valorar y los dos tienen un compañero de equipo entre nuestros recomendados. Nos hemos decidido por Bamforth porque juega en casa. También nos hubiera gustado buscarle un hueco a Kane, pero apostamos por lo seguro aún y le daremos más partidos al fichaje del Betis que irá para los económicos.

Exceptuando a Mumbrú no nos convencía ningún alero cupo para esta jornada porque tienen partidos duros: Vidal contra Barça y Tomàs contra Herbalife. Pero si queremos llevar a Campazzo y como no vemos cupos fiables en los pívots a menos que apostaramos por los económicos Oriola y Claver pues nos hemos decidido por Suárez. Tuvo una gastrointeritis que no le permitió jugar el primer partido contra Lokomotiv, pero ya está recuperado. Con la baja de Musli es una opción interesante, ya que Brooks jugará minutos de cinco.

Si no fueran necesarios los cupos, es posible que no lleváramos ninguno en los aleros esta jornada con un cuarteto formado por Jackson, Bamforth, Benzing y Kane y valorando a otros como Nedovic, Popovic y Bendzius.

PIVOTS: GIORGI SHERMADINI, ANTE TOMIC, STEVAN JELOVAC Y BOJAN DUBLJEVIC

Giorgi Shermadini (Morabanc Andorra): 1.620.818. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Indiscutible. Primera vuelta: 12

1.620.818. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Indiscutible. Ante Tomic (F.C. Barcelona Lassa): 1.680.000.Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Segundo mejor jugador SM y rival asequible. Primera vuelta: 32.4

1.680.000.Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Segundo mejor jugador SM y rival asequible. Stevan Jelovac (Tecnyconta Zaragoza): 1.064.000. Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Muchos minutos y gran rendimiento primer partido con Guil. Primera vuelta: 9.6

1.064.000. Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Muchos minutos y gran rendimiento primer partido con Guil. Bojan Dubljevic (Valencia Basket): 1.120.000. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Lesión de Kravtsov y buen momento de forma. Primera vuelta: 13.2

Suplente: Isaac Fotu (Tecnyconta Zaragoza): 1.137.652 .Rival: Morabanc Andorra

Mantenemos a tres de cuatro pero también hemos dudado mucho. En este caso ha sido porque no nos convence mucho ninguno de los interiores habituales exceptuando a Shermadini y Tomic. Dubljevic sigue pero motivado por esa falta de opciones fiables y porque está en un buen momento de forma, pero su partido contra Iberostar en Tenerife no nos gusta. Defienden muy bien a los pívots y Bojan está teniendo una temporada irregular, con dificultades para valorar bien contra los equipos de arriba. Quizás una apuesta más conservadora y segura sea Buva, por el que nos cuesta apostar por Ivan por ser muy raro que de un pico.

Jelovac si nos gusta, por como fue su primer partido con su nuevo entrenador, jugar contra un Andorra que juega a un ritmo alto y por su posibilidad de pico. Pero la dificultad de apostar por interiores del Tecnyconta este año, está en acertar en cual de ellos será el mejor en la jornada. Por eso dejamos de suplente a un Fotu, que también rindió bien con Guil la jornada pasada y que es el tercer mejor pívot de las últimas tres jornadas.

Esta jornada tenemos más motivos para descartar que para apostar: Randolph y Ayón llevan toda la temporada irregulares y sus picos son escasos, no tenemos información aún sobre el estado físico de Whittington, Malhabasic se ha instalado en un rendimiento menor las últimas jornadas, Sekulic a pesar de sus últimos buenos partidos lleva una temporada floja, Jordan juega contra el Barça, Balvin no recupera el nivel de temporadas anteriores y Omic no parece aún opción a pesar de la baja de Musli. Si la jornada pasada nos gustaban muchos pívots, en esta todo son incognitas y quienes nos gustan son los aleros.

PRESUPUESTO: 14.092.101

SUPLENTES LOW COST: VAN ROSSOM, DEANDRE KANE Y JEFF BROOKS

Sam Van Rossom (Valencia Basket): 453.102

DeAndre Kane (Real Betis Energía Plus): 632.500

Jeff Brooks (Unicaja Málaga): 675.182

Van Rossom sigue siendo fijo aquí. Podría estar de titular, pero nos gusta mas el partido de Campazzo, y podría ser suplente, pero apostamos por Oliver por tema cupos y su buena racha. También pensamos en apostar por un gran Sergi García, pero la vuelta de Bellas provoca que no pueda disputarle el puesto al belga.

No teníamos claro donde meter al nuevo fichaje del Betis. Nos gustaba incluso para el once titular, pero apostamos por opciones más conocidas. Pensamos en meterlo en sorpresas, pero estamos muy convencidos de que va a rendir bien esta jornada por lo que no sorprendería a nadie. Así que se queda en los low cost simplemente porque es barato.

Aquí en los aleros hay muchas opciones buenas, bonitas y baratas: Bendzius, O'Neale, Popovic, Lockett...

En los pívots económicos la opción que más nos gusta es la de Brooks, que ya rindió muy bien en su primer partido sin Musli y está en buena racha. Se podría apostar también por opciones cupo como Oriola o Claver, pero Pierre juega en Tenerife y Victor también nos puede hacer un negativo. Sutton sería nuestra segunda opción por su buena racha.

Oriola también nos da más posibilidades por ser cupo, pero en este caso se ha ganado el puesto con creces. Está en muy buena racha y con la lesión de Kravtsov tiene minutos asegurados. Si Valencia se despega en el marcador, podría tener más minutos que Dubljevic.

JUGADORES SORPRESA: LUKA RUPNIK, MARKO POPOVIC Y GUSTAVO AYÓN

Nos gusta el partido Fuenla-Betis en clave Supermanager, pero parece difícil saber quien se saldrá, sobre todo en el Montakit. Por eso apostamos por dos de sus exteriores. El Betis juega con un solo base puro, que no es un especialista en defensa y acepta muchos puntos como equipo, por eso tenemos buenas vibraciones con el partido de Luka. No creemos que de un pico, pero si una buena valoración.

Popovic ya nos salió bien las pasadas jornadas y parece recuperar su nivel, lo que le llevaría más arriba, pero lo irregular de su temporada, las rotaciones de Cuspinera y su dependencia del acierto en el tiro, nos hace dejarlo en sorpresa.

Cambiamos a Randolph por su compañero en la pintura. Si Whittington no juega o lo hace mermado, y con Maric recién llegado, por desgracia para los gallegos, su zona puede ser un autentico chollo. Apostamos por el mejicano, que no está teniendo una buena temporada en cuanto a estadística, porque puede aprovechar muy esa debilidad en el juego interior. Anthony también, pero con su querencia por alejarse de la zona, puede no beneficiarse tanto.

LESIONES DE ÚLTIMA HORA

Musli ya sabemos seguro que no juega y eso nos ha hecho apostar por Suárez y que veamos a Brooks como buena opción. Hasta Omic podría ser una sorpresa.

Estaremos atentos al estado de Whittington, pero aunque jugara y el Madrid sufre buenas valoraciones de interiores rivales, las sensaciones a priori son de que tampoco es el mejor partido para apostar por Shayne.