BASES: SERGIO LLULL, LUKA DONCIC Y SHANE LARKIN

Sergio Llull (Real Madrid)-Cupo: 1.337.000. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Mejor base y mejor cupo SM. Primera vuelta: No jugó

1.337.000. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Mejor base y mejor cupo SM. Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.018.348. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Segundo mejor base cupo. Primera vuelta: 20.4

1.018.348. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Segundo mejor base cupo. Shane Larkin (Baskonia)-Extracomunitario: 1.258.727. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Segundo mejor base SM. Primera vuelta: 14.4

Suplente: Facundo Campazzo (UCAM Murcia)-Extracomunitario: 1.202.783. Rival: Iberostar Tenerife.

Otra jornada sin sorpresas en los bases. La diferencia entre los cuatro primeros y el resto es bastante considerable. No es solo por su regularidad, si no porque son los que más posibilidades de pico dan. Además dos son cupos, y con la falta de banderitas fiables este año, es casi imprescindible llevarlos. De hecho tenemos que reconocer que nos ha costado hasta decidirnos por un base para los jugadores sorpresa por falta de buenas sensaciones con casi ningún base. De jugar esta jornada, hubiera sido McConnell que ha dado algunos picos espectaculares esta temporada. Pero en el resto no vemos mucho donde rascar: la temporada de Rice está siendo un fiasco estadístico (y de otros tipos), Albicy empezó bien pero luego bajó mucho, Diot lo mismo antes de su lesión, White tuvo un par de meses espectalures y luego se diluyó en un juego de equipo muy repartido, y así podríamos seguir argumentando con el resto de bases.

La única posibilidad que podríamos ver interesante al margen de los cuatro bases estrella, sería apostar por Oliver por Larkin para no necesitar cupos en otras posiciones, pero Albert no nos rindió la semana pasada.

En esta la única decisión importante que tomamos fue la de decidir entre el Facu y Larkin, y nos decantamos por Shane por tener un partido, en teoría, mucho más asequible y contra una defensa peor.

ESCOLTAS Y ALEROS: PERE TOMÀS, TRENT LOCKETT, EDWIN JACKSON Y ROBIN BENZING

Pere Tomàs (ICL Manresa)-Cupo: 778.750. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Cupo regular y buen partido para valorar. Primera vuelta: 0

778.750. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Cupo regular y buen partido para valorar. Trent Lockett ( Real Betis Energía Plus )-Extracomunitario: 955.818. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Mejor alero y segundo mejor jugador SM últimos tres partidos. Su mejor valoración en la primera vuelta contra la Penya . Primera vuelta: 39.6

955.818. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Mejor alero y segundo mejor jugador SM últimos tres partidos. Su mejor valoración en la primera vuelta contra la Penya . Edwin Jackson (Movistar Estudiantes): 1.754.083. Rival: Baskonia. Motivos: Indiscutible. Primera vuelta: 27

1.754.083. Rival: Baskonia. Motivos: Indiscutible. Robin Benzing (Tecnyconta Zaragoza): 1.002.750. Rival: Herbalife Gran Canaria. Motivos: Tercer mejor alero últimos tres partidos y rendimiento con Guil. Primera vuelta: 10

Suplente: Sergi Vidal (Divina Seguros Joventut): 974.750. Rival: Real Betis Energía Plus

Por segunda semana consecutiva, cambiamos a todos los aleros exceptuando a Jackson. La jornada pasada no nos funcionaron nuestros aleros cupos y hemos decidido meter otra vez a Pere Tomàs, que tiene un buen partido para valorar, y apostar por Shengelia en el pivot para poder meter solo una banderita aquí. Por desgracia el cambio de Bamforth es obligado por su desafortunada lesión. Estaba rindiendo otra vez a un gran nivel.

La plaza de extra de Scott la ocupa Trent Lockett, que es el segundo mejor jugador y mejor alero del SM los tres últimos partidos. Ya por eso es un fichaje casi obligado, pero es que además su mayor valoración hasta el momento fue contra el mismo rival, con 33+bonus en la jornada 12. Nos sigue gustando Kane, y de no meter a Larkin, podríamos apostar por meter a los extras del Betis, que tienen un partido clave contra un rival de su liga. Ese enfrentamiento entre rivales de la zona baja es el que nos hace apostar por Sergi Vidal como alero suplente.

Mantenemos a Benzing, a pesar de jugar contra Herbalife, por su regular y espectacular rendimiento en los dos partidos con Guil. Si sigue así será un fijo de aquí al final del SM.

Como otras jornadas hay muchas opciones entre los aleros y dudamos hasta el último momento si meter a Adam Hanga. Un Gecevicius recuperado también pinta bien, Fuenla tiene buen partido para valorar y por eso volvemos a apostar como sorpresa por Popovic, Saneme ha mostrado en Eurocup estar en un buen momento, Nedovic puede volver a explotar en cualquier partido, Budinger cada vez juega y valora más en Baskonia... Muchas combinaciones posibles. Acertar en esta posición puede ser clave para esta jornada.

PIVOTS: GIORGI SHERMADINI, ANTE TOMIC, TORNIKE SHENGELIA Y BOJAN DUBLJEVIC

Giorgi Shermadini (Morabanc Andorra): 1.700.087. Rival: F.C.Barcelona Lassa. Motivos: Indiscutible. Primera vuelta: 14.4

1.700.087. Rival: F.C.Barcelona Lassa. Motivos: Indiscutible. Ante Tomic (F.C. Barcelona Lassa): 1.643.478.Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Tercer mejor jugador SM. Primera vuelta: 33

1.643.478.Rival: Morabanc Andorra. Motivos: Tercer mejor jugador SM. Tornike Shengelia (Baskonia): 917.875. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Buen momento de forma y rival asequible. Primera vuelta: 15.6

917.875. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Buen momento de forma y rival asequible. Bojan Dubljevic (Valencia Basket): 1.171.579. Rival: Unicaja Málaga. Motivos: Tercer mejor pívot últimos tres partidos. Primera vuelta: 13.2

Suplente: Stevan Jelovac (Tecnyconta Zaragoza): 1.089.667 .Rival: Herbalife Gran Canaria

También, al igual que la jornada pasada, mantenemos a tres de nuestros pívots. Y el único motivo de meter un cambio es por la condición de cupo de Shengelia para apostar por tres aleros sin banderita. Si no dejaríamos a los cuatro de la jornada pasada.

Hemos dudado mucho entre Dubljevic o Jelovac, y nos hemos decidido por Bojan motivados por el estado físico de Musli. Si finalmente no juega o lo hace sin estar en las mejores condiciones, el montenegrino tiene muchas más opciones de hacer un roto en la zona de Unicaja y vemos más posibilidades de bonus.. De todas formas, apostamos por él porque teníamos que decidir entre uno de los dos, ya que Stevan, aunque tiene un rival duro, el estado físico de Baez también le beneficia, y, como Benzing, está rindiendo a un altísimo nivel desde el cambio de entrenador. En una opción con Vidal por Benzing o Lockett, entraría Jelovac por Shengelia.

Tomic y Shermadini siguen siendo fijos a pesar de enfrentarse. Sus defensas no suelen mermar mucho a los cincos rivales.

PRESUPUESTO: 13.538.495

SUPLENTES LOW COST: VAN ROSSOM, DEANDRE KANE Y ONDREJ BALVIN

Sam Van Rossom (Valencia Basket): 512.400

DeAndre Kane (Real Betis Energía Plus): 727.375

Ondrej Balvin (Movistar Estudiantes): 798.560

Van Rossom y Kane siguen en nuestras opciones buenas, bonitas y baratos. En el caso del base belga, no nos convence del todo su labor estadística (a nivel juego si es un jugador clave en este Valencia) pero sigue sin haber mejor relación calidad/precio que la de Sam. Kane nos sigue transmitiendo grandes sensaciones a pesar de que aún no se ha salido pero creemos que pronto lo hará.

Balvin vuelve a nuestras opciones económicas gracias a su gran partido de la jornada pasada y a tener un rival que no destaca por su defensa a los cincos rivales. Aunque aquí también sería una buena opción Pablo Aguilar, que viene de salirse la semana pasada y si Baez no juega o lo hace pocos minutos, tendrá bastante protagonismo.

JUGADORES SORPRESA: PETTERI KOPONEN, MARKO POPOVIC Y BLAGOTA SEKULIC

Popovic no rindió tan bien como esperábamos pero jugar contra Manresa esta semana hace que lo mantengamos. El mismo motivo que nos lleva a apostar por un Sekulic que no ha rendido mal las últimas semanas y que si hay un partido en el que puede salirse es este.

Aunque viendo el partido de hoy de Randolph, con 30 de valoración y victoria, también podría ser una opción interesante ya que todos vimos en la copa lo que es capaz de hacer cuando está en racha y centrado. Pero si queremos llevar alguna combinación con Larkin, Campazzo, Lockett y Kane no habría hueco para meter otro extra.

Nos ha costado mucho decidirnos por un base sorpresa. Apostamos por el finlandés que parece en buena racha y al que puede beneficiar para valorar el tipo de partido que suele plantear Andorra.

LESIONES DE ÚLTIMA HORA

En cuanto a lesiones y altas y bajas que afecten a nuestros recomendados, lo más interesante es que se confirma la baja de Musli y el alta de Tobey. Parece que, como comentábamos, Dubljevic lo tendrá más fácil en la zona de Unicaja y también que Valencia más opciones de victoria, puesto que Dejan es una baja sensible para los de Plaza. El alta del americano no parece afectar demasiado puesto que es su primer partido y hasta le viene bien a Bojan para tener sus minutos de descanso y rendir el resto al 100%.

Bargnani sigue de baja, por lo que Shengelia sigue siendo buena opción. Elvis Baez es dudoso, por lo que de jugar no estará en las mejores condiciones. Aguilar puede ser una buena opción y además está en buena racha. Su rival, Jelovac, sigue como suplente y pinta a poder hacer un buen partido aunque su equipo lo tenga complicado para llevarse la victoria.