Ya tenemos ganador del sexto premio mensual de la Liga privada de Solobasket.com: 060624 con su equipo BasketBakarrik. El ganador se ha decidido por solo 0,4 de diferencia. Un rebote o asistencia más que hubiera dado un jugador del segundo hubiera inclinado la balanza. Como todos los meses la emoción por todo lo alto y este más, ya que ha sido el que se ha decidido por menor diferencia.

Clasificación marzo

Desde el blog queremos dar nuestra enhorabuena a 060624 por ser el ganador del sexto premio mensual. D eberás contactar con nosotros a través del correo electrónico a supermanager@solobasket.com. Hará falta una captura de pantalla para identificar que corresponde al equipo ganador. El plazo para acreditarlo será de diez días desde la publicación del artículo.

Recordad que los ganadores del premio mensual se valoran por lo hecho por sus equipos en cada mes, por lo que se empieza a contar de cero en este mes de abril a efectos del ganador. Todos los equipos tienen las mismas oportunidades para ser el siguiente en aparecer en la lista de ganadores. La emoción empieza de nuevo para este segundo mes de competición.

El ganador de la jornada 26 de nuestra liga privada fue Sinux22 con Qiqin que quedó en un gran 18º puesto en la jornada del SM. Como siempre podemos presumir de los mánagers que compiten en nuestra liga.

ANÁLISIS DE LOS PARTIDOS DE LA JORNADA 27 EN CLAVE SUPERMANAGER

HERBALIFE GRAN CANARIA-F.C. BARCELONA LASSA

Si hay una jornada para apostar por otros pívots en vez de por Ante Tomic es esta. El croata no está cumpliendo al nivel que esperamos. Exceptuando el partido contra el Madrid, en sus últimos cuatro no supera los 10 de valoración (12 gracias al bonus los dos últimos) y al precio que está nos puede valer para gastar más en otros puestos. Pero hay un motivo por el que esté en muchos equipos: los partidos aplazados. Esta semana no podremos contar con jugadores de cuatro equipos y, sobre todo, no podremos llevar a un Dubljevic en un gran momento de forma.

No solemos apostar ni por jugadores que juegan contra Herbalife ni apostar por otros del Barça, pero no podemos negar que Claver es una opción interesante en las últimas jornadas por su relación valoración/precio/banderita.

Pero para eso mejor opción está siendo Pablo Aguilar. Es de suponer que Baez ya jugará, pero Aguilar está rindiendo bien cuando Elvis juega y verlo coger 11 rebotes esta jornada es una gran noticia. Ver que puede valorar muy bien sin depender de su acierto en el tiro de tres (también sumó tres asistencias y solo un 1/4 más allá del arco) nos gusta mucho. Y McCalebb tiene muchas opciones de entrar por primera vez en nuestro 11: 25.2 los dos últimos partidos y el Barça no se caracteriza por su buena defensa a bases anotadores.

MORABANC ANDORRA-MOVISTAR ESTUDIANTES

Nuestros dos jugadores indiscutibles junto con LLull lo seguirán siendo esta jornada. Shermadini y Jackson estarán seguro.

En Morabanc, aunque vuelven a jugar en Andorra donde la diferencia de rendimiento es abismal a cuando lo hacen fuera, estamos valorando a Burjanazde. Lleva dos jornadas a gran nivel y valoró 22 en un partido horrible de su equipo que en total solo sumó 53 créditos. Además viendo lo que hizo su compatriota Shengelia desde la misma posición contra el Estu, parece una opción de lo más interesante.

En Movistar, Balvin sigue en nuestro radar. Su primer cuarto contra Baskonia hizo pensar que sería la apuesta de la jornada, pero luego se fue diluyendo y la gran actuación de Víctor Arteaga le quitó minutos y protagonismo. Aún así no apostaremos por el español, pero el checo puede ser una opción interesante.

BASKONIA-REAL BETIS ENERGÍA PLUS

Nos gustaban mucho la jornada pasada Trent Lockett y DeAndre Kane y fueron un fiasco absoluto. Y esta semana juegan en Vitoria. A priori despareceran de nuestros recomendados, pero puede que alguno aparezca en sorpresas, ya que los vitorianos juegan partidos de buenas valoraciones. A pesar de las que sufren de los pívots, no vemos a Malhabasic como interesante.

Como he recibido varias preguntas asombradas sobre nuestro gusto por Shengelia, no queda otra que reconocer que es una debilidad personal del que esto suscribe. Me parece un jugador muy completo, con mucha calidad y carácter, al que solo sus problemas físicos le impiden rendir siempre al más alto nivel. Pero también hay razonamientos detrás: en un año con tantos problemas de cupos, el único interior con banderita capaz de darnos picos muy a menudo es el georgiano.

Larkin nos hizo temblar durante muchos minutos. Cuando iba en -6 de valoración parecía que iba a hacer bueno el -1 del Facu. Pero este pequeño gran jugador apareció en los momentos decisivos para acabar con 20 de valoración. Shane es un auténtico crack y si sigue en Europa será un base top 5 muchos años. Seguirá en nuestro equipo.

Baskonia es un equipo de donde se pueden sacar muchos jugadores, pero el problemas es acertar cuales. Hanga, fijo en otros momentos, -4 esta jornada. Por contra, Budinger 13 y sin bajar de 20 minutos los últimos partidos. Beaubois en mal momento y Voitgmann y Tillie discretos. Probablemente el único puede aparecer en nuestros recomendados, en low cost, será Chase.

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-RIO NATURA MONBUS OBRADOIRO

El partido más interesante de la jornada en clave Supermanager a priori. Porqué también lo era el Betis-Joventut de la jornada pasada , pero la buena defensa y el dominio de la Penya no dejó hacer buenas valoraciones a los sevillanos. En los badaloneses, nuestro suplente Vidal cumplió y los destacados fueron Sàbat y Abalde. El base puede ser una buena apuesta. Sabemos de su irregularidad pero también de las dificultades del Obra para defender bases tiradores. En el caso del alero gallego, su rendimiento no es constante producto de su juventud, así que estamos valorando si entrará en racha en este final de temporada o seguirá alterando buenas actuaciones con otras más discretas. A Jordan no lo vemos como opción por su mala racha de los últimos tres partidos.

En los gallegos nos gusta mucho Whittington. Exceptuando su pinchazo contra Herbalife, algo normal en los pívots que juegan en Gran Canaria, y su baja contra Zaragoza está a un nivel espectacular los últimos partidos. Estará en nuestros recomendados pero aún no sabemos donde. McConnell será nuestro base sorpresa casi seguro. Irregular pero con picos enormes, ese es su sitio, a menos que sea constante en estos últimos meses. Bendzius tiene muchas posibilidades de ser nuestra opción low cost, pero no estará más arriba o incluso no estará por la gran defensa que hizo la Penya a Lockett y que pueden repetir con el lituano.

IBEROSTAR TENERIFE-TECNYCONTA ZARAGOZA

No nos gusta este partido en clave SM. De Iberostar ya hemos explicado varias veces los motivos: valoración muy repartida por su juego en equipo por encima de todo. Por ejemplo, en el último partido el destacado han sido Kirksay que en los últimos cuatro ha hecho: 0/20.4/-4/14; y White que en el mismo período ha valorado 4.8/16.8/6/15. Difícil apostar por sus jugadores.

La semana pasada apostábamos por Benzing como titular y Jelovac como suplente, y pincharon los dos contra la defensa de Herbalife. Jugando contra la gran defensa de los de la isla vecina y en Tenerife nos hace dudar mucho de si volver a apostar por alguien de Zaragoza esta jornada. Aunque como en el caso de Tomic, los partidos aplazados pueden influir en esto.

MONTAKIT FUENLABRADA-REAL MADRID

Apostamos por Popovic y Sekulic como jugadores sorpresa de la jornada 26 y nos salió muy bien (mejor que varios de nuestros titulares). Marko parece haber recuperado el nivel del año pasado y Blagota va cumpliendo sin excesos. Smits y O'Leary, que también han pasado algunas jornadas por nuestros low cost , también rindieron a buen nivel. Pero esta jornada juegan contra el Madrid, por lo que el bonus parece lejano. Aún así podríamos apostar por alguno de ellos.

Llull y Doncic seguirán entre nuestros fijos y puede que Carroll entre en los sorpresas o en otro sitio a la vista de su racha de tiro de esta jornada. Pero quizás la valoración más interesante es si entrará alguno de los pívots. Tenemos la baja de Dubljevic principalmente por los dos partidos aplazados, Tomic y los interiores de Zaragoza no tienen buen partido, y Fuenlabrada es buen sitio para valorar en la zona. Pero el problema es por quien apostar. Randolph y Ayón tienen el problema de ser extras y, contando que Larkin será fijo y que nos gusta Whittington, eso es un problema. Hunter y Reyes tienen normalmente muchos menos minutos. Valoraremos todo esto a la hora de elaborar nuestro 11.

RETABET BILBAO BASKET-VALENCIA BASKET

UNICAJA MÁLAGA-ICL MANRESA

Posiblemente los partidos más importantes de la jornada: los aplazados.

Esta jornada no podremos contar con Mumbrú, Tomàs, Sastre, San Emeterio, Rafa Martínez, Carlos Suárez...Como si no nos llegara con los problemas de banderitas que llevamos sufriendo todo el año.

Entre los no cupos, las bajas más importantes serán las de Dubljevic y Nedovic, y el hecho de que el partido contra Manresa podía ser jugoso para apostar por jugadores de Unicaja.

Nos vemos el viernes a la noche con los consejos semanales, una vez finiquitada la jornada europea y con el parte médico en las manos.

Cualquier comentario que queráis hacer sobre nuestros consejos, preguntas sobre jugadores a nuestros expertos o consultar dudas o información, podéis hacerlas en comentarios de esta entrada o a través del twitter de @solobasket o de nuestros colaboradores.