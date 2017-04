El ganador de la jornada 27 de nuestra liga privada fue Peporro con ONTIASSIST que quedó segundo en la jornada del SM. A solo 3,40 de ganar la jornada. Como siempre, nuestros mánagers destacando en el juego. Recordar que, al ser la primera jornada de abril y comenzar de cero la cuenta para el premio mensual, es el líder de abril.

ANÁLISIS DE LOS PARTIDOS DE LA JORNADA 27 EN CLAVE SUPERMANAGER

MORABANC ANDORRA-IBEROSTAR TENERIFE

Morabanc juega en casa pero contra la defensa de Iberostar, que dejó al Tecnyconta en 54 puntos la semana pasada y lleva siendo todo el año una de las mejores defensas de interiores.

Por otro lado Shermadini tuvo uno de sus partidos más discretos la jornada pasada. Sumados estos dos factores pueden hacer pensar que podría ser una jornada para dudar del gigante georgiano, pero la regularidad que lleva todo el año no hace aconsejable dejarlo fuera. También Burjanadze y su fantástica racha es una opción a pesar de no tener el mejor rival enfrente.

REAL BETIS ENERGÍA PLUS-RETABET BILBAO BASKET

Así como la semana pasada nuestro partido estrella en clave SM era el Joventut-Obra, en esta nos gusta mucho este Betis-Bilbao. Hay más partidos interesantes, pero destacamos este. Partido muy importante para los dos equipos, para RETAbet si quiere seguir peleando por los playoffs y para los sevillanos porque es de los más asequibles que le quedan en la lucha por no ocupar plaza de descenso. Los jugadores de ambos tendrán que dar el do de pecho.

La jornada pasada DeAndre Kane valoró 18 y la defensa exterior de Bilbao no es buena. Opción a tener en cuenta. Lo mismo que Lockett que también mostró síntomas de recuperación tras su mal partido de la anterior y aún recordamos su última racha buena que fue espectacular. Malhbasic recupero tiros y eso es buena señal, aunque delante tiene una pareja de pívots que no se lo pondrán fácil.

En Bilbao, desde la lesión de Bamforth, Mumbrú está aún más obligado a coger un protagonismo absoluto, con el acompañamiento de sus dos pìvots, Eric y Buva.

RIO NATURA MONBUS OBRADOIRO-UNICAJA MÁLAGA

Otro partido interesante. El Obra posiblemente está en su mejor momento tras las victorias contra Madrid y Joventut, y querrá aprovecharlo. Con el calendario a la vista, dar la sorpresa contra Unicaja sería muy importante de cara a la permanencia. No parece probable que McConnell repita su exhibición de la semana pasada, y menos con la defensa de Alberto Díaz, pero aún así puede ser una buena opción. Solo el ser extracomunitario nos hace dudar si meterlo o no. Y más porque otro extra de su propio equipo está dando un gran rendimiento: Whittington. El pívot no destacó tanto pero valoró unos buenos 18 créditos siendo clave en los momentos importantes y si Musli sigue sin jugar es una gran opción. Bendzius no destacó pero sigue sin bajar de la decena.

Como siempre en Unicaja es difícil saber por quien apostar, pero si Dejan no está recuperado, Alen Omic está haciendo un gran papel en la final de la Eurocup. Es una buena opción low cost. Del resto, veremos seguro el último partido de la Eurocup por placer, pero también nos dejará información en que jugadores salen más tocados (Nedovic es dudoso por temas físicos) lo que puede favorecer a la valoración de otros.

F.C. BARCELONA LASSA-TECNYCONTA ZARAGOZA

La pasada jornada comentábamos que podía ser buena para no llevar a Ante Tomic, dadas sus mala racha en valoración y su partido contra Herbalife, pero al final iba en nuestro equipo recomendado por los partidos aplazados. Y menos mal porque valoró 25. Esta jornada es fijo jugando contra Zaragoza. Además después de haber perdido en Gran Canaria, no querrán un nuevo tropiezo, jugando además contra un rival de la zona baja. Valoraremos si alguien más puede entrar en las recomendaciones.

Tecnyconta, después de jugar contra las grandes defensas de los equipos canarios, vuelve a tener un rival duro, pero que no baja tanto la valoración de sus rivales. Recuperar a Jelovac, Fotu o Norel, por ese orden, puede ser interesante. Menos confianza nos da volver a apostar por Benzing después de su -5. Gecevicius puede ser otra opción.

MOVISTAR ESTUDIANTES-UCAM MURCIA

Podría ser otro partido muy interesante en clave SM, pero más alla del indiscutible Jackson (¿alguien lo va a quitar por su pinchazo la jornada pasada?) y de valorar la opción Balvin, que sin acabar de romper no está valorando del todo mal y contra Murcia tiene un buen partido, no vemos mucho más.

Campazzo tuvo un -1 la jornada anterior al descanso y probablemente no esté en nuestro 11 ni como suplente, pero si como jugador sorpresa ya que todos sabemos que puede salirse en cualquier momento. Mucha irregularidad en toda la plantilla para tener claro si apostar por alguno.

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-HERBALIFE GRAN CANARIA

Díficil apostar por alguien de la Penya ante un Herbalife intratable que viene de ganar al Barça.

En los de Gran Canaria, Pablo Aguilar sigue confirmando su buena racha y la defensa de cuatros en Joventut no es buena. Opción bastante clara. McCalleb, Oliver y O'Neale tampoco están valorando mal, con la ventaja de Albert de ser cupo y la desventaja de Royce de ser extra.

REAL MADRID-BASKONIA

Nos gusta este partido. Los dos equipos valoran bien y juegan a ritmo alto. Y los dos producen buenas valoraciones en los cincos rivales y alguna otra posición. Por el Madrid Llull es fijo,pero vemos a Doncic algo discreto, y con el alza de algunos cupos interiores puede haber hasta la opción de que no sea titular en nuestro 11. Si no dudáramos de que en cualquier partido sus minutos y protagonismo pueden bajar, apostar por el Felipe de los 40 de valoración sería interesante. Parece mejor opción un Ayón que también recupera sensaciones y suele ser más regular en tiempo de juego. Carroll también fue una buena apuesta y sigue con la puntería atinada.

Larkin sigue siendo uno de nuestros fijos y esta jornada es posible que apostemos por Hanga. El hungaro no está bien últimamente, pero es de los que le gustan partidos como el del Madrid y su concurso es muy necesario para su equipo. También a Shengelia le gustan y el georgiano nos ha vuelto a salir bien esta jornada. Del resto es difícil saber por quien apostar. Budinger es una clara opción low cost, pero es extra. Voigtmann podía gustarnos por las valoraciones de cincos que sufren los blancos pero está en mala racha y Tillie está en mucho mejor momento.

ICL MANRESA-VALENCIA BASKET

Ante Manresa la opción Dubjlevic parece clara pero habrá que estar atentos a lo cansado que pueda llegar de la gran batalla de la Eurocup. Dependiendo de quien juegue más minutos o salga más tocado, se pueden valorar a sus aleros. Sastre podría ser una buena opción ante posible descanso de los más veteranos como Saneme, Rafa y Sato.

Pere Tomàs suele ser nuestro recomendado de ICL, pero contra la gran defensa de Valencia y su batería de aleros parece complicado valorar.

Nos vemos el viernes a la noche con los consejos semanales, una vez finiquitada la jornada europea y con el parte médico en las manos.

Cualquier comentario que queráis hacer sobre nuestros consejos, preguntas sobre jugadores a nuestros expertos o consultar dudas o información, podéis hacerlas en comentarios de esta entrada o a través del twitter de @solobasket o de nuestros colaboradores.