El ganador de la jornada 28 de nuestra liga privada fue RONIN9 con El equipo de Mister K que esta vez no ha quedado entre los 50 primeros en la jornada del SM. El líder de abril en la lucha por nuestro penúltimo premio mensual es Blasgarcía con LaMudanza.

clasificación de abril

ANÁLISIS DE LOS PARTIDOS DE LA JORNADA 29 EN CLAVE SUPERMANAGER

BASKONIA-HERBALIFE GRAN CANARIA

Normalmente no nos gustan los partidos de Gran Canaria por su capacidad para reducir la valoración de sus rivales y por repartir mucho la suya. Pero también es cierto que Baskonia es un equipo del que sacamos siempre varios jugadores y el partido es en Vitoria. Larkin seguirá estando entre nuestros fijos, a menos que nos decidamos a apostar por un McConnell en buen momento de forma y jugando contra Bilbao y su mala defensa de bases.

Suponemos que Shengelia volverá y tendremos un duelo muy interesante contra Aguilar, dos de los cupos interiores más en forma, del que puede que apostemos por alguno, o por los dos. Del resto de jugadores de ambos equipos valoraremos a varios de los habituales: O'Neal, McCalebb, Oliver, Hanga, Beaubois, Budinger...pero no tenemos claro aún cuales pueden ser las mejores apuestas.

REAL MADRID-REAL BETIS ENERGÍA PLUS

En la primera vuelta el Betis sorprendió al Madrid y Malhabasic y Lockett tuvieron una buena actuación. Pero por el momento de forma de uno y otro equipo no parece que se vaya a repetir algo así. Además los dos jugadores no están en su mejor momento aunque tampoco lo hicieron mal del todo la jornada pasada, con 10 y 15. En el pívot parece haber mejores opciones y al alero lo penaliza ser extracomunitario.

A pesar del pinchazo de Llull no creo que nadie piense en quitarlo de sus equipos a menos que se confirme descanso o lesión. Y lo de Doncic fue tan brutal contra Baskonia que creo que estará en todos los equipos. Del resto, como siempre, habrá que atinar. Carroll no está en mal momento de forma y con los interiores es una lotería. Ayón pinchó la jornada pasada y Randolph, Reyes y Hunter estuvieron mucho mejor.

MOVISTAR ESTUDIANTES-ICL MANRESA

Uno de esos partidos en los que además del indiscutible Jackson se podría apostar por más jugadores de Estudiantes. La jornada pasada hubo muchos destacados, pero la duda es si a pesar de la debilidad del rival se repetirá una orgía de valoración como contra Murcia. Si queremos ir a lo seguro Sutton está valorando bien y con la lesión de Balvin tiene más responsabilidad. Arteaga como cupo barato no defraudó del todo aunque podría haber hecho más. Y la grata sorpresa fue Alec Brown, que puede ser una buena opción, pero genera dudas, no solo por ser su segundo partido, si no porque ya lo conocemos de Obradoiro y nunca valoró con regularidad. Aunque puede ser que el sistema de Maldonado y la atención que genera Jackson vaya bien a las características del estadounidense. Puede que lo metamos en low cost o sorpresa.

Dudamos de Pere Tomàs contra Valencia y cumplió más que bien contra los expertos aleros de Valencia con 15 de valoración. Contra Movistar no tendrá tanta oposición defensiva, por lo que es muy probable que vuelva a nuestros recomendados.

UNICAJA MÁLAGA-MORABANC ANDORRA

Vuelve a ser muy complicado apostar por jugadores de Unicaja. El equipo está a un nivel muy alto y con la moral por las nubes pero con muchas rotaciones y la valoración muy repartida. El otro día Smith hizo un partidazo pero solo valoró 15 y además lleva toda la liga siendo muy irregular, Nedovic tuvo poco protagonismo y Fogg solo al final. Brooks y Carlos Suárez pueden ser los más fiables últimamente pero sin dar grandes picos. De apostar por alguno, sería por el americano.

La semana pasada priorizamos, dentro del trio de alapívots cupos que también están rindiendo las últimas jornadas, a Aguilar y Shengelia por el duro partido que tenía Burjanadze y fue el mejor de los tres (Toko ni jugó). Esta semana tiene mejor partido a pesar de que la defensa de Unicaja está siendo muy intensa. Shermadini seguirá siendo un fijo.

UCAM MURCIA-MONTAKIT FUENLABRADA

Viendo lo que pasó en el partido contra Estudiantes y jugando contra un Fuenlabrada que juega a un ritmo alto y anotador este parece un buen partido para apostar. Pero el problema es acertar con quien. El Facu no está en la mejor racha últimamente y del resto de Murcia parece difícil saber quien podrá hacer el partido: Benite, Baron, Antelo...

Confiamos más en Fuenlabrada, pero con dudas parecidas sobre quien se saldrá: Popovic, Paunic, Sekulic. Popovic nos vuelve a dar confianza, ya que parece haber dejado atrás sus molestias físicas y estar recuperando el nivel del año pasado. Smits nos gustó en algunos momentos, pero hasta que consiga regularidad en su anotación es muy irregular.

VALENCIA BASKET-F.C. BARCELONA LASSA

Duelo por todo lo alto con dos equipos necesitados en lo anímico. Valencia por su derrota en la final de la Eurocup y Barça por toda su temporada. Y por todo lo alto se verán las caras dos de nuestros pívots habituales: Tomic y Dubljevic. No sería descabellado seguir llevando a los dos, porque no se caracterizan por su defensa y puede ser uno de esos duelos de grandes valoraciones mutuas. Saneme es de lo más regular de Valencia y en el Barça puede que Rice empiece a rendir mejor ahora que solo juega un partido a la semana. Valoraremos a varios pero no sabemos si entrará alguno en nuestros recomendados.

TECNYCONTA ZARAGOZA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

El partido que más nos gusta para el SM y el más importante en la lucha por la permanencia. Jelovac será un fijo entre nuestros recomendados. 30 de valoración contra el Barça la jornada pasada y el Joventut sufre de alapívots. Benzing puede ser otra opción interesante por la falta de jugadores adecuados para defender a un alero tan alto. Knight mostró algunas cosas en su debut pero aún es pronto.

Pero Bogdanovic le puede dar la réplica a un Stevan que no se caracteriza por su defensa. Abalde es un cupo interesante y Jordan es otro de nuestros posibles pívots titulares después de su exhibición contra Herbalife y con la floja defensa interior de Zaragoza.

RETABET BILBAO BASKET-RIO NATURA MONBUS OBRADOIRO

Otro partido interesante a efectos del SM. Mumbrú rindió muy bien la jornada pasada y este es otro buen partido para él. Muy posible que esté entre nuestros titulares. Ivan Buva también rindió bien la jornada pasada.

En el Obradoiro los jugadores claves siguen siendo McConnell y Whittington, y a pesar de no tener un gran partido la jornada pasada, valoraron 13 por cabeza. Teniendo en cuenta la floja defensa de bases de Bilbao, Mickey es una gran opción. Bendzius que estuvo en nuestro once las dos últimas jornadas si que pinchó, y para esta hay mejores opciones en los aleros.

Nos vemos el viernes a la noche con los consejos semanales, esta semana sin jornada europea y con el parte médico en las manos.

