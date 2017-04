Aquí nuestro once recomendado para la jornada 29, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: SERGIO LLULL, LUKA DONCIC Y MICKEY MCCONNELL

Sergio Llull (Real Madrid)-Cupo: 1.364.720. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Indiscutible. Primera vuelta: 18

1.364.720. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Indiscutible. Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.062.385. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Segundo mejor base cupo. Primera vuelta: 11

1.062.385. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Segundo mejor base cupo. Mickey McConnell (Rio Natura Monbus Obradoiro)-Extracomunitario: 1.014.087. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Mejor jugador SM últimos tres partidos. Primera vuelta: No jugó

Suplente: Shane Larkin (Baskonia): 1.271.200. Rival: Herbalife Gran Canaria

Es noticia que Larkin salga de nuestro once titular. Si no hubiera sido por la brutalidad de Doncic de la semana pasada, que, aunque puede que esta vuelva a tener menos minutos, nos impide quitarle. Para quien no se deje llevar por ese partido y por el miedo a que haga otro igual, esta es una jornada donde se pueden hacer otras apuestas metiendo cupos en otras posiciones. Y nos hemos decidido por McConnell porque es el mejor jugador del juego en los últimos tres partidos, juega contra un Bilbao con su floja defensa de bases y porque Shane tiene un partido duro contra Herbalife y su experta dupla de bases.

También podría ser interesante meter a Rice, que ha dado sintomas de estar recuperando la frescura la jornada pasada, pero juega contra Valencia y su buena defensa. O por uno de nuestros habituales, Campazzo, que no está en su mejor momento pero puede salirse contra Fuenlabrada. También nos gusta Tabu, que viene de hacer un gran partido en la victoria entre semana contra Valencia, y porque como su equipo, su rival Obradoiro también sufre contra bases anotadores. Una jornada de muchas opciones en todas las posiciones, sobre todo en los pívots. Acertar será clave.

ESCOLTAS Y ALEROS: ÁLEX MUMBRÚ, PERE TOMÀS, EDWIN JACKSON Y MARKO POPOVIC

Álex Mumbrú (RETAbet Bilbao Basket)-Cupo: 1.108.800. Rival: Rio Natura Monbus Obradoiro. Motivos: Mejor alero cupo. Primera vuelta: 8.4

1.108.800. Rival: Rio Natura Monbus Obradoiro. Motivos: Mejor alero cupo. Pere Tomàs ( ICL Manresa )-Cupo: 802.308. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Cupo regular y rivales asequibles en el puesto de alero. Primera vuelta: 22.8

802.308. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Cupo regular y rivales asequibles en el puesto de alero. Edwin Jackson (Movistar Estudiantes): 1.721.481. Rival: ICL Manresa. Motivos: Indiscutible. Primera vuelta: 21

1.721.481. Rival: ICL Manresa. Motivos: Indiscutible. Marko Popovic (Montakit Fuenlabrada): 703.889. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Segundo mejor alero últimos tres partidos. Primera vuelta: 21.6

Suplente: Kyle Kuric (Herbalife Gran Canaria): 881.481. Rival: Baskonia

Volvemos a meter dos aleros cupos, pero no por cuadrar nuestros equipos, ya que con los interiores cupos rindiendo a buen nivel, incluso podríamos no meter ninguna banderita en los aleros. Lo hacemos porque tanto Tomàs como Mumbrú están a buen nivel y tienen buenos partidos para valorar. En la primera vuelta, el partido contra Estudiantes ya fue uno de los que mejor valoró Pere, que viene de conseguir 15 créditos en ese apartado contra la batería de aleros de Valencia, algo que no tiene Estudiantes. Bilbao está apurando sus últimas opciones de playoff y juegan en casa contra Obradoiro. Es uno de esos partidos en los que no pueden fallar si quieren clasificarse y el gran capitán lo sabe.

Para el tercer puesto (no merece la pena comentar que uno de los puestos es de Edwin Jackson de aquí al final de la liga) de aleros valoramos principalmente a tres jugadores de parecidas características: Popovic, Kuric y Carroll. Nos hemos decidido por Popovic, que tiene la mejor media en aleros de los últimos tres partidos después de Le Roi, y porque viendo la valoración general de Estudiantes contra Murcia la jornada pasada y el juego ofensivo de Fuenla, las sensaciones no pueden ser mejores. Kuric es la tercera mejor media y parece recuperar la forma después de algunas jornadas grises. Carroll también podría ser buena opción, pero con los jugadores del Madrid uno nunca sabe si van a jugar más o menos y el acierto que tendrán. Benzing era otra opción que valorábamos por un partido adecuado para él, pero no está en el mejor momento, pero lo comentamos porque aunque no está entre nuestros recomendados puede ser una buena apuesta.

PIVOTS: GIORGI SHERMADINI, BOJAN DUBLJEVIC, STEVAN JELOVAC Y JEROME JORDAN

Giorgi Shermadini (Morabanc Andorra): 1.647.692. Rival: Unicaja Málaga. Motivos: Indiscutible. Primera vuelta: 27.6

1.647.692. Rival: Unicaja Málaga. Motivos: Indiscutible. Bojan Dubljevic (Valencia Basket): 1.252.000. Rival: F.C.Barcelona Lassa. Motivos: Segundo mejor jugador SM últimos tres partidos. Primera vuelta: 11

1.252.000. Rival: F.C.Barcelona Lassa. Motivos: Segundo mejor jugador SM últimos tres partidos. Stevan Jelovac (Tecnyconta Zaragoza): 1.087.852. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: 30 de valoración último partido y rival que sufre de alapívots. Primera vuelta: 15

1.087.852. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: 30 de valoración último partido y rival que sufre de alapívots. Jerome Jordan (Divina Seguros Joventut): 996.667.Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: 26.5 de media los dos últimos partidos y rival con floja defensa interior. Primera vuelta: 21.6

Suplente: Ante Tomic (F.C. Barcelona Lassa): 1.608.385. Rival: Valencia Basket

Teníamos que decidirnos por uno y lo hemos hecho. Bueno, realmente no, podrían entrar los dos y dejar fuera a cualquiera de los otros tres. También podíamos apostar por cualquiera de los tres cupos interiores que también están rindiendo últimamente: Shengelia, Aguilar y Burjanazde. O cuatro si incluímos a un Felipe más irregular en minutos y tiros. Con esto queremos ilustrar que esta es una de las jornadas con más opciones interesantes entre los pívots. Entre los aleros también pero no tanto, y tal como ha sido el juego hasta ahora también puede decirse que en los bases. Puede ser una jornada interesante donde se diferencien los equipos más de lo habitual.

Después de esta pequeña parrafada pasemos a nuestras elecciónes. Donde hablábamos de decidirnos por uno, nos referíamos al duelo Dubljevic-Tomic. Nos hemos decantado por Bojan por tres motivos: mejor racha, juega en casa y vemos favorito para este partido a Valencia. Pero ha sido por un ligero margen ya que tranquilamente puede ganar el Barça y ser Ante el vencedor del duelo particular como en la primera vuelta. También como decíamos en la previa, los dos pueden acabar valorando muy bien y por eso dejamos a Tomic como suplente.

Shermadini ha bajado un poco algunas jornadas pero aún no lo suficiente como hacernos dudar de él. Y nos gusta mucho el duelo Jelovac-Jordan. En este caso si llevamos a los dos del mismo partido, pero no se enfrentaran el uno contra el otro. Stevan puede hacer mucho daño a los cuatros del Joventut por la veteranía de Bogdanovic y la juventud de Gielo, y Jordan puede reinar en la zona zaragozana pues esta no destaca por su intimidación. Creemos que los dos pueden irse a valoraciones altas y el ganador se llevará el bonus.

El motivo de no llevar a ninguno del trio de cupos es que nos parecen con más opciones de pico nuestros cuatro elegidos, pero en una configuración donde quisieramos meter en los bases a dos, o incluso tres del grupo formado por Larkin, McConnell, Facu, Rice o Tabu podríamos optar por meter en los pívots a uno o dos a escoger entre Shengelia, Aguilar o Burjanazde.

PRESUPUESTO: 12.761.881

SUPLENTES LOW COST: JAIME FERNANDEZ, ALBERTO ABALDE Y ALEC BROWN

Jaime Fernández (Movistar Estudiantes): 588.538

Alberto Abalde (Divina Seguros Joventut): 703.111

Alec Brown (Movistar Estudiantes): 517.500

Jaime Fernández podría entrar más en la categoría de sorpresas dada la irregularidad de su temporada, pero no está mal en los últimos partidos y esta semana juega contra un Manresa, contra el que tiene opciones de salirse. Opción precio, rendimiento y cupo interesante.

Misma relación que tiene Alberto Abalde, pero en el caso del jugador gallego es un valor más seguro a pesar de tener algún partido flojo. Tiene los minutos asegurados y su racha en los últimos tres es de 15,47 y con una actuación de 31.2 hace dos semanas. Contra Zaragoza es otro buen partido para despuntar.

Alec Brown aún sería una opción más clara de sorpresa que su compañero Jaime Fernández. Solo es su segundo partido y conocemos su irregularidad de su etapa en Obradoiro, pero el hecho de estar aquí y no en la categoría siguiente es, además de su precio, jugar contra Manresa y su juego interior.

JUGADORES SORPRESA: JONATHAN TABU, TRENT LOCKETT Y SHAYNE WHITTINGTON

Hemos dudado mucho de a quien escoger para nuestro base sorpresa. Como ya hemos comentado anteriormente en la entrada, tanto Rice como el Facu serían opciones sorpresa claras. Pero el buen partido de Tabu contra Valencia y que la defensa de Obradoiro contra los bases y escoltas anotadores es muy floja nos ha decidido. Hay muchas opciones de que el belga se salga esta jornada.

En los aleros también podía haber otras apuestas como los tres de Baskonia: Hanga, Budinger y Beaubois. Carroll también encaja en esta definición y está en buena racha. La apuesta por Lockett es por su buen partido contra Madrid en la primera vuelta, su irregularidad y su capacidad de picos. Y a sumar a favor de Trent que Betis ha dado la baja a DeAndre Kane, que podría restarle protagonismo. Sale un jugador que estaba jugando sus minutos de escolta o alero y entran dos bases, lo que favorece a Lockett.

Whittington ya ha estado por aquí más veces. También podría estar más arriba. Ya ha mostrados sus capacidades para valorar y también su irregularidad que provoca que no esté en nuestro once. Su capacidad de jugar de cuatro y de cinco puede ser dificil de defender por Bilbao.

LESIONES DE ÚLTIMA HORA

Al comenzar la jornada mañana, no tenemos el parte médico el día antes como en las restantes. Habrá que estar muy atentos mañana a lo largo del día, que podría cambiar alguno de nuestros recomendados.

Mientras finalizábamos nuestros consejos, hemos visto alguna noticia sobre la espalda de Jelovac, pero parece que jugará, y, sobre todo, una foto del pie de Mumbrú de su propia cuenta de twitter que no augura nada bueno. Pero hasta el lunes no juega. Estamos valorando varias opciones, pero no nos decidiremos hasta mañana y por ese motivo mantenemos al alero de Bilbao en nuestro 11.

Por ir adelantando las dos opciones de momento son:

-Meter a Abalde por Mumbrú y mantener el resto de nuestro equipo.

-Meter a Burjanadze por Jelovac si tenemos malas noticias de su espalda y a Trent Lockett por Mumbrú.