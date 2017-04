El ganador de la jornada 29 de nuestra liga privada fue Toninete con Lagartos L'H, que ha quedado en un buen 31º puesto en la jornada del SM. El líder de abril en la lucha por nuestro penúltimo premio mensual es Thuletxu con Getxo Penguins. No podemos resistir la tentación de comentar que por fin vemos a un colaborador en la clasificación con alguna opción de luchar por el premio, y se trata justo del encargado de este blog.

clasificación de abril

ANÁLISIS DE LOS PARTIDOS DE LA JORNADA 30 EN CLAVE SUPERMANAGER

Jornada muy interesante por los aplazamientos de los partidos de los equipos que disputan el playoff de la Euroliga. No podremos contar con jugadores del Real Madrid y del Baskonia, equipos que surten habitualmente nuestros recomendados. Pero tampoco podremos contar con los de ICL Manresa e Iberostar Tenerife por jugar contra ellos, ni con los de Tecnyconta Zaragoza por descanso. Será una jornada en la que habrá que hacer encaje de bolillos y apostar por jugadores menos habituales, sobre todo en los bases, en los que el trío Llull, Doncic y Larkin ha estado casi siempre en nuestro 11.

REAL BETIS ENERGÍA PLUS-VALENCIA BASKET

Díficil apostar por rivales de un Valencia que dejó en 59 puntos a todo un Barça la jornada pasada. Como mucho podemos apostar por un Trent Lockett que está cumpliendo las últimas jornadas, pero parece complicado ya que vemos otras opciones extracomunitarias prioritarias.

De los taronja hay muchas opciones de que Saneme esté en nuestro once. Mejor alero cupo en los últimos tres partidos y al no tener a la pareja de bases del Madrid, claramente necesitaremos banderitas en otras posiciones. Sastre y Vives podrían ser otras opciones pero no nos convencen mucho. Dubljevic tiene otro gran partido para valorar y solo el hecho de apostar por un cupo o dos en los interiores nos haría no llevarle.

MORABANC ANDORRA-MONTAKIT FUENLABRADA

Un partido muy interesante a efectos del SM. Dos equipos que suelen jugar a ritmo alto y producir buenas valoraciones. Jugando en casa el claro favorito es Andorra y donde puede hacer más daño es en el juego interior. Otra jornada más Shermadini será fijo, pero en este caso es muy probable que vaya acompañado de su compatriota Burjanadze. Un cupo interior es imprescindible y la duda estará entre él y Pablo Aguilar, con más opciones para el georgiano. También Albicy puede ser una buena elección en una jornada sin los bases euroliga.

Montakit jugó un muy mal partido la jornada pasada contra Murcia, pero es un equipo un poco bipolar, y con el ritmo alto de Andorra puede jugar un buen partido. Popovic fue nuestra apuesta y, por problemas con faltas y no acertar con los triples, estuvo a punto de hundirnos. Pero luego se recuperó y pasó a valorar 10 después de haber estado en negativo. Así que nos sigue transmitiendo confianza su estado de forma. No tenemos claro si podrá estar en nuestro 11 por tema cupos, pero en algún sitio lo meteremos. Por el resto de los jugadores cuesta más apostar, porque es una plantilla que varía mucho en cada partido quien es el que asume más protagonismo.

HERBALIFE GRAN CANARIA-MOVISTAR ESTUDIANTES

A pesar de jugar en Gran Canaria, Edwin Jackson seguirá siendo fijo. Para esta jornada sin Doncic y Llull, nos gusta Jaime Fernández, que es el mejor base cupo de los tres últimos partidos sin tener en cuenta a los que no juegan esta jornada. Pero el hecho de visitar a Herbalife nos hace dudar. Al igual que también nos gustan Alec Brown y Sutton, pero posiblemente no entren en el once por lo mismo. Jaime tiene más opciones por su condición de cupo.

Si Aguilar estaba rindiendo a buen nivel ultimamente, esta jornada aún pinta mejor por la falta de cupos y porque ante Estudiantes los alapívots suelen valorar bien. McCalebb y Oliver podrían ser opciones interesantes para esta jornada, pero, después de una buena racha, no están valorando bien los últimos partidos. Lo mismo sucede con O'Neal.

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-RETABET BILBAO BASKET

Otro partido interesante para el SM. Comenzando por el Joventut, nos hemos fijado en Sàbat. No sería una opción en una jornada normal, pero en esta puede ser una opción de riesgo. Es cupo y Bilbao defiende mal a los bases. Abalde está siendo regular en los últimos partidos y sus 11 rebotes de la pasada jornada demuestran que ya no necesita solo de acertar en los tiros para valorar bien. Sergi Vidal no está en su mejor momento de la temporada, pero valoró 13 la última jornada y es clave para su equipo en la lucha por la permanencia. Y Jerome Jordan es el pívot más valorado de los últimos tres partidos.

Sacamos a Mumbrú de nuestro once por el estado de su tobillo y acertamos. Pero ahora tiene hasta el domingo para recuperarlo. Si su estado físico mejora, será un fijo. Apostábamos por Tabu como sorpresa para la jornada pasada y está dejando de serlo. Por fin se parece al jugador de Fuenlabrada del año pasado y la sensación es de que seguirá a ese nivel. Estará en nuestro 11. Si Mumbrú no recuperase, podría ser interesante apostar por Todorovic, ya que tendría tiros como en el partido contra el Obra. Eric y Buva están a buen nivel, pero si siguen recibiendo tan pocos balones para que se la jueguen, no darán picos.

F.C. BARCELONA LASSA-UNICAJA MÁLAGA

Un partido interesante a nivel clasificación, pero no tenemos claro si lo es para el SM. Parece un buen partido para Tomic, pero recordando la última jornada y el estado anímico de Unicaja no está tan claro. Valoraremos si mantener al croata en nuestro once o gastarnos los cuartos en otros jugadores. Rice empieza a encadenar varios partidos en que no baja de 10, pero exceptuando como apuesta sorpresa, aún no nos da la fiabilidad suficiente.

Si jugara en cualquier otro equipo, la apuesta para esta jornada sería Kyle Fogg, después de su exhibición de la jornada pasada. Pero con los malagueños nunca se sabe quien jugará más y quien destacará ese día. Especialmente entre sus comboguards: Nedovic, Smith y Fogg. Unos días es uno y otros otro, y concretamente en el caso de Fogg no es la primera vez que después de una exhibición juega 15 minutos o menos al partido siguiente. De hecho sus 30 de valoración los hizo en 20 minutos. Musli aún va entrando poco a poco y con el buen rendimiento de Omic no parece que ninguno vaya a ser una opción interesante por el reparto de minutos. Resumiendo: muy díficil saber por quien apostar en este partido.

RIO NATURA MONBUS OBRADOIRO-UCAM MURCIA

Otro partido muy interesante en clave SM. Contra Bilbao, el Obra tuvo hasta cinco jugadores con una valoración interesante. Los más fiables y que estarán entre nuestros recomendados en una u otra posición son McConnell y Whittington. Pustovyi está siendo bastante regular pero no alcanza los niveles que nos pueden dar otros pívots. Y apostar por Yusta o Dulkys parece más complicado por su irregularidad.

También hay opciones con buena pinta en UCAM. Obradoiro sufre en la defensa del tiro exterior (es el equipo que más triples y con mejor porcentaje recibe de toda la liga) y el ataque de Murcia destaca por el tiro exterior de Campazzo, Benite y Baron. El Facu ya fue uno de los mejores bases de la jornada pasada, así que esta pinta a titular en nuestro once. Benite y Baron pueden ser buenas opciones sorpresa. No pasó desparcebido el roto que hicieron Todorovic y Tabu a la defensa de los santiagueses. Antelo es el segundo cupo interior con mejor valoración en los últimos tres partidos y el jugador gallego suele rendir bien cuando visita su tierra.

Nos vemos el viernes a la noche con los consejos semanales y con el parte médico en las manos. Aunque hay jornada europea no afecta por los aplazamientos de los partidos.

Cualquier comentario que queráis hacer sobre nuestros consejos, preguntas sobre jugadores a nuestros expertos o consultar dudas o información, podéis hacerlas en comentarios de esta entrada o a través del twitter de @solobasket o de nuestros colaboradores.