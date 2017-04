Aquí nuestro once recomendado para la jornada 30, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: FACUNDO CAMPAZZO, JONATHAN TABU Y MICKEY MCCONNELL

Facundo Campazzo (UCAM Murcia)-Extracomunitario: 1.167.923. Rival: Rio Natura Monbus Obradoiro. Motivos: Mejor base SM disponible y rival con floja defensa de bases. Primera vuelta: 16

Jonathan Tabu (RETAbet Bilbao Basket): 633.818. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Tercer mejor base últimos tres partidos y rival asequible. Primera vuelta: 14.4

Mickey McConnell (Rio Natura Monbus Obradoiro)-Extracomunitario: 1.031.333. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Mejor base SM últimos tres partidos. Primera vuelta: 3.6

Suplente: Andrew Albicy (Morabanc Andorra): 823.407. Rival: Montakit Fuenlabrada

La jornada está marcada por los partidos aplazados y sobre todo en los bases, por no poder contar con nuestro trío habitual. Podría parecer que tendríamos que fichar jugadores de circunstancias, pero la verdad es que las opciones son buenas. Pero tenemos que cambiar nuestra estrategia y así como contábamos casi siempre con dos banderitas en este puesto, ahora no llevaremos ningún cupo.

Campazzo ya era uno de nuestros habituales, miembro del poker de bases destacados de este año, y además juega contra una de las peores defensas de bases y la peor a tiradores de tres. Su rival McConnell también aparecía en nuestros recomendados la semana pasada. El base de Obradoiro está jugando muchos minutos y es imprescindible para su equipo en la lucha por la permanencia.

Tabu por fin se parece al jugador de la temporada pasada y, desde la lesión de Bamforth, es el motor del juego ofensivo de Bilbao. Está valorando muy bien. Pero también Albicy vuelve a estar en buen momento, juega en casa y contra Fuenlabrada, que a veces recibe valoraciones muy altas. Nos hemos decantado por el belga.

ESCOLTAS Y ALEROS: FERNANDO SAN EMETERIO, ALEX MUMBRÚ, EDWIN JACKSON Y ALBERTO ABALDE

Fernando San Emterio (Valencia Basket)-Cupo: 911.077. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Mejor alero cupo últimos tres partidos. Primera vuelta: 15.6

Alex Mumbrú ( RETAbet Bilbao Basket )-Cupo: 1.071.538. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Mejor alero cupo. Primera vuelta: 12

Edwin Jackson (Movistar Estudiantes): 1.717.000. Rival: Herbalife Gran Canaria. Motivos: Indiscutible. Primera vuelta: 28

Alberto Abalde (Divina Seguros Joventut): 715.500. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Buen momento de forma y rival limitado en el juego exterior. Primera vuelta: 3

Suplente: Kyle Kuric (Herbalife Gran Canaria): 900.000. Rival: Movistar Estudiantes

Nos tiene muy buena pinta Kyle Kuric esta jornada y también hay más opciones no nacionales como Popovic, Lockett, Baron y algunos más. Pero nuestra apuesta por los bases, que aún nos gustan más, nos hacen llevar tres banderitas en esta posición. Dos clásicos como Saneme y Mumbrú, que esperemos que ya haya recuperado su tobillo para esta jornada y rinda a su nivel habitual, y una estrella en ciernes como es Alberto Abalde. El gallego está haciendo una buena temporada general con medias de 10 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias pero está siendo muy irregular. En los últimos partidos parece mas consistente aportando en otras facetas del juego.

En equipos donde cambiaramos a uno de los bases por Sàbat o Jaime Fernández, que de no jugar contra Herbalife fuera hubiera sido nuestra elección, Kuric sería fijo. O si tomáramos la opción de meter a Aguilar y Burjanadze juntos.

PIVOTS: GIORGI SHERMADINI, BOJAN DUBLJEVIC, beka burjanadze Y JEROME JORDAN

Giorgi Shermadini (Morabanc Andorra): 1.625.556. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Indiscutible. Primera vuelta: 17

Bojan Dubljevic (Valencia Basket): 1.218.000. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Tercer mejor pívot SM disponible y rival asequible. Primera vuelta: No jugó

Beka Burjanadze (Morabanc Andorra): 1.015.778. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Mejor cupo y cuarto mejor pívot ultimos tres partidos. Primera vuelta: 19

Jerome Jordan (Divina Seguros Joventut): 999.091.Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Segundo mejor jugador SM últimos tres partidos. Primera vuelta: 10

Suplente: Ante Tomic (F.C. Barcelona Lassa): 1.590.296. Rival: Unicaja Málaga

Solo hemos hecho el cambio obligado de meter a Burjanadze, cupo, por Jelovac que descansa. Pero hemos estado dudado mucho. No con Shermadini, que, aunque dentro de su grandísima temporada no está en su mejor racha, juega en casa y tiene un buen partido para valorar. Tampoco hemos dudado mucho con Burjanadze, a pesar de que Antelo está también en una gran racha y suele hacer mucho daño al equipo de su tierra y de que Aguilar también tiene un buen partido. Andorra necesita ganar para mantenerse en posiciones de playoffs, en casa es casi inexpugnable y la defensa interior de Fuenlabrada no es la mejor. Por eso apostamos por los dos georgianos que forman su pareja interior.

Pero si hemos dudado mucho entre a quien dejar fuera del trío Dubljevic, Jordan y Tomic. Nos hemos decidido por el croata porque es el que tiene un partido más complicado dado el momento de forma de Unicaja. Además Jordan juega en casa que es donde más rinde. Y Dubljevic tiene un partido muy asequible pero en el que Valencia no saldrá confiado tras el pinchazo contra Bilbao y que es importante en la lucha por el primer puesto de la liga regular.

También dudábamos si apostar por dos cupos, Beka más Antelo o Aguilar, para meter a Kuric en los aleros. Y también que si no apostáramos por el Facu y McConnell, Shayne Whittington tendría muchas opciones de estar en nuestro 11.

SUPLENTES LOW COST: ALBERT SÁBAT, MARKO POPOVIC Y JOSE ÁNGEL ANTELO

Albert Sàbat (Divina Seguros Joventut): 724.000

Marko Popovic (Montakit Fuenlabrada): 703.684

Jose Ángel Antelo (UCAM Murcia): 592.667

Jaime Fernández podría haber seguido entre nuestros suplentes low cost o en alguna otra posición, pero el hecho de jugar en Gran Canaria lo ha sacado de nuestros recomendados a pesar de dudarlo mucho. Sàbat no está en buena racha pero jugar contra Bilbao suele asegurar buenas valoraciones en los bases y en la primera vuelta totalizo 15 créditos.

El único mótivo de que Popovic (y Kuric) no esté en nuestro once es la apuesta por los aleros cupos. Así que es lógico que si se quede en los low cost por su precio económico.

Antelo lleva 20 de media en los últimos tres partidos y suele rendir muy bien cuando juega contra Obradoiro. Dudábamos si meter aquí a Aguilar, pero la racha de Jose Ángel es mejor y también es más barato.

JUGADORES SORPRESA: KYLE FOGG, BILLY BARON Y Pablo Aguilar

Otro de esos jugadores sorpresa por definición: Kyle Fogg. Nunca se sabe cuando va a pasar desapercibido o cuando va hacer 30 de valoración más victoria en apenas 20 minutos. Claro, que no se puede decir que el jugador sea irregular, si no que parece que ni el propio Plaza sabe a quien le va a dar minutos y tiros en cada partido. Su duelo con Rice será toda una incognita, donde pueden salirse los dos o ninguno.

Baron ha estado los tres últimos partidos a buen nivel, por eso lo ponemos aquí en vez de a su compañero Benite. Obradoiro es el equipo que más triples y con mejor porcentaje permite a sus rivales, y la mayoría de los puntos del Murcia vienen por el tiro exterior con el Facu, Benite, Baron y Antelo, por eso están casi todos recomendados esta jornada.

Aguilar quizás no entra en la definición de sorpresa en los últimos meses porque está siendo muy regular, pero es cierto que las últimas jornadas lo es con valoraciones sobre los 15 de media. La sorpresa puede ser que tiene un partido adecuado para darnos un pico puesto que Estudiantes suele sufrir valoraciones altas de alapívots.

LESIONES DE ÚLTIMA HORA

Ya ha salido el parte médico. Como preveíamos, Mumbrú aún está recuperandose de su tobillo y Lapornik también. A Mumbrú lo mantenemos, porque si jugó la semana pasada, en esta debería estar mejor. Lo de Lapornik beneficia nuestra elección de Abalde por la falta de efectivos exteriores en Bilbao. Parece que Buva también es dudoso, lo que también beneficia la opción Jerome Jordan.

Lo que no sabíamos es que Burjanadze también es dudoso. De momento lo mantenemos, pero permaneceremos atentos. De tener malas noticias la opción clara es sustituirlo por Antelo o Aguilar. O también cambiar un base por un cupo y dependiendo de si el que sale es extra o no, que entre Tomic o Whittington.