El ganador de la jornada 30 de nuestra liga privada fue FRANTORO31 con "Ucam Laboral", que ha quedado en un gran 7º puesto en la jornada del SM. El líder de abril en la lucha por nuestro penúltimo premio mensual es SoldatDeRoger_44 con "Con este equipo no gano nada". Queda una sola jornada para decidir el premio de abril en la que el lider del mes puede contradecir el nombre de su equipo.

clasificación de abril

ANÁLISIS DE LOS PARTIDOS DE LA JORNADA 31 EN CLAVE SUPERMANAGER

En esta jornada seguimos con un partido de menos por haberse jugado ya el Unicaja Málaga-Iberostar Tenerife. ICL Manresa descansa, por lo que contamos con tres equipos menos.

REAL BETIS ENERGÍA PLUS-F.C. BARCELONA LASSA

La semana pasada cometimos el error de dejar a Tomic de suplente entre nuestros recomendados y priorizar a Jordan y Dubljevic. Esta semana el croata estará en nuestro once. Tenemos un ojo puesto sobre Tyrese Rice, que desde que no juega Euroliga ha encontrado la regularidad aunque sin dar grandes picos. Es una opción muy a valorar contra el Betis.

Aunque los sevillanos hicieron un buen partido contra Valencia, sus jugadores no destacaron en la valoración individual. La mejor apuesa en ellos sigue siendo Trent Lockett, pero hay mejores apuestas extracomunitarias.

VALENCIA BASKET-RIO NATURA MONBUS OBRADOIRO

Con la integración de Tobey y el buen momento de Oriola, las rotaciones en el juego interior son contínuas, y aunque Dubljevic valora bien en pocos minutos, no es una de las mejores opciones en estos momentos. Saneme sin embargo sigue dando un rendimiento regular y muy válido para un alero cupo.

Los extracomunitarios de Obradoiro están muy buen rendimiento las últimas semanas y Bendzius volvió a rendir muy bien en el último partido. Pero esta semana juegan contra Valencia en la Fonteta por lo que es muy posible que McConnell y Whittington salgan de nuestros recomendados. No es fácil valorar en casa de los taronja.

BASKONIA-DIVINA SEGUROS JOVENTUT

Recuperamos a Baskonia. Nos generaba dudas por estar inmerso en el playoff de Euroliga. Pero al quedar eliminado Larkin podría volver a nuestro once y como siempre valoraríamos a más jugadores, en especial a uno de nuestros favoritos, Shengelia.

Nuestra apuesta por Jordan la semana pasada fue fallida. Pero la de Abalde fue bien. El alero gallego está siendo muy regular en las últimas jornadas y la Penya está dando la cara e incluso ganando partidos contra equipos de arriba. Seguirá entre nuestros recomendados. Vidal también vuelve a cumplir pero difícil que llevemos a los dos.

UCAM MURCIA-TECNYCONTA ZARAGOZA

El partido que más nos gusta de esta jornada en clave SM. Campazzo será fijo en nuestro 11. Es el base mejor valorado de los últimos tres partidos y además ya hemos comentado nuestras dudas sobre McConnell y Larkin para esta jornada. Billy Baron figuraba entre nuestros jugadores sorpresa y fue un gran acierto. Es díficil que repita su actuación puesto que Obradoiro es el equipo que peor defiende el tiro de tres de sus rivales, pero el Zaragoza es el tercer equipo que más triples recibe, así que puede volver a tener un buen partido. Además ya estaba rindiendo bien las últimas tres jornadas. Antelo comenzó muy bien el partido contra el Obra, pero no acabó valorando como esperábamos y hay otras opciones de cupos interiores.

Viendo el daño que hizo Whittington jugando de 4 contra Murcia, recuperar a Jelovac nos parece una gran opción. Gecevicius y Benzing están lejos de su mejor nivel y Fotu y Norel irregulares, aunque puede que sea un partido interesante para que se recuperen.

RETABET BILBAO BASKET-MORABANC ANDORRA

Los dos bases de este partido son muy buena opción. Tabu por su gran momento siendo el tercer mejor base de los últimos tres partidos y Albicy por la mala defensa de bases de Bilbao y por tener más opciones de bonus ante el mal estado de forma de los vascos. Shermadini sigue siendo fijo y Mumbrú saldrá de nuestros recomendados. Su última jornada hizo mucho daño. Un Burjanadze más recuperado también sigue siendo una opción interesante.

MONTAKIT FUENLABRADA-HERBALIFE GRAN CANARIA

Popovic sigue en un gran momento de forma, pero jugar contra Herbalife nos hace dudar y es la misma razón por la que probablemente no valoraremos a nadie más de Fuenlabrada.

Por los canarios, Aguilar fue un gran acierto como recomendación sorpresa y tiene muchas opciones de estar en el 11. También puede ser una buena jornada para apostar por más jugadores de Gran Canaria. Kuric no rindió como pensábamos pero tampoco fue un gran pinchazo. Lo de Pasecniks fue espectacular pero aún es difícil esperar que sea regular, aunque contra Fuenlabrada puede tener otro buen partido. McCalebb también puede ser interesante.

REAL MADRID-MOVISTAR ESTUDIANTES

Los derbys siempre son una incognita por la motivación extra. De todas formas, con el Madrid tenemos dudas por estar disputando un duro playoff de Euroliga. A menos que resuelva su eliminatoria en Turquía, no sería de extrañar rotaciones o descansos. De conseguir su pase a la final four esta semana, Llull sería fijo. Doncic es muy posible que no esté en nuestro once por su mala racha de los últimos partidos y valoraríamos alguno más como Carroll o Ayón.

Por Estudiantes, además del indiscutible Jackson, valoraremos a un Jaime Fernández que sigue a buen nivel y siempre se motiva mucho contra sus vecinos. También pensaremos en si meter a Sutton o Brown.

Nos vemos el viernes a la noche con los consejos semanales, una vez finalizada la jornada europea y con el parte médico en las manos.

Cualquier comentario que queráis hacer sobre nuestros consejos, preguntas sobre jugadores a nuestros expertos o consultar dudas o información, podéis hacerlas en comentarios de esta entrada o a través del twitter de @solobasket o de nuestros colaboradores.