Tenemos ganador de abril: Rioja Anthropos con YELLOWS VENTILLA BASKET es el nuevo ganador de nuestro premio mensual al haber quedado líder del mes de abril.

Desde el blog queremos dar nuestra enhorabuena a Rioja Anthropos por ser el ganador del premio mensual. D eberás contactar con nosotros a través del correo electrónico a supermanager@solobasket.com. Hará falta una captura de pantalla para identificar que corresponde al equipo ganador. El plazo para acreditarlo será de diez días desde la publicación del artículo.

Recordad que los ganadores del premio mensual se valoran por lo hecho por sus equipos en cada mes, por lo que se empieza a contar de cero en este mes de mayo a efectos del ganador. Todos los equipos tienen las mismas oportunidades para ser el siguiente en aparecer en la lista de ganadores. La emoción empieza de nuevo para este segundo mes de competición. Recordad también que solo son tres jornadas condensadas en dos semanas, por lo que será uno de los meses más interesantes.

clasificación de abril

El ganador de la jornada 31 de nuestra liga privada fue Mario_10 con "The Royal Alcachofa Team", que ha quedado en un gran 36º puesto en la jornada del SM.

También quedan solo tres jornadas para decidir el ganador de nuestra competida Liga Privada de Solobasket. La emoción está por todo lo alto gracias a la calidad de nuestros managers: Fanloman se ha vuelto a poner líder con 5,20 de ventaja sobre Alvarozp. Mientras que en la general de todo el juego, el primero es Alvarozp con algo más de margen ya que saca 91,4 con su primer equipo, el segundo clasificado también es de él, al de Fanloman, que es tercero. Para tres jornadas es una ventaja considerable pero en este gran juego nunca se sabe. También tenemos compitiendo por nuestra liga a Batman76 que va séptimo en la general de todo el juego.

ANÁLISIS DE LOS PARTIDOS DE LA JORNADA 32 EN CLAVE SUPERMANAGER

Jornada sin Jackson, por lo que tendremos una duda en los aleros que no tenemos en las otras jornadas.

TECNYCONTA ZARAGOZA-REAL MADRID

La semana pasada hablábamos de posibles descansos de algunos jugadores del Real Madrid. Al final Llull jugó la minutada de siempre y curiosamente el que descansó fue Draper. Doncic también tuvo pocos minutos pero valoró muy bien. Pensábamos que con la baja de Ayón, Randolph tendría minutos pero no fue así. Esta semana el Madrid tiene dos partidos por el atrasado, aunque en teoría ninguno muy exigente. Las dudas siguen siendo si en estos partidos finales de la liga regular, Laso reducirá minutos a los jugadores importantes ante la fase decisiva de la temporada. Hasta el 19 de mayo no juegan la final four, pero la posibilidad está ahí. De no descansar, recuperar a Doncic y a Llull puede ser una buena opción.

En Tecnyconta apostábamos por Jelovac la semana pasada y no rindió bien. Norel realizó un partidazo después de una fase algo gris. De creer que seguirá en esa forma, sería muy interesante llevarlo porque los blancos suelen sufrir buenas valoraciones de los cincos rivales.

RIO NATURA MONBUS OBRADOIRO-REAL BETIS ENERGÍA PLUS

El partido clave en la lucha por la permanencia. Hasta ahora nos gustaban mucho estos partidos en clave SM, pero este parece muy decisivo en la lucha por evitar el descenso deportivo y eso puede agarrotar algunas manos. Si creemos que todos van a rendir a su nivel habitual, McConnell sería una apuesta interesante dada su fiabilidad en las últimas jornadas. Whittington volvería a la categoría de sorpresa por su horrible partido contra Valencia. Si hubiera rendido, sería casi fijo, pero su -6 pesa a la hora de recomendarlo.

Por parte del Betis, Lockett es una apuesta parecida a McConnell: regular las últimas jornadas y clave en su equipo pero con el problema de ser extracomunitario. Que es el mismo motivo por el que dudamos con Troy DeVries. El último fichaje del Betis ha empezado con un gran acierto en el tiro y valorando 21 en su segundo partido, y el Obradoiro sufre de bases y sobre todo escoltas tiradores.

F.C. BARCELONA LASSA-MONTAKIT FUENLABRADA

Ante Tomic también nos falló la semana pasada, pero en esta seguirá siendo fijo contra la defensa interior de Fuenlabrada. Con los problemas físicos de Doellman, tanto Claver como Vezenkov tuvieron minutos y valoraron bien. Opciones a tener en cuenta. Rice volvió a su registro gris después de una buena racha.

En Fuenlabrada, el hombre es claramente Popovic , tercer alero más valorado de los últimos tres partidos. No es que nos convenza el que jueguen contra el Barça pero puede estar entre nuestros titulares. Está última jornada nos ha hecho fijarnos más atentamente en Hettsheimeir. Ya venía yendo hacia arriba en sus últimos partidos y fue el mejor contra Herbalife. Puede ser interesante contra un Barça que también sufre valoraciones de cincos.

MORABANC ANDORRA-VALENCIA BASKET

Duelo Shermadini-Dubljevic. En su enfrentamiento en la primera vuelta no rindieron mal pero tampoco destacaron: 18 para el georgiano y 17 más bonus para el montenegrino. Bojan viene de hacer su mejor valoración de la temporada con 38 y Valencia se muestra muy fuerte. Sherma está algo más bajo ultimamente pero juega en casa. No sabemos si llevar a los dos, a ninguno o solo a uno. De llevar uno, probablemente la elección sea Dubljevic.

Saneme sigue sin pinchar y puede ser uno de nuestro cupos. Burjanadze ha bajado desde sus problemas físicos y Valencia no es buen rival. Para cupo interior tanto Shengelia como el duelo Antelo-Aguilar parecen mejores opciones. O Felipe de seguir de baja Ayón.

DIVINA SEGUROS JOVENTUT-ICL MANRESA

El duelo de aleros cupos jovenes entre Abalde y Tomàs puede ser interesante. Partido importante para un Joventut que puede confirmar su permanencia si gana y el Betis pierde. Manresa no se juega nada, pero sus jugadores querrán dar guerra y la posibilidad de ganarse un contrato en otro sitio si hay descenso real.

No podemos fiarnos del partido de Joventut contra Baskonia, porque seguro que esta jornada la valoración será muy diferente. El ya mencionado Abalde y Vidal son opciones interesantes y Jordan rindió bien en ese mal partido y será una baza importante contra el juego interior de Manresa.

IBEROSTAR TENERIFE-RETABET BILBAO BASKET

Partido de Tenerife en casa. Flamante campeón de la BCL donde ha seguido demostrando que su defensa es de las mejores del continente. Uno de los motivos por los que no nos gusta apostar por jugadores de sus rivales y sobre todo en Tenerife. Tabu bajó la semana pasada y en esta tendrá delante a San Miguel, así que posiblemente saldrá de nuestros recomendados. Mumbrú podía ser una opción, pero nos gustan más otros cupos para esta jornada.

De Iberostar con su juego coral es dificil que destaque alguien y acertar con quien puede ser.

HERBALIFE GRAN CANARIA-UCAM MURCIA

Campazzo no se salió como esperábamos la semana pasada y en esta juega en Gran Canaria. McConnell o Larkin parecen mejores opciones. Baron sigue en forma y es el mejor alero de los tres últimos partidos, pero la duda es por lo mismo: jugar contra Herbalife y ser comunitarios. De apostar por alguien en Murcia, lo haríamos por Antelo.

Pero se enfrenta a Aguilar, que sigue bien de forma y le vemos más opciones de bonus. Kuric sigue en forma y es muy posible que siga en nuestro once.

baskonia-unicaja málaga

Larkin probablemente volverá a nuestro 11. Sigue a buen nivel y ahora ya no tiene partidos europeos. Lo mismo podemos decir de Hanga y Shengelia, que es uno de los cupos que más nos gusta. La semana pasada los tres valoraron bien con pocos minutos y es de suponer que en el duelo contra Unicaja tengan más minutos.

Unicaja es más dudoso por la rotaciones, como mucho apostar por Fogg o Smith como sorpresas si persisten los problemas físicos de Nedovic.

Nos vemos el viernes a la noche con los consejos semanales con el parte médico en las manos.

Cualquier comentario que queráis hacer sobre nuestros consejos, preguntas sobre jugadores a nuestros expertos o consultar dudas o información, podéis hacerlas en comentarios de esta entrada o a través del twitter de @solobasket o de nuestros colaboradores.