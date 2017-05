El ganador de la jornada 32 de nuestra liga privada fue Nachovsky con "Amuntt", que ha quedado en un gran 21º puesto en la jornada del SM. Como era la primera jornada del mes, se coloca como principal candidato a ganar el último premio mensual, que se decidirá en esta jornada doble.

La batalla por la general de nuestra liga privada sigue por todo lo alto, con Fanloman sacando solo 5,20 a Alvarozp. En la general de todo el SM, Alvarozp lo tiene todo a favor puesto que su ventaja es de 140 puntos, lo que es mucho para dos jornadas, pero nunca se sabe. Lo que está claro es que estos dos mánagers son las estrellas del juego este año.

Aquí nuestro once recomendado para la jornada 33, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: SHANE LARKIN, SERGIO LLULL Y LUKA DONCIC

Shane Larkin (Baskonia)-Extracomunitario: 1.292.000. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Segundo mejor base últimos tres partidos y floja defensa de bases del rival. Primera vuelta: 25.2

Sergio Llull (Real Madrid)-Cupo: 1.329.500. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Mejor base y mejor cupo SM. Primera vuelta: 13.2

Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.011.379. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Segundo mejor base cupo SM. Primera vuelta: 18

1.329.500. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Mejor base y mejor cupo SM. Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.011.379. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Segundo mejor base cupo SM. Primera vuelta: 18

Suplente: Facundo Campazzo (UCAM Murcia): 1.214.138. Rival: Unicaja Málaga

Muchas opciones a escoger entre los bases esta jornada. Hablemos primero de los elegidos. Llull y, sobre todo, Doncic entran por ser las banderitas que más pico pueden hacer. Es cierto que Luka está jugando poco y pincho la jornada pasada, pero precisamente venir de un mal partido puede motivarlo y ya nos ha mostrado muchas veces lo que puede hacer. No nos convencen los cupos en otros puestos como otras jornadas, así que van los dos en nuestro 11. Entre las varias opciones no nacionales nos decantamos por Larkin. Además de la exhibición contra Unicaja, juega contra una de las peores defensas de bases anotadores y la baja de Budinger dará más minutos y tiros al resto del juego exterior.

Campazzo queda como suplente puesto que ya demostró contra Herbalife su capacidad de valorar contra rivales duros y se le ve con ganas de acabar su temporada en Murcia danto espectáculo, además de estarse mostrando delante de los ojeadores NBA en este final de campaña. Pero también McConnell es un seguro de vida las últimas jornadas, pero el hecho de no jugarse nada en la claficación puede hacer que no tenga tantos minutos como hasta ahora y es un jugador que rinde más en los momentos clave. Claro que también ese partido sin efectos clasificacatorios puede dar grandes valoraciones si juegan relajados y al ataque los dos equipos. No apostamos por Tabu la jornada pasada por jugar en Tenerife y valoró 23, así que esta jornada puede seguir siendo buena opción. De no querer apostar por Doncic, Bellas está rindiendo muy bien últimamente y se juegan asegurar la permanencia contra Manresa.

ESCOLTAS Y ALEROS: MARKO POPOVIC, EDWIN JACKSON, ADAM HANGA Y PERE TOMÀS

Marko Popovic (Montakit Fuenlabrada): 771.273. Rival: Rio Natura Monbus Obradoiro. Motivos: cuarto mejor alero últimos tres partidos y floja defensa de tiradores del rival. Primera vuelta: No jugó

Edwin Jackson ( Movistar Estudiantes ): 1.677.200. Rival: Valencia Basket. Motivos: Indiscutible. Primera vuelta: 21

Adam Hanga (Baskonia): 1.073.333. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Segundo mejor alero SM y lesión de Budinger. Primera vuelta: 25.2

1.073.333. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Segundo mejor alero SM y lesión de Budinger. Pere Tomàs (ICL Manresa)-Cupo: 810.000. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Mejor alero cupo última jornada y buen partido para valorar. Primera vuelta: 17

Suplente: Álex Mumbrú (RETAbet Bilbao Basket): 1.012.345. Rival: Baskonia

En este final de liga también vemos buenas opciones para valorar entre los aleros en general pero no en los cupos. Abalde nos ha rendido bien, pero juega contra Madrid. Puede que no falle pero tampoco parece partido para pico. Saneme nos falló la jornada pasada y nos preocupan las rotaciones de Valencia. Dejamos a Mumbrú como suplente pensando en la opción de meter aquí otra banderita y sacar a Doncic o Shengelia para meter un no cupo. La única opción que nos convence es Pere Tomàs pues ya demostró esta jornada pasada que va a valorar bien aunque el equipo no se juegue nada.

Jackson, a pesar de jugar contra Valencia, vuelve a nuestro equipo. Popovic nos gusta mucho para esta jornada por la dificultad de defender a escoltas tiradores por parte de Obradoiro. Y nos hemos decidido por Hanga para el puesto de cuarto alero por la lesión de Budinger y por la importancia de seguir ganando partidos para el Baskonia de cara al mejor puesto para playoffs. Otras opciones podrían ser Nedovic, Baron o Lockett. O también un Paunic, que podría aprovechar el partido en el que no se juegan nada para hacer una buena actuación tras una temporada gris.

PIVOTS: GIORGI SHERMADINI, ANTE TOMIC, BOJAN DUBLJEVIC Y TORNIKE SHENGELIA

Giorgi Shermadini (Morabanc Andorra): 1.654.800. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Indiscutible. Primera vuelta: 39.6

Ante Tomic (F.C. Barcelona Lassa): 1.613.267. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Tercer mejor jugador SM. Primera vuelta: 15

Bojan Dubljevic (Valencia): 1.291.360. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Segundo mejor jugador últimos tres partidos. Primera vuelta: 16.8

1.291.360. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Segundo mejor jugador últimos tres partidos. Tornike Shengelia (Baskonia)-Cupo: 981.333.Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Cupo con posibilidad de pico. Primera vuelta: -1

Suplente: Henk Norel (Tecnyconta Zaragoza): 952.500. Rival: Real Betis Energía Plus

Otra vez vamos a lo clásico con los tres grandes pívots de este año y un cupo que nos gusta por su posibilidad de darnos picos. Tomic tiene un partido difícil pero este año es casi el único sustento estadístico del Barça y además Diagné tiene problemas físicos. Shermadini otro partido en el que se puede salir por la endeblez del juego interior de su rival, lo mismo que Dubljevic. Shengelia una vez recuperado el tono físico está teniendo muchos minutos y responsabilidades en Baskonia y esta jornada el resto de los cupos interiores no nos convencen o no juegan. Burjanadze y Aguilar no juegan, Antelo ya no está en buena racha y con Felipe nunca se sabe que minutos jugará.

Si optaramos por otra estructura de equipo, metiendo a Mumbrú en los aleros, Norel estaría en nuestro equipo. Partido similar al que tuvo Jordan la jornada pasada, contra Manresa y pudiendo asegurar la permanencia según el resultado del Betis, y ya vimos lo que hizo el jamaicano. Si Zaragoza aprovecha a su cinco como lo hizo la Penya, Henk puede salirse. Claro que con Tecnyconta ya se sabe: igual es Jelovac o Fotu el que acaba siendo mvp.

PRESUPUESTO: 13.505.445

SUPLENTES LOW COST: JONATHAN TABU, DAVID WALKER Y aRTEM PUSTOVYI

Jonathan Tabu (RETAbet Bilbao Basket): 697.760

David Walker (Morabanc Andorra): 695.800

Artem Pustovyi (Rio Natura Monbus Obradoiro): 691.600

Tabu sigue estando a un gran nivel y entre los bases que pueden destacar es con mucho el más económico. Opción ideal para cuadrar presupuestos al recuperar a Jackson.

Walker está rindiendo bien las últimas jornadas y ya vimos el daño que un alero de parecidas características como Bendzius (alto, buen tirador y daño dentro/fuera) le hizo al Betis.

El pivot de Obradoiro se ha asentado esta temporada como pívot titular en la Liga Endesa. Ha ido a más con el paso de las jornadas hasta convertirse en parte de una de las parejas de moda con McConnell, hasta lograr su máxima valoración con 22 créditos en la última jornada. Además el juego interior de Fuenlabrada no asusta y ya jugó un buen partido en la ida con 13.

JUGADORES SORPRESA: MICKEY MCCONNELL, JAYCEE CARROLL Y STEVAN JELOVAC

A estas alturas Mickey ya no es ninguna sorpresa, pero si lo es un poco el saber que minutos o rendimiento tendrá en un partido sin nada en juego. Puede estar más discreto o bien irse a uno de los enormes picos que ha dado a lo largo de la liga.

Con Jaycee y el Madrid en general es difícil saber minutos y responsabilidad, pero parece un buen partido para mantener la racha y posiblemente otros compañeros como Rudy necesiten más el descanso físico.

Jelovac es un jugador sorpresa por excelencia. Nos gustaba las últimas semanas y la ha pifiado. Pero este es un partido importante, y si está entonado su equipo lo buscará mucho.

LESIONES DE ÚLTIMA HORA

Hemos mirado y remirado el parte, pero entre "su partido se juega el jueves" y "falta confirmación del club", nos hemos quedado como estábamos. Estaremos atentos a posibles novedades.

Se ha confirmado la baja de Waczynski y puede ser interesante la opción Dani Díez, que ya jugó bien el último partido con 15 de valoración y casi 30 minutos.