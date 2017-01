El ganador de la jornada 18 de nuestra liga privada del SM ha sido Weddell con su equipo Black & white con una gran puntuación de 268,40. En la jornada general ha quedado en un gran 4º puesto. Como casi siempre, el ganador de la jornada de nuestra liga privada está entre los puestos de honor de la jornada general.

El líder de enero a falta de una jornada es Miguelpareja con su equipo Eyeofthetiger. La diferencia del primero al vigésimo es solo de 33 puntos por lo que otra vez viviremos una emocionante última jornada que decidirá el ganador de Enero. Otra vez parece que tendremos nuevo ganador ya que ni Fanloman, ni Alvarozp ni Edouard aparecen entre los 20 primeros a día de hoy.

Clasificación enero

En la general de nuestra liga privada sigue mandando Fanloman con PEST, seguido de cerca por SOLOBASKET2 de AlvaroZp. Pero en la de todo el SM el mencionado Alvarozp, con otro de sus equipos, RMDO6 lo ha desbancado y ocupa ahora el primer puesto. Desde el Blog del Supermanager de Solobasket seguiremos con atención este apasionante duelo en su doble vertiente, la lucha por la general y por nuestra liga privada.

En el caso de nuestros colaboradores si tenemos presencia esta semana entre los 200 primeros: en el 61, Andreu Masdefiol con su equipo B, y en el 117, Xan Ramos con Xanramosteam2. Precisamente los dos solobasketeros que compiten por ser el número 1 de la página en el SM. Andreu va el 486 de la general de la liga privada con 2.955 puntos y Xan, el 566 con 2918,20. Entre los 200 últimos, tres clásicos de esas zonas bajas de la clasificación. Seguro que ya sabéis quienes son.

El ganador del premio de diciembre ya ha recibido la camiseta que escogió como premio y nos la muestra orgulloso.

Edouard con su premio

Jornada 18 y breve análisis de los nuevos fichajes.

Nuestro once recomendado habría conseguido una puntuación de 197,20 puntos. Con esta puntuación habría subido puestos en la clasificación. Pero ha sido interesante esta jornada el juego del "y si" o de "la abuela bicicleta". Si hubiéramos metido a Radicevic por Doncic, Tomás por Mumbrú, Rey por Dubljevic y Nedovic por Lockett, nuestros tres low cost y uno de nuestros sorpresa, habríamos valorado 287 quedando los segundos de la jornada. Claro que también si hubiéramos metido a nuestros suplentes: Campazzo, Hanga y Ayón, hubiera sido un desastre.

La jornada 18 nos ha traído la monstruosa actuación de Edwin Jackson. Un exterior con 52,80 de valoración hace mucho que no se veía. Sencillamente impresionante. También Shermadini se ha consolidado y eso que parecía mala jornada para él, pero Andorra se llevo la victoria contra Herbalife gracias a su actuación. Y Shane Larkin vuelve por sus fueros.

Esta semana ha sido muy movida en cuanto a fichajes y parece que aún habrá nuevos movimientos. Hay que analizarlos en clave Supermanager puesto que tienen gran importancia en el juego. Todos han sido de jugadores interiores, que son los más relevantes en cuanto a valoración. Vamos a analizarlos dividiéndolos por equipos y jugadores más afectados.

F.C. Barcelona Lassa: Es obvio que han sido los agitadores del mercado provocando varios movimientos en cadena:

- Vitor Faverani: En un primer momento uno podría pensar que su fichaje por el Barça lo haría desaparecer del radar del SM, pero su primera actuación nos ha hecho cambiar de opinión. Habrá que estar atento a sus próximos partidos porque su condición de cupo y empezar a sumar el bonus en la mayoría de los partidos, todo lo contrario a lo que sucedía estando en Murcia, provoca que sigamos teniendo un ojo puesto en él.

- Moussa Diagné: Habrá que ver sus partidos pero, a priori, el atlético interior que jugaba en Fuenlabrada si que desaparecerá de nuestros equipos. Probablemente sea el último en la rotación interior del Barça y, salvo lesiones o descansos de los otros dos, no compensará gastar una plaza de pívot en él ni aun siendo cupo.

- Ante Tomic: El croata ha sido el mejor jugador del Supermanager hasta ahora. Desde ahora mismo deja de serlo. Seguirá valorando bien y dando picos pero hasta ahora era imprescindible en su equipo. Aunque no estuviera teniendo un gran partido, la baja forma de Dorsey provocaba que tuviera siempre muchos minutos y con su facilidad para valorar eso era sinónimo de éxito SM. Ya en el primer partido de Faverani vimos que si el brasileño está bien y el croata flojo, esos minutos se los llevará el que mejor esté jugando. Y falta la incorporación de Diagné. Todo esto hay que sumarlo a la posibilidad de que Bartzokas quiera dar algún descanso al jugador, que ha disputado todos los partidos hasta el momento. Antes no podía permitirselo pero ahora sí. Pasa de ser un jugador fijo en todos los equipos de SM a tener que decidir cuando llevarlo y cuando no.

UCAM Murcia: El primer equipo afectado por los movimientos del Barça:

- Kevin Tumba: El primer vistazo que echamos al jugador belga no parece muy prometedor. La temporada pasada valoró bien gracias a sus rebotes y tapones pero en la actual estaba más discreto. Su primer partido ha confirmado esas sensaciones pero es pronto para juzgarlo. Ante un papel también discreto de Marcos Delía en los partidos sin Faverani, si el belga se asemeja al de la temporada pasada podía comerle la tostada y ser un jugador interesante, al menos para broker y clasificación de rebotes. Probablemente el jugador más beneficiado será Campazzo que tendrá aún más responsabilidad de la que tenía.

- Fotis Katsikaris: No nos hemos vuelto locos. Ya sabemos que un entrenador no valora en el juego, pero habrá que estar atentos a los posibles cambios de roles que siempre se dan con entrenador nuevo. El Facu está claro que seguirá rindiendo pero veremos si los pívots rinden más con el griego, si Baron conseguirá ser más regular, si Antelo volverá a rendir como el año pasado o si Llompart recuperará su nivel.

Montakit Fuenlabrada: El segundo al que se le va un jugador a tierras catalanas.

- Blagota Sekulic: Un antiguo fijo en el SM que ha bajado mucho su nivel en los últimos años. Con la baja de Diagné y viendo algunas buenas valoraciones podía hacer que le echáramos un ojo. Pero la rápida reacción de los madrileños con el fichaje (a falta de hacerse oficial) de Hettsheimeir nos ha hecho deshechar la idea. Si el brasileño rinde y con las rotaciones de Fuenla, la situación de Blagota no varía.

- Rafael Hettsheimeir: Jugador que tuvo grandes temporadas y otras no tan productivas. Viene de hacer 19,9 puntos y 7,8 rebotes en Brasil pero es difícil valorar ahora mismo si será un jugador interesante a efectos SM. Veremos sus primeros partidos.

Unicaja Málaga: Fichaje de Omic.

- Alen Omic: El año pasado fue un jugador SM interesante pero ahora viene al equipo de las rotaciones, el de no saber nunca quien tendrá más minutos e importancia. Varios jugadores de Málaga han sido importantes en fases del juego pero el único que podía tener cierta regularidad a lo largo de toda la temporada era Dejan Musli. Ahora con sus torres gemelas no seremos nosotros quienes nos atrevamos a apostar por uno u otro.

Como vemos, casi todos los movimientos tiene mucha relevancia en el juego, por los propios jugadores o por su influencia en los minutos y responsabilidades de otros. Y quedan varios por hacer: se rumorea que el Barça quiere fichar un exterior, que Balvin volverá a nuestra liga pero aún no se sabe a que equipo, que el Estudiantes cortará a Traoré y traerá otro pívot, y puede que algún movimiento más se esté fraguando en otros equipos. Estaremos atentos para analizarlos en clave Supermanager.