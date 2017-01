El ganador de la jornada 17 de nuestra liga privada del SM ha sido Mert con su equipo Caja Bilbao con una puntuación de 227,20. Esta vez nuestro ganador no ha estado entre los 50 primeros de la jornada general pero su puntuación ha sido buena dentro de una jornada de puntuaciones no muy altas.

Markba9, con su equipo MARKBA'S TEAM, lidera la clasificación de enero. Recordar, como siempre, que nuestros premios se deciden por las actuaciones de los equipos exclusivamente en el mes concreto, por lo que cualquiera puede competir por cada premio del mes aunque su equipo fuera mal clasificado hasta el momento. Como muestra, en esta clasificación de enero, tras dos jornadas, no aparece ninguno de los managers destacados hasta ahora: ni Fanloman, ni Alvarozp y tampoco Edouard se postulan de momento para el premio de este primer mes de 2017.

Pero seguimos pudiendo presumir de ellos sin rubor: Fanloman, al que entrevistamos la semana pasada, sigue liderando la general del SM perseguido por Alvarozp, que fue el ganador del primer premio de nuestra liga privada. Edouard, último ganador mensual, va el 14 y el 15 y Batman76, tercero de nuestra liga, está en la posición 22. A destacar también que, el ya mencionado, Alvarozp tiene 5 equipos clasificados entre los 50 primeros.

Clasificación enero

De lo que no podemos presumir, como todas las jornadas, es de los equipos de los solobasketeros. Ninguno entre los 200 primeros, un clásico entre los 200 últimos como es Fernando Gordo, y un parece ya abandonado equipo de Adrí aka Serranovic, puesto que ya no es la primera jornada que no realiza los cambios. Casi parece que la próxima temporada, como decía Fanloman en su entrevista, será la nuestra...porque la actual...

Jornada 17

Nuestro once recomendado habría conseguido una puntuación de 186,40 puntos y la otra opción con Doncic y Ayón 188,60. No estamos muy satisfechos con los resultados de nuestras recomendaciones en las últimas jornadas. Aunque es cierto que mantendrían el tipo en la clasificación (no podemos situarlo exactamente porque no empezamos a recomendar un 11 desde el inicio de la liga) queremos conseguir un mayor número de acierto a pesar de lo complicado que es. Nuestros pivots en la opción con Ayón dieron un rendimiento espectacular la jornada anterior, pero en esta, exceptuando a Shermadini, se limitaron a cumplir menos el mejicano que tuvo una floja actuación. Está claro que la apuesta buena para esta jornada hubiera sido Norel.

Los bases extra, Larkin y Campazzo, si estuvieron a gran nivel, Doncic cumplió y Llull estuvo por debajo de lo normal pero sin llegar a fiasco. Rupnik, al que recomendamos algunas jornadas como opción low cost, se salió en esta jornada 17 y hubo otras sorpresas agradables como Wilson y Van Rossom de las que dudo que casi nadie llevara en sus equipos.

Los aleros cupos que destacaron en esta jornada no fueron los nuestros, pero no hubo tanta diferencia como para considerarlo un gran error. Desde la lesión de Beirán y las bajadas de rendimiento de Suárez y, en menor medida, de Mumbrú, no son los que deciden el juego. Pero puede que haya que apostar por más de ellos, puesto que lo de los pivots cupo, después de un buen inicio de temporada (Shengelia, Faverani, Diagné) ahora mismo no están a buen nivel. Esta jornada solo Felipe Reyes destacó. Además entre los bases cupo, solo Llull y Doncic son fiables.

La jornada 18 estará marcada por tener que sustituir a Tomic, pero la 19 será muy interesante por la falta de los bases cupo del Madrid.

Nos vemos el viernes a la noche con los consejos semanales, una vez finiquitada la jornada europea y con el parte médico en las manos.

Cualquier comentario que queráis hacer sobre nuestros consejos, preguntas sobre jugadores a nuestros expertos o consultar dudas o información, podéis hacerlas en comentarios de esta entrada o a través del twitter de @solobasket o de nuestros colaboradores.