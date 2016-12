El ganador de la jornada 9 de nuestra liga privada del SM ha sido Bodybasket con su equipo THE FORCE AWAKENS con una gran puntuación de 286,20. Pero Fanloman sigue ejerciendo su tiranía en la clasificación del mes de noviembre donde va el primer clasificado con su equipo PEST y el cuarto con KRAKOW. Obviamente sigue encabezando la clasificación general.

No nos cansamos de repetir que habrá emoción hasta el final. Basta con echar un vistazo a los 20 primeros del mes para comprobar que hay muchos equipos que podrían alcanzar el primer puesto en una buena jornada. Parece imposible sacar una ventaja significativa en una clasificación mensual. Y eso nos encanta: emoción hasta el último momento.

clasificación de noviembre

Esta semana no hemos detectado a ninguno de los colaboradores ni entre los 200 primeros ni últimos. No sabemos si es que están intentando esforzarse para pasar desapercibidos. Pero si traemos para analizar el equipo de Borja Revert, uno de los chicos para todo de la página: redactor que cubre al Joventut, experto en la Lega y seguidor de los Hornets entre otras cosas. Borja nos trae el equipo que compitió en la jornada 9 y sus cambios para la 10.

Equipo Borja Revert

"El nombre del equipo viene, evidentemente, del jugador. A Buva ya lo estuve siguiendo la temporada pasada, en la que ayudó muchísimo a que Sidigas Avellino se clasificara para la Copa y llegara a los PO. Tuve a Rice unas jornadas, pero al sustituirlo ya no lo volví a poner hasta esta jornada: creo que contra Unicaja exhibirá su mejor versión. Diot también está haciendo un gran trabajo estas últimas semanas, por lo que lo mantengo. Sàbat, por su parte, es bastante regular y un pilar importante de este Joventut.

En cuanto al resto de exteriores, nadie se ha quedado indiferente con las anotaciones recientes y el rendimiento de Jackson, así que he decidido comprarlo. Los dos españoles, Vidal y Beirán, son, junto a Mumbrú, lo mejor en la posición de alero, y además van bien para cumplir el cupo de españoles. De Stratos hace tiempo que espero resultados, pero todo lo que aporte ya será bueno.

Por último, viendo que Kravtsov se ha acoplado bien a Valencia Basket, también he decidido incluirlo en mi equipo. De Michael Eric poco se puede decir, solo fijarse en el partido de la semana pasada. Nacho Martín: un seguro de vida.

Y no, no tengo a ningún jugador con plaza de extracomunitario, pero tuve a Campazzo. Aunque bueno, ni así consigo buenos registros."

Cambios Borja

Jornada 9

Nuestro once recomendado habría conseguido una buena puntuación esta jornada con 265 puntos. Bien es cierto que ha sido una jornada de puntuaciones altas y no le hubiera alcanzado ni para ganar nuestra liga privada ni mucho menos la general. Aún así no esta mal. Y no vamos a entrar en otras combinaciones (aunque de eso se trata el juego) con nuestros suplentes propuestos, que podían haber subido algo más dicha puntuación, que si no luego me repiten ese dicho de "si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta".

La jornada 9 ha mantenido una tendencia al alza, que ya se inició en la anterior, y que ha hecho que se rocen los 300 puntos por segunda vez. Siempre son mas motivadoras las jornadas con puntuación alta. Es más satisfactorio ver que tus equipos superan los 200 aunque te quedes lejos de ganar la jornada.

Se puede decir que, exceptuando a Tyrese Rice y Fernando San Emeterio, dos de nuestros recomendados, y el gran fiasco de Anthony Randolph esta jornada, todos los más destacados han cumplido o superado las expectativas puestas en ellos. Como comentábamos en los consejos, Stevan Jelovac está en racha y se quedó a solo un tiro libre fallado de llevarse el bonus de victoria. Shane Larkin provocó la prorroga que dio la victoria al Baskonia y ya se ha convertido en una de las sensaciones de la liga.

En nuestro equipo recomendado ya gastábamos las dos plazas de extras en dos bases y viendo las últimas jornadas seguro que muchos managers abogarían por eliminar el límite de dos, puesto que a quien no le gustaría llevar en su equipo a Mickey McConnell, Facundo Campazzo y Shane Larkin.

Para defender al producto nacional ya tenemos a los aleros, donde Alex Mumbrú y Javier Beirán pelean en un encarnizada batalla por el puesto de mejor alero patrio. Espectacular el nivel de los dos.

Y los pívots a valorar bien, como es habitual en el juego, al igual que lo es que esta clasificación esté liderada por Ante Tomic y Giorgi Shermanidi. Aunque como Jelovac mantenga el nivel un par de partidos más puede poner en solfa ese liderato. Una pena que en su mejor racha le toque descansar.

Nos vemos el sabado a la noche con los consejos semanales, una vez finiquitada la jornada europea y con el parte médico en las manos.

Cualquier comentario que queráis hacer sobre nuestros consejos, preguntas sobre jugadores a nuestros expertos o consultar dudas o información, podéis hacerlas en comentarios de esta entrada o a través del twitter de @solobasket o de nuestros colaboradores.