Ya tenemos ganador del tercer premio mensual de la Liga privada de Solobasket.com: Edouard con su equipo THE MISFITS. El mes de diciembre ha sido el mas emocionante hasta el momento en nuestra liga privada. Fanloman, líder de la general de todo el SM a día de hoy, dominó hasta la jornada 14 la clasificación mensual en la que fue desbancado por Makixun. Pero en la última jornada, el equipo de Edouard fue superior y se llevó el premio.

Desde el blog queremos dar nuestra enhorabuena a Edouard por ser el ganador del tercer premio mensual. D eberás contactar con nosotros a través del correo electrónico a supermanager@solobasket.com. Hará falta una captura de pantalla para identificar que corresponde al equipo ganador. El plazo para acreditarlo será de diez días desde la publicación del artículo.

Recordad que los ganadores del premio mensual se valoran por lo hecho por sus equipos en cada mes, por lo que se empieza a contar de cero en este mes de enero a efectos del cuarto ganador. Todos los equipos tienen las mismas oportunidades para ser el siguiente en aparecer en la lista de ganadores. La emoción empieza de nuevo para este segundo mes de competición.

clasificación diciembre

En Solobasket estamos muy satisfechos con el resultado hasta el momento de nuestra primera liga privada. Emoción por todo lo alto, tres ganadores diferentes en los tres meses disputados y los mejores mánagers del juego. Juega con nosotros Fanloman, líder de la general y ganador del SM en la temporada 2013/2014 y con el que hemos podido conversar para una muy interesante entrevista que sacaremos la semana que viene. Para cualquier mánager resultará una lectura de lo más interesante.

El segundo de la general, Alvarozp, también tiene equipos en nuestra liga y fue el primer ganador del premio mensual. El ganador del premio de diciembre, Edouard, está clasificado en la posición 14. Batman76 va el 38 y Makixun que tuvo opciones de ganar diciembre seguro que también va bien clasificado. Y habrá más ya que los que hemos señalado son los 5 primeros clasificados en la general de nuestra liga privada.

No podemos presumir tanto del papel de nuestros colaboradores. A pesar del buen papel esta jornada de Evelio Reillo en el 51 y Andreu Masdefiol en el 65, no vemos a ninguno de los solobasketeros ya no solo luchando por el premio mensual, si no ni siquiera entre los 200 primeros en la general de nuestra liga. Precisamente B, el equipo de Andreu es el primer clasificado en el puesto 403.

Jornada 15

En la jornada 15 nuestro equipo recomendado oficial sólo hubiera valorado 139,6 y el alternativo, sin jugadores euroliga, 164,4. Malos resultados en ambos casos que hubieran mejorado de mezclarlos y sobre todo de haber metido a nuestras sorpresas. Con Faverani y Radicevic todo hubiera sido mejor.

Las bajas valoraciones en el duelo entre Baskonia y Real Madrid, del que se podía esperar mucho dado que son los dos equipos más anotadores, han afectado mucho especialmente por el lado de los madridistas, donde jugadores fiables y mayoritarios como Llull, Ayón y en menor medida Doncic no tuvieron el día.

Rice volvió a demostrar que es un jugador sorpresa y que siempre es un riesgo recomendarlo. Puede ser el mvp o valorar en negativo o poco. Aunque esta vez fue producto más del escaso número de minutos en un partido fácil.

Los que apostaron por Faverani con su partido ante la floja defensa interior de Estudiantes acertaron de pleno.

Nos vemos el viernes a la noche con los consejos semanales, una vez finiquitada la jornada europea y con el parte médico en las manos.

Cualquier comentario que queráis hacer sobre nuestros consejos, preguntas sobre jugadores a nuestros expertos o consultar dudas o información, podéis hacerlas en comentarios de esta entrada o a través del twitter de @solobasket o de nuestros colaboradores.