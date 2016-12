Ya tenemos ganador del segundo premio mensual de la Liga privada de Solobasket.com: Fanloman con su equipo PEST. Pero es que nuestro ganador del mes de noviembre es el dominador absoluto hasta el momento del Supermanager de este año: va líder en la general del SM y lógicamente lider de nuestra liga privada. Su otro equipo KRAKOW va 40º en la general y quinto en nuestra liga. Este dominio nos ha llevado a rebuscar un poco en la hemeroteca y nos hemos encontrado con que tenemos uno de los managers estrella del juego en nuestra liga. Fanloman fue el ganador absoluto del SM en la temporada 2013/2014. Está claro que en el juego influye la suerte, pero también es obvio que el que sabe, sabe y Fanloman, manager de Barcelona es uno de los que sabe.

Desde el blog queremos dar nuestra enhorabuena a Fanloman por ser el ganador del segundo premio mensual. D eberás contactar con nosotros a través del correo electrónico a supermanager@solobasket.com. Hará falta una captura de pantalla para identificar que corresponde al equipo ganador. El plazo para acreditarlo será de diez días desde la publicación del artículo.

Recordad que los ganadores del premio mensual se valoran por lo hecho por sus equipos en cada mes, por lo que se empieza a contar de cero en este mes de diciembre a efectos del tercer ganador. Todos los equipos tienen las mismas oportunidades para ser el siguiente en aparecer en la lista de ganadores. La emoción empieza de nuevo para este segundo mes de competición.

Clasificación de noviembre

El ganador de la jornada ha sido Carlosmalaga29 con su equipo ProTeam. Aunque no lleve premio físico hay que reconocer siempre al ganador de la jornada, porque en una liga con managers de tanta calidad no es nada fácil conseguirlo.

Añadimos su equipo que nos lo acaba de enviar. Muchas gracias Carlos, por seguirnos y por mostrarnos la plantilla que ganó la jornada.

Podemos ver que acertó de pleno con los bases, llevando a los dos jugadores más valorados de la jornada, LLull y Fogg, sumados al niño maravilla. Su presupuesto le permitía llevar a los dos aleros más valorados y caros del juego que cumplieron de sobras esta semana. Sus pivots no destacaron pero tampoco fallaron. Y vemos que llevaba a 6 jugadores de nuestro once recomendado lo que confirma que algúna de nuestras recomendaciones no lo hizo mal.

Equipo ganador de la jornada 10

Y si no, que se lo digan a nuestros colaboradores. Ninguno ha conseguido aún una actuación digna de muchas alabanzas y está jornada no iba a ser menos. El único que aparece entre los 200 de la jornada es Andreu Masdefiol aka Amigdalitis con su equipo B, que es también el primero entre los colaboradores en el puesto 361 de la general aunque solo le saca décimas de ventaja a Xan Ramos en el 362, y justo es el equipo que mostramos esta semana con las palabras del propio Andreu. Entre los 200 últimos si aparece uno de los habituales, pero ya os dejo a vosotros buscarlo.

Equipo Andreu jornada 10

" En el puesto de base, baja obligada la de Campazzo, que descansa la semana que viene. En su lugar he fichado a Larkin, a quien considero prácticamente obligatorio tras sus grandes valoraciones de los últimos partidos (ACB y Euroliga). Mantengo a Llull y a Rice pues creo que pocos en su posición son más fiables que ellos.

Los aleros en principio van a quedarse como están. Jackson, Suárez y Bamforth me inspiran mucha confianza y no veo motivos para sustituirlos por cualquier otro que esté en su precio. Podría plantearme dar salida a Suárez para entrar a Beirán, pero como no hay dinero no hay de qué preocuparse. En cuanto a Beaubois, pienso que al precio que está es un gran chollo y estoy seguro que irá a más. Esta semana no ha hecho mucho, (aunque su 7 es más que el 5 y poco que tiene de media) pero la pasada me dio unos buenos 16,8 puntos. Otra vez, si tuviera dinero de sobras pensaría quizás en quitarlo, pero no es el caso.

En cuanto a los pívots, se va Faverani por obligación y muy probablemente quite a Bargnani, la apuesta fracasada de la semana pasada. En sus respectivos puestos entrarán si no hay cambios Stevan Jelovac, que vuelve tras el descanso de su equipo y si cumple dará un dinero que me vendrá muy bien, y a Jerome Jordan. La elección de Jordan responde a dos motivos: no hay dinero para nadie más caro, y de los que quedan es el que mayor posibilidad de dar una puntuación realmente alta tiene. Y si sigue con su progresión también saneará mis castigadas arcas.. "

Equipo Andreu jornada 11

Jornada 10

Nuestro once recomendado habría conseguido una puntuación esta jornada de 185,20 puntos. Una puntuación mucho más baja que la de la semana pasada como ha sucedido en general, pero eso no es excusa porque esperamos siempre acertar un poco más con nuestros recomendados. Nuestro cambio de bases no fue efectivo y nos penalizaron las flojas actuaciones de Mickey McConnell y Antoine Diot. Mucho mejor nos hubiera ido de mantener a cualquiera de los tres de la semana pasada: Campazzo, Larkin y Rice. Si fue todo un acierto apostar por Kyle Fogg, segundo mejor valorado de la jornada y que se mantendrá seguro en nuestro once para la jornada ídem.

Podríamos analizar de la jornada 10 el discreto papel de los interiores, donde los más destacados superaron por muy poco los 20. O de las variadas sorpresas que hubo en los aleros con actuaciones como la de Ivan Paunic o Eimantas Bendzius. Pero todo pierde sentido cuando nos encontramos con la bestialidad que ha hecho Sergio Llull: 37 de valoración en ¡¡¡16 minutos!!! 44,40 de puntuación supermanager por el bonus. Es el récord absoluto de valoración en menos de 20 minutos en la liga acb. En clave supermanager: ¿a cuanto se habría ido de haber tenido más minutos de juego? Aunque sabemos que esas rachas son difíciles de mantener a lo largo de todo un partido, la imaginación se dispara pensando en puntuaciones que no habíamos visto nunca en el juego. Obviamente esta vez si estará en nuestro 11 recomendado.

Recordad que la jornada 11 es la primera del mes de diciembre o sea que empieza la lucha por el premio del mes de navidad con dicha jornada. Repetimos que todos partimos de cero. Suerte para todos.