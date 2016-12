Equipo Carlos Rodríguez jornada 12

"Les paso mi equipo que sumó 210 puntos, he realizado cambios y arriesgados pueden pensar mucho.

El trío de bases me acompaña desde hace mucho, y aunque a veces he deseado quitármelos son apuestas personales. McCalebb puede hacer mucho daño a ICL Manresa en 1x1, por su parte Doncic sigue de dulce y hay que seguir con él y Rice aunque el Barca no termina de arrancar de momento es fundamental.

Los aleros, pues me apunte tarde a tener a Mumbrú y Jackson, es verdad que el español desde que lo compré ha empeorado su números, pero es clave en el equipo de los hombres de negro, son esos aleros capaces de sumar en varios apartados estadísticos. Jackson por su parte es el el gran culpable de lo que compita o no Movistar Estudiantes, tiene licencia y si esta acertado pues es un plus. Ahora he apostado por dos jugadores del Iberostar Tenerife, Grigonis ya parece haber olvidado la lesión y ha estado cuajando buenos minutos ya sea anotando, asistiendo o ayudando en el rebote, el otro quizás más arriesgado, hablo de Piñero, pero es que Vidorreta tiene al equipo en cuadro, sin Richotti y Beirán, hombre muy importante para él. Iberostar Tenerife juega 2 competiciones y aunque seguramente fiche algo ya Piñero lleva más días entrenando y creo que podría ayudar y más con el equipo con tanta lesión y jugadores con molestias. En cuanto al juego interior Eric, un jugador que le gusta jugar por encima del aro podría hacer mucho daño a un Murcia que no termina de arrancar. Tomic es un fijo cuando no juega contra grandes pivot, tiene facilidad para sumar estadísticas y muchos de sus lanzamientos son cercanos al aro con buenos porcentajes, eso con algún rebote y tapón le hacen sumar con facilidad. Diagné ha vuelto a sentirse jugador y en Fuenlabrada tiene minutos y galones, imprime mucha velocidad en el juego y los mejores partidos de los naranjas han sido cuando el ha tenido balones y ha sumado en defensa y ataque. Reyes el gran capitán ese jugador veterano que no para de aprender y mejorar en el juego, no hace nada perfecto, pero en Europa pocos jugadores tienen su don para ir al rebote, o conseguir 2+1, no se suele volver loco y los minutos que tiene en cancha siempre son productivos.

Ahora igual me estallo esta semana y toca volver a cambiar el equipo al completo"

Equipo Carlos Rodríguez jornada 13

Nuestro once recomendado habría conseguido una buena puntuación esta jornada con 195,60 puntos. No está mal, pero hubiera ido mucho mejor de meter a dos de nuestros sorpresa como Paunic y Diagné.