"Intentando seguir mis propios consejos todo lo que me permitieran los cambios y el presupuesto alcancé una puntuación muy parecida a la del 11 recomendado con la participación de Llull. Los bases fueron los mismo de ese once y se convirtieron en la estrella del equipo gracias a Sergio y al Facu.

En los aleros solo pude meter a Jackson que aún no lo tenía y a Mumbrú, que fue a quien fiché para sustituir a Javi Beirán. Entre ellos y los dos bases agoté los cambios, ya que tenía uno gratis por Larkin. Así que tuve que mantener a Rudy y Paunic que parecían buenas opciones. El balear cumplió, pero, como muchos otros mánagers, me comí la lesión de Ivan.

En los pivots, ya sin hacer cambios, tenía a los del once menos a Musli, pero eso no me afectó porque Jerome Jordan me valoró lo mismo que Dejan. Y ahora primero a pensar el once recomendado y luego a intentar que mis equipos se parezcan los más posible a él."

Jornada 13

Nuestro once recomendado habría conseguido una puntuación de 164,20 puntos. Aunque es cierto que en el apartado de lesiones, comentábamos que de jugar Sergio LLull nuestro equipo titular sería otro, el cual hubiera conseguido una puntuación de 192,20.