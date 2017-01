Analizando la LF2: Las claves, datos, quintetos y opiniones de protagonistas

Aros Patatas Hijolusa, único equipo invicto

Pacisa Alcobendas, muy presente en las estadísticas globales e individuales

Se han disputado 12 jornadas, aunque también es verdad que hay equipos que han jugado algún partido menos o más . En lo que llevamos de competición se observa que hasta el momento Aros Patatas Hijolusa no ha encontrado rival en el grupo A. Dicho grupo parece tener bien diferenciado varios grupos, en la zona alta encontramos al propio equipo leonés, luego un grupo de 3-4 equipos que parecen pelear por estar en la zona alta. Luego podemos encontrar el mismo número en la llamada zona media, mientras que la zona baja se ha apretado.

En el grupo B la igualdad parece diferente porque no hay clara una zona alta, media y baja, se podría decir que tenemos una zona media alta, si es verdad que mirando la clasificación Laboratorios Ynsadiet Leganés y Baloncesto Alcobendas está un poco mejor, después tenemos un gran grupo donde cualquiera puede ganar, mientras que en la zona baja solo Olímpico 64 Colegio Santa Gema aún no conoce el triunfo, pero con el paso de las jornadas ha ido mejorando su juego, pero no ha conseguido el premio, Valencia B.C también está en el farolillo rojo.

Ahora hablaremos de los equipos que han resultado una sorpresa positiva, en el grupo A encontramos a Universidad de Oviedo, donde en el comienzo de la competición pareció que no podría competir a ningún equipo, pero con el paso de las jornadas su juego ha crecido y su confianza, aunque solo tengan 2 victorias, después de las navidades si el equipo sigue con la misma dinámica podría dar muchos sustos. El otro equipo que ha tenido un impacto en la competición increíble son las chicas de Sergio Manzano, un equipo recién ascendido pero que rápidamente se ha adaptado a la competición y ocupa zonas altas de la clasificación. En la parte negativa la mala racha de Ponce Valladolid que a priori parecía que podría tener alguna victoria más.

En el grupo B jornada a jornada cuesta decir que el equipo X ganará fácil al equipo Y. Si tuviéramos que hablar de alguno es de la gran racha de Laboratorios Ynsadiet Leganés, que le permite ser líder, aunque no podemos dejar de hablar de la sorpresa que esta siendo hasta el momento Picken Claret, que de seguir así no tendría que sufrir por la permanencia, encuanto a los equipos de Tenerife: Vega Lagunera Adareva cada vez es menos sorpresa y más realidad, aunque con el equipo que hay que tener cuidado es con Ciudad de los Adelantados, Claudio García apenas ha pido contar con la plantilla totalmente sana, aún así ha competido en todos los partidos. En la parte negativa podríamos meter, quizás de manera injusta, a Rivas Ecopolis que después de comenzar arrasando ha dado la sensación de desinflarse en el tramos final del año.

Las Claves del Grupo A

Aros de Patatas Hijolusa ha demostrado que es el coco del grupo y de la competición, no conoce la derrota, único equipo femenino de España, con 0 derrotas, contando incluso ligas autonómicas que se hallan jugado más de 5 jornadas, a nivel europeo incluso cuesta encontrar un equipo con sus números.

Los números de la plantilla leonesa son de admirar, ahora desglosamos un poco estos números

Partidos 12

Puntos 904 puntos (75,3 por partido), con un 35,4% en tiros de 3 puntos (93/263), 51,3% en tiros de 2 puntos (241/470) y 72,6% en tiros libres (143/197). Estos datos le hacen tener un 45,6% en tiros de campo.

Las máximas anotadoras del equipo son: Andrea Alcántara con 171 puntos (14,25) y Patricia Benet con 164 (13,6 por partido).

con 171 puntos (14,25) y con 164 (13,6 por partido). Valoración: En 12 partidos ha sumado 945 créditos (78,8 por partido), lo que le hace ser el mejor equipo con diferencia, el siguiente equipo tiene casi 100 créditos de valoración menos, con 846 encontramos a Kemegal Cortegada.

Las mejor valorados son Itsaso Conde con 185 (15,41) y Patricia Benet con 161 (13,41).

El éxito del equipo radica en que ninguna jugadora brilla por encima del resto, en este equipo el grupo es lo más importante y es lo que les hace ser los líderes y sin conocer la derrota. No podemos olvidar que María Isabel Fernández Pérez es la líder sin dudas, la entrenadora ha conseguido dar con la tecla para que todas ayuden por el bien común.

Ahora después de analizar los números del equipo líder procederemos a realizar un Top 3 de los mejores equipos en anotación, rebotes, asistencias y valoración. Donde por último diremos el mejor equipo, por porcentaje, en cuanto a lanzamientos de tiro libre, tiros de dos, tiros de tres y tiros de campo.

Anotación:

Aros de Patatas Hijolusa con 904 (75,3 por partido) Linkia FP - Joventut Les Corts con 823 (68,58 por partido) Lima-Horta Barcelona con 817 (68,08 por partido)

Mejores Defensas:

Snatt´s Femení San Adriá con 632 (52,66 puntos por partido) Aros de Patatas Hijolusa con 659 (54,91 puntos por partido) GDKO Ibaizabal con 665 (55,41 puntos por partido)

Mejores balances puntos anotados y puntos recibidos:

Aros de Patata Hijolusa (904/659) con un +245 Snatt´s Femení Sant Adriá (807/632) con un +175 Kemegal Cortegada (792/732) con un +60

Rebotes:

Kemegal Cortegada con 486 (40,5 por partido) CB Arxil con 450 (37,5 por partido) GDKO Ibaizabal con 432 (36 por partido)

Asistencias:

Linkia FP - Joventut Les Corts con 152 (12,7 por partido) Kemegal Cortegada con 152 (12,7 por partido) Aros de Patatas Hijolusa con 126 (10,5 por partido)

Valoración:

Aros de Patatas Hijolusa con 945 (78,8 por partido) Kemegal Cortegada con 846 (70,5 por partido) Linkia FP - Joventut Les Corts con 819 (68,25 por partido)

Mejor equipo en tiros libres:

Snatt´s Femení Sant Adriá con 73,9%

Mejor equipo en tiros de dos:

Aros de Patatas Hijolusa con 51,3%

Mejor equipo en tiros de tres:

Snatt´s Femení Sant Adriá con 37,9%

Mejor equipo en tiros de campo:

Aros de Patatas Hijolusa con 45,6%

Después de analizar los equipos pondremos a las jugadoras más determinantes, estadísticamente hablando. Nombraremos a los Top5 en: Puntos, Rebotes, Asistencias, Balones Recuperados, Tapones, Faltas Recibidas y Valoración.

Puntos:

Alyesha Elizabeth Lovett (Ponce Valladolid) con 223 puntos. Nerea Garmendia Odriozola (Linkia FP - Joventut Les Corts) con 198 puntos. Minata Keita (C.B. Arxil) con 197 puntos. Ana Alonso Singer (Lima-Horta Barcelona) con 181 puntos. Raquel Asensio Gómez (Durán Maquinaria Ensino) con 179 puntos.

Aunque no entran en el Top5, merecen mención dos jugadoras que llegaron más tarde a la competición, pero que han causado un buen impacto desde su primer partido, ambas pertenecen a Universidad de Oviedo, hablamos de Joy Alexis Brown que en 8 partidos lleva 176 puntos y de Mariah Nunes con 149 puntos en 9 partidos. Las jugadoras mencionadas en el Top5 han jugado 12 partidos.

La mejor anotación individual la han protagonizado Paula Tutusaus Escudero (Linkia FP - Joventut Les Corts) y Tamara Malise Taylor (Añares Rioja ISB) amabas con 31 puntos.

Rebotes:

Achiri Ade (GDKO Ibaizabal) con 155 rebotes. Minata Keita (C.B. Arxil) con 150 rebotes. María Ylenia Manzanares Vicente (RC Celta Zorka) con 137 rebotes. Laura Jane Johnson (Añares Rioja ISB) con 128 rebotes. Ndeye Amy Syll (Kemegal Cortegada) con 125 rebotes.

La mejor marca reboteadora individual corresponde a Minata Keita (C.B. Arxil) con 21 rebotes.

Asistencias:

Eliana Soriano Guitiérrez (Linkia FP - Joventut Les Corts) con 60 asistencias. María Ylenia Manzanares Vicente (RC Celta Zorka) con 48 asistencias. Andrea Malanda Rodríguez (ADBA) con 45 asistencias. Belén Mejías Pérez (Kemegal Cortegada) con 44 asistencias. Sara Gómez Ferreiro (Kemegal Cortegada) con 40 asistencias.

La mejor marca de asistencias en un partido la posee Eliana Soriano Guitiérrez (Linkia FP - Joventut Les Corts) con 11 asistencias.

Balones Recuperados:

Andrea Sierra Ibarba (Universidad de Oviedo) con 39 balones recuperados. Waleska ALejandra Pérez Abreu (C.B Arxil) con 38 balones recuperados. Joy Alexis Brown (Universidad de Oviedo) con 36 balones recuperados. María Ylenia Manzanares (RC Celta Zorka) con 34 balones recuperados. Carla Noelia Fernández Fernández (C.B. Arxil) con 27 balones recuperados.

La mejor marca individual corresponde a Waleska ALejandra Pérez Abreu (C.B Arxil) con 10 balones recuperados.

Tapones:

Kristina Arsenic (RC Celta Zorka) con 16 tapones. Itsaso Conde Duran (Aros Patatas Hijolusa) con 15 tapones. Achiri Ade (GDKO Ibaizabal) con 13 tapones. Alejandra de la Fuente Valdizan (Ponce Valladolid) con 12 tapones. Cecilia Nkemdilin Okoye (RC Celta Zorka) con 12 tapones.

La mejor marca individual corresponde a Kristina Arsenic (RC Celta Zorka) con 7 tapones.

Faltas Recibidas:

María Ylenia Manzanares Vicente (RC Celta Zorka) con 72 faltas recibidas. Joy Alexis Brown (Universidad de Oviedo) con 69 faltas recibidas. Aina Ayuso Bagur (Segle XXI) con 69 faltas recibidas. Alejandra de la Fuente Valdizan (Ponce Valladolid) con 56 faltas recibidas. Laura Jane Johnson (Añares Rioja ISB) con 56 faltas recibidas.

Las jugadoras que más faltas han recibido en un partido son Aina Ayuso Bagur (Segle XXI), Alejandra de la Fuente Valdizan (Ponce Valladolid) y Joy Alexis Brown (Universidad de Oviedo). Todas recibieron 12 faltas.

Valoración:

Minata Keita (C.B. Arxil) con 255 créditos de valoración. María Ylenia Manzanares Vicente (RC Celta Zorka) con 253 créditos de valoración. Achiri Ade (GDKO Ibaizabal) con 244 créditos de valoración. Nerea Garmendia Odriozola (Linkia FP - Joventut Les Corts) con 233 créditos de valoración. Joy Alexis Brown (Universidad de Oviedo) con 208 créditos de valoración.

Ahora desde Solobasket realizamos 2 quintetos con jugadoras y entrenadores que consideramos que tienen un gran impacto en la competición.

El cinco ideal solobasket del Grupo A Base Escolta Alero Ala-pívot Pívot María Ylenia Manzanares Nerea Garmendia Joy Alexis Brown Achiri Ade Minata Keita RC CELTA ZORKA LINKIA FP - JOVENTUT LES CORTS UNIVERSIDAD DE OVIEDO GDKO IBAIZABAL C.B. ARXIL 9,5 puntos, 11,5 rebotes y 3,8 asistencias 20,9 de valoración 16,5 puntos y 7,2 rebotes 19,4 de valoración 13 puntos, 7 rebotes y 4 tapones 26 de valoración 14,5 puntos y 12,5 rebotes 20,3 de valoración 16,4 puntos y 12,5 rebotes 21,3 de valoración

Entrenadora: María Isabel Fernández Pérez (Aros de Patatas Hijolusa).

Quinteto B de Solobasket

Base: Eliana Soriano (Linkia Fp - Joventut Les Corts).

Escolta: Raquel Asensio (Durán Maquinaria Ensino).

Alero: Mariah Nunes (Universidad de Oviedo)

Ala-Pivot: Alyesha Elizabeth Lovett (Ponce Valladolid)

Pivot: Ndeye Amy Syll (Kemegal Cortegada)

Entrenador: Sergio Manzano (Linkia Fp - Joventut Les Corts)

CLASIFICACIÓN GRUPO A

1 AROS PATATAS HIJOLUSA 11 12 0 904 659 +12 2 SNATT'S FEMENÍ SANT ADRIÁ 11 10 2 807 632 +7 3 KEMEGAL CORTEGADA 11 8 4 792 735 +1 4 LINKIA FP - JOVENTUT LES CORTS 11 8 4 823 773 +4 5 GDKO IBAIZABAL 11 7 5 721 665 -2 6 SEGLE XXI 12 6 6 751 771 -1 7 LIMA-HORTA BARCELONA 11 6 5 817 784 +1 8 C.B. ARXIL 11 6 5 727 739 -1 9 RC CELTA ZORKA 10 5 5 752 720 -1 10 DURÁN MAQUINARIA ENSINO 11 4 7 780 845 -1 11 AÑARES RIOJA ISB 11 3 8 733 797 -3 12 ADBA 11 3 8 698 787 -2 13 PONCE VALLADOLID 11 2 9 685 804 -8 14 UNIVERSIDAD DE OVIEDO 11 1 10 655 934 -3

Las Claves de la Jornada - Grupo B

En este grupo parece no haber ningún equipo por encima del resto, aunque si observamos que en las últimas jornadas el equipo más en forma es Laboratorios Ynsadiet Leganés que de paso son líderes con un balance de 11-1, aunque hay tener cuidado con lo que queda de temporada porque hay equipos que después de las navidades podrían dar aún más guerra, como es el caso del Ciudad de Los Adelantados, el equipo de Tenerife ha estado casi toda la competeción con lesiones y jugadoras tocadas. Pacisa Alcobendas ha demostrado con creces ocupar la zona. Luego encontramos un grupo de equipos que son capaces de ganar o perder contra cualquiera, estos son Distrito Olímpico, Vega Lagunera Adareva, Rivas Ecopolis y Movistar Estudiantes. También será interesante ver si Picken Claret se sigue ganando poder estar en la zona media de la clasificación o luchará por no descender. En la zona baja la pregunta es ¿Conseguirá ganar por fin Olímpico 64 Colegio Santa Gema?

Laboratorios Ynsadiet Leganés ha demostrado que merece ocupar la primera plaza. Ahora desglosamos un poco los números de la plantilla madrileña dirigida por José Ignacio García Fernández.

Partidos 12

Puntos 904 puntos (75,3 por partido), con un 35,4% en tiros de 3 puntos (93/263), 51,3% en tiros de 2 puntos (241/470) y 72,6% en tiros libres (143/197). Estos datos le hacen tener un 45,6% en tiros de campo.

Las máximas anotadoras del equipo son: Christina Elizabeth Marinacci con 155 puntos (12,91 por partido) y Marta Pérez con 140 (11,6 por partido).

con 155 puntos (12,91 por partido) y con 140 (11,6 por partido). Valoración: En 12 partidos ha sumado 888 créditosde valoración (74 por partido), lo que le hace ser el segundo mejor equipo, en primer lugar encontramos a Pacisa Alcobendas con 930 créditos de valoración.

Las mejor valorados son Christina Elizabeth Marinacci con 197 (16,41) y María Espín con 155 (12,91).

Anotación:

Pacisa Alcobendas con 895 (74,4 por partido) Laboratorios Ynsadiet Leganés con 879 (73,3 por partido) Vega Lagunera Adareva con 826 (68,8 por partido)

Mejores Defensas:

Rivas Ecopolis con 693 (57,75 puntos por partido) Azulejos Moncayo Basket Antiguo Boscos BFA con 706 (58,83 puntos por partido) Ciudad de los Adelantados con 660 (60 puntos por partido). Ha jugado 11 partidos.

Mejores balances puntos anotados y puntos recibidos:

Pacisa Alcobendas (895/746) con un +144 Laboratorios Ynsadiet Leganés (879/746) con un +133 Ciudad de los Adelantados (768/660) con un +108

Rebotes:

Distrito Olímpico con 484 (40,3 por partido) Campus Promete LF2 con 478 (39,8 por partido) Rivas Ecopolis con 457 (38,1 por partido)

Asistencias:

Pacisa Alcobendas con 163 (13,6 por partido) Movistar Estudiantes con 152 (12,7 por partido) Laboratorios Ynsad con 151 (12,5 por partido)

Valoración:

Pacisa Alcobendas con 930 (77,5 por partido) Laboratorios Yndiaset Leganes con 888 (74 por partido) Ciudad de los Adelantados con 811 (73,7 por partido). Ha jugado 11 partidos

Mejor equipo en tiros libres:

Batalways Extremadura con 73,5%

Mejor equipo en tiros de dos:

Pacisa Alcobendas con 54,8%

Mejor equipo en tiros de tres:

Batalways Extramadura con 32,1%

Mejor equipo en tiros de campo:

Pacisa Alcobendas con 46,8%

Después de analizar los equipos pondremos a las jugadoras más determinantes, estadísticamente hablando. Nombraremos a los Top5 en: Puntos, Rebotes, Asistencias, Balones Recuperados, Tapones, Faltas Recibidas y Valoración.

Puntos:

Ngwanma Onyeuku (Vega Lagunera Adareva) con 215 puntos. Aitana Cuevas Mendiavilla (Pacisa Alcobendas) con 185 puntos. Celia María Menéndez Antoli (Pacisa Alcobendas) con 174 puntos. Patricia Soler Suárez (Instituto de Fertilidad Air Europa) con 168 puntos. Paula Palomares Valiente (Pacisa Alcobendas) con 168 puntos.

La mejor anotación individual la han protagonizado Aitana Cuevas Mendiavilla (Pacisa Alcobendas), Ngwanma Onyeuku (Vega Lagunera Adareva) y Gema García Mata (Ciudad de los Adelantados). Todas se fueron hasta los 30 puntos.

Rebotes:

Tydesheaia Ladejenee Pool (Vega Lagunera Adareva) con 137 rebotes. Patricia Soler Suárez (Instituto de Fertilidad Air Europa) con 131 rebotes. Paula Ginzo Arantes (Rivas Ecopolis) con 128 rebotes. Daira Varas García (Distrito Olímpico) con 127 rebotes. Christina Elizabeth Marinacci (Laboratorios Ynsadiet Leganés) con 115 rebotes.

La mejor marca reboteadora individual corresponden a Aitana Cuevas Mendiavilla (Pacisa Alcobendas), Christina Elizabeth Marinacci (Laboratorios Ynsadiet Leganés), Daira Varas García (Distrito Olímpico), Dovile Miliauskaite (Rivas Ecopolis), Mariana González Propin (Movistar Estudiantes, Ndeye Thiama Kamara (Batalways Extremadura) y Patricia Soler Suárez (Instituto de Fertilidad Air Europa), todas ellas capturaron 18 rebotes.

Asistencias:

Lucia Togores Carpintero (Rivas Ecopolis) con 72 asistencias. Gema García Mata (Ciudad de los Adelantados) con 53 asistencias. Paula Palomares Valiente (Pacisa Alcobendas) con 45 asistencias. Aitana Cuevas Mendiavilla (Pacisa Alcobendas) con 40 asistencias. Sara Gómez Ferreiro (Kemegal Cortegada) con 40 asistencias.

La major marca de asistencias en un partido la poseen Aitana Cuevas Mendiavilla (Pacisa Alcobendas) y Gema García Mata (Ciudad de los Adelantados) con 11 asistencias.

Balones Recuperados:

Christina Elizabeth Marinacci (Laboratorios Ynsadiet Leganés) con 34 balones recuperados. Esther Molinero Fernández (Olímpico 64 Colegio Santa Gema) con 29 balones recuperados. Regina Gómez Iglesias (Instituto de Fertilidad Air Europa) con 29 balones recuperados. Paula Justel Aldehuela (Laboratorios Ynsadiet Leganés) con 27 balones recuperados. Paula Palomares Valiente (Pacisa Alcobendas)con 27 balones recuperados.

La mejor marca individual corresponden a: Paula Justel Aldehuela (Laboratorios Ynsadiet Leganés), Gema García Mata (Ciudad de los Adelantados), Chantel Zena Charles (Batalways Extremadura) y Marta Rabassa Manzano con 6 balones recuperados.

Tapones:

Bineta Ndoye (Ciudad de los Adelantados) con 21 tapones.* Tydesheaia Ladejenee Pool (Vega Lagunera Adareva) con 16 tapones. Daira Varas García (Distrito Olímpico) con 14 tapones. Marta Blanes Macho (Rivas Ecopolis) con 12 tapones. Aitana Cuevas Mendiavilla (Pacisa Alcobendas) con 10 tapones.

La mejor marca individual corresponde a Bineta Ndoye (Ciudad de los Adelantados) con 7 tapones. *La jugadora y el club acordaron su desvinculación y la senegalesa ya pertenece a la plantilla del CLub Deportivo Bembibre de LF1.

Faltas Recibidas:

Pamela Moral Benavent (Batalways Extremadura) con 65 faltas recibidas. Dovile Miliauskaite (Rivas Ecopolis) con 58 faltas recibidas. Daira Varas García (Distrito Olímpico) con 54 faltas recibidas. Yohanna Morton Gautreaux (Distrito Olímpico) con 54 faltas recibidas. Aitana Cuevas Mendiavilla (Pacisa Alcobendas) con 53 faltas recibidas.

Dovile Miliauskaite (Rivas Ecopolis) es la jugadora que más faltas ha recibido en un partido con 11.

Valoración:

Patricia Soler Suárez (Instituto de Fertilidad Air Europa) con 245 créditos de valoración. Aitana Cuevas Mendiavilla (Pacisa Alcobendas) con 244 créditos de valoración. Daira Varas García (Distrito Olímpico) con 216 créditos de valoración. Ngwanma Onyeuku (Vega Lagunera Adareva) con 214 créditos de valoración. Paula Ginzo Arantes (Rivas Ecopolis) con 202 créditos de valoración.

El cinco ideal solobasket del Grupo b Base Escolta Alero Ala-pívot Pívot Lucia Togores Tyonna Outland Ngwanma Onyeuku Patricia Soler Aitana Cuevas Rivas Ecopolis Ciudad de los Adelantados Vega Lagunera Adareva Instituto de Fertilidad Air Europa Pacisa Alcobendas 11,1 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias 14,9 de valoración 12,6 puntos, 4,6 rebotes 14,1 de valoración 17,9 puntos y 8,3 rebotes 17,8 de valoración 14 puntos y 10,9 rebotes 20,4 de valoración 15,4 puntos y 8 rebotes 20,3 de valoración

Entrenador: José Ignacio García Fernández (Laboratorios Ynsadiet Leganés).

Quinteto B de Solobasket

Base: Gema García Mata (Ciudad de los Adelantados).

Escolta: Celia María Menéndez (Pacisa Alcobendas).

Alero: Tydesheaia Ladejenee Pool (Vega Lagunera Adareva)

Ala-Pivot: Christina Elizabeth Marinacci (Laboratorios Ynsadiet Leganés)

Pivot: Daira Varas García (Distrito Olímpico)

Entrenador: José María Cerrato Giralda (Pacisa Alcobendas)

CLASIFICACIÓN GRUPO B

Para finalizar contaremos con las opiniones de las protagonistas de la competición, hablamos con algunos equipos y aquí tienen el resultado.

Estitxu Ibarretxe (Entrenadora GDKO Ibaizabal)

A continuación paso a dar las impresiones sobre la LF2 16-17 desde el GDKO Ibaizabal.

En cuanto a la competición:

"En esta primera fase de la competición se ha dado una gran igualdad entre todos los equipos, sobre todo entre los equipos de la parte media y alta de la clasificación. Si bien es cierto que parece que hay dos equipos que están por encima como son el Aros y el Sant Adriá y después un grupo de 6 o 7 equipos que parece que lucharemos por las 2 plazas mas disponibles para la fase de ascenso.

Por lo que queda una 2ª vuelta muy interesante y sobre todo donde se verá la progresión de los equipos a lo largo de la temporada y serán muchos los partidos de máxima tensión con todo aun por decidir. En esta liga no hay rival fácil, ni partido ganado o perdido antes de jugarlo."

En cuanto al GDKO Ibaizabal dentro de la competición:

Iniciamos la competición de una manera muy irregular tras una pretemporada complicada por las lesiones que nos llevo a unas jornadas iniciales de muchos errores y poca solidez en el juego colectivo y nos llevo a perder partidos que en otro momento podríamos, al menos, haber competido.

Este inicio nos ha hecho que nos cueste entrar en el ritmo de la competición, perdiendo varios partidos en los minutos finales.

Creo que nos queda aun mucho camino que recorrer y muchos detalles a mejorar ya que en estos partidos igualados serán importantísimos los detalles y la capacidad como equipo de saberlos afrontar.

Solo el trabajo en equipo nos dará la capacidad de poder competir en cada partido durante esta segunda vuelta y ver hasta donde somos capaces de llegar.

Ainara Ramasco Cerecero (Jugadora GDKO Ibaizabal)

Esta siendo una temporada bonita e igualada exceptuando los dos equipo que se han ganado el primero y segundo puesto Aros Patatas Hijolusa y Femení Sant Adriá, estamos 4 o 5 equipos muy igualados y peleando por los puestos de arriba, sin hacer de menos a ningún equipo porque también nos hemos encontrado con sorpresas.

Y en cuanto a nosotras no hemos tenido un comienzo de temporada nada fácil, así como otros años la mayoría nos conocíamos este año teníamos mas gente nueva y joven y esto siempre lleva algo más de tiempo para adaptarse y que el equipo se conozca. Además tuvimos la mala suerte de que uno de nuestros referentes interiores sufrió una lesión y jugadoras jóvenes tuvieron que asumir roles diferentes a los que estaban acostumbradas. Pero a pesar de nuestro duro comienzo poco a poco nos empezaron a salir las cosas y hemos ido obteniendo buenos resultados, ahora nos queda seguir trabajando para conseguir llegar lo más lejos que el equipo pueda.

Javier Aladren Viturín (Entrenador Azulejos Moncayo Basket Boscos BFA)

Desde mi punto de vista estamos en una liga muy igualada tal y como demuestra que cualquier equipo de abajo puede ganar a los de arriba, eso es lo que le hace mas atractiva. El trabajar con jugadoras de la casa que disfrutan de su segunda experiencia en la liga hace que el reto de la salvación sea nuestro mayor objetivo, hemos sabido reponernos a la lesión de nuestro fichaje Bea Royo y las demás lesiones a lo largo de estos meses para poder afrontar la segunda vuelta con energías renovadas.

Solo esperamos cumplir nuestros objetivo lo antes posible y seguir creciendo como jugadoras.

Eva Lacort Beltran (Jugadora Azulejos Moncayo Basket Boscos BFA)

A tan sólo una jornada para terminar la primera vuelta, puedo decir, que estamos en un grupo muy igualado, en el que hay 3 ó 4 equipos que están un peldaño por encima de los demás, pero en el que cualquiera puede ganar a cualquiera. Como jugadora es una competición muy bonita que te obliga a exigirte cada fin de semana. Para nosotras es un privilegio y un orgullo poder defender los colores de nuestra tierra por todo el panorama nacional y cada victoria que obtenemos supone una tremenda alegría y un refuerzo al trabajo que estamos haciendo.

Dolores Suárez ( Entrenadora de Extremadura Batalways):

Rivales de gran calidad y competitividad los que nos han tocado en este grupo B.

Nuestro inicio fue algo pésimo, debido sobre todo al poco rodaje obtenido en un equipo formado principalmente por jugadoras jóvenes y nuevas en la categoría. Pero todo ha ido poco a poco de menos a más, debido sobre todo a la implicación de las chicas y a la consolidación de los conceptos trabajados.

Destacar los equipos de Madrid y los de Tenerife, que son los grandes expertos de esta competición, por supuesto sin desmerecer a los demás, ya que en esta competición no hay rival fácil ni difícil.

Nos espera una segunda vuelta apasionante, en la que seguro seguiremos viendo el gran basket que hemos visto hasta ahora.

Como aspecto a añadir, sólo decir que somos uno de los clubes perjudicados en el tema de desplazamientos, teniendo como mas cercano los viajes a Madrid de cinco horas en bus. Una revisión del sistema de competición buscando la mejora de este aspecto, seria de gran ayuda para clubes humildes que empiezan con gran ilusión en esto.

Laisse Milhomem (jugadora y capitana del Extremadura Batalways)

La competición en este grupo está siendo bastante difícil como era esperado, los equipos son muy fuertes y muy completos. Nosotras no hemos empezado de la mejor manera pero con trabajo y esfuerzo hemos conseguido alcanzar victorias importantes a pesar de algunas derrotas que nos hicieron mucho daño, principalmente en casa. Pero poco a poco nos fuimos encontrando en pista y ya es bastante visible la conexión que tenemos. Logramos puntos importantes en nuestro juego pero aun falta mejorar en otros. Estoy segura que con más trabajo y dedicación de ambas partes, jugadoras y entrenadora, como hemos venido haciendo, hasta ahora, conseguiremos más éxitos. Esperamos empezar el año de la mejor manera aprovechando el factor casa en los dos primeros partidos. Y por qué no una sorpresa buena y buen regalo de reyes! (risas).

Nacho García (Entrenador de Laboratorios Yndiaset Leganés)

Está siendo una temporada casi perfecta. Después de la profunda renovación del equipo, donde hemos cambiado a 6 jugadoras, las dudas que teníamos de que el equipo pudiese funcionar como tal y cuánto tiempo nos llevaría sincronizar todas las nuevas piezas ha sido mucho más rápido de lo que pensábamos. Seguimos teniendo un amplio margen de mejora, que esperemos que nos haga poder meternos en la Fase de Ascenso de este año.. La verdad es que al equipo no se le puede pedir más. Las jugadoras están comprometidas con el club, con la forma de jugar, y con que todas son igual de importantes. El trabajo nos está dando resultados por encima de lo que esperábamos, pero mi experiencia me dice que las segundas vueltas son las que determinan tu futuro al final de la temporada, con lo que cada uno acabará en el lugar que le corresponde.

En cuanto al grupo B me parece que es un grupo muy complicado. Sabes que si no pones el 100% en cada partido cualquiera puede ganar a cualquiera. Nosotros seguiremos a lo nuestro, entrenar duro y jugar cada partido como si fuese el último. En esto no puedo poner ningún pero al equipo, ya que su actitud en el día a día y en los partidos es intachable. A esto ayuda la gran química que existe entre todos los que formamos parte del equipo.

María Villar (Jugadora de Laboratoria Ynsadiet Leganés)

"La competición hasta el momento está siendo bastante igualada , ya que, como se puede ver en los resultados y en la clasificación cualquiera puede ganar o perder. Por eso no te puedes confiar ni relajar ante ningún rival.

En cuanto a las aspiraciones siempre queremos llegar a lo más alto, y para ello hay que trabajar muy duro y sin descanso. Por eso, nos preocupamos de trabajar el día a día en cada entrenamiento y salir a cada partido como si de una final se tratase. Ese es el único camino para llegar en las mejores condiciones, físicas y mentales, a la recta final de toda una temporada de trabajo"

María Isabel Fernández Pérez (Entrenadora Aros de Patatas Hijolusa).

Es una liga muy igualada, quizás no haya ningún súper equipo diseñado para ascender como los últimos años pero la calidad del grupo a mejorado. En nuestro grupo tienen más protagonismo las jugadoras nacionales y eso lo hace más atractivo .

La primera vuelta nosotras hemos dominado en clasificación pero nos quedan 14 partidos muy duros y vamos a sufrir en cada pista ,la lucha por el play off y el descenso involucraran a más equipos de lo habitual y esto también hará más atractiva la competición

Patricia Benet (Jugadora del Aros Patata Hijolusa)

Con la nueva configuración de los grupos creo que estamos viendo una liga bastante igualada, donde todos pueden ganar y perder contra todos.

Para mi los equipos catalanes recién ascendidos están siendo la sorpresa de la competición, donde Les Corts y Lima están peleando por entrar en fase contra equipos a priori mucho más completos. Están planteando un juego muy serio y pueden ser la revelación de la temporada.

Creo que no hay ninguna duda de que Sant Adriá es el favorito del grupo, por jugadoras, juego y que el año pasado jugaron la final de la fase. Al igual que Ibaizabal.

Es bonito tener una liga competitiva, donde a estas alturas de la liga la mayoría de equipos aún tienen opción de meterse en fase. va a ser una segunda vuelta muy dura por eso mismo. nosotras hemos empezado muy bien, pero como digo, nos espera una segunda vuelta muy difícil en la que cada partido va a ser una final y vamos a tener que trabajar mucho si queremos seguir dentro de puestos de play off.

Como nos dicen nuestras entrenadoras, por llegar a navidades invictas no te aseguras nada. Hay que seguir cada semana trabajando, creciendo y sumando. Creo que tanto Moses como nosotras tenemos claro que esto es como una maratón y no es como se empieza sino como se acaba.

Vamos a tener una segunda vuelta muy divertida y con muchas sorpresas.

Luis Birigay (Entrenador del Campus Promete LF2)

"La competición está resultando según lo previsto: mucho nivel y mucha igualdad. Algunos clubs cuentan con una estructura profesional, con jugadoras de más nivel; y otros presentan equipos formados por jugadoras locales, pero con gran compromiso y personalidad. Esto determina que no haya enemigo fácil y que todos los partidos sean competidos. Para nosotros esto resulta muy atractivo, pues tenemos muchas jugadoras en formación, que de esta manera se enfrentan cada semana a retos de alto nivel, y muy diferentes unos de otros.

En cuanto a la valoración de nuestra participación, estamos intentando cumplir con nuestros objetivos, que en ocasiones no son fácilmente compatibles. nuestro compromiso es la formación y desarrollo de cada jugadora, pero dentro de mantener un nivel competitivo que nos permita mantenernos en la categoría. de momento vamos cumpliendo ambos objetivos, nos encontramos en una posición cómoda, y hemos demostrado que podemos competir cualquier partido. también estamos orgullosos de haber hecho debutar tres junior, y haber dado muchos minutos a jugadoras sin experiencia en la categoría.

Para la segunda vuelta, debemos ganar en regularidad y estabilidad, para seguir compitiendo y dar seguridad a estas jugadoras jóvenes que son la base y el sentido de nuestro equipo. también debemos intentar elevar nuestro nivel competitivo, con el fin de acercar a nuestras jugadoras al equipo de LF1."

Sara Guillén (Jugadora del Campus Promete LF2)

"La primera fase de la temporada nos ha permitido adaptarnos a la manera de jugar de cada una para poder trabajar en conjunto, como equipo. Aunque los resultados no hayan acompañado, estoy segura de que lo que queda de temporada daremos todas nuestro máximo para poder mantenernos en esta categoría. Sabíamos desde un principio que esto no iba a ser fácil: un grupo totalmente nuevo con variedad de estilos de juego y personalidades; pero con todo el trabajo que hay detrás y que se demuestra en cada entrenamiento y en cada partido, no cabe duda de que vamos por el buen camino."

Laura Arroyo (Jugadora del Campus Promete LF2)

"Considero que el grupo es bastante igualado. En muchas jornadas hay sorpresas y resultados muy ajustados.

Hemos ganado algún partido difícil fuera de casa como por ejemplo el de Tenerife y hemos sabido competir contra los equipos de la parte alta de la tabla. Sin embargo hemos dejado escapar partidos en principio más asequibles.

Respecto al equipo, creo que somos muy competitivas y hemos demostrado que con ambición podemos ganar a cualquiera pero tenemos que creérnoslo y ser más regulares."

Tenemos que conseguir hacernos fuertes en Lobete y asegurarnos victorias en casa."

Elizabeth Vivas (Jugadora del Ciudad de los Adelantados)

Creo que el grupo está muy igualado como se puede mirar en la tabla. Todos los equipos muy empatados y las diferencias son mínimas, así que creo que la liga va a estar así de apretada hasta el final y nadie se va a poder relajar ni un solo partido porque lo acabas pagando. Entrar en la fase va a estar apretado, así que esperemos seguir trabajando a la vuelta de vacaciones, hacernos mas fuertes y seguir sacando victorias!

Santiago Díaz Mateos (Presidente Olímpico 64 Colegio Santa Gema)

La competición de por sí me parece apasionante, siempre me lo ha parecido y era nuestro objetivo llegar hasta ahí y dar la importancia que tiene y se merece al baloncesto femenino, que tantas alegrías nos ha dado en los últimos años y en el que tanta ilusión hemos puesto en el club en la última década.

La primera impresión es que ha perdido poder económico y, aunque quizás eso nos ha permitido estar en nuestra segunda temporada en la categoría, es una pena, porque el deporte femenino en general y en nuestro caso, el basket femenino, se merecería mayor apoyo y repercusión. Entendiendo que la situación económica no es la más óptima, estoy seguro que deberíamos aprender a vender mejor nuestro baloncesto, porque tiene muchas posibilidades y sobre todo, mucho recorrido y en ello estamos todos.

Hay grandes equipos en la categoría, con muchas jugadoras importantes que han estado o podrían estar si duda en liga femenina y eso le da mucho nivel a la competición. Todos los equipos tienen jugadoras determinantes, de las que resuelven partidos, de las que da gusto aprender y disfrutar y competir contra todos estos equipos es un lujo.

Nosotros estamos deseando y persiguiendo nuestra primera victoria con todas nuestras fuerzas y aunque no es fácil y estamos pasando bastantes dificultades (de todo tipo), estamos muy orgullosos de nuestra plantilla y el cuerpo técnico, que son todos increíbles. Estamos trabajando muy bien y da gusto convivir con este equipo, pero queremos más, no vamos a parar, no nos vale con competir y queremos ganar. Volveremos con más fuerza en el 2017 para cambiar la dinámica de derrotas y la competición nos pondrá donde merezcamos, pero no cambiamos a nadie de este grupo por nada del mundo.

Aprovechamos para desear a todos nuestros compañeros de competición unas felices fiestas y que se cumplan todos los deseos e ilusiones para este 2017 que está arrancando. Por su puesto, a vosotros también y como no, agradeceros todo el trabajo que hacéis por y para el baloncesto femenino.

Sara Ginés (Jugadora y capitana del Olímpico 64 Colegio Santa Gema)

Bueno, llevando 12 derrotas como las que llevamos, se está haciendo bastante dura al igual que difícil. Hemos competido casi todos los partidos que hemos jugado, perdiendo de muy pocos puntos, y no hemos sabido rematar. Pienso que tenemos equipo para estar mejor situadas en la tabla.

Todavía queda la segunda vuelta y pienso y confío en que será diferente. Somos un equipo que nunca se rinde y que la unión, la humildad y el compromiso que nos tenemos hace que esto siga a flote y no dejemos que nos hunda.

La liga seguirá igual de dura y sobre todo difícil para mantener la categoría pero no dejaremos de luchar.

Isaac Fernández (Entrenador Lima-Horta Barcelona)

Tras finalizar la primera vuelta, la sensación general es que la competición ha mejorado y a subido de nivel. Vuelven a existir proyectos muy interesantes en ambos grupos.

Y en general, nuestro grupo, esta muy divertido, creo que permite soñar porque la sensación que da es que cualquiera puede ganar y perder con cualquiera. También te obliga a estar muy alerta, perder dos-tres partidos seguidos te obliga a mirar abajo, donde los equipos que ahora están en esa posición seguro que apretaran en la segunda vuelta.

En lo que se refiere a la clasificación, creo que Aros y Sant Adriá van estar arriba, las otras dos plazas va a estar muy igualado, dependerá de dinámicas, lesiones etc etc... y por abajo creo que el corte del descenso puede estar entre las 7-8-9 victorias.

Vanesa Verbo (Jugadora del Lima-Horta Barcelona)

Bajo mi punto de vista el grupo A de lf2 es un lobo con piel de cordero. Que cuando se inicia un partido ninguno de los dos rivales tiene claro que va a ganar, sea el equipo que sea. Que cuando te despistas y encajas alguna derrota seguida ya te adelantan por la derecha y sin intermitente. De menos a más, donde en esta segunda vuelta, a parte de plantillas reforzadas, va a estar llena de sorpresas, eso diría yo, un grupo de sorpresas donde muchos equipos van a luchar por las primeras posiciones. Sin duda por eso, que la belleza de los sitios que se visitan es tan grande como la cantidad de km que nos recorremos. En definitiva, un grupo bonito en el que apetece jugar y competir por su calidad y rivalidad, eso sí, no es apto para cardiacos.

Ahora hemos elaborado 2 quintetos, uno de jugadoras nacionales y otro de jugadoras extranjeras.

El cinco ideal solobasket nacional es Base Escolta Alero Ala-pívot Pívot Lucia Togores María Ylenia Manzanares Nerea Garmendia Patricia Soler Aitana Cuevas Pacisa Alcobendas RC Celta Zorka Linkia FP - Joventut Les Corts Instituto de Fertilidad Air Europa Pacisa Alcobendas 11,1 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias 14,9 de valoración 9,5 puntos, 11,5 rebotes y 3,8 asistencias 20,9 de valoración 16,5 puntos y 7,2 rebotes 19,4 de valoración 14 puntos y 10,9 rebotes 20,4 de valoración 15,4 puntos y 8 rebotes 20,3 de valoración

El cinco ideal solobasket extranjero es Base Escolta Alero Ala-pívot Pívot Tyonna Outland Ngwanma Onyeuku Joy Alexis Brown Achiri Ade Minata Keita Ciudad de los Adelantados Vega Lagunera Adareva Universidad de Oviedo GDKO Ibaizabal CB Arxil 12,6 puntos, 4,6 rebotes 14,1 de valoración 17,9 puntos y 8,3 rebotes 17,8 de valoración 13 puntos, 7 rebotes y 4 tapones 26 de valoración 14,5 puntos y 12,5 rebotes 20,3 de valoración 16,4 puntos y 12,5 rebotes 21,3 de valoración

El cinco ideal solobasket de la LF2 es Base Escolta Alero Ala-pívot Pívot Lucia Togores María Ylenia Manzanares Ngwanma Onyeuku Joy Alexis Brown Aitana Cuevas Pacisa Alcobendas RC Celta Zorka Vega Lagunera Adareva Universidad de Oviedo Pacisa Alcobendas 11,1 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias 14,9 de valoración 9,5 puntos, 11,5 rebotes y 3,8 asistencias 20,9 de valoración 17,9 puntos y 8,3 rebotes 17,8 de valoración 13 puntos, 7 rebotes y 4 tapones 26 de valoración 12 puntos, 21 rebotes 25 de valoración

Desde aquí agradecer a los equipos su amabilidad y predisposición para participar, si algún equipo se ha quedado fuera le invito a ponerse en contacto con nosotros.