Ander García: "En LEB Plata, hoy en día, es muy complicado vivir del basket"

La pasada semana el Sammic ISB certificaba su título de campeón de la LEB Plata 2016-17 y lograba el ascenso directo a LEB Oro. En el equipo dirigido por Íker Bueno domina la juventud y el jugador más veterano es Ander García (28 años). El escolta nacido en Bergara acumula cuatro temporadas consecutivas en LEB Plata donde se ha consolidado como uno de los escoltas nacionales más relevantes. Esta temporada ha sido pieza importante en el éxito de Sammic ISB, donde ha firmado 9.8 puntos y 2.7 rebotes por partido.

Ander valora para Solobasket la temporada de Sammic y repasamos su trayectoria y sus perspectivas de cara al futuro

La primera pregunta es obligada: ¿Cómo se ha vivido el ascenso directo en el equipo? ¿Os esperabáis una temporada tan buena?

Ha sido algo increible. Todavía no acabas de asimilar lo conseguido, creo que cuando pase un tiempo nos daremos cuenta de lo que hemos logrado. Ahora estamos en una nube y queremos disfrutar de esto al máximo. Yo creo que nadie se esperaba un final así antes de empezar el año. Trasncurridas unas jornadas y con el equipo al completo, me dí cuenta de que podía ser un año inolvidable. Venía a un equipo con una calidad enorme y con un hambre de trabajar único ¿Por qué no soñar con esa primera plaza?.

Acabáis la liga siendo la mejor defensa de la liga con diferencia y dejando a vuestro último rival en 45 puntos. ¿Cuál es la clave de esa eficacia defensiva? ¿Cómo fue tu adaptación al equipo y a los sistemas de Íker Bueno?

Teníamos mucha calidad en ataque, sabíamos que con eso ibamos a sacar partidos, pero si queríamos hacer algo grande debíamos empezar por la defensa. Íker nos insistía en que debíamos ser un equipo fuerte atrás y que si conseguiamos ser un defensa sólida pocos equipos nos ganarían. La verdad que la adaptación fue muy buena y rápida, conocía la filosofía del Iraurgi y eso me ha ayudado mucho. Con Íker, desde el primer momento conecté muy bien, él me conocía y me ha ayudado mucho, sabía de lo que era capaz en ataque, y quería que diera ese paso adelante en defensa.

Sobre tus compañeros de equipo, ¿Crees que veremos a Dezelski y/o Karena en LEB Oro o incluso en ACB en un futuro próximo o acabarán teniendo que buscar opciones en el extranjero como muchos de los mejores jugadores de la liga en los últimos años (Washburn, Yates, Bowman…)? ¿Y qué futuro le ves a Gaizka Maiza?

Han demostrado este año que son jugadores determinantes en LEB Plata, en el mundo del deporte a parte de ser bueno se necesita suerte para llegar arriba, tanto Tim como Mike pueden llegar más arriba, ojalá que en unos años les veamos en la tele, solo el tiempo nos lo dirá.

Gaizka tiene el futuro que él quiera, es muy bueno y se lo tiene que creer, juega muy facil a baloncesto y tiene un talento innato. Yo no le conocía mucho, pero este año me ha sorprendido, para mí el mejor base de la liga, aparte de gran jugador, buena persona, me llevo un buen amigo y le voy a ayudar en lo que pueda.

¿Qué ha significado para ti este ascenso después de cuatro temporadas en la LEB Plata y siendo el jugador más ‘veterano’ del equipo?

Este ascenso me ha hecho seguir teniendo hambre de baloncesto, he disfrutado como un niño, he conseguido ser campeón de la ACB, pero lo conseguido este año lo supera, sentirme parte importante de este ascenso ver a la afición disfrutar y ver tanto sentimiento sobre una cancha de baloncesto me hace ser feliz.

¿Crees que Sammic ISB podrá salir en LEB Oro la temporada que viene? ¿Se ha hablado del tema en el entorno del equipo? ¿Te gustaría seguir vinculado al proyecto si el ascenso se hace efectivo finalmente?

La verdad que no pensamos en eso ahora mismo, intentamos disfrutar de lo conseguido, ya habrá tiempo de pensar en eso, no solo depende del club, depende de muchas cosas. Me han tratado como un familia desde el primer día, les debo mucho a Iraurgi, claro que me gustaría seguir vinculado a este club, todavía tengo baloncesto dentro de mí.

Un joven Ander García (arriba a la izquierda) celebra el título de Liga ACB 2008 con TAU

A tus 28 años llevas una larga trayectoria deportiva a tus espaldas. Tras formarte en la base de Baskonia llegaste al primer equipo la temporada 2007-08 pudiendo vivir desde dentro el triunfo en la ACB así como competir en Euroleague. ¿Qué recuerdo guardas de aquella temporada? ¿Qué anécdota es la que más te ha marcado de todos esos momentos?

Son años de transición que te valen para aprender mucho. No los cambiaría por nada, pero sinceramente me quedo con los momentos vividos este año.

Anecdotas hay muchas, recuerdo un partido en Belgrado con TAU. Estábamos en el vestuario y me hicieron salir a pista a mí solo, dos horas antes del partido y con el pabellón ya lleno. Yo salí tránquilamente a pista y en cuanto aparecí en el parquet el pabellón se caía en pitidos y abucheos hacía mí. Solo recuerdo que me cayeron dos mecheros al lado y me fuí corriendo de vuelta al vestuario y allí todos estaban riéndose de mi.

Tras varios años en EBA, llegas a la LEB Plata de la mano de Xuven ¿Cómo recuerdas aquel momento?

Fue mi primer año en LEB Plata, llegaba con muchas ganas de hacerlo bien, empecé el año a un nivel muy bueno siendo el tercer jugador más valorado y el primero nacional de la liga en las cuatro primeras jornadas, pero en un golpe fortuito me rompieron el peroné y ahí se acabó mi temporada. Hacia el Xuven solo tengo palabras de agradecimiento.

Esta temporada has empezado a compaginar la práctica del baloncesto con otras actividades profesionales, ¿Cómo ha afectado a tu dinámica con el equipo? ¿Crees que en la situación actual de los clubes de las competiciones FEB llega un momento en que un jugador más o menos veterano empieza a buscar otras alternativas para poder labrarse un porvenir?

Este año he compaginado el baloncesto con un trabajo, si es cierto que te notas algo más cansado sobre todo cuando van pasando las semanas, a la hora de tirar de piernas notas que no están al 100% pero la verdad que he conseguido llevarlo bastante bien. En estas ligas, hoy en día es muy complicado vivir de ellas.

¿Cómo te planteas el futuro? ¿Te ves en Oro con Iraurgi? ¿Te plantearías otro proyecto en LEB Plata llegado el caso?

La verdad que no miro al futuro ahora mismo, voy viviendo el día a día, dentro de unos meses iremos viendo cosas, pero sí, por qué no jugar en Oro con Iraurgi, sería algo bonito, otros proyectos lejos de casa no creo, a no ser que me paguen mucho, entonces me lo plantearía (risas).

Llegaste a competir en la LEB Bronce con Archena, ¿Cómo ha cambiado el nivel de recursos desde aquellas temporadas ‘doradas’ de las Ligas LEB (2007-08, 2008-09) a las temporadas más recientes?

Era otra epoca, en aquellos tiempos había más dinero. Ese es el cambio.

De todas tus etapas, ¿Qué entrenador/es han sido los que más te han marcado?

De todos los entrenadores aprendes cosas, no sabría decirte uno en concreto, siempre me he llevado bien con todos ellos, desde pequeño me han enseñado a tener respeto hacia un entrenador y eso me ha ayudado mucho.