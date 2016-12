Aros y Leganés siguen dominando en Liga Femenina 2

Aros Patatas Hijolusa único equipo invicto en la competición

Olímpico 64 Colegio Santa Gema único equipo sin conocer la victoria en la competición

En el grupo A se aprieta la zona baja Ponce Valladolid gana después de 8 partidos y Universidad de Oviedo consigue su 2 triunfo

Picken Claret más cerca de la salvación en el grupo B

Antes de despedir el año se ha jugado la jornada 12 de la competición que ha dejado muy buen sabor de boca a muchos equipos y jugadoras. Hasta 3 jugadoras superaron la treintena de valoración, estas fueron: Aitana Cuevas, Christina Marinacci y Ngwanma Onyeuku, siendo la última la MVP del grupo B y la mejor valorada de toda la competición.

En el grupo A todo sigue igual por la zona alta, Aros Patatas Hijolusa y Snatt´s Femení Sant Adriá mandan con claridad, las primeras son el único equipo que aún no conoce la derrota, pero lo que más sorprende han sido los triunfos de los dos equipos de la zona baja, por una parte Universidad de Oviedo ha sorprendido en su visita al ADBA ganando (65-73) y después de 8 derrotas seguidas Ponce Valladolid vuelve a sonreir a costa de Segle XXI a las que ganaron por (74-60).

En el grupo B por su parte Laboratorios Ynsadiet Leganés sigue como líder en solitario, aunque sufrió para ganar a Valencia BC (68-74), aunque muy cerca esta Pacisa Alcobendas. Picken Claret da un paso muy importante para la permanencia después de ganar a Instituto de Fertilidad Air Europa (66-57), Olímpico 64 Colegio Santa Gema cerrará el año sin conocer la victoria. Los equipos de Tenerife despiden el año con buen sabor de boca, Vega Lagunera Adareva suma su cuarto triunfo seguido para colocarse en la 4 posición, mientras que Ciudad de Los Adelantados va recuperando jugadoras y dando oportunidad a la cantera para debutar en la categoría, esta vez le tocó a Valeria Chinea que fue capaz de anotar 2 puntos.

RESULTADOS LF 2 - GRUPO A JORNADA 11

Las Claves de la Jornada - Grupo A

Linkia FP - Joventut Les Corts

Linkia Fp-Joventut Les Corts terminó sufriendo para ganar un partido que pareció tener dominado en la primera mitad con un parcial de (47-33), pero las lucenses despertaron en el tercer cuarto con un parcial de (11-19) para darle mucha emoción al partido, pero finalmente las de Juan Necega no pudieron remontar. Angels Farre fue la mejor de su equipo con 18 puntos, por parte gallega la mejor fue Tamara Montero con 12 puntos.

ADBA y Universidad de Oviedo disputaron un partido muy bonito donde el triunfo se fue al lado asturiano gracias a un último cuarto pobre para ambos equipos (6-11). Las de Enrique Urrutia despiden el año con un triunfo y con muy buenas sensaciones. En las locales la mejor fue Claudia Alonso con 13 puntos y 9 rebotes (22 de valoración), pero insuficiente ante el gran partido de Joy Alexis Brown que se fue hasta los 21 puntos y 16 rebotes (27 de valoración).

CB Arxil y Snatt´s Femení Sant Adriá ofrecieron un partido donde la anotación llegó muy a cuenta gotas. El desacierto en ambas escuadras fue importante, las locales se quedaron en un 32% en tiros de de campo, con un paupérrimo 1/16 desde el triple, mientras que las catalanas ofrecieron un triste 10/38 en tiros de 2 para un 26%. Minata Keita aprovechó los malos porcentajes de tiro para sumar 12 puntos y 21 rebotes, 8 de ellos ofensivos para sumar 25 de valoración. Por parte visitante la mejor fue Helena López con 12 puntos, 5 rebotes y 5 balones recuperados (14 valoración).

CB Arxil contra Sant Adriá. Foto: Rafa Vázquez

Lima - Horta Barcelona y Añares Rioja ISB ofrecieron un partido muy igualado y no apto para cardíacos que terminó del lado catalán gracias al gran partido de Gala Mestres autora de 19 puntos, 5 rebotes y 4 balones recuperados (21 de valoración), por parte visitante la mejor valorada fue Marieme Cisse con 13 puntos y 11 rebotes (13 de valoración)

Ponce Valladolid volvió a sonreir, después de acumular 8 derrotas seguidas, todo parecía indicar que el equipo de David Barrio había entrado en una espiral de negatividad, pero el trío formado por Alejandra de la Fuente, Mame Toure y Elizabeth Lovett fue determinante para el triunfo, las dos primeras valoraron 26 y 21 respectivamente mientras que la última sumó 24 puntos. Por parte visitante la mejor fue Silvia Serrat con 6 puntos y 15 rebotes (22 de valoración).

RC Celta Zorka hizo sudar de lo lindo al equipo de María Isabel Fernández, las gallegas a puntos estuvieron de sorprender y endosar la primera derrota al Aros Patatas Hijolusa, pero el gran partido de Maria Ylenia Manzanares que jugueteó con el triple doble gracias a sus 5 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias y 5 balones recuperados (23 de valoración), pero en las visitantes Andrea Alcantara y Patricia Benet pusieron los puntos con 23 y 20 respectivamente, la mejor valorada fue Itsaso Conde con 13 puntos, 7 rebotes y 4 tapones (24 de valoración).

Kemegal Cortegada sigue en la zona alta, ocupa la tercera posición después de su triunfo contra GDKO Ibaizabal que acaba el año con 2 derrotas seguidas que le bajan al 5 puesto. Las vascas pagaron caro su último mal cuarto (18-8) y con ello haciendo inútil el gran partido de Achiri Ade que se fue hasta los 13 puntos y 11 rebotes (20 de valoración). En las gallegas por su parte la mejor fue Sara Gómez con 11 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias (19 de valoración).

El cinco ideal solobasket de la semana Grupo A Base Escolta Alero Ala-pívot Pívot Angels Farre María Ylenia Manzanares Itsaso Conde Joy Alexis Brown Minata Keita 18 puntos 21 de valoración 5 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias 23 de valoración 13 puntos, 7 rebotes y 4 tapones 26 de valoración 21 puntos y 16 rebotes MVP 27 de valoración 12 puntos, 21 rebotes 25 de valoración

CLASIFICACIÓN GRUPO A

1 AROS PATATAS HIJOLUSA 11 12 0 904 659 +12 2 SNATT'S FEMENÍ SANT ADRIÁ 11 10 2 807 632 +7 3 KEMEGAL CORTEGADA 11 8 4 792 735 +1 4 LINKIA FP - JOVENTUT LES CORTS 11 8 4 823 773 +4 5 GDKO IBAIZABAL 11 7 5 721 665 -2 6 SEGLE XXI 12 6 6 751 771 -1 7 LIMA-HORTA BARCELONA 11 6 5 817 784 +1 8 C.B. ARXIL 11 6 5 727 739 -1 9 RC CELTA ZORKA 10 5 5 752 720 -1 10 DURÁN MAQUINARIA ENSINO 11 4 7 780 845 -1 11 AÑARES RIOJA ISB 11 3 8 733 797 -3 12 ADBA 11 3 8 698 787 -2 13 PONCE VALLADOLID 11 2 9 685 804 -8 14 UNIVERSIDAD DE OVIEDO 11 1 10 655 934 -3

RESULTADOS LF 2 - GRUPO B JORNADA 11

Las Claves de la Jornada - Grupo B

Picken Claret sigue dando pasos de gigante y cada vez parece tener más cerca la permanencia, y más si le ganas a un rival directo como es ahora mismo Instituto de Fertilidad Air Europa. El equipo de Carles Martínez basó su victoria en la dupla formada por Gloria María Argente y Laura Chahrour que acabaron con 23 y 20 de valoración respectivamente. En las visitantes la mejor fue Patricia Soler con 15 de valoración.

Rivas Ecopolis no ha terminado el año como apuntaba en las primeras jornadas y es que con esta derrota ya acumula 5. El trabajo de Paula Ginzo con 17 puntos y 15 rebotes (23 de valoración) fue insuficiente dado que su equipo tuvo que ir todo el partido a remolque, el parcial de (7-18) del primer cuarto pesó mucho para el equipo de Javier Fort que vió como el equipo de Juan Manuel Ruíz se llevaba el derbi madrileño. Daira Varas con 13 puntos y 10 rebotes (18 de valoración) fue la mejor de las visitantes.

Valeria Chinea en acción. Foto: Ciudad de los Adelantados

Ciudad de los Adelantados castigó duramente a Basket Antiguo Boscos BFA, sobre todo en el segundo cuarto donde la defensa local dejó al equipo de Javier Aladren en 2 puntos. Claudio García pudo aprovechar la ventaja de su equipo para hacer debutar a otra junior como es Valeria Chinea, pero también tuvieron minutos Lucia Becerra y Tiziri Díaz. Aulani Sinclair se fue con 18 puntos y 5 rebotes para ser la mejor valorada con 20. En el bando visitante la mejor fue Patricia Vicente con 15 puntos.

Vega Lagunera Adareva acaba el año de la mejor manera posible con el segundo MVP seguido de Ngwanma Onyeuku gracias a sus 28 puntos y 7 faltas recibidas para sumar 32 de valoración, las amarillas aún no cuentan con la lesionada Laura Bejarano, pero el conjunto lagunero ha sobrellevado, hasta el momento, muy bien la baja de una jugadora importante. El partido estuvo muy igualado pero un erratico último cuarto de las chicas de Luis Birigay con un parcial de (11-21) terminó decantando la balanza para las visitantes. Laura Arroyo fue la mejor local con 15 puntos.

Batalways Extremadura consiguió un triunfo que le aleja un poco de la zona roja, las chicas de Dolores Suárez sacaron mucho provecho de su visita a Madrid. En cambio las chicas de José Luis Hernández, más conocido por Pepon, no tuvieron a la mejor Katia Javier, que se quedó en 11 puntos, pero con 4/12 en tiros de campo, lo que hizo que el buen partido de Esther Molinero (16 puntos y 7 rebotes) por parte visitante destacó Chantel Charles con 13 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias (25 de valoración).

Laboratorios Ynsadiet Leganés sudó más de lo esperado en su visita a Valencia, donde Krisitina Rakovic con 18 puntos y 12 rebotes (29 de valoración) casi tumba al equipo de José Ignacio García, que contó con Christina Marinacci como su mejor jugadora y de paso del partido con 23 puntos y 11 rebotes (31 de valoración)

Para cerrar la jornada otro derbi madrileño, esta vez Pacisa Alcobendas contra Movistar Estudiantes. Un partido marcado por la igualdad y la emoción durante los 40 minutos, la escuadra de José María Cerrato volvió a contar con grandes números con la pareja del duo dinámico, hablamos de Aitana Cuevas y Paula Palomares. La interior acabó con 30 puntos y 6 rebotes (30 de valoración) mientras que la exterior se quedó en 17 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias (23 de valoración). En la escuadra de Adolfo González las mejores fueron las interiores destacando el partido de Clara Rodríguez con 8 puntos y 13 rebotes (20 de valoración) saliendo desde el banquillo y de Mariana González 19 puntos y 11 rebotes (19 de valoración).

El cinco ideal solobasket de la semana grupo b Base Escolta Alero Ala-pívot Pívot Paula Palomares Chantal Charles Ngwanma Onyeuku Christina Marinacci Aitana Cuevas 17 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias 23 de valoración 13 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias 25 de valoración 22 puntos y 12 rebotes MVP con 32 de valoración 23 puntos y 11 rebotes 31 de valoración 30 puntos y 6 rebotes 3o de valoración

CLASIFICACIÓN GRUPO B

Hablamos con varias protagonistas de la competición, aquí tienen lo que nos cuentan ellas y ellos.

Sergio Manzano (Entrenador de Linkia FP - Joventut Les Corts)

​ Sergio Manzano. Foto: Linkia - FP Joventut Les Corts

Sin hacer mucho ruido son ya una realidad en el grupo A de la LF2 ¿Cuál ha sido el secreto del equipo? ¿Había dudas por ser un recién ascendido? ¿Cuál es el objetivo del equipo?

El secreto es tener grandes jugadoras dentro y fuera de la pista que hacen que todo sea más fácil. Tener un grupo de jugadoras que llevan años jugando juntas ayuda mucho a las nuevas y jóvenes jugadoras.

Claro que había dudas, no conocíamos la competición y nos costó adaptarnos a la intensidad y los viajes pero ahora mismo creo que el equipo está respondiendo a la perfección.

Es nuestra primera temporada en LF2 tenemos claro que nuestro objetivo tiene que ser mantener la categoría.

¿Qué te ha parecido la competición hasta ahora? ¿Es Aros Patatas Hijolusa el mejor equipo? ¿Algún equipo o jugadora le ha sorprendido?

La competición está siendo muy igualada, todos los equipos pueden competir y ganar a cualquiera y eso es bueno para la liga. A día de hoy por números está claro que Aros está siendo el mejor con un ritmo de juego muy alto.

Hay mucho nivel de jugadoras, me costaría destacar a alguna pero quizás Manzanares de Celta me pareció una jugadora a destacar por su carácter y liderazgo en la pista.

Nerea Garmendia es a nivel estadístico la mejor jugadora ¿Esperaba que tuviera tanto impacto en la competición? Paula Tutusaus se fue hasta los 38 de valoración en la J6 ¿Volveremos a ver un partido así de la interior catalana?

Sinceramente nosotros como equipo necesitábamos un cambio, un nivel de exigencia más y en LF2 lo estamos encontrando. Nerea es una gran jugadora como todas las del resto del equipo y lo bueno que tenemos es que cualquier partido aparece una jugadora diferente y ayuda al equipo. No dependemos de una estrella, tengo el mejor equipo posible y estoy más que satisfecho con la aportación de todas.

¿Ha sido clave mantener el grueso del equipo que consiguió el ascenso?

Ha sido importante tener una base de jugadoras que ya estaban y que tenían ambición y determinación por querer hacer algo grande en esta liga. Esto ha ayudado a que los cambios fuesen más fáciles.

Nerea Garmendia (Jugadora Linkia FP - Joventut Les Corts)

​ Nerea Garmendia en acción. Foto: Linkia FP - Joventut Les Corts

¿Cómo has visto la competición hasta el momento? ¿Qué equipo te ha parecido más intratable? ¿Alguna jugadora que consideres que esté por encima del resto?

Es una liga muy competitiva, donde cualquier equipo puede ganar a otro, y esto hace que cada partido sea como una final. Todos los equipos son muy duros, y nosotras para poder competir tenemos que estar los 40 minutos al 120%. Todos los equipos tienen jugadoras de muchísima calidad, tanto nacionales como extranjeras, por eso es tan importante hacer una defensa muy intensa a lo largo de todo el partido.

Son un equipo recién ascendido y en vez de luchar por la permanencia parece que luchan por estar a final de temporada en los Play Off de ascenso a LF1 ¿Cuál es el objetivo del equipo realmente?

Nuestro objetivo sigue siendo igual que el de principio de temporada, la permanencia, y esto no hay que olvidarlo nunca. Hemos tenido muchos partidos en casa y esto nos ha favorecido mucho, pero nos viene un 2017 muy duro en el que tendremos que trabajar igual o más para poder seguir compitiendo a este nivel. No tenemos que olvidar que somos un equipo pequeño que hemos venido a disfrutar del premio de estar en esta liga, aunque evidentemente daremos muchísima guerra.

Eres la mejor jugadora estadísticamente con diferencia ¿Esperabas tener este impacto en la competición? ¿Cuál crees que es su techo y el del equipo?

Yo siempre intento aportar el máximo en cada partido desde que he venido a este club, sea la competición que sea. Creo que somos un equipo de 12 jugadoras, que cada una de nosotras podemos aportar algo distinto al equipo en función del rival, y esto es muy importante para mantener un nivel constante durante todo el partido.

Por ahora prefiero no pensar en el techo del equipo y seguir disfrutando de las victorias, sin dejar de trabajar con mucha intensidad y dureza. Está claro que en algún momento llegarán las derrotas y ahí es cuando tendremos que estar más unidas, para salir todavía más fuertes.

Katia Javier Simon (Jugadora Olímpico 64 Colegio Santa Gema)

Katia Javier en acción

¿Cómo está viendo el comienzo de la competición? ¿Le ha sorprendido algún equipo o jugadora?

Me ha sorprendido sobretodo la igualdad entre los equipos que hay este año. El año pasado no estuve en la competición, pero lo que recuerdo de ella es que siempre había un par de equipos que solían sobresalir por encima del resto y eran claros favoritos. Sin embargo, este año estamos viendo que cualquiera puede ganar a cualquiera y eso le da mucho más interés a la liga.

Eres el pilar del equipo, estadísticamente nadie del equipo se acerca a tus números. ¿Es fácil o difícil llevar que eres parte fundamental del equipo y que muchas veces los equipos se centran demasiado en ti?

No he notado ningún tipo de atención especial sobre mí del resto de equipo. Una de las virtudes de mi equipo es que todas somos iguales e intentamos todas aportar por lo que todas somos fundamentales y todas aportamos. Si yo tuviera que hacer el scouting de nuestro equipo sería una de las cosas que destacaría: todas tiramos y todas metemos y ninguna necesitamos una atención especial. Esa es una de las partes fundamentales de nuestro equipo.

¿Por qué crees que no ha llegado la primera victoria? ¿Cómo jugadora prefieres cuando pierdes de poco o mucho?

Somos un equipo nuevo con entrenador nuevo y jugadoras nuevas, quizás nos está costando más de la cuenta adaptarnos tanto a la competición como entre nosotros. El trabajo está hecho y nos sentimos orgullosos del camino que estamos siguiendo. Es cierto que la cantidad de derrotas está empezando a pesar pero nosotros seguimos trabajando y las victorias llegarán. Por último, como deportista odio perder ya sea se mucho o de poco y como he dicho antes si el trabajo está hecho da igual si pierdes de poco o de mucho porque sabes que has dado todo lo que tenías.

¿Cómo es normalmente una semana de una jugadora de LF2?

Por desgracias a día de hoy no podemos dedicarle todo el tiempo que nos gustaría al baloncesto porque necesitamos tener un trabajo y seguir estudiando. Desgraciadamente el tiempo que empleamos para entrenar es muy pequeño debido lo he dicho antes. Durante la semana trabajamos, estudiamos y entrenamos, no tenemos tiempo para más. El sacrificio que hacemos es muy grande porque tenemos que estar al 100% durante todo el día, en jornadas que suelen empezar a las 7 de la mañana y terminan a las 11 de la noche cuando llegamos a casa después de entrenar.

¿Algo que desee añadir?

Simplemente daros las gracias por la difusión que le dais a este deporte y dejarnos contar nuestras experiencias y nuestro día a día.

José Luis Hernández, más conocido por Pepon (Entrenador Olímpico 64 Colegio Santa Gema)

​ Jose Luis Hernández

¿Cómo ha visto hasta ahora la competición? ¿Ve alguna jugadora o equipo por encima del resto?

La verdad es que la competición está bastante igualada. Creo que por arriba, hay muy pocas victorias de diferencia entre unos y otros equipos. Hay 7 equipos con solo dos victorias de diferencia, y por abajo hay 4 equipos con solo otras dos victorias de diferencia. Los tanteos en muchos partidos son bastante igualados y muchos partidos demuestran que hay bastante igualdad.

Casi todos los equipos tiene un par de jugadoras destacadas. Jugadoras que deciden partidos y que tienen un alto nivel de juego.

La comunidad de Madrid es la que más equipos tiene en la competición ¿Qué tiene Madrid de especial? Con tantos equipos allí ¿la cantidad y calidad de jugadoras se dispersa? ¿Le gusta eso más o que se creará algunos súper equipos?

Bueno Madrid tiene muchos habitantes y muchas licencias femeninas. El nivel de las categorías inferiores en Madrid es alto y salen jugadoras senior para lf2. Creo que esta igualdad es buena y hace subir el nivel de la competición. Nadie puede relajarse. Los que pasen a la fase de ascenso de este grupo desde luego estarán listos para jugar partidos competidos.

¿Cómo es la semana de un equipo en LF2? ¿Todas sus jugadoras son profesionales? (En plan de dedicarse exclusivamente a entrenar y vivir de esto)

Nosotros somos un equipo 100% amateur. Nadie en este equipo, ni jugadoras ni técnicos cobra un solo euro. Todas las jugadoras trabajan o estudian lo cual hace que no podamos entrenar todo lo que es necesario en esta competición. Todo el club Olímpico 64, y en especial los directivos hacen un esfuerzo tremendo para mantener el nivel y la categoría. Entrenamos solo 3 días a la semana. Los martes trabajamos aspectos mas generales de técnica y táctica individual y los jueves y viernes nos concentramos mas en preparar defensa y ataque del próximo partido. Antes de entrenar en cancha las jugadoras hacen preparación física.

El equipo ha mejorado con el paso de las jornadas, pero no ha conseguido aún ganar, muchos partidos se han escapado por la mínima. Ante esta situación ¿Cómo afronta usted y la plantilla el paso de las jornadas? ¿Se lleva mejor cuándo se ha perdido por poco o cuándo el equipo ha perdido por amplias diferencias?

Desde el principio sabíamos que íbamos a sufrir y que tendríamos que luchar en cada partido, pero desde luego no esperábamos estar en esta situación. Hemos perdido partidos en la prórroga y en los últimos segundos, y eso va haciendo mella en la moral del equipo. Sin embargo, el equipo ha mantenido una motivación y una moral que me ha impresionado. El espíritu de lucha y las ganas de estas jugadoras son dignas de elogio.

Las derrotas siempre se llevan mal, pero si el equipo compite, lucha y da la cara en el partido uno se va mucho mas tranquilo.

Solo espero que cuando se publique esta entrevista hayamos conseguido nuestra primera victoria.

Agradeceros el interés por nosotros y que sigáis fomentando y dando luz al Baloncesto Femenino.

Gara Cruz (Jugadora del Vega Lagunera Adareva)

​ Gara Cruz en acción. Foto: Vega Lagunera Adareva

¿Esperabas alguna vez debutar en LF2? Este año eres una más de la plantilla que cuenta con minutos de verdad en la rotación ¿Qué se siente? También juegas con el 1 autonómica que este año se ha reforzado muy bien ¿Es difícil jugar con ambos equipos?

La verdad es que no es algo que me haya planteado nunca, se me ofreció la opción y acepté. Estoy muy contenta, son minutos que valoro muchísimo y que trato de hacerlo lo mejor que puedo, pero está claro que todavía me queda mucho por mejorar y aprender.

Sí, es otra alegría más jugar con el primera autonómica, cada vez nos vamos afianzando más. Trato de compaginar bien los dos equipos y el estudio, ocupa mucho tiempo pero las entrenadoras me facilitan bastante las cosas con los horarios. Además este deporte me gusta mucho, así que a veces no me importa hacer un pequeño esfuerzo extra.

¿Qué nos podrías contar de María Sosa? ¿Cuál crees que es el secreto del equipo?

María es una muy buena entrenadora, explica el por qué de las cosas que hacemos y eso es algo que se valora bastante. Además, es muy trabajadora y se le nota que le gusta lo que hace, y eso, junto con la confianza, es algo que nos intenta transmitir a las jugadoras.

Creo que lo mas importante de un equipo no es tener grandes jugadoras, que también, sino tener grandes personas y este equipo está repleto de ellas. Estamos unidas en la cancha y nos apoyamos mutuamente, además somos jugadoras muy trabajadoras que tratamos de dar lo mejor de nosotras en cada momento.

Háblanos de que se siente jugando en casa y fuera ¿Es Alexis Navarro tan efusivo como cuando está en los partidos del Iberostar Tenerife?

Jugar en casa siempre es mucho mejor, sentimos el apoyo de la afición y eso es algo que se nota muchísimo con respecto a cuando estamos jugando fuera. Además, el jugar fuera también se nos hace un poco difícil ya que es mucho más cansado por el trayecto en avión.

Creo que pone la misma efusividad animando en ambas ligas, pero si es cierto, que en nuestra liga al haber menos gente que acude, se nota más, y anima muchísimo a la afición, lo que nos hace sentirnos mas acogidas aún.

Eva Serra (Jugadora del Vega Lagunera Adareva)

​ Eva Serra. Foto: Vega Lagunera Adareva

Eva Serra es una jugadora que parece más veterana de lo que es, la razón porque su nombre lleva muchos años unido a la LF2. Pareces como el buen vino, que con el paso de los años cada vez aportas más ¿Cuál es tu secreto?

Supongo que no hay ningún secreto. Simplemente llevar una vida sana, comer bien, entrenar, descansar y seguir disfrutando día a día de este deporte. Por mucho que pasen los años me encanta seguir aprendiendo y creo que esta es la clave para crecer como jugadora.

¿Cómo has visto el comienzo de temporada? ¿Ha de cambiar el objetivo de luchar por la permanencia a luchar por conseguir una plaza para los Play Off de ascenso a LF1?

Parece un tópico pero creo que hay que ir partido a partido y seguir mejorando como equipo para poder plantarle cara a rivales con plantillas confeccionadas para ascender. De momento en nuestra cancha hemos conseguido ser fuertes y no regalar ninguna victoria pero tenemos que mejorar en los encuentros como visitante. Queda mucha liga y está claro que soñamos con estar arriba y para ello seguimos trabajando duro. Sería un premio merecido poder participar en una fase de ascenso con este equipo aunque creo que es pronto para hablar de ello.

Llevas muchos años jugando en LF2 y en varios clubes, ¿Qué tiene María Sosa de especial? ¿Podríamos decir que es la entrenadora revelación?

Para empezar es la principal ''culpable'' de que continúe jugando a nivel profesional y de haberme ayudado a recuperado la ilusión por este deporte.

Es una entrenadora exigente y sabe sacar lo mejor de cada jugadora. Tiene mucho baloncesto dentro y además se preocupa por su banquillo dentro y fuera de la cancha. Creo que esto es fundamental para saber llevar un equipo y mantenerlo unido.

Después de haber pasado de jugar en LF2 con CB Isla de Tenerife, pasaste a la 2 división autonómica con el CB Adareva ¿Esperabas ayudar a ascender al equipo y volver a competir en la LF2?

La verdad que fue todo lo contrario. La primera vez que el Adareva me propuso fichar fue cuando dejé de jugar con el Isla a mitad de temporada. Lo rechacé porque necesitaba desconectar de baloncesto. La temporada siguiente volvieron a contactar conmigo y acepté porque me pareció un proyecto ilusionante (un equipo competitivo pero sin la dedicación de un equipo profesional) y eso era lo que necesitaba. Pero no pensé en volver a la LF2 hasta que ganamos la fase de ascenso al tercer año; un año que recuerdo con especial cariño tanto deportiva como personalmente. Ahí fue cuando, entre el presidente y la entrenadora, me ''engañaron'' para jugar de nuevo en esta liga. jajaja. Y aquí sigo, contenta de formar parte de este equipo.

María Sosa (Entrenadora del Vega Lagunera Adareva)

​ María Sosa. Foto: Vega Lagunera Adareva

Ya lleva 2 temporadas en LF2 y 3 temporadas siendo la responsable del equipo Senior ¿Creía usted que aquel equipo hoy en día estaría dando tanta guerra en la competición con usted al mando? A los que cuestionaban que no era suficientemente veterana para llevar el equipo en LF2 ¿les quiere enviar algún mensaje? ¿Cuál es su techo y el del equipo?

Cuando me incorporé al Adareva, la idea era tener un equipo senior que combinara jugadoras más veteranas con jóvenes e intentar hacer un bloque que funcionara a largo. Después de conseguir el ascenso intentamos mantener el mismo grupo y ver si podíamos mantener la filosofía del club en una categoría tan exigente como es la LF2, el año pasado pudimos hacer un buen papel y por ello hemos repetido experiencia.

Cuando decidimos seguir con el equipo tanto, Daniel Pérez, Nicolás González y yo teníamos claro que si los resultados no nos hubieran acompañado o en algún momento sentíamos que la plantilla necesitaba otro cuerpo técnico daríamos un paso al lado por el bien de todos. Fue una apuesta valiente del club por entrenadores jóvenes, creo que se debe dar la oportunidad para que así se pueda tener esa experiencia que tanto se piden.

Este equipo parece no tener techo, cuando no hemos tenido ningún tipo de fortuna por diferentes razones (lesiones, problemas en los desplazamientos....) son capaces de dar un paso al frente y compensar cualquier adversidad que se presente. En mi caso personal, mi único planteamiento ahora mismo es disfrutar de este equipo, seguir mejorando a las jugadoras y poder representar a este club.

¿Cuál es el secreto del Vega Lagunera Adareva? Aunque desde el club se habla que el objetivo es la permanencia no parecen un equipo que tenga que luchar por conseguirla sino que pueden luchar por el acceso a los Play Off de ascenso a LF1 ¿Ha cambiado el objetivo del equipo viendo el arranque?

El secreto de este equipo es las jugadoras que componen la plantilla que siempre están por encima de sus posibilidad, su compromiso y entrega siempre da un plus para poder hacer cosas imposibles. El objetivo sigue siendo el mismo, conseguir la permanencia e ir partido a partido disfrutando del momento.

¿Qué tiene Finca España y el equipo que han creado esa conexión entre afición y club? ¿Cómo es llevar un equipo con veteranas consagradas como Laura Fernández, Laura Bejarano, Eva Serra y jugadoras jóvenes como Lidia Bacallado, Andrea Pujol,...? Recientemente han incorporado con el equipo de 1 autonómica a jugadoras como Duna García y Susana Fariña. En su edad de formación parecían jugadoras que podrían jugar en la LF2, ¿podrán ganarse un hueco con usted? ¿Qué le ha dado a Gara Cruz para aproveche y aporte como lo esta haciendo este año?

Hemos creado un vínculo muy bonito con la afición, en el cuál se sienten partícipe de los logros del equipo y nosotros los sentimos parte del equipo. Es increíble poder mirar a la grada y ver que siempre estamos acompañadas y respaldadas por mucha gente que se sienten parte de este proyecto.

Es un auténtico lujo ver como jugadoras consagradas siguen teniendo ambición y aspiraciones de mejorar, eso contagia aún más a nuestras jugadoras jóvenes a exigirse y a querer ganar experiencia entrenando junto a ellas.

Todas las jugadoras de la cantera tienen un hueco en el primer equipo, Suzanne ya está entrenando con nosotras y tiene muchas ganas de seguir aprendiendo, tenemos claro que todas aquellas jugadoras que trabajen y puedan ganarse un puesto en el LF2, la idea del club es que poco a poco la plantilla siga sumando jugadoras de casa.

En el caso de Gara, tenemos una jugadora ejemplar que siempre trabaja buscando el bien del equipo, nos ayuda muchísimo en defensa sacrificándose con jugadoras que le doblan la altura y gracias a ella la ausencia de Bejarano ha sido más llevadera. Esperamos que siga así, y poder seguir contando con ella durante toda la temporada

volver a inicio