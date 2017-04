Avenida golpea primero: Milovanovic se sale y pone a Girona contra las cuerdas (71-51)

La serbia fue la mejor del partido con 30 puntos y 35 de valoración

Segundo asalto: sábado, 29 de abril, a las 21:00 (Teledeporte)

La final de la Liga Femenina entre Perfumerías Avenida y Spar Citylift Girona dio el pistoletazo de salida en un ambiente de gala como el del Pabellón Würzburg. Las salmantinas, vencedoras en los tres partidos previos disputados a lo largo de la temporada, llegaron a la eliminatoria por el título tras derrotar en semifinales al Star Center-Uni Ferrol, mientras que las gerundenses superaron a la gran revelación del curso, el Lacturale Araski.

La igualdad en el marcador fue la gran protagonista de la primera mitad del choque, donde el equipo visitante se mostró serio, ambicioso y con las ideas muy claras para tratar de hacer frente a su pesadilla. El gran trabajo de Ify Ibekwe, que se perdió la serie de semifinales, les permitió gozar de mínimas ventajas durante los minutos iniciales. Las tornas cambiaron, sin embargo, cuando la interior nigeriana tuvo que marcharse al banquillo debido a un fuerte golpe en la rodilla. El cuadro dirigido por Miguel Ángel Ortega no solo igualó el resultado, sino que llegó a marcharse al descanso por delante (30-28).

En la vuelta de los vestuarios cambió por completo el devenir del encuentro. Perfumerías Avenida metió dos marchas más en defensa y la presión a toda pista provocó numerosas pérdidas en el Uni Girona. Una soberbia Jelena Milovanovic y su fiel escudera Adaora Elonu dinamitaron el partido con un demoledor parcial favorable a las charras. Eric Surís trató de frenar la sangría pidiendo un tiempo muerto pero la diferencia rondaba ya la veintena. Las visitantes se propusieron cambiar el ritmo del juego pero las salmantinas no se dejaron sorprender y sumaron el primer punto de la final (71-51).

Miguel Ángel Ortega (Perfumerías Avenida): AUDIO

“Würzburg tiene una atmósfera increíble que ayuda mucho al equipo pero por ganar hoy no te dan nada ya que hay que ganar todavía otro partido. En Girona, con otra atmósfera en nuestra contra va a ser mucho más difícil”.

“Hoy esto muy contento porque nuestras jugadoras han estado brillantes en ataque pero no se han guardado nada en defensa para poder hacerlo, han estado bien atrás y si quedaba gasolina han ido para adelante para ver qué sacaban”.

Laura Gil (Perfumerías Avenida): AUDIO

“El objetivo todavía no está cumplido del todo porque aún nos queda un último pasito. Uni Girona es un equipo muy fuerte y en la primera parte no hemos tomado buenas decisiones lo que les ha ayudado a estar en partido. Una vez que ha comenzado el tercer cuarto hemos sabido llevar mejor el partido y al final nos hemos conseguido ir”.

“Ahora en Girona será todo mucho más complicado, tendremos que ir concentradas desde el primer minuto para dejarles claro que no van a tener opción”.

Eric Surís (Spar CityLift Girona): AUDIO

“En el tercer periodo nos hemos salido del partido muy fácil. Sobre la teoría sabíamos que ellas iban a salir así porque así ha sido durante los partidos anteriores que hemos jugado y hemos cometido errores absurdos que uno no se puede permitir en una pista como esta. No podemos terminar un partido con 25 pérdidas ni cometer tantos errores”.

“Los 20 primeros minutos hemos conseguido lo que pretendíamos incomodando a Avenida pero no son suficientes. Ellas demuestran cada día por qué hace tanto tiempo que no pierden aquí y si queremos ganar no podemos desconectar, tendremos que estar intensos los 40 minutos”.

Rosó Buch (Spar CityLift Girona): AUDIO

“No sirve de nada hacer lo que hemos hecho al principio si después lo malgastamos de esta manera. Ya es la cuarta vez que nos pasa lo mismo así que ahora debemos demostrar que somos mucho mejor equipo de lo que hemos mostrado hoy para poder volver aquí el próximo martes”.

“La clave para el sábado será permanecer unidas como un equipo durante los 40 minutos porque, ante un equipo como Avenida, si estás 5 minutos mal te llevas este castigo. Somos mucho mejor equipo de lo que se ha visto hoy y debemos demostrar que queremos estar juntas y que queremos volver aquí al tercer partido”.