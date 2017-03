Bortolussi: "Jesús Fernández lo da todo como si fuera uno de los más jóvenes"

"Este año en la LEB plata me está aportando muchas cosas que me ayudan a crecer como jugador"

Entrevistamos al ala pívot de Covirán Granada que nos habla sobre su situación en el club granadino y sobre el tramo decisivo de la LEB Plata que su equipo afronta con opciones de ascenso directo.

Formado en las categorías inferiores de Unicaja fue en Lugo donde dio sus primeros pasos profesionales, llegando a disputar sus primeros partidos en LEB Oro la temproada 2010-11. En 2014-15 se incorporaba al Amics Castelló en LEB Plata donde se convirtió en un jugador destacado en la categoría y pieza clave para el ascenso a LEB Oro. Tras un año en LEB Oro con los castelloneneses, Bortolussi ha vuelto esta temporada a LEB Plata a ser pieza importante en el proyecto granadino.

Tras dos temporadas en Castelló, decides aceptar la oferta de la Fundación CBG, ¿Qué te llevó a decidir apostar por este proyecto? ¿Tuviste opción de haber seguido en Castelló u otros proyectos de LEB Oro?

La verdad que desde el primer momento que me llamaron me pareció una buena opción, es un buen club donde seguir creciendo como jugador, con un proyecto ambicioso y en una ciudad con mucha tradición de baloncesto. La verdad que la oferta de Granada me llegó pronto y aunque tuve alguna otra opción, tuve claro desde el principio que este sería mi destino.

Has vivido dos Copas LEB Plata como anfitrión y venciendo ante tu afición. ¿Cómo recuerdas esos títulos?

Tuve la suerte de poder vivir esas dos copas y de ganar ambas que para mi fueron dos experiencias inolvidables. Aunque sí que es verdad que puede ser que las viviese de maneras distintas, las dos fueron momentos muy bonitos y muy importantes en mi carrera y las disfruté mucho. Y además poder vivirlo ante tu afición es un plus, y lo de este año en el Palacio con tanta gente fue espectacular.

Alejandro Bortolussi celebra una acción (Foto: Alberto Nevado-FEB)

A nivel personal, ¿Cómo está siendo tu temporada en Granada? ¿Crees que este paso por la LEB Plata es positivo para tu carrera y poder seguir creciendo como jugador?

Mi paso por Granada en general esta siendo muy positivo, es un club muy serio que trabaja muy bien y donde estoy aprendiendo y mejorando mucho. Por supuesto que este año en la LEB plata me está aportando muchas cosas que me ayudan a crecer como jugador.

Fundación CBG es un proyecto que lleva muchos años creciendo desde abajo. ¿Cómo se percibe desde dentro del club esa trayectoria que les ha llevado desde Nacional a luchar por ascender a LEB Oro en pocos años?

Está claro que es un club que está haciendo las cosas bien y que ha ido creciendo desde abajo con mucho trabajo, humildad e ilusión, y eso es lo que transmite a los que formamos parte ahora del equipo.

¿Cómo se vive en la ciudad el buen momento del equipo? ¿Se percibe ilusión en el proyecto?

Tenemos la suerte de contar con una gran afición que desde el primer momento nos ha estado apoyando y que cada día se ha ido ilusionando más y creyendo en el proyecto. Se nota que Granada es una ciudad de afición de baloncesto y se hacen notar tanto los partidos de casa en el Palacio como en el día a día.

Alejandro Bortolussi (Foto: Fermín Rodríguez)

¿Qué supone para ti el compartir vestuario con toda una institución en Granada como es Jesús Fernández? ¿Cuál es la clave de su rendimiento a pesar de su veteranía? ¿Qué aporta al club su figura?

Es un honor poder compartir vestuario con un jugador como Jesús e intento aprovechar cada momento para aprender lo máximo posible. Es un jugador muy competitivo y que lo da todo en cada entrenamiento como si fuera uno de los mas jóvenes del equipo. Jesús nos aporta mucha experiencia y liderazgo, además de ser un referente en el campo.

La pasada semana, Jesús Chagoyen declaraba en una entrevista que "No puede ser que en LEB Plata haya equipos sin apenas jugadores de formación" ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que las ligas LEB tendrían que modificar algo en este sentido?

Es una pregunta complicada. Entiendo lo que dice Chagoyen y me parece bien, se debería proteger más al jugador de formación y apostar más por ellos.

La LEB Plata está más abierta que nunca ¿Cuál crees que será la clave que defina quien se lleva el ascenso directo? Una apuesta: ¿Qué dos equipos crees que ascenderán al final?

Este año está siendo una liga muy dura e igualada, donde no hay ningún rival fácil y donde hay que trabajarse cada victoria. Yo creo que la clave puede estar en la regularidad en esta fase final de la liga, hacerse fuerte en casa y no fallar en los partidos claves. A estar alturas de la liga con tanta igualdad en la parte de arriba es muy difícil hacer un pronóstico de quien va a subir, ya que hay varios equipos que están haciendo las cosas bien y todo puede pasar, pero espero que nosotros seamos uno de los afortunados.

Lo cierto es que Fundación CBG está considerado por todos como el gran favorito al ascenso, por presupuesto, por historia, por plantilla y por masa social ¿Crees que esto os puede generar una presión añadida? ¿Cómo afectaría al equipo el no lograr el ascenso directo y afrontar los Playoff?

Yo creo que nadie del equipo siente que eso como una presión, desde el principio hemos ido paso a paso trabajando para ganar cada partido e ir creciendo como equipo cada día. Tenemos que seguir con esa filosofía y creo que el equipo estará preparado para lo que pueda pasar.