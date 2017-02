Breogán asalta Pumarín tras dos prórrogas. Herun y Peña ya deciden con el Barça B

Foto de portada:

RESULTADOS JORNADA 24 LEB ORO

CLASIFICACIÓN

ASÍ FUE LA JORNADA 24

SÁENZ HORECA ARABERRI 71-75 MAGIA HUESCA

Araberri no pudo vencer a Magia Huesca

BUESA, PROTAGONISTA EN EL PRIMER CUARTO Abría el marcador el equipo de Guillermo Arenas y Buesa contestaba igualando el luminoso. Con un triple de Martín Buesa el equipo local se ponía por delante por primera vez en el partido 5-4. Con un parcial de 5-0 el Araberri conseguía ponerse 7-4. Gran comienzo del vitoriano Martín Buesa que anotó 10 puntos de los 12 primeros del equipo. El primer cuarto finalizó con cinco puntos de ventaja para los de Arturo Álvarez (22-17).

IMPRECISIONES Al comienzo del segundo cuarto, casi tres minutos estuvieron ambos equipos sin anotar hasta que con un triple de Óscar Alvarado se ponía el 25-17 en el marcador. Con un triple de Mirza Bulic se puso el empate a 30 y los jugadores de Guillermo Arenas lograron darle la vuelta al marcador y tomar la delantera 34-37. Empezó el Magia Huesca a atacar en zona y estuvieron muy acertados en el tiro exterior. Al descanso, 36-40.

HUESCA ABRE HUECO Tras la reanudación, el Magia Huesca se iba en el marcador y sacó una distancia de 9 puntos (45-54). El Huesca cómodo sobre la cancha, dominando el partido y con muy buen acierto se marchó al final del tercer cuarto con una ventaja de 10 puntos (50-60).

ARABERRI BUSCÓ LA REMONTADA En el último cuarto, la renta del equipo visitante fue en aumento y lograron ponerse a falta de 3 minutos a 12 puntos (59-71). El Sáenz Horeca Araberri, fiel a su estilo, siguió compitiendo y sin bajar los brazos intentaba remontar el marcador. Con un triple de Zaid Hearst a falta de dos minutos se recortaban distancias y se colocaban a 7 puntos (64-71). Con un rebote defensivo y una canasta de Rowley se siguió recortando la distancia a 5 puntos (66-71) a falta de poco más de un minuto para el pitido final. Finalmente, pese al gran esfuerzo de los jugadores araberristas no consiguieron darle la vuelta al marcador que terminó 71-75.

Por Comunicación Araberri

PALMA AIR EUROPA 63-86 FC BARCELONA LASSA

El FC Barcelona venció con claridad en Palma (Foto: BSA)

PALMA AIR EUROPA DOMINA LOS PRIMEROS MINUTOS Con Dago Peña fuera del quinteto inicial del filial blaugrana, la diferencia cuando está o no en la cancha es absolutamente decisiva. Comienzo con el juego interior dominado por Serrano, seis puntos suyos, incluidos dos tiros libres tras forzar falta se llega a la máxima diferencia que tuvo el equipo mallorquín (13-4). La reacción del Barça fue inmediata, Dago a cancha y cambio de tercio. Comienza a repartir juego y a meter miedo a la defensa local y, con su primer triple, se cierra un parcial 0-13 (13-17). El parcial daba paso a una canasta de Grabauskas respondida por el propio Peña para cerrar el primer período.

EL PARTIDO SE COMIENZA A TERMINAR Ya durante el primer cuarto, a partir del minuto 4 el juego exterior palmesano fue anulado completamente. Unos porcentajes paupérrimos a partir de entonces hace que las diferencias comiencen a crecer sin parar para el equipo catalán. Desde el 13-4 hasta el 15-26 tan sólo Grabauskas era capaz de anotar una canasta en juego y un tiro libre (16-26). Los continuos errores en ataque de Palma a través del tiro de 6,75 aumentaban las diferencias hasta el 22-39 tras canasta de Peno. Este fue un ligero punto de inflexión en el que el aluvión de juego blaugrana se quedó algo parado hasta el descanso (30-45).

TERCER CUARTO DE TRANSICIÓN Un período en el que Xavi Sastre arengaba a los suyos en el descanso a una reacción para acercarse en el marcador. Todo quedaba en una ligera reacción tras comprobar que Dago estaba en el banquillo de inicio tal y como lo hizo al principio del partido. Un triple de Fornas para el 39-51 parecía dar ánimos a la parroquia local en un pabellón con la mejor entrada de la temporada, casi lleno con 3.500 espectadores, quizás la mejor entrada que yo recuerdo (caben cerca de 4.000) en un partido de baloncesto que no fuera play-off. Está claro que la gente responde cuando el equipo gana (tres partidos consecutivos). Pero nada, vuelta de Dago a cancha y aumentan las diferencias haciendo incluso que el parcial del tercer cuarto fuera favorable a los catalanes (16-18 para el 46-63).

MINUTOS DE LA BASURA El último cuarto fue de transición y en el que el refuerzo procedente de Clavijo, Volodymyr Herun, se entretuvo en mejoras sus estadísticas y acercarse al hombre del partido. Los cuatro períodos fueron de dominio blaugrana y el marcador refleja la diferencia que hubo entre ambos en el marcador. Los fichajes a golpe de talonario está claro que funcionan en la LEB Oro, es legal aunque no sea leal. Muy mal tienen que hacer las cosas para que el Barça B no salve la categoría, la lástima para ellos es que con 19 derrotas ya no le da para llegar al play-off y, por lo visto hoy, dudo que pierdan más de uno o dos partidos de aquí al final de liga regular.

EL MVP: Dago Peña, 26 puntos y 4 rebotes para 31 de valoración. Se ha quedado a un punto de ser el MVP de la jornada, pero es a causa de que se ha frenado. Las abultadas diferencias en el marcador han relajado al dominicano, para demostrar esta afirmación está la puntuación al descanso. 17 puntos, 4 rebotes, 100% en tiros (de 2, de 3 y TL) para 23 de valoración. Baste decir que en un contraataque catalán con un dos contra uno recibe la pelota para tirar de 3 solo y tranquilamente anota cuando lo fácil era entrar hasta la cocina. Este hombre ha sido fichado para salvar al Barça B, pero de no ser así y viendo la crisis del primer equipo debería estar en ACB claramente.

Por Juan Carlos Turienzo

MARIN PEIXEGALEGO 78-86 OURENSE PROVINCIA TERMAL

Ourense venció en A Raña

Un mes después de su partido en A Raña, el Peixegalego necesitaba una victoria tras la dura derrota contra el último clasificado, el Barcelona B. Los de Javi Llorente tenían la oportunidad este fin de semana ante en COB, pero el magnífico partido que realizaron no fue suficiente para sumar otra victoria al casillero azul.

LUCHA INTERIOR En la ida la clave estuvo bajo el aro, donde la superioridad de los pivotes es notable. Salió Javi Llorente con el joven Marc Bauzá, quien consiguió parar en más de una ocasión a la torre de Guerra. El Peixe puso en apuros durante todo el encuentro al COB, ya que estuvo igualado a lo largo de todo el encuentro, pero unos malos minutos de los locales, quienes no supieron marcar el ritmo de partido y tiraron en varias ocasiones a la desesperada, sentenciaron el encuentro.

CHRISTIAN DÍAZ, MVP Fue el referente del equipo en todo momento, dirigiendo, anotando y asistiendo al equipo de una manera espectacular. Destacó la defensa en zona del COB en el inicio del partido, lo que permitió parar las penetraciones de Derksen, pero dejaba espacio para tirar y para que Bauzá anotase bajo el aro. Gran acierto desde el perímetro de ambos equipos en este cuarto, terminando con un 20-18 en el electrónico.

En el segundo cuarto el equipo azul estuvo capitaneado por Manu Ferreiro y por el recién llegado Rogers, ambos, con 8 puntos consiguieron mantener a su equipo en el partido, ya que Caín apenas podía parar a los pívots vecinos (41-41)

MITROVIC, LETAL El tercer cuarto fue clave, pues los visitantes salieron a por todas y Mitrovic no perdonó desde más allá del arco (3/3). Intentaba Derksen aparecer, pero la defensa rival no lo permitía, Guerra hizo suya la zona y no permitía canastas bajo el aro (57-66)

El Peixe no dio el brazo a torcer en ningún momento pero el ataque caótico y precipitado en momentos clave hizo que la balanza se inclinase a favor del conjunto visitante (78-86).

Por Gabriela García

CB PRAT 74-73 ACTEL FORÇA LLEIDA

CB Prat se impuso a Lleida

BUEN ARRANQUE DE LLEIDA Força Lleida comenzaba muy enchufado el partido, moviendo bien el balón en ataque y dificultando el juego ofensivo del CB Prat. Después de un rápido contragolpe que Mbaye finalizaba con una potente mate, el técnico local, Roberto Sánchez, pedía tiempo muerto con (6-10) en el electrónico y cuatro minutos restantes para finalizar el primer cuarto. Sin embargo, el conjunto dirigido por Borja Comenge aprovechaba el desacierto en el tiro de los locales y obtenía un parcial de 2-10 que colocaba un marcador de (8-20) en el minuto nueve de partido. Un triple de Alex Ros, dejaba la renta visitante en nueve puntos al final del primer cuarto (11-20).

REMONTA PRAT Mediante un inspirado Marc Martí (15 puntos, 5 rebotes), los leridanos ampliaban la renta en el ecuador del segundo cuarto (17-29), pero el CB Prat reaccionaba, daba un paso adelante en defensa y conseguía un parcial de 13- 4 en los últimos cinco minutos de cuarto. Después de una canasta de Sergi Costa que colocaba los locales a sólo tres puntos, (30-33), se llegaba al descanso.

PARTIDO INTENSO Y ABIERTO En el inicio de la segunda mitad ningún equipo conseguía marcharse en el electrónico, pero entonces los visitantes mediante Gerard Sevillano (9 puntos, 5 rebotes, 12 de valoración), y Garrett Nevel (10 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia), abrían una brecha de siete puntos (35-42) cuando corría el minuto 24 de partido. Los locales se rehacían despacio y volvían a empatar el partido gracias a un parcial de 9-2. Entonces aparecía Alfons Alzamora para realizar una gran acción de 2 + 1 y colocar el conjunto leridano de nuevo por encima (44-47) cuando restaban dos minutos para la finalización del tercer cuarto. Posteriormente eran José Simeón (4 puntos, 1 rebote, 1 asistencia) y Leonardo Demetrio (11 puntos, 7 rebotes) quien ampliaban la renta a siete puntos (44-51). En el último minuto del periodo, Miquel Feliu (11 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 14 de valoración), anotaba una canasta para mantener la ventaja de siete puntos. A continuación eran los bases de los dos equipos los encargados de realizar las últimas dos canastas del tercer cuarto, primero Xavier Forcada (21 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 28 de valoración) avisaba anotando un triple, ya continuación Simeón penetraba hasta cesta para dejar el electrónico (49-55) cuando restaban diez minutos de partido.



DESENLACE EMOCIONANTE El Actel Força Lleida era incapaz de anotar en los primeros cuatro minutos del último cuarto, y eso lo aprovechaba el CB Prat para instaurar un parcial de 7-0 y colocarse por delante en el electrónico (56-55 ). Miquel Feliu anotaba una canasta desde la media distancia para volver a colocar los de Comenge un punto por encima, sin embargo, aparecía el hombre clave del último cuarto, Xavier Forcada, el base local comenzaba su actuación, primero con un 2 + 1 para recuperar la ventaja de su equipo (59-57). A continuación Gerard Sevillano empataba el partido a 59 puntos desde la línea de tiros libres cuando se entraba en los últimos cinco minutos de partido. Era entonces cuando el CB Prat conseguía un parcial de 7-2 gracias a cinco puntos de Forcada y dos tiros libres convertidos de Alex Ros que obligaba a parar el partido a los visitantes con (66-61) en el marcador y tres minutos para disputar- se. Nevel aparecía para anotar un triple y recortar la renta a dos puntos, pero de nuevo Forcada castigaba desde la línea de triple para mantener los cinco puntos de margen (69-64). Leonardo Demetrio volvía a dar vida a los leridanos con un triple cuando sólo restaba 1:14 para el final (69-67), sin embargo, después de dos tiros libres anotados por Sergi Costa y una cesta de Nevel que colocaba el Actel Fuerza Lleida a dos puntos con 42 segundos por disputarse, volvía a aparecer Xavier Forcada para anotar un triple que dejaba prácticamente sentenciado el partido cuando quedaban 19 segundos para el final (74-69). Los leridanos no se rendían, y Miquel Feliu anotaba con tres segundos por disputarse y tres puntos de renta entre ambos equipos. El Actel Força Lleida conseguía provocar una falta ofensiva y recuperaba la pelota, Garrett Nevel asumía la responsabilidad pero tiraba demasiado forzado y el balón no entraba, Demetrio sin prácticamente tiempo recogía el rebote y anotaba dos puntos más. El CB Prat perdía la pelota y Nevel disponía de un tiro a la desesperada desde el centro del campo pero no entraba, certificando la derrota del Actel Força Lleida por un resultado final de (74-73).

Por Comunicación Força Lleida

UF BALONCESTO OVIEDO 104-107 CAFES CANDELAS BREOGAN

Fabio Santana defendido por Jonathan Gilling (Foto: Christian García)

SALIDA FULGURANTE La del Breogán. Con una agresividad en las penetraciones de Salva Arco y Josep Franch, que desarbolaban por completo la defensa de los locales, el conjunto lucense obtenía ventajas claras que se reflejaban en el marcador, con canastas de los exteriores locales, incluído el clásico Rafa Huertas.. La defensa fue igualmente clave, y Felipe dos Anjos era bien frenado por el bregador Stainbrook, lo que unido a la falta de conexión con Paul Jesperson hacían que el Oviedo se cayese como un castillo de naipes, limitándose el Breogán a seguir la pizarra de Lezcano, quien dio un recital en el plantemiento de inicio. Así, en el momento que ningún esquema de los de Carles Marco salía como suele acontecer en los encuentros de Pumarín, apareció el talento individual del inimitable Víctor Pérez, que desde el 6'75 cortaba la estampida visitante. Los últimos minutos del encuentro fueron siempre de dominio breoganista, aunque sin llegar a abrir brechas insalvables.



SUBEN LAS DEFENSAS Tras el recital anotador del primer cuarto, llegó el momento de las defensas. Los ataques de ambos equipos no eran ya tan fluidos. El ambiente del pabellón, ensordecedor, y con unos 250 aficionados lucenses entre la grada, daban muestra de lo que se jugaban ambos equipos. Los jugadores lo notaban, y fue en lso locales Dani Pérez quien tiró de su garra habitual, pese a estar recién salido de una grave lesión, y logró que los parciales del Breogán fuesen siempre contestados por los locales. Se vio a un gran Hernández Sonseca en los locales, y la baja de Miquel Salvó permitía que Fakuade se hiciera el señor de la zona y, con sus penetraciones y sus rebotes de ataque, logrando mantener Breogán una ventaja de 7 puntos al descanso.



EL OVIEDO DE SIEMPRE El de las grandes citas. De la mano de un genial Dani Pérez, a veces acompañado de un segundo base (el canario Santana) a su lado, tomaba el conjunto carbayón las riendas del encuentro, si bien el Breogán seguía manteniendo ventajas gracias a pequeños parciales. Stainbrook empezaba a ser clave en los visitantes, dando muestra de lo que quedaba por llegar. La tensión iba en aumento y el tercer cuarto parecía el final de un partido, por como se veía a los jugadores de atenazados.



DE INFARTO El final del encuentro y las dos prórrogas. Sí, porque hubo dos prórrogas, llevando más allá la locura del partido de hace dos jornadas en Pumarín ante Palencia. No eran momentos para guardarse nada, y las eliminaciones por personales hacían que las rotaciones fueran cortas, para jugárselas con los que parecían ofrecer más confianza, que fueron muchos. Jesperson, Dani Pérez, Manu Rodríguez, Felipe dos Anjos o Víctor Pérez en los locales, y Franch, Stainbrook, Arco o Huertas en los visitantes dieron una calidad al final del encuentro que sirve para apreciar lo que tenemos en esta categoría. La calidad, y sobre todo la experiencia, eran superiores en Breogán, y el partidazo de sus tres exteriores, unido al clínic de baloncesto de ataque hecho por Matt Stainbrook, llevaron a que, en ese intercambio loco de las prórrogas, con tiros libres sin parar, fueran los lucenses quienes se llevaron una victoriaque puede enseñarles que, si juegan así el resto de la liga, pueden ser candidatos serios a esa primera plaza, a la que aspira ya el Oviedo por méritos propios.



MVP Dani Pérez. Era seria duda para el encuentro, al estar aún recuperándose de su grave lesión, pero su presencia parecía necesaria. Dani Pérez dio una lección de baloncesto, quizá en su mejor partido hasta la fecha (y hay para elegir). Con coraje, atacó la defensa de Palencia, y volvía loca a la defensa a la salida de bloqueos. A punto estuvo de llevar al equipo local a una victoria que, de no haber estado él, se hubiera antojado imposible, viendo el juego y el nivel de los visitantes.

Por Jesús Rodríguez

EL CINCO IDEAL SOLOBASKET DE LA J24

Base

Christian Díaz (COB) 17 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias (32 valoración) Escolta

Dago Peña (FCB) 26 puntos, 9/12 tiro campo, 4 rebotes (31 valoración) Alero

Nemanja Mitrovic (COB) 25 puntos, 5/5 triples, 5 rebotes (24 valoración) Ala-Pívot

Mirza Bulic (Magia Huesca) 22 puntos, 9 rebotes (27 valoración) Pívot

Volodymyr Herun (FCB) 21 puntos, 11 rebotes, 5 faltas recibidas (28 valoración)

