Breogán sigue la estela de GBC. Palencia no falla y Huesca respira. Samb, MVP

RESULTADOS JORNADA 30 LEB ORO

ASÍ FUE LA JORNADA

CALZADOS ROBUSTA 53-73 MAGIA HUESCA

Triunfo vital de Huesca ante Calzados Robusta

El equipo oscense era consciente de la categoría del partido y de la posibilidad de recuperar el basketaverage en caso de asegurar la victoria. Los de Guillermo Arenas empezaron bastante bien el encuentro. A los puntos iniciales de Kupsas respondían los oscenses con algunas acciones de contraataque basadas en la defensa interior de Fontet. El pívot lituano se tuvo que ir al banco cargado con dos personales mientras que en el otro banquillo, Arenas jugaba con la ventaja de los suyos con continuas rotaciones. Magia Huesca mantuvo el nivel y las imprecisiones llegaban por parte de ambos conjuntos, de tal forma que los visitantes fueron por delante en el electrónico durante los 10 primeros minutos iniciales.

PARTIDO ABIERTO AL DESCANSO A la salida a cancha, los oscenses estiraban las rentas hasta los 9 puntos y Antonio Pérez se vio obligado a detener el juego por primera vez en el encuentro. Tras ello, varios minutos de imprecisiones en ataque que cortó Norris desde la línea de tiros libres, anotando el primer punto riojano en el segundo cuarto en el minuto 4. A partir de ese momento, buenos instantes locales, sobre todo de la mano del alero americano Norris, que tan sólo pudo cortar Lafuente desde la línea de 3. Los peñistas se mantuvieron dentro del partido a pesar de la mejora local, que logró acortar distancias mínimamente para irse al descanso tan sólo 4 abajo.

HUESCA AMPLÍA SU VENTAJA Con un triple de Simovic se abría la lata tras el paso por los vestuarios aunque sin embargo la tensión seguía atenazando la mano de los 10 jugadores en cancha, manteniendo guarismos bajos en ambas canastas. Lo intentaron los riojanos desde la línea de triple de forma insistente y sin suerte, algo que aprovecharon los peñistas en la otra canasta para asegurar más los puntos y detener el encuentro 8 arriba. Un triple de Simovic ponía la máxima renta para los oscenses. 11 arriba para Huesca al final del tercer periodo.

Magia Huesca arrancaba el último cuarto con 10 de ventaja y la 4ª personal de Kupsas. Aprovechó Portález esta situación anotando 5 puntos consecutivos ante un defensor lituano que no lo podía parar con la intensidad mostrada previamente. A esto se le añadió el triple de Pérez tras robo peñista que obligó al técnico local a detener el partido con su equipo 15 abajo a falta de 6 minutos para el final. Antonio Pérez planteó una zona 2-3 quebrantada por Magia Huesca desde la línea de triple. El acierto de Bulic desde esa distancia mandaba el partido a un nuevo tiempo muerto. Unos minutos finales muy serios de los de Guillermo Arenas con un Bulic inmenso en las dos botellas, llevaron las distancias al final de los 40 minutos hasta los 20 puntos.

Por Comunicación Peñas Huesca

Calzados Robusta vs Magia Huesca (53-73)

Antonio Pérez (Calzados Robusta): Escuchar audio

Guillermo Arenas (Magia Huesca): Escuchar audio

Declaraciones: María Casado / Dpto. Prensa CB Clavijo

FC BARCELONA LASSA 88-75 CÁCERES PATRIMONIO

Stefan Peno en acción (Foto: Víctor Salgado - FCB)

DIVERSIÓN EN LA CIUTAT ESPORTIVA: El partido entre FC Barcelona “B” y Cáceres Patrimonio de la Humanidad ha estado presidido por la igualdad en los primeros veinte minutos con un juego muy fluido de ambos equipos con pocas interrupciones y con marcador elevado (45-40 al descanso). En la reanudación el equipo de Julbe ha pisado el acelerador y con un parcial de 21 a 5 en los últimos 5 minutos del tercer cuarto ha abierto la brecha en el marcador que a la postre ha sido definitiva (88-75 final). El partidazo de Trias, Herun y sobre todo Dagoberto Peña por los locales ha sido clave para que la séptima victoria en 8 partidos no se escapara de la la Ciutat Esportiva.

BARÇA “B” DE PELÍCULA: Los blaugrana han realizado un encuentro magnífico, dominando prácticamente en todas las situaciones del encuentro. El rebote defensivo ha sido culé con Peña y Kurucs ayudando a los interiores lo que ha permitido a los de Julbe correr la cancha y jugar numerosas situaciones de contraataque o transición sumando buenos puntos de esta manera. Además han sabido compartir bien el balón con una circulación fluida del mismo para llegar a dar 22 asistencias. La tantos de valoración de ambos equipos reflejan la superioridad local: 113-62.

PEÑA, TRIAS Y HERUN: El trio formado por el dominicano, el catalán y el ucraniano ha resultado imparable para los extremeños. Con Peña carburando ofensivamente y Trias y Herun ejerciendo las funciones de intendencia para dar al equipo el equilibrio necesario, los de Ñete Bohigas sólo han podido aguantar 25 minutos. El juego entre postes entre Trias y Herun crece partido a partido y hoy han coincidido en múltiples combinaciones. El catalán atacando la débil defensa en el “4” de Sergio Pérez y el ucraniano jugando de espaldas con su fabuloso juego de pies. Los calificativos para Dagoberto Peña se nos acaban. Explosivo, competidor, ganador, tirador. Luego seguimos.

SERGIO PÉREZ ANAGNOSTOU: El veterano jugador visitante (con amplia experiencia en ACB en equipos como Murcia o Fuenlabrada) lo ha intentado ofensivamente siendo una amenaza constante jugando como 4 abierto. Sus 3 triples para 16 puntos finales lo han convertido en el máximo encestador de su equipo aunque su tierna defensa ante Trias cuando éste le posteaba ha penalizado en exceso a los suyos. El cuadro cacereño ha podido resistir gracias a su acierto en el lanzamiento exterior (9 triples para 5 de los locales) y del tiro libre (14/14). En todo caso, el Barça “B” ha sido justo vencedor.

MVP DAGO PEÑA: El dominicano es magia pura. Sus 24 minutos en cancha se han traducido en 20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias para sumar 28 de valoración. Excelente es su manera de cruzar la cancha después de su propio rebote defensivo para dejar el pase de canasta hecho a cualquiera de sus compañeros. Su triple de 10 metros con rectificado incluido y sobre la bocina para cerrar la primera parte es sólo una prueba más de la calidad uno de los mejores jugadores de la competición. El baloncesto puede ser maravilloso también en Barcelona.

Por Xavi Cormand

FC Barcelona Lassa vs Cáceres P. Humanidad (88-75)

Alfred Julbe (FC Barcelona Lassa): Escuchar audio

Jordi Trias (FC Barcelona Lassa): Escuchar audio

Ñete Bohigas (Cáceres P. Humanidad): Escuchar audio

Declaraciones: David Jover / Dpto. Prensa FCB

SÁENZ HORECA ARABERRI 62-73 QUESOS CERRATO PALENCIA

Araberri cayó ante Quesos Cerrato Palencia

El Sáenz Horeca Araberri ya llegaba al encuentro ante el Palencia con los deberes hechos, la derrota del Clavijo ante Magia Huesca daba la permanencia matemática al club alavés. El equipo alavés no consiguió la victoria ante el Quesos Cerrato Palencia en un choque que fue todo un espectáculo para el aficionado durante la primera mitad.

Fue el tercer tiempo el que sentenció el partido y ya en el último cuarto el equipo visitante rompió el partido con una ventaja de hasta 14 puntos. Finalmente, el marcador quedó (83-90). Destacar la actuación de Alvarado, con 21 de valoración, 5 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias.

PARTIDO ABIERTO Un primer cuarto que acaba con la ventaja para el equipo local 28-26. En el segundo tiempo la dinámica del partido seguía igual, mucha igualdad entre los dos equipos que ninguno de los dos conseguía desmarcarse en el marcador. Los jugadores araberristas, muy acertados en el tiro de 3 y en el rebote ofensivo, iban por delante en el marcador. Al descanso, el Sáenz Horeca Araberri llegó con ventaja de 3 puntos, 48-45 en un choque con mucho acierto en el tiro.

PALENCIA IMPONE SU INTENSIDAD Tras la reanudación, el choque continuó con igualdad en el marcador hasta que una serie de errores del equipo local y el incremento de la intensidad defensiva del equipo de Sergio García, hicieron que el Quesos Cerrato Palencia se pusiese por delante 64-72. En el último cuarto, el equipo visitante se fue hasta 14 puntos (71-85). Finalmente, la victoria se fue para Palencia 83-90.

BERHANEMESKEL Y HEARST, PODERÍO ANOTADOR El máximo anotador fue Berhanemeskel con 22 puntos, seguido de Zaid Hearst con 21 puntos.Los primeros minutos fueron muy igualados, con mucha intensidad y mucho acierto en el tiro por parte de ambos equipos que ofrecieron un gran espectáculo a los asistentes.

Por Comunicación Araberri

Sáenz-Horeca Araberri vs Quesos Cerrato (83-90)

Arturo Álvarez (Sáenz-Horeca): Escuchar audio

Sergio García (Quesos Cerrato Palencia): Escuchar audio

Declaraciones: Leire Arberas / Dpto. Prensa Araberri BC

PALMA AIR EUROPA 92-82 ACTEL FORÇA LLEIDA

Gran aspecto de Son Moix

PRIMER CUARTO LOCAL EXPLOSIVO Decisivo en el resto del partido. Empezando con 2-2, Nevels tira de galones para el 2-8 con un triple y casi otro (3 TL) y ahí se para el equipo catalán. 15-0 para Palma en actuación coral de Serrano, Bivià, Uriz y Zengo para el 17-8. El tiempo muerto de Lleida apacigua las cosas y las diferencias se mantienen pero no aumentan demasiado en este primer período. Los once puntos de máxima para Palma (26-15) lo para Sutina con un triple para mantenerse en el luminoso (26-18).

SE MANTIENEN DIFERENCIAS AL DESCANSO Tras una salida explosiva esta vez de Lleida en el segundo cuarto en el que cuatro triples consecutivos tan sólo intercalado con uno de Bivià (3-12) pone la ventaja catalana aunque de manera exigua. El TM de Xavi Sastre pone las cosas en su sitio y tanto Medori como Mockford con un triple devuelven la ventaja local (36-30). Los diferentes arreones catalanes no sirven para recortar distancias ya que cada vez que se acercaban (36-34, 42-38) Palma contestaba sobre todo desde el juego interior de Serrano y Grabauskas para mantener distancias (46-40).

LOS ARREONES DE LLEIDA SON INSUFICIENTES Y es que la tónica del segundo cuarto en el que Lleida era capaz de reducir diferencias eran inmediatamente contestadas por parte de Palma. A pesar de ello, y como en el segundo período, Lleida consigue ponerse por delante de nuevo merced a su tiro exterior, un triple de Marc Martí acompañado anteriormente de Nevels y De Celis poner una ventaja visitante (48-51). Ante ello los cambios de Xavi Sastre surten efecto y el poner en pista a Bivià cargado de personales espolea al equipo local para tomar la ventaja tras un parcial 8-0 (58-53). El juego interior era claramente dominado por Palma y Lleida anotaba tan solo desde fuera, eso provocaba que las ventajas no bajasen e incluso aumentasen hasta los 9 al final del tercer período (71-62).

ACTUACIÓ CORAL DE PALMA QUE APALABRA EL PLAY-OFF Mejoró Lleida su juego interior en el último período con la anotación de Demetrio, pero seguía siendo insuficiente ante la batería de atacantes palmesanos. Fornas, Zengo, Serrano, Bivià en actuación coral eran demasiado para los catalanes que claudicaban por diez puntos (92-82). Visto el partido la ventaja palmesana debió ser incluso superior, Lleida intentó vivir de su juego exterior y eso con Palma es insuficiente ya que si de algo presume el equipo mallorquín es de lo mismo y si encima gana en el interior pues al final te das cuenta que el marcador es incluso corto y que pudo y debió incluso ganar por más. En un pabellón con 3.500 personas, casi lleno y con un pie en el play-off hacia la ACB a la vez que los catalanes con un pie fuera después de una gran temporada sobre todo viniendo del descenso del año pasado y manteniendo la base del equipo para esta temporada.

EL MVP: Roger Fornas, 23 puntos, 6 rebotes y 64% en tiro de campo, para 25 de valoración. El alma del equipo, la extensión de Xavi Sastre en la cancha, con él todo es mucho más fácil para el equipo. En esta ocasión acompañado por Bivià y Uriz con 23 y 22 de valoración respectivamente. Por Lleida Juampi Sutina con tan solo 15 de valoración. Hay que tener en cuenta que Palma casi doble en valoración a su rival (117-64), en un partido muy completo de los locales.

Por Juan Carlos Turienzo

Palma Air Europa vs Actel Força Lleida (92-82)

Xavi Sastre (Palma AE): Escuchar audio



Borja Comenge (Actel F. Lleida): Escuchar audio

Declaraciones: Jordi Riera / Dpto. Prensa BSA

MARÍN PEIXEGALEGO 77-99 CAFÉS CANDELAS BREOGAN

Marín PXG vs Cafés Candelas (Foto Ramón Leiro)

Los de Lugo sumaron su tercera victoria consecutiva y comparten la segunda plaza con Gipuzkoa (77-99). El Marín Peixegalego, sin embargo, plantó cara hasta el último cuarto, en los últimos 10 minutos el juego visitante fue superior en todos los aspectos del juego y terminó por decantar el encuentro. Destacar la rotación azul, donde todos tuvieron minutos.

ELEVADO ACIERTO El primer cuarto se caracterizó por el alto acierto de ambos equipos. Cain y Rogers fueron los focos ofensivos del conjunto local, ambos con 8 puntos. En el equipo visitante destacó sobre todo el interior Harrison, el cual solo falló un tiro. Cuarto de idas y venidas donde el visitante fue en prácticamente todo momento por delante, pero los locales no se descolgaron.

PARTIDO ABIERTO En el segundo período también hubo una gran igualdad, aparecen en Marín Javi Múgica, tanto en rebote como en el perímetro, ayudando a su equipo a mantener vivas las esperanzas de derrotar a un grande como el Breogán. Tuvo que mantener la calma el equipo visitante para que el Peixegalego no le sobrepasase en determinados momentos, llegando al descanso con solo una ventaja de 3 puntos (46-49).

BREOGÁN DOMINA EL REBOTE Fue a la vuelta del vestuario cuando los azules bajaron la guardia. Empezaron sus vecinos de Lugo a dominar totalmente el rebote, a recuperar balones y a marcar el ritmo de juego. Apareció Jason Cain de nuevo, que está recuperando su mejor nivel; supo parar a Harrison, el cual por faltas se fue al banquillo.

En el último cuarto el Peixe tiró la toalla, dejando que el visitante anotara cómodo sin apenas ofrecer dificultades a la rotación de balón, lo que permitió el resultado final 77-99 pese a haber aguantado la mayor parte del encuentro.

MVP Gabe Rogers. El escolta americano ha vuelto a demostrar su mejor juego en la que lleva siendo su casa 3 años. Con 14 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias llegó a los 22 de valoración.

Por Gabriela García

LEYMA CORUÑA 75-88 UF BALONCESTO OVIEDO

Zyle en acción ante la defensa de Hernández-Sonseca (Foto: Basket Coruña)

EL FALSO CUATRO. En los primeros compases de partido, un vibrante duelo llamó la atención de los aficionados. En la posición de 4, Leyma Coruna y Unión Financiera Baloncesto Oviedo cuentan con jugadores de características muy diferentes y en estos primeros minutos de partido, ambos equipos intentaron sacare ventaja de ese emparejamiento. Zyle era superior en la pintura pero Miquel Salvó, con su velocidad y versatilidad y con un enorme acierto desde el perímetro ponía en jaque a la defensa naranja. Entre tanto, Hernández-Sonseca se adueñaba de las zonas sin hacer demasiado ruido (7 rebotes en el primer acto) y Dani Pérez irrumpía en la cancha y castigaba al equipo naranja a golpe de triple. Los asturianos lograban las primeras ventajas en el marcador (11-18, minuto 7:36) aunque el Leyma no tardaba en devolver la igualdad al electrónico, que marcaba 19-21 después de diez minutos de juego.

DEFENSA NARANJA Empezó el segundo cuarto con el único coruñés que pisó la cancha, el visitante Carlos Martínez, castigando el aro naranja con dos triples. El OCB recuperaba su máxima renta de 7 puntos (24-31) y el equipo coruñés no aprovechaba sus segundas opciones y sufría para anotar bajo el aro rival (los cincos herculinos erraron incomprensiblemente cuatro lanzamientos, casi sin oposición, bajo la canasta ovetense). Entonces Tito Díaz recurrió a la defensa para cambiar el guión de partido. A la vista de que la defensa individual no daba los resultados deseados, empezó el juego de las defensas alternativas. Presión a toda cancha combinada con una dinámica y activa zona 2-3 se combinaron para cortocircuitar los ataques ovetenses (10 pérdidas cometió el OCB al descanso). Sólo Salvó veía aro con cierta facilidad para los visitantes, mientras que Djuran, Creus y un inteligente Sabonis, aprovechando su superioridad física para jugar al poste bajo y atacando la línea de fondo, alternaban su protagonismo para lanzar al Leyma en la remontada (42-41 al descanso).

INDIVIDUALIDADES QUE RECLAMAN PROTAGONISMO. Zach Monaghan (15 puntos en el tercer parcial) cogió el testigo de sus compañeros a la vuelta de vestuarios. Anotó un tres más uno, una par de triples más y un mate en contraataque y el Leyma se puso 12 puntos arriba (58-46 cuando se habían jugado 4:14 del tercer cuarto). Pero los naranjas no fueron capaces de matar el partido. Un tiempo muerto de Carles Marco tiró de sus jugadores más veteranos para reactivar el juego del Unión Financiera. Con la dirección de Dani Pérez y un Sonseca que empezaba a hacer daño en la pintura, anotando 8 puntos prácticamente consecutivos, consiguieron devolver la igualdad al electrónico. Los asturianos habían roto la telaraña que había preparado Tito Díaz y la castigaban continuamente con acciones de 2+1. Además, Víctor Pérez afinó su punto de mira y anotó otros 8 puntos en este acto. Con empate a 64 en el marcador llegamos al acto definitivo

UN BASE COMO LA COPA DE UN PINO. Se acordó el Leyma de que Zyle podía sacar ventajas a su par en la zona y el lituano arrancó el cuatro acto con 4 puntos seguidos. De manera incomprensible, Tito Díaz lo sentó y el ala-pívot del Leyma Coruña no volvió a pisar el parqué hasta que ya fue demasiado tarde. Pero vayamos por partes. El OCB, de la mano de Dani Pérez, seguía leyendo en la defensa zonal coruñesa como en un libro abierto. Ataque tras ataque los ovetenses conseguían tiros liberados: Jesperson y Lofberg ensayaban puntería sin apenas oposición. Permítanme aquí un apunte: el Unión Financiera acabó el partido con 14 triples anotados de 32 intentos, un 44% de acierto, habiendo tirado más triples que lanzamientos de dos puntos Además, la defensa azulona ganó en intensidad con la presencia de dos bases en cancha y de un Barro que hizo un despliegue físico espectacular. El Leyma Coruña no tenía respuesta ante los contundentes argumentos que los chicos de Carles Marco habían desplegado sobre el parqué. Dani Pérez tenía el mando del partido y no estaba dispuesto a que se le escapase a su equipo ni la victoria ni el factor cancha para las eliminatorias por el ascenso. La diferencia crecía y crecía y los jugadores locales no eran capaces de aprovechar ni los lanzamientos libres (6 errores desde la línea de personal en el partido, todos ellos en el último cuarto). Y así llegamos al final del choque, con un merecido e incontestable 75-88 favorable al conjunto asturiano que no hacía honor a la igualdad vivida durante gran parte del encuentro.

EL MEJOR DEL PARTIDO. MVP. Dani Pérez. Aunque los números señalan a Hernández-Sonseca como jugador más destacado del encuentro, pocas posibilidades habría tenido el Unión Financiera de salir victorioso del choque de hoy de no contar con un director de juego tan solvente como Dani Pérez. El barcelonés, renqueante en las últimas citas, dio a su equipo lo que éste demandó en cada momento de juego. Anotó dos triples importantes en el primer cuarto, supo mover a su equipo en todo momento y repartió pases de canasta por doquier (11 asistencias adornan su estadística), acrecentó el ritmo de juego cuando los ovetenses iban por detrás en el marcador y lo ralentizó en la última fase del encuentro, cuando los suyos gozaban de una renta que supo administrar y aumentar. En definitiva, fue el dueño absoluto del tempo de partido, el líder capaz de involucrar a cada uno de sus compañeros, el mejor jugador de los que pisaron esta mañana el Palacio de los Deportes de Riazor.

Por Carlos Mirás Avalos

Leyma Coruña vs Unión Financiera Oviedo (75-88)

Tito Díaz (Leyma Coruña): Escuchar audio

Carles Marco (Unión Financiera Oviedo): Escuchar audio

Declaraciones: Gemma Castiñeira / Dpto. Prensa B. Coruña

QUINTETO IDEAL SOLOBASKET DE LA J30 Base

Mikel Uriz (Palma) 6 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias (22 puntos) Escolta

Dago Peña

(FCB) 20 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias (28 valoración) Alero

Eloy Almazán (Melilla) 21 puntos, 6 rebotes, 2 recuperaciones (24 valoración) Pívot

Mamadou Samb

(Palencia) 24 puntos, 5 rebotes, 8 faltas recibidas (32 valoración) Pívot

Eduardo Hdez-Sonseca (Oviedo) 16 puntos, 11 rebotes, 5 faltas recibidas (29 valoración)

