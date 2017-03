Burgos frena al Barça B; Palma conquista Palencia; Clavijo y Marín aprietan por abajo

Breogán pasa por encima del Leyma Coruña con un doble-doble de Iván Cruz

Burgos, liderado por Vega y Toncinic, frena la racha triunfal del Barça B

Palma supera al Palencia de Urko Otegui y da un gran paso hacia el playoff

La exhibición de Pressley y Bonifant guía al Clavijo a la victoria sobre Ourense

Marín no se rinde y conquista Lleida al ritmo de Jason Cain

RESULTADOS JORNADA 29 LEB ORO

ASÍ FUE LA JORNADA

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN 104-73 LEYMA CORUÑA

Tautvydas Sabonis bota el balón ante Thomas Bropleh (Basquet Coruña)

LA CRÓNICA MÁS FÁCIL DEL MUNDO. Nunca escribir una crónica ha sido tan sencillo. El Cafés Candelas Breogán no encontró rival en un descafeinado Leyma Coruña y dominó de principio a fin un partido plácido para sus intereses. Salva Arco inauguró con un triple el electrónico cuando se habían disputado ya 1:55 de partido y el equipo lucense no cedió nunca el liderato en el marcador. Basados en una sólida defensa, en una buena circulación de balón y en unos excelentes porcentajes de acierto de cara al aro, la ventaja creció y creció y el equipo coruñés nunca tuvo argumentos para dar una mínima esperanza de remontada a sus aficionados. Desde el primer cuarto quedó claro que este no era partido para los pupilos de Tito Díaz, que no consiguieron anotar ni un solo triple en los diez primeros minutos de juego.

LA SEGUNDA UNIDAD. En el segundo cuarto, un "silencioso" Iván Cruz y, sobre todo, un estelar Thomas Bropleh rompieron definitivamente el choque en favor de los intereses locales. Entre ambos, anotaron 25 puntos en la primera mitad, sólo 5 puntos menos que los que consiguió todo el equipo visitante. El Breogán alcanzó una máxima renta de 24 puntos (42-18) a falta de 3:15 para el descanso, momento en el que apareció Zyle para acortar un poco la renta que empezaba a ser sonrojante. Al final del choque, los jugadores de banquillo del Breogán sumaron 60 puntos, por únicamente 27 de su rival.

PERDIDOS. Uno de los grandes males que padeció el Leyma Coruña esta noche fue el mal de las pérdidas de balón. Viéndose superado en todas las facetas por unos inspirados jugadores locales, los herculinos cayeron en la precipitación (y en la desesperación), realizando lanzamientos apurados y, por encima de todo, dando pases realmente malos: pases arriesgados, pases flojos, pases sin convicción, pases sin que el destinatario hubiere ganado la posición, etc. En total, el Leyma acumuló 21 pérdidas, 17 de las cuales fueron recuperaciones lucenses y muchas de ellas supusieron transiciones o contraataques y canastas fáciles que hacían más grande el abismo que separaba a ambos conjuntos. De este modo, el Breogán dispuso de 15 tiros de campo más que el equipo coruñes.

MINUTOS DE LA BASURA. En un partido sin historia, en el que el Cafés Candelas Breogán no bajó de los 24 puntos en ninguno de sus parciales (línea ascendente: 24, 24, 26, 30), sobraron quince minutos de partido. El Leyma Coruña tuvo un amago de reacción en el tercer cuarto (se puso a 14 puntos, 53-39, cuando se habían disputado menos de tres minutos desde la vuelta de vestuarios) pero tres faltas de ataque casi consecutivas dieron al traste con cualquier posibilidad de remontada. De ahí al final, fueron muchos los jugadores locales que se sumaron a la fiesta y asumieron protagonismo: Fakuade, Arco, Quintela o los mencionados Cruz y Bropleh firmaron acciones de mucho mérito para deleite de la parroquia lucense.

MVP: IVÁN CRUZ Y THOMAS BROPLEH. Autores de 19 puntos y 11 rebotes y 22 puntos (con 5 triples), 7 rebotes y 3 asistencias respectivamente. Ellos rompieron el partido en el segundo cuarto y marcaron diferencias anotando el 40% de los puntos del equipo celeste.

Por Carlos Mirás

ACTEL FORÇA LLEIDA 73-79 MARÍN PEIXEGALEGO

Salto inicial entre Papa Mbaye y Jason Cain (Javi Enjuanes)

MARÍN, DE MENOS A MÁS. Los leridanos comenzaban el partido castigando los errores visitantes, Leonardo Demetrio recuperaba un balón en defensa para cruzar la pista sin oposición y realizar un mate que colocaba el (8-2) en el minuto 3 de juego. Jason Cain respondía al ecuador del primer cuarto con un potente mate y dejar a su equipo a tres puntos de los locales (10-7). El Club Marin Peixegalego se empezaba a sentir cómodo sobre la pista y era capaz de encadenar tres triples en los últimos minutos de cuarto que le permitían acabar el primer cuarto cuatro puntos por encima (16-20).

IGUALDAD. Tras otro triple visitante, el Actel Força Lleida recuperaba sensaciones y conseguía empatar el partido, (30-30), gracias a un triple de Miquel Feliu (14 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias) en el ecuador del segundo cuarto. A continuación, José Simeón (7 puntos, 2 asistencias, 2 balones recuperados, 9 de valoración) y Leonardo Demetrio (6 puntos, 7 rebotes, 2 balones recuperados, 2 tapones) cerraban un parcial de 8-0 favorable a los de la tierra firme para colocar el (38-30) en el minuto 17 de partido. Los visitantes no tiraban la toalla, y mediante Timothy Derksen (18 puntos, 5 rebotes, 17 de valoración), y el ex jugador del Actel Força Lleida, Javi Múgica (9 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 10 de valoración), conseguía devolver el parcial y colocarse por delante (38-39) cuando restaban 45 segundos por disputar de la primera mitad. Los de Comenge hacían un impulso final, y dos buenas acciones defensivas se convertían en dos grandes transiciones ofensivas que finalizaban con un mate de Mbaye, y una bonita cesta de Garrett Nevels (14 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias, 16 de valoración) tras una asistencia de Feliu, con la que se llegaba al descanso con un resultado de (42-39).

TODO POR DECIDIR. La irregularidad era la protagonista del tercer cuarto, primero era el Marin Peixegalego quien aprovechaba sus buenos momentos de juego para abrir una pequeña brecha en el marcador (51-56) en el minuto 26 de juego. Sin embargo, el Actel Força Lleida despertaba e instauraba un parcial de (7-0) para cerrar el cuarto y llegar dos puntos por encima a los últimos diez minutos de partido (58-56).

EL ACIERTO VISITANTE, CLAVE. Los de Lleida comenzaban inspirados el último cuarto, anotando tanto desde la pintura a través de un mate de Mbaye, como desde la distancia mediante un triple de Juampi Sutina. Por parte de los de Marín, Jorge Romero (15 puntos, 4 rebotes, 14 de valoración) mantenía vivos a los gallegos en el minuto 33 de juego (65-60). Sin embargo, los locales iniciaban una dinámica negativa en el apartado ofensivo, los tiros no eran precisos y los visitantes lo aprovechaban para conseguir un parcial de (0-7) y colocarse por delante cuando quedaban cuatro minutos para el final del partido, momento en que, Borja Comenge, decidía parar el encuentro con (65-67) en el electrónico. Inmediatamente, Marc Rubín de Celis (6 puntos, 2 asistencias, 3 balones recuperados) empataba el partido (67-67) con un tiro de dos puntos desde la esquina. Los visitantes seguían en su dinámica positiva en los lanzamientos a canasta, y aprovechando una serie de errores locales abrían una brecha de seis puntos en el electrónico cuando sólo restaba un minuto de juego (67-73). El partido estaba cuesta arriba para los locales, pero Marc Martí anotaba una canasta rápida y daba una esperanzas que se desvanecían en la acción siguiente cuando Jason Cain dejaba el partido muy encarado por los gallegos con una canasta de dos puntos (69- 75) y solo 20 segundos por disputarse. Nevels erraba el tiro posterior de los locales, y la victoria se escapaba del Barris Nord por un resultado final de (73-79).

MVP: JASON CAIN. El gran partido de Ablaye Mbaye (18 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia, 1 tapón, para un 24 de valoración), no fue suficiente para que el Actel Força Lleida lograra superar al Club Marin Peixegalego. Una gran actuación del visitante Jason Cain (22 puntos, 12 rebotes, 2 tapones, 32 de valoración), llevó a los gallegos a llevarse la victoria del Barris Nord.

Por Dto. Comunicación Actel Força Lleida (traducido)

QUESOS CERRATO PALENCIA 78-79 PALMA AIR EUROPA

Mikel Úriz dirige el ataque del Palma Air Europa (Estefanía Medina)

COMIENZO TREPIDANTE POR AMBOS EQUIPOS. El 0-7 inicial de los mallorquines dejaba bien a las claras que no habían venido de paseo y que podían tener sus opciones ante el favorito Palencia. De todas maneras ese 0-7 daba paso a otro parcial superior palentino de 12-2 (12-9) y las fuerzas se equilibraban rápidamente para dar paso a un partido de poder a poder. Diversas alternancias en el marcador finalmente dejaban la mínima ventaja para los isleños tras la última canasta de Bivià (20-21).

TIMING ISLEÑO HASTA EL DESCANSO. El comienzo del segundo cuarto ponía las primeras ventajas serias para el equipo visitante, el parcial 2-10 ponía el luminoso en un inquitante 22-31 para Palencia. Las reacciones palentinas (28-31) eran frenadas por el tiro exterior, hasta 5 triples en el segundo período de Palma por tan sólo uno de Palencia. De todas maneras el juego interior palentino, superior todo el partido, lograba que las diferencias no aumentasen de manera preocupante hasta el descanso (37-42).

JHORNAN ZAMORA AL RESCATE. El rapapolvos de Sergio García surtía efecto. Pero sobre todo debido a que Zamora aparecía “on fire”. Las tres primeras canastas locales de Urko daban paso a un festival del venezolano con trece puntos casi consecutivos sólo intercalado con un triple de Romà Bas. Palma negado en el tiro exterior y tan sólo Fornas y Grabauskas aguantando el tipo, aunque no era suficiente para perder el período claramente (22-12 para 59-54). Aún así los isleños no se iban del partido a falta del último cuarto.

PALMA AGUANTA Y BIVIÀ DECIDE. El último período y con Palencia en plena avalancha llegaba la máxima local con el 70-62. Ventaja que no fue mayor debido a los triples forzados de Bivià y Mockford, pero el empuje local parecía que iba a romper el partido en cualquier momento. La vuelta a la primera unidad de ambos equipos cambió el panorama y Palma conseguía igualar el luminoso (70-69). A partir de ahí cualquier detalle podría decidir el partido, como fue el 2+1 de Otegui (76-72) sobre el rebote ofensivo en el último minuto. Pero ahí estaba Zengotitabengoa poniéndose los galones para empatar a 76. La última canasta local del capi Urko (78-76) fue contestada a falta de 1 segundo por Carles Bivià con dos jugadores encima, incluido Mamadou Samb, canasta de jugón. Sergio García jugó a defender la última posesión y le salió cruz. Pudo ganar cualquiera y, de hecho, la valoración fue claramente ganada por Palencia. Pero en el partido de ido ocurrió justamente lo contrario, la cara de la moneda cambió de bando.

MVP: URKO OTEGUI. Sumó 21 puntos y 9 rebotes para 30 de valoración, el incombustible “capi” de Palencia siempre dando el callo y dominando claramente el juego interior, Serrano y Grabauskas no fueron capaces de pararle en ningún momento.

Por Juan Carlos Turienzo

SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS 85-77 FC BARCELONA LASSA B

Goran Huskic busca el pase ante Aleix Font (María González)

LOS ALA-PÍVOTS DEL BURGOS. El capitán y el veterano. Javi Vega y Jorge García fueron claves para la victoria del San Pablo ante su afición. Jorge García se echó el equipo a la espalda cuando más le hacía falta, en un excelente momento del Barça, disipando dudas y asumiendo el liderazgo. Javi vega, por su parte, completó un increíble tercer cuarto para matar el partido y decidir la balanza. Muy buen juego de los ‘4’ burgaleses.

MO SOULADE. Intenso en ambos lados de la cancha. El base del San Pablo supo asumir el mando en un partido, a priori, muy complicado para el puesto de director de juego local. 11 puntos y 2 asistencias, pero sobre todo buen criterio de juego haciendo valer su físico en defensa.

LA JUVENTUD DEL BARÇA. Suena a tópico, pero al filial blaugrana se le hizo muy largo el partido. A pesar de salir como una apisonadora a El Plantío, la veteranía de los locales fue consiguiendo llevar el encuentro al ritmo y tempo que querían los de Diego Epifanio.

LA AUSENCIA DE RODIONS KURUCS. El jugador letón estaba convocado para el partido, pero a última hora tuvo que viajar con el primer equipo, lo que dejó al Barça B con una baja más que importante. Muy buena pinta la de este jugador que dejó a algunos ojeadores en El Plantío con las ganas de ver su actuación.

MVP: DAGO PEÑA. Partidazo de Dagoberto Peña con 18 puntos 6 rebotes y 3 robos. Los jugadores del San Pablo ya estaban avisados de que por sus manos iba a pasar buena parte del juego y los puntos del Barça, pero aún así el dominicano demostró la calidad que atesora y poco pudieron hacer para evitar sus 24 puntos de valoración, que pudieron ser más si desde la línea de 3 puntos (3/9) hubiera estado más acertado.

Por Rodrigo García

CALZADOS ROBUSTA 93-77 OURENSE PROVINCIA TERMAL

Bryce Pressley lanza un tiro libre (Carmen Meroño)

CLAVIJO ROMPE EL CHOQUE EN EL INICIO. Dos triples de Bonifant y uno de Pressley mostraron muy pronto que Calzados Robusta tenía un día inspirado en el lanzamiento, y a los tres minutos el conjunto local ya vencía por nueve (11-2). Christian Díaz y Guerra conectaron en varias ocasiones y la diferencia pareció por un momento descender, si bien la defensa cobista no tenía su mejor día y pronto tanto Kupsas, en el poste bajo, como Pressley, desde el triple y en situaciones de uno contra uno, aumentaban la diferencia. Dos triples consecutivos de Garrido y Pressley elevaban la diferencia a quince, y pese a que Flis respondía desde el exterior, Pressley anotaba el 7º triple local y Calzados Robusta vencía por quince al final del primer acto (33-18, min. 10).

EL COB INTENTA ENGANCHARSE AL ENCUENTRO. El inicio del segundo acto llevó a que Calzados Robusta lograse la máxima ventaja del partido con un nuevo triple (+18), y ahí comenzó la remontada cobista. Gonzalo Gª de Vitoria optó por juntar a Wright y Guerra, y el primero de ellos aprovechó para mostrar su superioridad física en el poste ante Bonifant y sumar varias canastas de mérito. Seis puntos consecutivos de Wright redujeron la diferencia a ocho (42-34, min. 15), pero pronto Bravo y Bonifant castigaban dos errores cobistas con dos nuevos triples y la diferencia volvía a elevarse. Un triple sobre la bocina de Garrido, el undécimo del encuentro, llevaba el encuentro al intermedio con Calzados Robusta cómodamente por delante en el marcador (54-41, min. 20).

CALZADOS ROBUSTA MANTIENE LA VENTAJA. Durante todo el partido, Calzados Robusta tuvo como objetivo claro impedir los tiros exteriores ourensanos, y de este modo, en los tres primeros cuartos, el COB solo fue capaz de anotar dos triples en once lanzamientos intentados. Con este precepto, el conjunto ourensano bajó el ritmo y jugó en estático a la vuelta del descanso, intentando encontrar a Guerra y frenar los contraataques locales.Este hecho funcionó en un primer instante, y Ourense se puso a siete (57-50, min. 24). La aparición de Pressley primero y Tunde Olumuyiwa y Galarreta después frenó la remontada, llevando a Calzados Robusta a un parcial de 0-7 que devolvía la diferencia de dos dígitos al marcador. Los siguientes minutos continuaron favoreciendo al conjunto local, que de manera inteligente atacaba el aro cobista y sumaba desde el tiro libre. Al final del tercer cuarto, la diferencia marcaba +12 (68-56, min. 30).

BONIFANT Y PRESSLEY FRENAN LA REMONTADA COBISTA. Cinco puntos consecutivos de Norris parecieron sentenciar el choque en los primeros minutos del último acto (73-58, min. 32), pero Gonzalo García de Vitoria paró el partido y bajo la dirección de Martín Rodríguez, el Ourense Provincia Termal comenzó a encontrar lanzamientos librados. Tres triples consecutivos del conjunto ourensano, incluyendo uno con algo de suerte de Kapelan, pusieron a Ourense a seis (75-69, min. 36) con más de cuatro minutos por jugarse, pero Pressley, con un triple de ocho metros, pronto mostró que la victoria estaba predestinada a quedarse en el bando local. Una vez más, Kapelan respondió desde el exterior y Ourense volvió a ponerse a seis, pero un error en un rebote permitió anotar a Tunde y el conjunto gallego comenzó a desmoronarse. Aún tuvo tiempo Christian Díaz de anotar un nuevo triple y ponernos a siete, y esta vez no fue Pressley sino Bonifant, quien con un triple esquinado, sentenció el partido. Los últimos trece puntos llevaron su sello y terminaron elevando la diferencia hasta los dieciséis tantos, una diferencia quizás irreal pero que deja en evidencia la importancia de ese primer cuarto perdido.

MVP: BRYCE PRESSLEY. El escolta del Calzados Robusta sumó 26 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, 1 robo y 4 faltas recibidas para un total de 31 créditos de valoración.

Por Dto. Comunicación Ourense Provincia Termal

