Burgos pasa a semifinales; COB anota 39 puntos; Breogán y Palencia, contra las cuerdas

UNIÓN FINANCIERA BALONCESTO OVIEDO 2-1 OURENSE PROVINCIA TERMAL

Dani Pérez progresa ante Tomás Fernández (Hugo Álvarez)

Partido 1: (85-92)

RITMO ALTO Y ACIERTO. Arrancaba el partido en Pumarín y era el Ourense Provincia Termal quien se sacudía primero de los nervios iniciales. Sin embargo, una canasta de Johan Löfberg y un triple de Dani Pérez eran celebrados por la parroquia asturiana y ponían al OCB por delante, 5-4. El ritmo de anotación era muy elevado y los dos equipos encontraban canasta con facilidad. Christian Díaz era el encargado de mandar en el ataque gallego y lo hacía con una gran solvencia, al igual que Dani Pérez en el bando asturiano. No obstante, eran los hombres de Gonzalo García de Vitoria quienes parecían sentirse más cómodos sobre el parqué. Al término del primer cuarto, 18-24.

DÍAZ LIDERA A UN ACERTADO COB. No comenzaba bien el segundo periodo para el Unión Financiera Baloncesto Oviedo y es que un parcial de 0-5 en contra forzaba el primer tiempo muerto del partido. Christian Díaz, con quince puntos ya en su casillero, estaba siendo el hombre más determinante de un Ourense Provincia Termal que estaba teniendo un acierto espectacular. A falta de 4´14, 25-42 para el conjunto gallego. El OCB estaba sufriendo en ataque, debido en parte a una defensa asfixiante del COB y no era capaz de encontrar canasta. La diferencia llegó a ser de 17 puntos. Sin embargo, Manu Rodríguez sí que estaba enchufado y dos triples consecutivos del granadino forzaron el tiempo muerto de los gallegos. A falta de 2´13, 31-43. Al final de los primeros 20 minutos, 36 a 49.

AMPLIA VENTAJA. Comenzó dubitativo el OCB en el tercer cuarto pero no tardó en arrancar y un triple de Miquel Salvó reducía la ventaja a los once puntos, 43-54. El base canario del Ourense Provincia Termal seguía con un acierto impresionante y ya acumulaba 21 puntos en su haber. A falta de 5´43, 48-61. No le terminaban de salir las cosas a un Unión Financiera Baloncesto Oviedo que le estaba costando recuperarse anímicamente de la diferencia que presentaba el marcador. Los hombres de Gonzalo García de Vitoria no cesaban en su ataque y la ventaja ya era de 20 puntos a falta de un minuto para el final del tercer cuarto, 53-73. Con este resultado nos iríamos a disputar los últimos diez minutos de partido. El Unión Financiera Baloncesto Oviedo estaba obligado a cambiar la dinámica.

SONSECA REDUCE DIFERENCIAS. Comenzó bien el OCB en el último cuarto con Edu Hernández-Sonseca echándose el equipo a las espaldas. Restando 7´58 la diferencia era de 17 puntos, 61-78. Sin embargo, el acierto desde el triple del COB era superior al 65% y restablecían una y otra vez la ventaja de 20 puntos a su favor. Carles Marco paraba el partido restando 7´15 para buscar dar con la tecla que cambiase el devenir del partido. No obstante, la tarea era harta complicada. De nuevo Edu Hernández-Sonseca anotaba de tres y forzaba el tiempo muerto del Ourense tras ver recortada la diferencia de la que poseían. A falta de seis minutos, 66 a 81. Sin embargo, de nuevo, dos acciones consecutivas del COB tras el rebote ofensivo, parecían poner el broche definitivo de un partido para olvidar. Al final del mismo, 85-92.

MVP: NEMANJA MITROVIC. El alero del Ourense Provincia Termal sumó 19 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 1 robo y 4 faltas recibidas para un total de 28 créditos de valoración.

Por Dto. Comunicación Unión Financiera Baloncesto Oviedo

Partido 2: (78-60)

FANTASMAS EN EL PRIMER CUARTO. Recordó y mucho el primer cuarto a lo ocurrido en el partido del viernes y todos los fantasmas sobre lo ocurrido la temporada pasada ante Huesca sobrevolaron el pabellón de Pumarín. Ourense llevaba el ritmo, con Cristian Díaz como jefe de operaciones y Fran Guerra como ejecutor, los gallegos llegaron a ponerse 11 arriba (10-21) a menos de 3’ para el final del cuarto. Con Dani Pérez superado por el base canario, le sacó 2 faltas y lo mando al banco en este primer cuarto, tuvo que ser un excompañero suyo en la escuela del Claret, Fabio Santana, quién mantuviera a los locales dentro del partido con dos triples liberados que enfadaban y mucho a Gonzalo García. 19-24 para los visitantes al final de los primeros 10’ y todo por decidir.

DEMOLEDOR PARCIAL DEL BANQUILLO DEL OVIEDO. En esta ocasión sí que se notó la diferencia de banquillo entre uno y otro equipo. Con la segunda falta de Flis y los descansos obligados de Guerra y Díaz, el juego de los orensanos bajó muchos enteros a la vez que los relevos de los locales eran capaces de producir incluso más que los titulares. Con un parcial de 16-0 el Oviedo pasaba de un peligroso 21-27 a un esperanzador 37-27 en algo menos de 7’ para dejar a los visitantes en unos pírricos 3 puntos en más de 9’ de cuarto. Y en ese parcial mucho tuvo que ver la segunda unidad carbayona con un Fabio Santana (5 puntos con triple al final de posesión desde 7 m) y un Mou Barro (4 puntos y 4 rebotes delante del incombustible Wright con un mate en palmeo de película), espectaculares. En Orense, la nada, ni Kapelan ni Wright ni Hittle eran capaces de poner en problemas a la agresiva defensa local y solo podían asistir como espectadores al despegue ovetense.

MENOS DE 48 H, CANSANCIO ACUMULADO. En una a serie a 5 partidos y con encuentros con tan pocas horas de descanso entre uno y otro, será un factor a tener muy en cuenta y así se notó. Díaz y Guerra intentaron igualar el choque nada más salir de vestuarios, pero la acometida duró unos pocos minutos en los que consiguieron acercar a su equipo a 3 puntos (39-36 con menos de 8’ por jugar en el tercero). Fue puro espejismo, a partir de ahí, varios airballs mostraban el cansancio de los jugadores cobistas y de nuevo el equipo de Marco cogía las riendas del encuentro gracias a unos Loffberg y Miquel Salvó muy entonados (6 y 8 puntos respectivamente) para conseguir establecer una máxima de 15 puntos al final del periodo (55-40).

SALVO DISIPA CUALQUIER DUDA. En el periodo de desenlace Ourense iba a seguir intentándolo y con un parcial 0-7 de salida en menos de min. y medio, volvía a meterse en el encuentro. Eran las últimas balas de los gallegos, balas que de no ser por Salvó podrían haber pasado de balas de fogueo a convertirse en algo más. Con Guerra y Wright dominando la zona y el Oviedo con problemas en ataque, tuvo que ser el jugador catalán, quién ocupando la posición de ala-pívot aprovechara su buena muñeca y la desidia de Wright al no puntearle, para clavar dos triples, que suponían los últimos clavos en el ataúd de los gallegos. 63-53 y 6 min. De disputa por delante, que se le harían muy largos a los de Gonzalo García con un Dani Pérez, ahora ya sí, dominador del juego, ante un fundido Díaz.

MVP: MIQUEL SALVO. El jugador catalán ha sido la flecha de lanza del equipo local en el segundo encuentro de estos play-offs. Él se ha encargado sobre todo en los dos últimos cuartos de ser el jugador productivo en ataque que permitiera trasladar al marcador la diferencia mostrada entre los dos equipos. Jugando casi todo el partido de 4, Salvó se ha aprovechado para abrir el campo con triples (4 de 6 aciertos) o penetrar e ir al rebote con fuerza para provocar hasta 9 faltas personales en los rivales. Sin duda alguna el joven jugador sigue progresando adecuadamente y ahora ya en play-off, mostrándonos que su nivel en Liga Regular no fue casualidad.

Por Juan Carlos Iglesias

Partido 3: (39-73)

UN INICIO CON POCO ACIERTO. Desde el principio, Unión Financiera Oviedo tuvo claro que su partido pasaba por elevar el nivel físico a su máximo exponente, gastando faltas y obligando a Ourense a jugar a este nivel para tener opciones de estar en partido. En la primera jugada, Zarko Jukic voló y machacó el aro para poner a Ourense 2-0, y pasaron más de cinco minutos para que el equipo de Gonzalo Gª de Vitoria volviese a conseguir una canasta en juego. Pese a atacar de forma inteligente, Guerra y Flis erraban canastas sencillas para ellos y el partido llegaba al minuto cinco con 2-4 en el marcador. Oviedo tampoco sumaba con facilidad, y solo la buena labor de Barro aprovechando las segundas opciones llevaba al equipo asturiano a aumentar la diferencia. Un triple de Mitrovic rápidamente respondido por Löfberg dio pie a un Oviedo más rápido, con más ganas de correr el contraataque y ahí la diferencia pronto se elevó. Un triple de Jesperson puso el +9, y otro lanzamiento de tres puntos de Sans sobre la bocina elevaba la diferencia por encima de la decena de tantos (8-19, min. 10).

REACCIÓN DESDE LA DEFENSA. En el segundo acto, el inicio del Ourense Provincia Termal fue malo, pues primero Dos Anjos sumaba en la zona, y después una pequeña desconexión llevaba a Oviedo a sumar un parcial de 2 a 9, alcanzando muy rápido los dieciocho tantos de diferencia (10-28, min. 13). Tras ese lapsus, la defensa mejoró y Oviedo apenas consiguió ver aro, recortando nuestro equipo poco a poco la distancia gracias, sobre todo, al tiro libre, desde donde pese a no estar excesivamente acertados fuimos sumando de manera constante en el cuarto. Un triple de Manu Rodríguez elevó nuevamente la diferencia, si bien una canasta de Mitrovic a poco de finalizar el cuarto llevaba a nuestro equipo al descanso en partido (21-39, min. 20).

SENTENCIA EN EL TERCER CUARTO. Al regreso de los vestuarios, pronto se terminó el partido. Oviedo prosiguió con su elevadísimo ritmo físico, y a ello añadió un elevadísimo también acierto en el triple. Manu Rodríguez, en hasta cuatro ocasiones, y Paul Jesperson, en dos, acertaban desde la larga distancia y castigaban cada error defensivo ourensano con un triple. En seis minutos, un parcial de 5-23 había finiquitado el partido (26-56, min. 27). Intentó reducir la diferencia el COB de todas las maneras pero no lo consiguió, pues ni Guerra acertaba con el aro (2/10 en T2), ni Kapelan hacía lo propio (1/9 en tiros de campo), ni nadie sumaba desde el triple (2/19 en T3 al final del choque). Con tan poco acierto y Jesperson y Manu Rodríguez liderando una lluvia de triples, el partido quedó visto para sentencia. El tercer acto terminó 30-61 y los últimos diez minutos sirvieron para dar minutos a los menos habituales (incluyendo a los canteros Arriaga y Van Zijverden) y realizar pruebas, como hizo Oviedo colocando a la vez a sus dos pívots, Edu Hernández-Sonseca y Felipe Dos Anjos.

NI TITULARES, NI SUPLENTES. Con los menos habituales en pista, tampoco vio aro el Ourense Provincia Termal, que terminó el partido con 39 puntos y tres cuartos sin llegar a los dobles dígitos en anotación. Nadie anotó más de 7 puntos y el partido terminó con Oviedo ganando por 34 tantos.

MVP: MANUEL RODRÍGUEZ. El escolta del Unión Financiera Baloncesto Oviedo sumó 15 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia para un total de 18 créditos de valoración.

Por Dto. Comunicación Ourense Provincia Termal

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN 1-2 PALMA AIR EUROPA

Salva Arco defendido por Asier Zengotitabengoa (Pat Muñoz)

Partido 1: (77-65)

LAS BAJAS EN EL CAFÉS CANDELAS BREOGÁN. Los lucenses llegan al primer partido del PlayOff de ascenso a la Liga Endesa con la baja ya conocida de Fakuade, una de las piezas claves en los esquemas de Lezkano durante toda la temporada. Su lesión le obligará a pasar por quirófano y su substituto será Pep Ortega (estaba viendo el partido al lado del banquillo del Breogán), a falta de que la Federación Española de Baloncesto dé el visto bueno al ser una baja por larga duración. Pero además de Fakuade, el Cafés Candelas Breogán no pudo contar tampoco con Rafa Huertas, un jugador que a priori, es importante, sobre todo ante la defensa sobre los bases-escoltas del Palma Air Europa.

EL ‘BREO’, MUCHO MÁS CÓMODO EN LA PRIMERA PARTE. El primer cuarto comenzó con un ritmo en el que ambos querían dominar, pero sin demasiado acierto. Con el dominio en el rebote por parte del Cafés Candelas Breogán, le permitía tener segundas oportunidades en ataque; sin embargo, ninguno lograba despegarse en el marcador y mediado el primer cuarto, lucía un 11-10. Los siguientes cinco minutos la tónica del partido era la misma, y se terminó con un 19-20 a favor de Palma Air Europa. En los siguientes diez minutos, el Breogán dio un paso más que su rival y empezó con un parcial de 7-2 ante unos visitantes que no se sentían cómodos en ningún momento, tanto en ataque como en defensa. De hecho, el Bahía San Agustín solo anotó 9 puntos en diez minutos y al descanso mandaba el Cafés Candelas Breogán por once puntos: 40-29.

BREOGÁN PUDO SENTENCIAR… Con la ventaja de los once puntos a favor del conjunto de la ciudad amurallada, se le sumaban dos triples más a su favor, dejando 17 puntos arriba al Cafés Candelas Breogán y aprovechándose de un Palma que le costaba seguir el ritmo del partido. El Palma Air Europa creció y las tornas cambiaron, ahora eran los gallegos lo que no estaban finos en ataque y eso permitió un parcial de 0-10 a favor de los de Xavi Sastre que se rompió con un 2+1 de Matt Stainbrook que en el partido no estaba recibiendo tantos balones en la zona como en otros partidos anteriores. Otro parcial en blanco, esta vez un 0-7, permitió al Palma Air Europa quedar con vida. Se llegaba con un 56-53 al final del tercer cuarto.

…PERO NO LO HIZO HASTA EL ÚLTIMO CUARTO. Seguía sintiéndose bien los isleños, y con un 2+1 de Victo Serrano, empataban la contienda. Pero ahora quien hizo un parcial para decantar el encuentro, fue el Cafés Candelas Breogán; quien ‘devolvió’ el parcial de 10-0 que momentos antes habían encajado. Bropleph y ‘Lobito’ Fernández fueron quienes comandaron ese parcial anotador. El Palma Air Europa se desesperó y pagaba su frustración ante los árbitros, a los cuales les estaba recriminando la dureza defensiva de los locales. Finalmente, un 3+1 de Josep Franch sentenció el partido (75-58) y el partido se cerró con un 2-7 para el Palma Air Europa.

MVP: IVÁN CRUZ. No ha sido el partido en el que la pintura del Breogán marcara diferencias de la mano de Stainbrook, pero sí ha sido el día de los jugadores abiertos. Iván Cruz se ha marcado un doble- doble en el primer partido, y es que sus 13 rebotes ayudaron a marcar las diferencias en el marcador y también a las sensaciones, que siempre son importantes en este deporte.

Por Adrián Pulleiro

Partido 2: (94-99)

XAVI SASTRE FRENA LA SANGRÍA. Mal inicio de partido en Lugo, con un Palma Air Europa que a pesar de realizar un sólido trabajo en defensa y encontrar buenos tiros en ataque no se mostraba acertado y veía como Breogán empezaba mandando por un resultado de 11 a 3 en los primeros 5 minutos de cuarto, llevando a Xavi Sastre a pedir tiempo muerto. Las instrucciones de Xavi Sastre surgieron efecto y el acierto empezó a llegar al conjunto mallorquín que se acercaba a solo 2 puntos con un 14-12 a falta de 2 minutos para el final, pero el equipo local no se dejó intimidar y sacó a relucir su talento ofensivo para irse por delante al primer cuarto con un resultado de 23 a 17.

EL BREOGÁN, SUPERIOR EN LÍNEAS GENERALES. Segundo cuarto con dos partes totalmente opuestas, en los primeros minutos de periodo el Cafés Candelas conseguía campar a sus anchas imponiendo su alto ritmo de juego y logrando una diferencia de más de 10 puntos. Pero una vez más el Palma Air Europa demostraba que no venía a Lugo de vacaciones y que quería luchar por el partido en todo momento, Carles Bivià lideraba al equipo y recortaba diferencias a cuatro puntos a falta de 1:40 para el descanso. A pesar del buen momento balear Breo no se dejaba intimidar y de nuevo aprovechaba la superioridad de un inmenso Stainbrook para llegar al final de los primeros 20 minutos con un favorable 42 a 35.

PALMA AGUANTA HACIENDO LA GOMA. Tercer cuarto de mucha emoción en el Pazo de Lugo. El Palma Air Europa salía enchufado pero rápidamente la superioridad física de la pareja Stainbrook y Cruz se hacía notar en el rebote y Breogán se volvía a colocar por encima de los 11 puntos de ventaja (54-43). Las cosas no pintaban bien pero aquí no se rendía nadie y la pareja de bases Úriz y Bivià empezaron sacar a relucir todo el talento que tienen en sus manos para meter de nuevo al equipo mallorquín en el partido llegando a colocarse a 1 punto de diferencia (61-60) a falta de 2 minutos para el final del tercer cuarto. Breo se volvía a distanciar pero de nuevo los de Xavi Sastre sacaban la cabeza para cerrar el tercer cuarto con opciones de partido con un resultado de 68 a 64.

BIVIÀ FUERZA LA PRÓRROGA Y PALMA RECUPERA EL FACTOR CANCHA. Máxima emoción en el Pazo de Lugo, el partido se mantenía igualado con un Palma Air Europa que se negaba a despegarse de un Breo que aguantaba las reacciones visitantes llegando al ecuador del cuarto con un 78 a 73 en el marcador. En el tramo final de cuarto el Cafés Candelas se mantenía arriba con un favorable 83 a 77 a falta de 1:40 para el final, pero de nuevo aparecieron los chicos de Sastre, poco a poco se acercaban y el marcador ya indicaba un 85 a 82 en los segundos finales de partido. Carles Bivià cogía la bola, botaba encaraba el aro, se paraba en el 6’75 para levantarse y lanzar de 3 y anotar una vez más sobre la bocina para dejar un empate a 85 que llevaba el partido a la prórroga. Tiempo extra en curso y empezábamos fuerte con Fornas anotando de 3. Franch respondía pero Asier de nuevo volvía a anotar de 3 y distanciar el equipo en el marcador. Defensa muy seria y ataque fluido castigando los puntos débiles del conjunto gallego permitiendo al Palma Air Europa conseguir una cómoda renta colocando un 87 a 95 a falta de 2:11 para el final. La cosa no terminaba aquí, Breo todavía tenía mucho que decir y se acercaba de forma peligrosa en el marcador, pero sin llegar a remontar un encuentro que finalizaba con un resultado de 94 a 99 y llevaba la eliminatoria a Mallorca.

MVP: CARLES BIVIÀ. El escolta del Palma Air Europa sumó 31 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, 1 robo y 6 faltas recibidas para un total de 33 créditos de valoración.

Por Dto. Comunicación Palma Air Europa

El agónico triple de Carles Bivià para forzar la prórroga (vídeo: @EsportsIB3)

Partido 3: (64-58)

AMBIENTE DE PLAY-OFF. Auténtico sabor a play-off en Inca. Pabellón lleno, limitado a 1.200 espectadores, no se podía emplear la grada superior por seguridad, indicaciones del Ayto. de la localidad, además de no disponer de asientos. El público acompañaba a ese ambiente, siempre a tope apoyando a su equipo. Si sumamos que el partido fue tosco y duro y con mucha tensión por ambos equipos, a los que manejó como pudo el dúo arbitral, dado que los dos conjuntos se lo pusieron muy difícil. En fin, partido 100% play-off, sin más. En los locales tres hombres tocados por procesos gripales, Mockford y Serrano casi recuperados, pero sobre todo Bivià, con el proceso más reciente, aunque a decir verdad no lo pareció dado el recital sobre la pista. En los lucenses debutaba Pep Ortega, más dinamita para el juego interior gallego supliendo la baja por lesión de Fakuade con autorización de la FEB.

MARCADOR IGUALADO DE PRINCIPIO A FIN. El partido al ser muy tosco y duro en defensa por ambos equipos, se prestaba a la igualdad, y así fue, de principio a fin del mismo. De hecho los 6 puntos de diferencia en el marcador me parecen muchos para reflejar lo ocurrido en la cancha. De todas maneras y en la previa Xavi Sastre era lo que quería, su equipo jugando en casa con el público animando como lo nunca visto tenía si cabe algo más de posibilidad de salir airoso al final del mismo. La máxima diferencia entre los dos equipos fueron precisamente esos 6 puntos finales, con eso está dicho todo.

MALA SELECCIÓN DE TIRO, PERMISIVIDAD ARBITRAL. Todo el mundo conoce la dureza en defensa de Breogán que tan buenos resultados le ha dado en la liga regular, sobre todo en la segunda vuelta. Palma en este partido se puso a su altura y los árbitros tuvieron que ceder para no quedarse solos al final del partido. Malos porcentajes por ambos equipos, pero con motivos: 21 a 27 en % de tiros triples, por 42 a 24 en % de tiros de dos. Paupérrimos. Quizás provocado además por la trascendencia del choque.

LA CLAVE, EL ÚLTIMO CUARTO. Dentro de la igualdad del marcador, el último cuarto al que se llegaba con ventaja lucense (46-48). Pero a Breogan se le apagó la luz. Xavi Sastre supo gestionar las cuatro tempranas faltas de sus dos cincos (Serrano y Grabauskas) y el equipo palmesano conseguía mantener igualado el marcado hasta que bien empezado el último cuarto quemaba las naves con Serrano en pista y, a partir de entonces, empezaba a coger algo de distancia (2/3 puntos, un mundo en este partido). Mientras, a los gallegos comenzaban a hacer rondos por fuera de la zona sin crear peligro real de anotación y fue la causa de acabar perdiendo.

MVP: MIKEL ÚRIZ. Sumó 15 puntos y 8 rebotes para 25 de valoración. Cuando la cosa se complicaba en ataque para Palma, los recursos eran Bivià y Uriz, pero fue este último el que sacó mejores soluciones para los locales. Eso sí, la mejor canasta fue de Bivià en un tiro en el último segundo de posesión por detrás de la canasta que levantó al público, podría ser candidata a canasta del año.

Por Juan Carlos Turienzo

SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS 3-0 CLUB MELILLA BALONCESTO

Marcos Suka-Umu defendido por Alejandro López (María González)

Partido 1: (79-78)

EL FACTOR CANCHA, UN PUNTO. Por un único punto se acabó decidiendo el partido: 79-78 y con bola de partido para Melilla. La jugada fue la siguiente: el San Pablo, a falta de menos de 24 segundos trata de lanzar un último ataque que le de la tranquilidad. La defensa de Melilla le cierra las puertas a Álex López, que casi hace pasos al perder el bote, termina lanzando sin posibilidad de anotar y el rebote es para Melilla. Marcos Suka-Umu lleva la bola que puede dar la partida a Melilla y busca la penetración. Los burgaleses se cierran en la zona, cerrando el paso del alero… pero liberando a los tiradores exteriores, circunstancia que trata de aprovechar Suka-Umu y forzando un pase que termina en pérdida para Melilla, por lo que Álex Barrera sólo tuvo que llevar la bola hasta la canasta rival para terminar el partido.

SALIDA INSPIRADA. Los jugadores de Alejandro Alcoba salieron muy inspirados en la cancha. Sus cinco primeros lanzamientos vieron aro de forma clara, siendo cuatro de ellos de tres puntos. Ante esa circunstancia, los burgaleses no tuvieron otra forma de reaccionar que lanzando también desde el exterior, olvidando una supuesta superioridad en la zona para los locales de la que se había hablado antes del partido. El resultado: 26-25 en el primer cuarto tras un parcial de 8-0 de los de Diego Epifanio que servía para maquillar un marcador que no demostró lo que había pasado en el campo.

EL REBOTE. Ya hemos dicho que los de Burgos no terminaron de funcionar en la zona. La diferencia de rebotes fue clara: 30-37 a favor de los melillenses. Lo curioso es que en rebote defensivo ambos equipos empataron: 26 rechaces para cada uno. La diferencia se vio en el rebote ofensivo, con únicamente cuatro capturas para los burgaleses. Y en defensa podría haber sido peor de no ser por el trabajo de Javi Vega en los minutos finales.

A REMOLQUE PERO SALVANDO EL FACTOR CANCHA. Los burgaleses fueron por detrás en el marcador durante buena parte del encuentro, llegando a estar incluso diez puntos por debajo de Melilla. A pesar de saber controlar bien las distancias, las irregularidades en el juego (por parte de ambos equipos), las pérdidas de balón y un partido muy trabado en faltas hizo que el juego se ralentizara tras un comienzo fulgurante. Al final, los locales se impusieron por la mínima y salvaron el factor cancha: 1-0 en la serie con el San Pablo golpeando primero.

MVP: ÁLEX BARRERA. Empatado en valoración con Goran Huskic, Álex Barrera acabó robando la bola de la victoria del San Pablo Inmobiliaria. Dentro de un partido muy irregular y con muchos altibajos de ambos equipos, que notaron la presión del los play-off, anotó 13 puntos y 6 rebotes para 19 de valoración.

Por Rodrigo García

Partido 2: (82-76)

BURGOS 2, MELILLA 0. La serie se pone 2-0… y es la única eliminatoria en la que el equipo local hace valer el factor cancha en los dos primeros partidos. Con el resto de series con 1-1 y un partido que estuvo igualado hasta el último cuarto, la inyección de confianza será fundamental para los de Diego Epifanio, puesto que en el peor de los casos, la serie volverá a Burgos.

PARTIDO IGUALADO. El encuentro no pudo estar más igualado hasta el final. El marcador no llegó a separarse más allá de los cuatro puntos hasta que una antideportiva a Suka-Umu por cortar un contraataque a falta de 6 minutos para el final rompió el marcador. Dos tiros libres para Soluade y un triple de Edu Martínez daban el empujón a los locales hacia la victoria.

SIEMPRE JAVI VEGA. Los burgaleses tienen claro quién es el referente en la pista. El capitán Javi Vega es el líder indiscutible del equipo, siempre pidiendo responsabilidades y asumiendo tiros cuando peor va el juego. La lástima fue su poca puntería desde el triple (1/7 lanzamientos), muchas veces por desesperación ante buenos tiros que se quedaban fuera. Finalmente, 13 puntos y 8 rebotes para Vega, referente en el equipo después de que Goran Huskic, líder en la primera mitad, se viera mermado ante la defensa melillense.

GOLPE DE ENTRENADOR: BURGOS SIN ‘5’. Algo de mérito hay que darle a Diego Epifanio en esta victoria. El entrenador de Burgos jugó muchos minutos del último cuarto sin un pívot puro en la cancha, con dos ala-pívot como Javi Vega y Jorge García. A pesar de la pérdida de poderío en la pintura, este juego le permitió transiciones rápidas y mayor tiro. Toda una sorpresa que acabó funcionando.

MVP: MARCOS SUKA-UMU. Espectacular partido del alero del Melilla. 25 puntos y 9 rebotes en un partido en el que se echó el equipo a la espalda. Cada vez que Melilla caía por debajo de los 4 puntos, la jugada era clara: Suka-Umu subía el balón, daba el pase para buscar el espacio y tirar de 3. Lo mejor: que las metía casi todas. 7/13 en T3 y 23 puntos de valoración en un partido para el recuerdo, tanto con balón como en defensa y liderazgo.

Por Rodrigo García

Partido 3: (76-91)

IGUALDAD. El inicio del partido seguía la tónica de igualdad vivida en los dos primeros partidos. San Pablo Inmobiliaria comenzaba mandando, pero Fall con un dos más uno ponía a los azulinos por primera por delante en el partido (7-6, min. 4). El Decano aumentaba su agresividad en defensa y ello se recompensaba en ataque con un mayor acierto, lo que le permitía tomar una pequeña renta de cinco puntos (15-10) a tres minutos para el final. La situación obligaba a Diego Epifanio a solicitar su primer tiempo muerto que surtía efecto en los suyos y servía para irse al final del primer cuarto con 17-16.

DE TÚ A TÚ. Con esa igualdad se llegaba al ecuador del segundo acto, donde los burgaleses lograban una pequeña renta de siete puntos. Aparición entonces Pedro Rivero con dos triples consecutivos para apagar el primer fuego importante del partido. Posteriormente una canastas, y posterior adicional, de Fall daba el mando a los hombres de Alejandro Alcoba (37-36) a tres minutos para el final. En los últimos minutos de esta primera mitad, volvieron a surgir las dudas en el ataque azulino, lo que provocó que al descanso San Pablo Inmobiliaria se marchase por delante (38-39), tras una acción de Suka que los colegiados no quisieron dar por válida.

BURGOS PONE LA DIRECTA. En el tercer cuarto las cosas no salieron para los azulinos, que veían como sus vías a de ataque eran frenadas por la defensa del conjunto castellanoleonés. A su vez, los de Diego Epifanio se encontraban cada vez más cómodos en ataque con un triple de Vega, abrian de nuevo brecha en el marcador (40-48), transcurridos poco más de tres minutos del tercer cuarto. La renta se iría hasta los diez puntos, pero seis puntos consecutivos de Suka daban todavía esperanzas al Decano de cara al último cuarto (57-63).

LOS TRIPLES SENTENCIAN. Los de la Ciudad Autónoma salieron a por todas en el último periodo, espoleados por el público que se dio cita en el Javier Imbroda y con Suka como líder azulino, conseguían recortar la diferencia a un solo puntos (67-68) con solo dos minutos consumidos de este cuarto periodo. Pero en este punto se acabó el partido. Los melillenses parecieron pagar el esfuerzo y San Pablo Inmobiliaria se soltaba en ataque, especialmente desde la línea de tres puntos, para acabar llevándose el partido por 76-91 y eliminando al Melilla Baloncesto por la vía rápida.

MVP: GORAN HUSKIC. El pívot serbio del San Pablo Inmobiliaria Burgos sumó 18 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 1 robo, 1 tapón y 7 faltas recibidas para un total de 29 créditos de valoración.

Por Dto. Comunicación Club Melilla Baloncesto

QUESOS CERRATO PALENCIA 1-2 LEYMA CORUÑA

Joan Creus inicia la jugada (Palencia Basket)

Partido 1: (84-88)

QUESOS CERRATO CEDE EL PRIMER PUNTO EN CASA. La igualdad fue la protagonista del marcador durante el primer tiempo, a excepción del último minuto donde el Palencia comenzó a distanciarse. Y esta distancia le serviría al equipo local para mantener el partido de su lado durante gran parte del encuentro, hasta que en los últimos minutos, los fallos de los palentinos y el gran acierto de Monaghan, decantaron el marcador del lado del Leyma. Una victoria importantísima que traslada el factor cancha a Coruña.

UN CAMPO CASI NEUTRAL. A pesar de que el Quesos Cerrato tenía factor cancha, el campo era extraño para ambos equipos. Y es que los locales tuvieron que desplazarse hasta Villamuriel, un pueblo próximo a Palencia, dado que las obras para remodelar el pabellón ya han comenzado. Esto se notó también en la afluencia de público, ya que, pese a ser un pabellón no muy grande, los aficionados no lo llenaron.

PALENCIA VUELVE A DESAPROVECHAR UNA VENTAJA DE 10 PUNTOS. Como ya hicieron en otros encuentros, como ante el Barcelona Lassa en casa, los hombres de Sergio García creían tener el partido controlado y bajaron los brazos, dando la oportunidad a Leyma de acercarse en el marcador. Cuando el Quesos Cerrato quiso reaccionar era tarde.

LOS BASES SOSTIENEN AL PALENCIA. A pesar de los fallos de última hora de Dani Rodríguez, tanto él como Josep Pérez han sido quienes han mantenido al equipo en el partido. Prueba de ello es que en los primeros 15 minutos el Quesos Cerrato llevaba 36 puntos, y 22 los habían anotado sus bases (11 cada uno).

MVP: ZACH MONAGHAN. El joven base ha sido sin duda el mejor jugador del partido. Sus triples en los momentos clave (5 de 7) han conseguido mantener a su equipo en el encuentro cuando parecía que se les escapaba. Sergio Olmos también ha realizado un enorme partido, anotando 16 puntos y 9 rebotes para valorar 22, pero no ha sido suficiente para alcanzar al estadounidense que ha anotado 28 puntos, 3 rebotes y una asistencia que lo coronaban como MVP con 27 de valoración.

Por Sara Sánchez

Partido 2: (92-80)

DE TÚ A TÚ. La igualdad entre ambos conjuntos volvería a protagonizar el inicio del encuentro. Coruña haría daño por dentro y tomarían ventaja de 5 puntos al término del primer cuarto. El Quesos Cerrato Palencia no dejaría de apretar pero los nervios afloraban y se reflejaban en el juego local, que en muchas ocasiones pecaba de ser muy acelerado. Además, la intensidad de los jugadores de Leyma Coruña no permitía materializar muchas jugadas bajo el aro de los morados que verían frustradas muchas de sus buenas jugadas en equipo por la oposición que mostraban los visitantes. Algo que enfadaría a la afición local, que no dudaría en manifestar al colegiado su animadversión hacia alguna de sus decisiones.

REFLEXIÓN. Con esto, ambos equipos se retiraban al vestuario con un parcial que seguía otorgando ventaja a los visitantes (40-45). Pero en el descanso siempre hay tiempo para pensar, para reflexionar sobre lo jugado y tomar decisiones sobre qué actitud tomar para afrontar lo que queda. El técnico morado, Sergio García, dio tranquilidad a los suyos, les pidió jugar más relajados y llevar así el partido al terreno que a su plantilla le interesaba para poder hacerse con la victoria. Y así lo hicieron.

EL TERCER CUARTO FUE MORADO. El equipo se mostró más organizado y se vio mayor juego en equipo. Con Mamadou Samb luchando en la pintura y anotando también desde la línea de tres el conjunto colegial parecía haber encontrado el camino. A esto se sumaba el trabajo de un alero alto como es Joan Tomás, cuyo esfuerzo salió a relucir en el "Adolfo Nicolás".

LOS BASES, CLAVES. Mención aparte la merecida por la pareja de bases del Quesos Cerrato Palencia. Josep Pérez fue esencial para la victoria de su equipo. Supo gestionar el juego, ser práctico en el trabajo ofensivo y defender a Zach Monaghan, el jugador rival que tanto daño hizo en el primer partido del viernes. Además, anotó cuatro triples que darían a su equipo la vitalidad y la energía necesaria para seguir motivados en el transcurso del encuentro. El base de Lliria firmó uno de sus mejores partidos de la temporada y fue bien recompensado por la afición, que reconoció su trabajo con una gran ovación. En el último cuarto tomó relevo el otro base, Dani Rodríguez, que se echó al equipo a la espalda para certificar el triunfo.

MVP: MAMADOU SAMB. El interior del Quesos Cerrato Palencia sumó 17 puntos, 6 rebotes, 2 tapones, 4 faltas recibidas y 21 de valoración, convirtiéndose en una garantía bajo los aros para su equipo.

Por Dto. Comunicación Quesos Cerrato Palencia

Partido 3: (104-94)

LIMANDO DEFECTOS. Comentaba Tito Díaz en la previa que el Leyma Coruña debía equilibrar su balance de balones perdidos y recuperados para tener opciones de victoria ante un rival tan experto como el Quesos Cerrato Palencia. Atendiendo a esa premisa salió el conjunto naranja, con una defensa muy intensa que impedía la circulación de balón por parte del conjunto castellano. En esa labor defensiva, destacaba el capitán Ángel Hernández, que recuperaba dos balones en apenas dos minutos. Ese gran trabajo defensivo permitía al Leyma correr, atacar llegando, conseguir situaciones cómodas de tiro que se traducían en altos porcentajes de acierto. Finalizó el primer acto con ventaja de 10 puntos para los coruñeses (22-12), cuyas estadísticas reflejaban equilibrio entre robos (4) y pérdidas (4), mientras que los visitantes sólo habían recuperado un balón y habían perdido 8 posesiones. Si a este apartado sumamos los tres rebotes ofensivos que capturaron los locales, tenemos que el equipo anfitrión dispuso de cinco tiros de campo más que el equipo morado (19 a 14).

SOLIDARIEDAD. Otro pequeño defecto del Leyma Coruña en los dos primeros choques de la serie lo encontramos en el número de asistencias repartidas. El juego del equipo gallego se ha caracterizado toda la temporada por la aportación coral de sus jugadores y por el elevado número de pases de canasta repartido. En los dos partidos disputados en Villamuriel de Cerrato no fue así. Sin embargo, ese error también fue corregido esta noche. Al descanso, once jugadores del equipo naranja habían anotado (el duodécimo lo haría en la segunda mitad), haciendo gala, todos y cada uno de ellos, de una enorme solidariedad, no sólo en ataque, sino también defensa, donde el sacrificio en las rotaciones y ayudas fue evidente. En el Quesos Cerrato, por el contrario, un jugador se erigió en figura indiscutible. Dani Rodríguez comenzó su recital en el segundo cuarto. El base catalán abusó del bote y del juego de uno contra uno (a veces uno contra todos). Acabó el partido con 35 puntos y 37 créditos de valoración pero no supo involucrar a sus compañeros. Pero volvamos al segundo cuarto. Este período perteneció también al Leyma, que aumentó su ventaja hasta los 17 puntos (41-24 a falta de tres minutos para el descanso). El Palencia sobrevivía gracias a los lanzamientos desde la línea de personal (11 de los 21 puntos del equipo morado llegaron desde el 4'60), a su fortaleza en el rebote ofensivo (capturó 8 en este período) y a los triples de Roma Bas. Una pequeña reacción visitante nos llevó al intermedio con el 46-33 en el marcador.

TRIPLES PARA VOLVER AL PARTIDO. Tras el paso por vestuarios el Quesos Cerrato Palencia cambió su estrategia de juego y, con ello, su acierto. En el tercer acto, el conjunto palentino planteó un duelo de triples del que salió victorioso. En este acto, los morados lanzaron 9 triples (de los que anotaron 6) por sólo 4 lanzamientos de dos puntos. Y no es que mejorase la circulación de balón, simplemente salió a relucir la calidad individual y el acierto de sus tiradores (sumaron Dani Rodríguez, Zamora, Samb e incluso Lamont Barnes, que anotó de tres saltándose el guión). Los triples de Ángel Hernández evitaban que la vía de agua del equipo naranja fuese mayor. Dani Rodríguez se sentó con 20 puntos en su cuenta y con su equipo 13 puntos por debajo en el electrónico (62-49). La salida de Josep Pérez (discreto en el apartado estadístico) coincidió con los mejores minutos del equipo visitante. Con él, el Palencia endosó un parcial de 9-21 al Leyma Coruña en poco más de 8 minutos, devolviendo la igualdad al electrónico (71-70 a falta de 5:57 para el fin del tiempo reglamentario).

SUFRIMIENTO, PITOS, PRÓRROGA. Resulta difícil describir los últimos minutos de partido. A medida que la diferencia en el marcador se estrechaba, los sentimientos ganaban terreno a la razón. El Quesos Cerrato Palencia conseguía ponerse por encima en el electrónico por primera vez en el partido a falta de 3:25 para el término de los cuarenta minutos. Los colegiados empezaban a tomar decisiones que la grada protestaba. Dani Rodríguez regresaba a la pista y alargaba los ataques visitantes que casi siempre acababan con su base lanzando tiros libres (fue premiado con 15 faltas a su favor y ejecutó 18 tiros libres, circunstancia muy difícil de ver en una cancha de baloncesto). Apremiado por los problemas de faltas de sus jugadores interiores y por la tendencia alcista del rival, Tito Díaz apostó, en un momento dado, por un quinteto con cuatro "pequeños", que sirvió para reactivar la fe y las energías de sus jugadores. Monaghan, Creus, Hernández, Djuran, Zyle, Olmos... el protagonismo se repartía entre los jugadores naranjas mientras que en Palencia toda la responsabilidad parecía recalar en los hombros de Dani Rodríguez. De este modo llegamos al tiempo extra (88-88). En el tiempo suplementario el fondo de armario coruñés se impuso a la individualidad del Palencia. Seis jugadores se repartieron los 16 puntos que consiguió el equipo local en el añadido, mientras que por parte de los visitantes sólo Dani Rodríguez (6 puntos) vio aro.

MVP: EL EQUIPO. A pesar de que las estadísticas encumbran al base del Quesos Cerrato Palencia, Dani Rodríguez, hoy el mejor del partido no ha sido un hombre, ha sido un equipo. Tuty Sabonis, 21 créditos de valoración con sólo dos lanzamientos de campo intentados hablan por sí solos del enorme trabajo multidisciplinar del alero lituano; Filip Djuran, máximo anotador de los naranjas con 17 puntos; Ángel Hernández, enorme capacidad defensiva, liderazgo y hoy también puntos desde el perímetro; Zach Monaghan, dirección, puntos y pases de fantasía; Sergio Olmos, resolutivo en los momentos complicados; Zyle, sangre fría para hacer valer su calidad ofensiva; el trabajo oscuro de Abia, Rowley y Javi Lucas; el desparpajo de un sorprendentemente maduro Pablo Ferreiro e incluso los breves minutos de Mikulic. Los doce jugadores del Leyma Coruña, todos y cada uno de ellos, son merecedores de este reconocimiento. Ahora tendrán dos oportunidades para certificar el paso del equipo naranja a las semifinales de las eliminatorias por el ascenso a la Liga Endesa.

Por Carlos Mirás

