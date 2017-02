Burgos vence a GBC. Nevels silencia al líder Oviedo sobre la bocina

Cuatro equipos igualados en la cabeza de la LEB Oro.

RESULTADOS JORNADA 23 LEB ORO

CLASIFICACIÓN

ASÍ FUE LA JORNADA

MAGIA HUESCA 65-86 CAFES CANDELAS BREOGÁN

Jokubas Gintvainis (Foto Carlos Pascual)

ALTERNANCIAS EN EL PRIMER PERIODO El partido comenzaba con alternativas en ambas canastas. Magia Huesca tenía muchas dificultades en la circulación exterior de la pelota, algo que aprovechaban los gallegos para robar los primeros balones. Sin embargo la defensa individual peñista era muy intensa y tampoco permitía anotar a los breoganistas en todas sus acciones. Tanteador alto, pocas personales y máxima igualdad hasta la aparición en el triple del danés Gilling, que con dos seguidos ponía los 6 de ventaja para los de blanco. Con Fontet tocado en el banquillo, salió Motos al rescate anotando 8 puntos consecutivos y empatando la contienda. En el último ataque, Salva Arco puso el 20-22 con el que los equipos se reunieron con sus entrenadores por primera vez desde el inicio del encuentro.

PRIMERAS RENTAS PARA CAFES CANDELAS BREOGÁN Salida un tanto apática al segundo cuarto de los verdiblancos, que tras recibir un 0-4 en contra, pidieron su primer tiempo muerto. Tres canastas seguidas de Fakuade estiraban las distancias a los 12 puntos, elevando el parcial de salida hasta el 0-10. Esto obligaba a volver a cancha a Albert Fontet y a jugar con dos bases como ya se hizo en la victoria frente al Actel Força Lleida. Sin embargo, la renta siguió creciendo y Guillermo Arenas se vio obligado a pedir un nuevo receso con 14 abajo y tan solo 2 puntos anotados en 5 minutos de juego. En los últimos minutos del cuarto, Magia Huesca empezó a anotar con más facilidad pero la pintura peñista seguía dominada plenamente por los blancos, con lo que la distancia seguía por encima de los 10.

HUESCA INTENTÓ RECORTAR PERO NO PUDO La salida de los vestuarios no fue resolutiva para una posible remontada. A pesar de que los peñistas estaban afortunados desde la línea de tres de la mano de Gintvainis y Motos (2 de cada uno), la máquina atacante gallega seguía a pleno rendimiento. Cuando esta baó un ápice su efectividad mediado el tercer cuarto y los de Guillermo Arenas lograron cerrar el rebote en su canasta, el partido se apretó hasta los 10 puntos tras muchos minutos sin hacerlo. Sin embargo, los de Nacho Lezcano tiraron de oficio y volvieron a desplegar su gran juego sobre el parqué oscense para llevar la renta a unos holgados 15 puntos a final de cuarto.

PARTIDO DECIDIDO En los últimos 10 minutos ambos equipos bajaron los brazos, unos por verse muy abajo en el electrónico y otros por la comodidad con la que se sentían sobre la cancha. La superioridad gallega siguió siendo patente para dejar la renta final en los 21.

Los de Guillermo Arenas siguen en puestos de descenso aunque la derrota de Calzados Robusta en su partido frente al Club Melilla Baloncesto desahoga un tanto la difícil situación. A la espera de la visita dominical del Marín Peixegalego al colista FC Barcelona Lassa, el Magia Huesca debe afrontar la semana de entrenamientos con la máxima de lograr la victoria el próximo sábado en casa del Sáenz Horeca Araberri.

Por Comunicación Peñas Huesca

ACTEL FORÇA LLEIDA 70-68 UF BALONCESTO OVIEDO

Manu Rodríguez en acción defensiva (Foto: AFL)

PARTIDO ABIERTO DE INICIO No comenzaron bien las cosas para el Unión Financiera Baloncesto Oviedo y es que al poco de comenzar, el parcial era de 6-0 en contra. Paul Jesperson inauguraba el casillero del OCB con un triple lejano. No obstante, no parecía estar cómodo el equipo de Carles Marco, que le costaba encontrar fluidez en el ataque. A los cuatro minutos del primer cuarto, el marcador era de 9-3 para el Actel Força Lleida. A partir de entonces y aupados por el acierto desde el perímetro, el OCB no le perdía la cara al partido. El equipo ilerdense, en cambio, encontraba canasta con mucha facilidad y seguía mandando en el marcador. Al término del primer cuarto, 22-18 para los locales.

IMPRECISIONES E IGUALDAD AL DESCANSO Los errores de ambos equipos comenzaron a aflorar en el comienzo del segundo cuarto y es que ni uno ni otro encontraban aro fácilmente. Edu Hernández-Sonseca se echaba el equipo a la espalda y acercaba a los suyos en el marcador. A falta de 6´44,el marcador indicaba 24-22. Un triple de Agustí Sans a falta de 3´26 adelantaba al Unión Financiera Baloncesto Oviedo por primera vez en el partido. El jugador balear ya sumaba diez puntos en su casillero, 24-27. Paul Jesperson también seguía con su racha y anotaba su tercer triple del encuentro. El Actel Força Lleida no daba con la tecla para anotar desde el perímetro pero sin embargo, sus jugadores interiores estaban haciendo mucho daño al OCB. Al descanso, 29-34.

TODO POR DECIDIR El tercer cuarto comenzó con un ritmo trepidante y es que los dos equipos anotaban en todas y cada una de las jugadas. El Unión Financiera Baloncesto Oviedo parecía meter una marcha más al partido y tras una canasta de Felipe Dos Anjos se alcanzaba la máxima del partido hasta el momento, 35-43 para el OCB. Sin embargo, el Actel Força Lleida no se iba a dar por vencido y tras un parcial de 7-0, se volvieron a meter en el partido (42-43 restando cinco minutos para el final del tercer cuarto). Hernández-Sonseca asumía galones de nuevo y volvía a distanciar al equipo de Carles Marco. A falta de disputarse los últimos diez minutos, 49-52. Se nos avecinaba otro final no apto para cardíacos.

NEVELS SENTENCIA Dos triples consecutivos, de Víctor Pérez y de Fabio Santana respectivamente, daban paso al último cuarto. El Unión Financiera Baloncesto Oviedo volvía a poner tierra de por medio con 51-58 en el marcador. El equipo de Carles Marco estaba volviendo a demostrar la garra que tiene en cada defensa y por este motivo eran varias las recuperaciones de balón que obtenía. A falta de cinco minutos, 57-63 para los asturianos. Sin embargo, reaccionó el Actel Força Lleida que no quería dar por perdido el partido. A falta de 3´41, 62-65. Garret Nevels anotaba una entrada a canasta y ponía a los ilerdenses por delante, 66 a 65.

Se entraba en el último minuto con 67 a 65 en el marcador. Feliu anotaba un tiro libre que aupaba a los suyos tres arriba pero de nuevo, la pizarra de Carles Marco funcionaba y Johan Löfberg anotaba un triple que empataba el partido a falta de 12 segundos. Garret Nevels se jugaba la última posesión y lograba anotar sobre la bocina dándole la victoria al Actel Força Lleida (70 a 68).

Por Comunicación Baloncesto Oviedo

QUESOS CERRATO PALENCIA 88-77 CB PRAT

Urko Otegui (Foto Estefanía Medina)

El Quesos Cerrato cumple en casa. Tras un partido de mucho desgaste en Oviedo que se saldó con victoria local en la prórroga, el equipo de Sergio García volvía a casa algo tocado. Por eso para ellos la victoria de hoy era algo importante, y por eso el equipo ha luchado desde el primer minuto para ponerse arriba en el marcador y mantener una distancia, no muy elevada, pero sí suficiente para hacerse con el encuentro. La vuelta de Xavi Forcada El base del Prat volvía a la que había sido su casa durante dos temporadas. A pesar de que en Palencia se guarda un buen recuerdo de él, y fue aplaudido por la afición cuando se le presentó, el catalán no dejó de hacer lo que mejor sabe. Dirigió el juego de los suyos y anotó 14 puntos. Xavi terminó el partido como el mejor valorado de los visitantes con 24 puntos. El tercer cuarto El partido apenas ha tenido sobresaltos, ambos equipos han mostrado su calidad y el marcador apenas oscilaba hacia un lado u otro. Al descanso el Palencia ganaba de 6 pero las sensaciones no eran las de un partido cerrado hasta que en el tercer cuarto los locales han conseguido pasar la barrera psicológica de los 10 puntos y dominar lo que quedaba de encuentro. El rebote La igualdad ha reinado en todas las facetas del juego, excepto en el rebote. Los hombres de Sergio García han dominado esta faceta y esto, unido a algunas pérdidas del Prat en momentos clave, han acabado decantando el partido. Y por enésima vez ... MVP Urko Pues otra vez ponemos su nombre a esta clave. Otra vez, y ya hemos perdido la cuenta de cuántas, el capitán del Quesos Cerrato ha sido el mejor del partido. A pesar de no entrar en el quinteto inicial, en los 28 minutos que ha estado en pista nos ha deleitado con 18 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias, que le han colocado como mejor jugador del encuentro con 26 de valoración.

Por Sara Sánchez

TAU CASTELLÓ 82-86 CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Cáceres se impuso en Castellón (Foto: Pascual Cándido)

GRAN ARRANQUE LOCAL Los locales empezaron metiendo miedo y acribillando a su rival con el tiro exterior, ya que dos triples y otro lanzamiento pusieron un 8-0 en el marcador tan sorprendente como fulminante, pues se produjo en menos de 2 minutos. Los extremeños, perplejos ante lo que estaban viviendo, tuvieron que echar mano de un tiempo muerto y una defensa en zona bastante abierta para intentar cambiar la decoración. Fue entonces cuando aparecieron más espacios dentro, que los aprovechó Herrera para sumar unos valiosos puntos. Por su parte, los visitantes despertaron del shock inicial y empezaron a anotar con más fluidez, aunque seguían arrastrando su pájara inicial ante un TAU Castelló muy entonado. Así las cosas, el primer cuarto terminó con un espectacular 28-18 en el luminoso.

EL PARTIDO SE ABRE Pero este deporte es caprichoso; y todo el acierto que tenían los castellonenses se convirtió en todo lo contrario. Ni siquiera entraban los tiros libres, pero al menos se conservaba la iniciativa en el marcador. Entonces se dejó notar la aportación de un hombre muy echado de menos en las últimas jornadas: Borja Arévalo. El base reaparecía tras su lesión y con buena dirección, canastas y asistencias ayudó mucho a salir de este atasco. De este modo, no se permitió que el Cáceres pudiera llegar al descanso habiendo remontado (38-33).

LUIS PAREJO ROMPE EL PARTIDO En la reanudación empezó la exhibición del visitante Luis Parejo, que se despachó con 5 triples, una canasta y tres tiros libres para poner a los suyos por primera vez en todo el partido por delante y de paso hacer sonar bien fuerte la alarma (47-55, min. 25). Ni más ni menos que 20 puntos en 10 minutos metió este jugador, al que Toni Ten tuvo que poner un perro de presa como Faner para frenar su racha. Era un duelo de jugones, ya que en el TAU Castelló el que estaba inspirado era Edu Durán, que sostenía a su equipo con su puntería desde más allá de la línea de 6,75 m. Además, Uclés y Faner echaron un cable con sendos y oportunos triples en la recta final de este espectacular tercer cuarto, que acabó con un resultado de 59-62.

CÁCERES SELLA EL TRIUNFO El último periodo se inició con Parejo en el banquillo y los locales apostaron por una defensa en zona que fue efectiva. A su vez, al igual que en los primeros compases del choque, la puntería seguía muy afinada para el TAU Castelló en los triples y Herrera sabía hacerse hueco bajo el aro, con lo que pudo recobrar la delantera (67-66, min. 33). A partir de ahí, igualdad, emoción máxima, posesiones valiosas y defensas al límite.

Quedaban entonces pocos minutos para el final y salió la pesadilla Parejo, el cual estaba muy vigilado en todo momento. Había jugadores en los dos bandos con determinación para jugarse las posesiones y no podía pedir más igualdad. Quedaba 1:17 para el final y el marcador era empate a 79 y el Cáceres disponía de 2 tiros libres, pero falló uno. En el siguiente ataque, el TAU Castelló desaprovechó su opción y los extremeños a continuación metieron 2 tiros libres (79-82, a 42 segundos). Se complicaron más las cosas tras volver a fallar su ataque el combinado anfitrion y cometer una nueva falta. Tras los dos tiros, el choque se puso casi imposible con sólo 15 segundos por delante y 5 puntos de desventaja. No se obró el milagro y el triunfo se fue definitivamente hacia Cáceres.

Por Dto. Comunicación TAU Castelló

SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS 85-78 RETABET.ES GBC

Burgos se impuso a RETAbet.es GBC (Foto María González)

Los visitantes salieron a por todas en El Plantío. AAprovechando su buena mano desde el perímetro, los aciertos permitieron a los de Porfi Fisac ponerse por delante en el marcador mientras el San Pablo inmobiliaria trataba de mantenerse en el partido. Tras fallar en la zona, tuvieron que contraatacar con el mismo arma y su tiro triple les permitió también seguir en el encuentro, aunque a duras penas.En este periodo se decidió el partido. A base de empuje, los de Burgos lograron engancharse al partido aprovechando un pequeño atasco del GBC. Mientras veían como su ventaja se iba recortando, lo que por juego y sensaciones parecía imposible hacía unos minutos se volvía realidad: los locales se ponían por delante mientras los gipuzcuanos sufrían para mantenerse en el encuentro. Inversión de papeles. Al final de la primera mitad: 45-42 para Burgos.Los de Diego Epifanio salieron enchufados a la cancha y quisieron romper en el encuentro. Una vez conseguida, la ventaja de diez puntos parecía el objetivo a defender para los burgaleses y cada vez que se acercaban los visitantes mantenían la distancia con fuerza. Al final del encuentro la distancia se vio reducida, pero cuando los de Fisac poco o nada podían hacer para remontar el encuentro.: Goran Huskic. El San Pablo Inmobiliaria lo fichó para ser un referente del equipo a todos los niveles. Poco a poco mejora su aportación y se llevo nada menos que 12 puntos y 15 rebotes, 9 de ellos ofensivos. Sus números se vieron empañados por la falta de acierto en el tiro exterior y en los tiros libres, pero aún así comienza a ocupar su plaza como referente del equipo burgalés.

El MVP: Michael Carlson. 33 minutos en pista es jugarlo casi todo. Si además te llevas 15 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias para 23 de valoración es hacer un partidazo. Si con todo eso eres el MVP del partido a pesar de que tu equipo ha acabado perdiendo, es algo de nota. Partidazo de Carlson a pesar de su 1/6 en T3. Muy seguro desde los tiros libres y un arma en el rebote para el Retabetes GBC.

Por Rodrigo García

CALZADOS ROBUSTA 75-83 CLUB MELILLA BALONCESTO

Mindaugas Kupsas y Edu Gatell en acción (Foto Torrents Creativos)

MELILLA DOMINA DE INICIO Melilla Baloncesto comenzó con las ideas muy claras en ataque. Todas las jugadas azulinas pasaban por las manos de Arteaga que anotaba y sacaba faltas a sus pares. Un triple de Sanz dio comienzo a un parcial 0-7 que dio la primera renta clara a los melillense (6-13, min. 4) y obligaba al técnico local a parar el encuentro. Calzados Robusta se volvió más incisivo en ataque y anotaba varias bandejas que los de la Ciudad Autónoma contrarrestaban desde la línea de triples para concluir el primer cuarto por delante, 18-24.

ALTERNANCIAS Con el liderazgo de Norris y be la mano de una canasta de Bravo, los riojanos conseguían darle la vuelta al electrónico (27-26) cuando todavía no se habían consumido los tres primeros minutos del segundo cuarto. Los melillenses reaccionarían tras el tiempo muerto solicitado por Alejandro Alcoba y retomaba de nuevo el mando del encuentro y se movía siempre con ventajas que nunca superaban los cuatro puntos. La entrada en pista de Arteaga cambio de nuevo el partido. El canario volvió a asumir galones y permitía al Decano irse a vestuarios con máxima de partido, 37-46, tras una canasta y adicional anotado prácticamente sobre la bocina.

RENTAS VISITANTES Como ya ocurriera en el inicio del segundo cuarto, Calzados Robusta endosaba un parcial de salida de siete puntos, que cortaba Rivero con un lanzamiento triple (44-49, min. 23). Melilla Baloncesto no estaba cómodo en ataque y cometía muchas pérdidas. En defensa Fall sufría a Kupsas, y en apenas tres minutos, cometía su quinta falta personal. La entrada de Sanz y Arteaga fue clave. El base madrileño amenazando desde el exterior, y el herreño haciéndose el dueño de la pintura, permitían al Decano irse 56-63.

MELILLA DECIDE AL FINAL Un activo van Wijk en el comienzo del último periodo permitía a los melillenses poner máxima de partido (58-69) restando ocho minutos para el final. A partir de ese momento el ataque melillense sufrió un apagón que le llevaría a anotar una sola canasta en los siguientes ocho minutos. Por su parte, el cuadro logroñés se encomendaba a su nuevo fichaje, el lituano Kupsas, para reducir diferencias y colocarse a dos puntos, 69-73, a dos minutos para la conclusión. Alejandro Alcoba solicitaba tiempo muerto, tras el cual, Pablo Almazán anotaba para romper la sequía azulina. Melilla Baloncesto comenzó a tirar de experiencia y controlar los instantes finales. Un mate de Gatell a menos de un minuto dejaba el encuentro prácticamente sentenciado (69-77). Calzados Robusta llevaba a los de la Ciudad Autónoma al tiro libre, pero los azulinos no fallaban y se acaban llevando la victoria por 75-83.

Por Comunicación Club Melilla Baloncesto