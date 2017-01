Carrera de cuadrigas por el liderato en LEB Plata

Se han cumplido una vuelta y una jornada de LEB Plata y el espectáculo por hacerse con el liderato sigue siendo una auténtica carrera de cuadrigas. Desde la primera jornada, los cuatro primeros puestos de la tabla han permutado equipos con la agilidad, pasión y emoción equiparable a la mítica escena de Ben-Hur.

No hay un dueño claro de la cabeza, no hay un equipo dominador, esta temporada 2016-17 no es una dictadura impuesta por un solo equipo, sino todo un “tour de force” baloncestístico que han puesto a la tercera categoría del baloncesto nacional como la más emocionante, y para fundamentar esta afirmación vamos a darle un repaso a las 16 jornadas disputadas.

Comenzó la liga recién estrenado el mes de octubre, y los equipos llamados a dominar la tabla no fallaron, victorias de Lucentum, Cambados, Granada, Tarragona, Sammic, L’Hospitalet, Valladolid y Morón, con amplia ventaja en el marcador en el caso de los cuatro primeros, superando los 15 puntos de ventaja en sus marcadores.

Seguros Soliss venció a Xuven Cambados

La primera criba se produjo en la segunda jornada, tan sólo Cambados, Lucentum y Sammic consiguieron sumar su segunda victoria. Granada aguantó la cuarta posición debido al basket average. Tercera jornada y sólo Cambados y Sammic se mantenían invictos. Lucentum caía hasta la cuarta posición y Granada escalaba una posición con una nueva victoria. Por atrás L’Hospitalet, Ávila, Zornotza, Valladolid y Morón apretaban la cabeza con un séptuple empate a cinco puntos con 2 victorias y 1 derrota. Con la cuarta jornada y sólo Cambados se mantenía invicto, parecía iba a ser el equipo dominador de esta liga. A una victoria Granada, Lucentum, Ávila, Morón y Sammic luchaban en un quíntuple empate por la segunda posición.

Dicen que no hay “quinto malo” pero la quinta jornada fue la primera derrota de Cambados, ya no quedaba ningún equipo invicto en la categoría, propiciando un séxtuple empate en cabeza. La tabla clasificatoria comenzaba a quebrarse en dos claros frentes, con seis equipos dominadores que se repartían los primeros puestos, siendo el Seguros Soliss Alcázar y Zornotza el enganche en mitad de la tabla.

La sexta jornada dejaba tan sólo cuatro equipos en liza, Cambados, Granada, Lucentum y Sammic, para dar paso a un nuevo relevo en solitario en la séptima jornada, Granada parecía intratable con una racha de 5 victorias y un juego muy sólido, pero esta LEB Plata no está dispuesta a ceder el bastón de mando, derrota de Granada en la octava jornada y nuevo cuádruple empate en la primera posición con Granada, Lucentum, Ávila y Sammic como protagonistas.

Precisamente fue Sammic quien aprovechó una buena semana y el tropiezo de sus compañeros de pugna para conseguir el liderato en solitario en la novena jornada, pero tropezó tan sólo una semana después para devolver la igualdad en las cuatro primeras posiciones con diez jornadas de liga disputadas. Cambados parecía perder el contacto con la cabeza pero en la decimoprimera jornada logró alcanzar a Sammic y superarlo por basket average. Mientras tanto, Granada y Ávila se perfilaban para ser los invitados a protagonizar una apasionante lucha por la primera posición con los ojos puestos en la ventaja de pista de cara a la Copa LEB Plata.

Las siguientes cuatro jornadas se presumían apasionantes, como quedó demostrado una semana después, tropiezo de los dos primeros clasificados y victoria de sus dos seguidores más cercanos, de nuevo cuádruple empate en cabeza, Lucentum y Sammic se enganchaban a la pugna por la Copa a tan sólo tres jornadas.

Todo siguió igual hasta la décimo cuarta jornada, Granada y Lucentum mantenían el paso firme mientras que Sammic y Ávila tropezaban por el camino, lo que permitió a Valladolid hacerse con la cuarta posición de la tabla. La Copa parecía asegurada para nazaríes y alicantinos, sólo quedaba decidir quién sería el anfitrión, aunque la escuadra dirigida por Pablo Pin tenía el average muy a su favor.

Los jugadores de Covirán Granada celebran el triunfo (Foto: Fermín Rodríguez)

En la última jornada del año, tanto Coviran Granada, Lucentum Alicante, Carrefour Ávila como Sammic ISB ganaron sus encuentros. La final de la Copa LEB Plata se iba a tierras andaluzas con los alicantinos como invitados , una final con viejos aires ACB que muchos apuntaban al comienzo de la liga pero que no fue fácil alcanzar para ninguno de los implicados.

Tras la primera vuelta ha quedado patente la igualdad en la categoría, cualquier equipo puede ganar a cualquiera y no hay, en realidad, ningún equipo descolgado. Entre el líder y el octavo clasificado tan sólo hay 3 victorias de diferencia, pero es que entre el farolillo rojo y el noveno puesto también hay 3 victorias de diferencia.

Queda mucha tela que cortar aún en LEB Plata, como quedó demostrado en la primera jornada de la segunda vuelta, derrota de los dos equipos en cabeza y de nuevo, ¿lo adivinan? Cuádruple empate entre Granada, Sammic, Ávila y Lucentum.

¿Qué equipo será coronado como campeón? Ésa amigo mío, es una apuesta complicada de hacer.