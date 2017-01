Cartel de lujo para la Mini Copa de LF: 12 de los 14 clubes confirman su presencia

En los próximos días se realizará el sorteo de los grupos y se definirá el sistema de competición

La Copa de la Reina que se disputará en Girona del 10 al 12 de febrero de 2017 se presenta con varias novedades. Por primera vez contará con 6 equipos y un novedoso sistema de competición, como ya se presentó a principio de temporada, pero el as bajo la manga del club anfitrión para convencer a la Federación Española de Baloncesto a la hora de designar la sede fue el nacimiento de la MiniCopa LF.

Al igual que se viene haciendo en categoría masculina, donde el evento cumple ya su 14ª edición y cada año tiene un mayor seguimiento a nivel mediático, se ofrecerá a las más jóvenes la oportunidad de competir de forma paralela a los adultos en el que será un fin de semana inolvidable para todas ellas.

Si bien es cierto que en primera instancia se invitó a los 6 clubes de LF clasificados para la Copa de la Reina, la excelente acogida que tuvo la iniciativa de organizar la MiniCopa provocó que varios clubes se ofrecieran a acudir en condición de invitado. Es por ello que, finalmente, la organización tomó la decisión de invitar a los 14 clubes de Liga Femenina para que todos tuvieran la oportunidad de participar.

Y la respuesta no ha podido ser mejor, recibiendo el sí de 12 equipos infantiles: Spar Citylift Girona, Lointek Gernika Bizkaia, Lacturale Araski, C.B. Al-Qázeres Extremadura, Star Center-Uni Ferrol, IDK Gipuzkoa - Easo, Campus Promete, Mann Filter Stadium Casablanca, Cadí La Seu, Quesos el Pastor CD Zamarat, CREF ¡Hola! Madrid y SPAR Gran Canaria. Es decir, los únicos clubes que no estarán representados en la cita copera serán Bembibre, que no tiene equipo infantil, y Perfumerías Avenida.

En los próximos días se realizará el sorteo de los grupos y se definirá el sistema de competición, que constará de una primera fase grupal y las posteriores eliminatorias, de tal manera que todos los participantes disputarán entre 4 y 5 partidos hasta establecer una clasificación final.

Una experiencia piloto en lo que al baloncesto femenino de formación se refiere, que verá la luz el próximo mes de febrero en los pabellones de Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Pont Major y Fontajau, y nos permitirá disfrutar de la generación del 2003 y posteriores, las estrellas del mañana. Cuenta de Twitter oficial: @MiniCopaLF.