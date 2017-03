Conclusiones de Sergio Scariolo tras ver a los jugadores españoles en la NBA

En 15 días se ha recorrido varios estados para poder conversar con ellos. Según cuenta, el compromiso de estos con la selección es total

Sergio Scariolo acaba de terminar un periplo de 15 días por Estados Unidos a donde ha ido para hablar personalmente con los españoles en la NBA y conocer de primera mano cuál es la disposición de cada uno para poder contar con ellos de cara al Eurobasket que se va a disputar este próximo verano en Rumanía y Turquía.

Su primera parada ha sido en Philadelphia para encontrarse con Sergio Rodríguez. En propias palabras del seleccionador ha encontrado a un Chacho contento y en buena forma física. El base de la selección está en un equipo en construcción y muy lejos de las posiciones del Play Off, y por esto su temporada va a ser más corta que las de otros años, terminándose el próximo mes de abril. Cuando termine la misma, Sergio Rodríguez regresará a España para continuar con un plan individual de trabajo para llegar en plena forma a la concentración de la selección.

La siguiente escala fue Nueva York donde tuvo la oportunidad de charlar con Willy Hernangómez. Allí se ha encontrado con un jugador feliz por su situación, contento con el papel que tiene en el equipo y muy bien adaptado a los Knicks. Los de la Gran Manzana están luchando por entrar en los Play Off, pero si esto no ocurre Willy es consciente que el verano se hará muy largo hasta la concentración de la selección. Motivo por el cual Willy le ha explicado a Scariolo cuáles son sus ideas para irse preparando, después del necesario descanso para mejorar su trabajo técnico de cara a llegar en las mejores condiciones a la concentración de finales de julio.

En Nueva York también ha coincidido con Serge Ibaka. El nuevo jugador de los Raptors tuvo una conversación con el seleccionador donde le ha reiterado su disposición para contar con él de cara al Eurobasket. Han quedado para hablar a final de temporada cuando Ibaka se convertirá en agente libre y esté en disposición de firmar un contrato muy importante en la NBA. Entonces el jugador podrá valorar mejor cuál es su papel en su nuevo equipo y Scariolo sabrá qué función puede desempeñar en el equipo y así decidir cuál es su decisión que tomarán juntos hacia el mes de junio.

De allí vuelo directo a Memphis para estar con Marc Gasol. El pívot de los Grizzlies está completando una magnífica temporada que le ha llevado a jugar el All Star por tercera vez en su carrera. Está jugando a un extraordinario nivel y se muestra muy ilusionado con regresar a la selección este verano, ya que el anterior no pudo ir a las Olimpiadas de Río por causa de una lesión. A Marc todavía le queda terminar la temporada y disputar los Play Off con su equipo y en junio se verá cuál es la decisión que se toma, aunque el jugador está dispuesto a volver con la selección española.

Milwaukee fue la siguiente escala de Scariolo en Estados Unidos, esta vez para estar con Juancho Hernangómez, con el que coincidía después de 2 años. Según Scariolo, se ha encontrado con un chaval que no ha perdido ni una pizca de entusiasmo, con energía y con una gran motivación y mentalidad positiva que le hace tener los pies en el suelo pero a la vez con una gran ambición en progresar en un mundo tan complejo como es la NBA y por supuesto con la selección. Este verano tiene muchos deseos de incorporarse al grupo de entrenamiento previo a la selección final de los jugadores que disputarán el Eurobasket y esto es lo que le ha manifestado a Scariolo en su charla en la ciudad de Milwaukee.

En Chicago se ha encontrado con Nikola Mirotic. Para Nikola está siendo una temporada complicada en cuanto a su salud física se refiere. En la reunión que han tenido ambos, Scariolo le ha animado al jugador y le ha mostrado su confianza. El ala-pívot de los Bulls le ha reiterado su disponibilidad incondicional sea cual sea el papel que el equipo técnico de la selección le quiera asignar.

Su siguiente parada fue en Texas para estar en primer lugar con Ricky Rubio y luego con Alex Abrines.

El de El Masnou ha ofrecido su máxima predisposición para estar este verano concentrado con la selección y así poder disputar un nuevo Eurobasket. Ricky está jugando a un nivel muy alto en esta su sexta temporada en la NBA. Scariolo se ha encontrado con un Ricky muy animado, jugando con una gran intensidad defensiva y un amplio repertorio de asistencias a sus compañeros.

También se encontró con Alex Abrines, quien está encantado de poder estar este verano con la selección y Scariolo espera de él ver un paso adelante en su papel con la selección. Alex está teniendo una presencia importante en el juego de Oklahoma, teniendo en cuenta que es su primera temporada y que su rol en el equipo es el de recibir balones, en especial los que le dobla su compañero Westbrook que es el auténtico líder del equipo.

Ultima parada del viaje de Scariolo en Estados Unidos se la ha dedicado al gran protagonista de la selección y piedra angular del nuevo proyecto para el Eurobasket'17: Pau Gasol.

El encuentro entre ambos se ocurrió en una cena donde tanto Sergio como Pau estuvieron hablando de su salud después de la lesión, de su período posterior de recuperación, de la situación de los compañeros y Pau reiteró su compromiso con la selección siempre que el físico se lo permita, estará en el Eurobasket del próximo verano.

El de Sant Boi le ha transmitido que estará encantado de responder a la convocatoria de la selección y con Pau se completa el círculo del compromiso de los españoles en la NBA con la selección.

