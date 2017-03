David Doblas y el Gipuzkoa Basket llegan a un acuerdo para saldar la deuda

David Doblas: "He perdonado dinero al club, pero lo que éticamente pedía era el contrato de este año y los atrasos, nada más. Con eso estoy contento y creo que el club también. Pinta que esto se va a solucionar definitivamente"

El Gipuzkoa Basket, condenado a pagar 268.000€ a David Doblas

La vista oral del juicio entre David Doblas y el GBC concluye sin acuerdo

El culebrón entre David Doblas y el Gipuzkoa Basket parece llegar a su fin. El excapitán, actualmente enrolado en las filas del Doxa Lefkadas griego, denunció al club donostiarra por impagos y despido improcedente. La vista oral del juicio concluyó sin acuerdo y, días después, la jueza dio la razón al excapitán. Ambas partes han tratado de llegar a un acuerdo extrajudicial a lo largo de todo el proceso y por fin se ha llegado a ese punto de entendimiento.

“Gané la demanda pero el club está pasando por una situación económica difícil. Nos propusieron llegar a un acuerdo y dije que siempre que hubiese inmediatez en los pagos y que hubiese voluntad de acabar esto lo antes posible, estaba a favor de un acuerdo y de rebajar el dinero de la sentencia. Me habían pagado ya los atrasos desde 2012 y yo les pedía el contrato que tenía para esta temporada, y que así para mí estaba zanjado. Entonces, me han pagado ya parte de mi contrato de este año y otra parte tienen que pagarme antes del 30 de junio. Luego quedarían tres pequeñas partes a pagar en los próximos tres años, pero a 30 de junio estaría prácticamente zanjado”, declara el propio Doblas a Noticias de Gipuzkoa.

“He perdonado dinero al club, pero lo que éticamente pedía era el contrato de este año y los atrasos, nada más. Con eso estoy contento y creo que el club también. Estoy tranquilo porque pinta que se va a solucionar definitivamente”, continúa el pívot cántabro, que a su vez avisa al GBC: “Por ahora están actuando bien y me están pagando. Si no lo hacen, haré valer la sentencia”.

Fueron 11 temporadas las que David Doblas vistió la elástica del Gipuzkoa Basket y, a pesar de no haber tenido la despedida que merece un jugador de tal importancia histórica, destaca la cordialidad entre ambas partes a la hora de negociar este acuerdo y desea lo mejor a su antiguo club: “Al final ha tenido que haber una sentencia en la mesa para que se exija saldar esta deuda conmigo. Ha sido un camino duro, pero puedo decir que prácticamente puedo descansar de este tema. A seguir adelante y desear la mayor de las suertes al GBC”.